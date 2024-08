Ermittlungen gegen nach Gefangenenaustausch freigelassenen Deutschen

Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen den bei dem Gefangenenaustausch vor drei Wochen von Belarus nach Deutschland geholten Rico K. Eine Sprecherin der obersten deutschen Anklagebehörde in Karlsruhe bestätigte am Freitag entsprechende Informationen der Welt am Sonntag. K. war in der Ex-Sowjetrepublik unter anderem wegen Söldnertums, Terrorismus und der angeblichen Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag zu Tode verurteilt und später von Machthaber Alexander Lukaschenko begnadigt worden.



Der Welt am Sonntag bestätigte der 30-Jährige, im Auftrag des ukrainischen Geheimdiensts SBU einen Rucksack in einem Wald in Belarus platziert zu haben. Er habe aber nicht gewusst, was darin sei und habe keine Explosion herbeigeführt. Er sei unschuldig. Laut dem Bericht war am Tag seiner Freilassung die Wohnung von K.s Lebensgefährtin durchsucht worden. Die Bundesanwaltschaft äußerte sich nicht zu den Angaben.



Schon wenn ein Anfangsverdacht besteht, dass Deutsche derartige Taten im Ausland begangen haben könnten, ist die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe zuständig. Die Schwelle ist niedrig. Erhärten sich die Vorwürfe nicht, werden die Verfahren eingestellt.