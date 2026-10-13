Selenskij beklagt fehlende Warnung vor russischen Raketen

Nach einem weiteren ballistischen Raketenangriff Russlands hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die ausgebliebene Warnung der Verbündeten moniert. „Erneut ohne Warnung von den Partnern“, schrieb er auf Telegram. Ziel sei ein Heizkraftwerk im Ostteil der Hauptstadt Kiew gewesen. „Leider gab es einen Treffer“, teilte Selenskij mit. Die Raketen seien erst im Anflug auf Kiew vom Radar entdeckt worden. Bei dem Angriff wurden den Behörden zufolge ein Mensch getötet und mindestens sechs Personen verletzt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von einem Angriff auf ein Hochhaus, bei dem ein Mensch ums Leben kam, Wohnungen seien in Brand geraten.





Staatschef Selenskij warf Russland die Vorbereitung neuer Angriffe vor. Es sein „nicht gerecht“, wenn sie die Russen Energieanlagen zerstören „und die Ukraine nicht einmal Warnungen vor dem Start von ballistischen Raketen erhält“. Wichtig sei, dass die USA wirklich sehen, was vor sich geht und wer Schuld daran habe, dass der Krieg weitergeht.





Seit der großangelegten russischen Invasion versorgen vor allem die USA die Ukraine mit Aufklärungsdaten unter anderem über Raketenstarts. US-Präsident Donald Trump bestritt zuletzt, dass Washington das Teilen von militärischen Informationen mit der Ukraine eingestellt habe.