Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Vertreter: Einladung an Selenskij nach Alaska noch möglich
Vance: Abkommen wird wahrscheinlich keine der beiden Seiten zufriedenstellen
Medienbericht: Trump erwägt, Selenskij zu Gipfel in Alaska einzuladen
Europäer mit eigenem Ukraine-Vorschlag
Europäer wollen mit USA über Trumps Pläne sprechen, Selenskij telefoniert mit europäischen Partnern
Patrick Wehner
Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl kaum vermeidbar
Nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird sich bei künftigen Verhandlungen über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg kaum vermeiden lassen, auch über die Zukunft der von Russland kontrollierten ukrainischen Gebiete zu sprechen. „Wir müssen im Moment zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert“, sagte Rutte dem US-Sender ABC News. Nach einer Waffenruhe werde sich die Frage stellen, wie es in territorialen Fragen und mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine weitergehe. Zugleich betonte der Nato-Chef, die Ukraine sei ein souveräner Staat, der seine geopolitische Zukunft selbst bestimme.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat bislang keine Einladung nach Alaska bekommen. Er befürchtet ebenso wie westliche Partner, dass dort Entscheidungen über die Ukraine hinweg getroffen werden könnten. Selenskij unterstrich zuletzt indirekt, dass er einen von Trump ins Spiel gebrachten Gebietstausch nicht akzeptieren werde.
Patrick Wehner
Russland meldet zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Tula sind russischen Angaben zufolge zwei Menschen getötet worden. Unter Berufung auf den Gouverneur der Region berichtete die Nachrichtenagentur Tass von einem Luftangriff auf ein ziviles Unternehmen in der zentralrussischen Stadt, es habe dabei zudem drei Verletzte gegeben. Sie kamen demnach mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Elf Drohnen seien zerstört worden.
Tass meldete am Abend unter Berufung auf Behördenangaben den Abschuss Dutzender Drohnen in unterschiedlichen Regionen Russlands. In Brjansk sei laut dem dortigen Gouverneur durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne eine Frau verletzt worden, hieß es.
Die Ukraine nutzt die Drohnenattacken, um Ziele im Hinterland des Gegners zu treffen und den militärischen Nachschub zu stören. Die Schäden und Opfer infolge der ukrainischen Angriffe stehen in keinem Verhältnis zu den vielen Toten und Verletzten sowie schweren Zerstörungen durch die russischen Attacken.
Katja Guttmann
Ukrainischer Botschafter in Berlin: "Es geht nicht um Gebiete, sondern um Menschen"
Vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska mahnt der ukrainische Botschafter in Deutschland, bei der Suche nach einer Friedenslösung die Aufmerksamkeit nicht allein auf territoriale Fragen zu richten. "Wir müssen verstehen, es geht nicht um Gebiete, es geht auch um Menschen", sagte Oleksii Makeiev im ZDF-"heute journal" angesprochen auf die Debatte, ob die Ukraine für einen Friedensschluss Teile ihres Staatsgebiets aufgeben sollte.
Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer lebten heute unter russischer Besatzung, sagte Makeiev weiter. Da seien Hunderttausende Kinder, die zu russischen umerzogen würden. Auch welche Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten passierten, "können wir uns kaum vorstellen, weil wir kaum Zugänge haben." Deswegen könne es sich die Ukraine und Europa nicht leisten, dies Putin zu überlassen. Viele der kriegsmüden Menschen in der Ukraine hätten auch Verwandte in den besetzten Gebieten. Auch deswegen sei es nicht so einfach, Gebiete abzutreten, sagte Makeiev.
Katja Guttmann
Russische Flugzeugbomben treffen Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine
Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Großstadt Saporischschja sind nach ersten Angaben mindestens 19 Menschen verletzt worden. Wie Militärverwalter Iwan Fedorow auf Facebook mitteilte, traf eine der Gleitbomben einen Busbahnhof im Zentrum. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. "Es gibt Informationen, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befinden", schrieb Fedorow. Getroffen worden seien auch Wohngebiete und eine Klinik. Über dem Ort bildete sich eine dichte Rauchwolke. Die Rettungsaktion dauerte am frühen Abend an. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Katja Guttmann
Selenskij: Russland will die USA täuschen
Wenige Tage vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska sieht der ukrainische Präsident Selenskij darin einen neuen Täuschungsversuch Moskaus. "Wir verstehen die Absicht der Russen, Amerika zu täuschen - das werden wir nicht zulassen", sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Er schätze die Entschlossenheit Trumps, den Krieg zu beenden. Dennoch sei der einzige Grund für das fortgesetzte Töten in der Ukraine der Wunsch Putins, Krieg zu führen "und alle zu manipulieren, mit denen er in Kontakt kommt".
Selenskij unterstrich indirekt, dass er einen von Trump angestrebten Deal zum Gebietstausch nicht akzeptieren werde. "Wir werden unser Land und unsere Unabhängigkeit auf jeden Fall verteidigen", betonte er. Und alles, was die Ukraine betreffe, müsse unter Beteiligung der Ukraine entschieden werden.
Selenskij unterstrich indirekt, dass er einen von Trump angestrebten Deal zum Gebietstausch nicht akzeptieren werde. "Wir werden unser Land und unsere Unabhängigkeit auf jeden Fall verteidigen", betonte er. Und alles, was die Ukraine betreffe, müsse unter Beteiligung der Ukraine entschieden werden.
Katja Guttmann
US-Vertreter: Einladung an Selenskij nach Alaska noch möglich
Der US-Nato-Botschafter schließt eine Einladung an den ukrainischen Präsidenten Wolodmir Selenskij zum amerikanisch-russischen Treffen in Alaska nicht aus. "Ich halte es durchaus für möglich", sagte Matthew Whitaker dem Sender CNN. Die Entscheidung werde von US-Präsident Trump getroffen. "Wenn er der Meinung ist, dass dies der beste Zeitpunkt ist, um Selenskij einzuladen, dann wird er das tun", erklärte Whitaker. Bislang sei dazu noch keine endgültige Entscheidung gefallen und es bleibe noch Zeit.
Katja Guttmann
Vance: Abkommen wird wahrscheinlich keine der beiden Seiten zufriedenstellen
Der US-Vizepräsident hat bekräftigt, dass sich die Vereinigten Staaten finanziell aus der Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland zurückziehen wollen. US-Präsident Donald Trump und er seien der Auffassung, „dass die USA mit der Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts durch sind“, sagte J. D. Vance dem Sender Fox News in einem Interview, das schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet wurde. Man wolle eine friedliche Lösung finden und das Töten beenden. Die Amerikaner seien es leid, weiter ihre Steuergelder für diesen konkreten Konflikt auszugeben, so Vance.
Gleichzeitig betonte der US-Vizepräsident, dass ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine wahrscheinlich keine der beiden Seiten zufriedenstellen werde. „Sowohl die Russen als auch die Ukrainer werden am Ende des Tages wahrscheinlich unzufrieden damit sein“, sagte er. Die USA strebten ein Abkommen an, das beide Seiten zumindest akzeptieren könnten. Die USA arbeiteten zudem daran, Gespräche zwischen den Präsidenten Wladimir Putin, Wolodimir Selenskij und Donald Trump zu terminieren.
Christoph Heinlein
Klitschko: Müssen diplomatische Lösung für Krieg finden
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko plädiert für eine Verhandlungslösung zur Beilegung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. „Wir müssen eine diplomatische Lösung finden“, sagte Klitschko der Bild-Zeitung in Kiew. „Jeder in unserem Staat, in unserem Land ist müde von diesem Krieg“, sagte er. „Leider haben wir für diesen Krieg einen riesigen Preis bezahlt: Die Leben von unseren Patrioten, von unseren Soldaten, von unseren Bürgern. Hunderte von Städten sind zerstört. Ein großer Teil der Ukraine ist von Russland okkupiert.“
Zu Forderungen Russlands nach Gebietsabtrennungen sagte Klitschko, es sei noch „viel zu früh“ für solche Gespräche - schloss dabei einen Verzicht auf Gebiete aber nicht explizit aus. Das sei eine Frage für den ukrainischen Präsident Wolodimir Selenskij, sagte Klitschko. „Er muss schwierige Entscheidungen treffen.“ Ein Teil der Menschen werde nie bereit sein, einen Teil des Landes an Russland abzutreten, sagte der frühere Box-Weltmeister.
Christoph Heinlein
Russland meldet ein Todesopfer und Brand nach ukrainischem Drohnenangriff
Bei ukrainischen Drohnenangriffen ist laut russischen Behörden in Saratow an der Wolga ein Mensch getötet worden, mehrere weitere Personen seien verletzt. Trümmer abgeschossener Drohnen hätten mehrere Wohnblöcke beschädigt, teilte Gouverneur Roman Bussargin bei Telegram mit. Er berichtete auch von Schäden in einem Betrieb, nannte aber keine Details.
Nach Angaben der ukrainischen Armee wurde eine Ölraffinerie in Saratow getroffen. Sie habe Explosionen und einen Brand verursacht, teilte der ukrainische Generalstab mit.
Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, es seien 121 ukrainische Drohnen zerstört oder abgefangen worden, die meisten über der Region Krasnodar im Süden, aber neben Saratow auch in den Regionen Brjansk, Belgorod und Woronesch. Das Militär machte keine Angaben zu Schäden.
Christoph Heinlein
Medienbericht: Trump erwägt, Selenskij zu Gipfel in Alaska einzuladen
Nach einem Bericht des US-Fernsehsenders NBC gibt es im Weißen Haus Überlegungen, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zum Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Herrscher Wladimir Putin am kommenden Freitag in Alaska einzuladen. Der Sender beruft sich auf einen höheren US-Beamten und drei weitere ungenannte Quellen, die mit dem Vorgang vertraut seien. „Es wird diskutiert“, zitiert NBC eine der Quellen. Laut dem Beamten sei eine Einladung Selenskijs „absolut vorstellbar“.
Wie ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, konzentriere man sich derzeit allerdings auf bilaterale Gespräche mit Putin. Russlands Präsident hatte ein Treffen mit Selenskij vorerst abgelehnt.
Christian Helten
Europäer mit eigenem Ukraine-Vorschlag
Vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zur Ukraine machen europäische Staaten einen eigenen Vorschlag. "Wir halten weiterhin an dem Grundsatz fest, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Großbritannien, Finnland und der EU-Kommission. "Der derzeitige Frontverlauf sollte der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein", heißt es weiter.
Sinnvolle Verhandlungen könnten nur "im Rahmen eines Waffenstillstands oder einer Verringerung der Feindseligkeiten" stattfinden, betonen die Europäer. Notwendig seien zudem robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, die es der Ukraine ermöglichten, ihre Souveränität wirksam zu verteidigen. Zu einem perspektivischen Nato-Beitritt gibt es keine dezidierte Äußerung in der Erklärung und auch nicht dazu, ob die USA Teil der Sicherheitsgarantien sein sollten.
Die Europäer versichern der Ukraine zugleich weiterhin umfangreiche militärische und finanzielle Hilfe. Man werde weiter eng mit Trump, den USA, dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und dem ukrainischen Volk zusammenarbeiten. Die Staats- und Regierungschefs betonen, ein Weg zum Frieden könne nicht ohne die Ukraine entschieden werden. "Die Ukraine hat die Freiheit, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden", heißt es in der Erklärung. Selenskij bezeichnete den Verlauf des Treffens von Vertretern seines Landes und Verbündeter Staaten in Großbritannien als konstruktiv. "Alle unsere Argumente wurden gehört", erklärt Selenskij. "Der Weg zum Frieden für die Ukraine sollte gemeinsam und nur gemeinsam mit der Ukraine bestimmt werden, das ist das entscheidende Prinzip", sagt Selenskij in seiner allabendlichen Videoansprache. Ein Reporter des Nachrichtenportals Axios zitiert einen nicht näher bezeichneten US-Vertreter mit den Worten: "Die heutigen stundenlangen Treffen haben erhebliche Fortschritte zu Präsident Trumps Ziel gebracht, den Krieg in der Ukraine zu beenden." Der britische Außenminister David Lammy und US-Vizepräsident J. D. Vance hatten zu dem Treffen in Großbritannien geladen, um die Pläne von US-Präsident Trump für die Ukraine zu beraten.
Christian Helten
Macron: Nicht ohne Ukrainer über Zukunft ihres Landes entscheiden
Wenige Tage vor dem anvisierten Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darauf gedrungen, die Ukrainer einzubeziehen. "Die Zukunft der Ukraine kann nicht ohne die Ukrainer entschieden werden, die seit nun mehr als drei Jahren für ihre Freiheit und ihre Sicherheit kämpfen", schrieb Macron auf X. Auch die Europäer müssten Teil einer Lösung sein, weil es um ihre Sicherheit gehe.
Macron hatte zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij telefoniert. Auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem britischen Premier Keir Starmer hatte er sich ausgetauscht, wie es aus Paris hieß. Man bleibe entschlossen, die Ukraine zu unterstützen, schrieb Macron. Selenskij teilte nach dem Gespräch mit Macron mit, die Ukraine, Frankreich und alle Partner seien bereit, so produktiv wie möglich für echten Frieden zu arbeiten.
Leopold Zaak
Europäer wollen mit USA über Trumps Pläne sprechen, Selenskij telefoniert mit europäischen Partnern
Die Ankündigung von US-Präsident Trump, sich mit Russlands Machthaber Putin zu treffen und über einen "Gebietstausch" sprechen zu wollen, löst offensichtlich Unruhe aus – in der Ukraine und unter den europäischen Partnern. Der britische Außenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance beraten noch heute in Großbritannien mit ukrainischen und europäischen Verbündeten über die Pläne von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine. Dies teilt ein Regierungssprecher mit. Welche europäischen Staaten an den Gesprächen beteiligt sind, ist noch unklar.
In den Stunden nach der Ankündigung hat der ukrainische Präsident mit mehreren Staats- und Regierungschefs telefoniert, wie er bei X schreibt. Mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premier Keir Starmer, mit Kristen Michal, dem Premierminister von Estland, sowie der dänischen Ministerpräsidentin Mette Fredriksen sprach er über die neuesten diplomatischen Entwicklungen. Seinen Beiträgen bei X zufolge hätten die Partner ihre Unterstützung zugesichert. Wolodimir Selenskij brachte demnach seine Sorge zum Ausdruck, Russland könne mit seiner Taktik durchkommen, auf Zeit zu spielen und einen "dauerhaften Frieden" zu verhindern.
Die Ankündigung von Trump könnte für die Ukraine enorme Zugeständnisse bedeuten. Und ohne Weiteres wären sie auch kaum umzusetzen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Trumps Vorstoß können Sie hier nachlesen:
Leopold Zaak
"So will Russland 'Frieden'": Ukrainischer Präsidentenberater verurteilt tödlichen Angriff auf Bus in Cherson
Bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson sind zwei Menschen getötet und 16 verletzt worden. Das teilten die dortigen Behörden mit. Demnach habe eine Drohne am Samstagmorgen einen Kleinbus getroffen, der in einem Vorort der Bezirkshauptstadt unterwegs war.
Andrij Jermak, Büroleiter des ukrainischen Präsidenten Selenskij, verurteilte den russischen Angriff scharf. "So will Russland 'Frieden'", schrieb er bei Telegram – und veröffentlichte dazu Bilder aus dem Inneren des Busses. Es sei ein Angriff auf Cherson gewesen, wo Russland täglich Zivilisten jage, schreibt er weiter. "Die Russen täuschen alle um sie herum, indem sie vorgeben, bereit zu sein, den Krieg zu beenden, aber nichts tun, um dieses Ziel zu erreichen."
In Bilenke, einer Ortschaft in Saporischschja, wurden dem dortigen Gouverneur zufolge zwei weitere Menschen getötet. Russland habe mit einer Drohne angegriffen, diese sei in das Auto eingeschlagen, schreibt Iwan Fedorow bei Telegram.
Kassian Stroh
Selenskij: "Die Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben"
Der ukrainische Präsident lehnt eine Gebietsabtretung ab. Die Ukraine könne in territorialen Fragen nicht gegen ihre Verfassung verstoßen, erklärte Wolodimir Selenskij. "Die Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben." Er reagierte damit auf das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin, zu dem Trump für den 15. August nach Alaska eingeladen hat. Bei diesem soll es auch um einen Austausch von Gebieten gehen, wie Trump gesagt hat – ohne allerdings irgendwelche näheren Einzelheiten zu nennen.
Sein Land sei bereit für echte Lösungen, die Frieden bringen könnten, unterstrich Selenskij. "Entscheidungen gegen uns, Entscheidungen ohne die Ukraine, sind gleichzeitig Entscheidungen gegen den Frieden." Russland aber sei dafür verantwortlich, den Krieg zu beenden, sagt er. Außerdem dürfe Russland nicht für das belohnt werden, was es begonnen habe.
