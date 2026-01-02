Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland: 24 Tote nach ukrainischem Angriff auf Cherson - Ukraine dementiert
US-Medien: Laut CIA kein Angriff Kiews auf Putins Residenz
Trump teilt russlandkritischen Artikel
Macron kündigt Zusagen zum Schutz der Ukraine an
USA sprechen mit Europäern über Ukraine
Dominik Fürst
Moskau hält an Behauptung fest, die Ukraine habe Putins Residenz angreifen wollen
Russland hat nach eigenen Angaben auf einer ukrainischen Drohne Navigationsdaten entschlüsselt, die den angeblich geplanten Angriff auf eine Residenz von Kremlchef Wladimir Putin beweisen sollen. Die Materialien mit entschlüsselten Routing-Daten in einer Mappe sowie ein Bauteil der Drohne seien einem Vertreter des Militärattachés der US-Botschaft in Moskau übergeben worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.
Das Ministerium veröffentlichte auch ein Video von dieser ungewöhnlichen Begegnung des Chefs des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, mit den Uniformierten. Die Ukraine bezeichnet die russischen Vorwürfe seit Tagen als Lüge - die zum Ziel habe, Schläge gegen Regierungsgebäude in Kiew zu rechtfertigen. Auch der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA geht Medienberichten zufolge von einer russischen Falschbehauptung aus.
Das Ministerium veröffentlichte auch ein Video von dieser ungewöhnlichen Begegnung des Chefs des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, mit den Uniformierten. Die Ukraine bezeichnet die russischen Vorwürfe seit Tagen als Lüge - die zum Ziel habe, Schläge gegen Regierungsgebäude in Kiew zu rechtfertigen. Auch der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA geht Medienberichten zufolge von einer russischen Falschbehauptung aus.
Katja Guttmann
Russland: 24 Tote nach ukrainischem Angriff auf Cherson - Ukraine dementiert
Im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Cherson sollen der Besatzungsverwaltung zufolge mehr als 24 Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden sein. Ein Café im Dorf Chorly am Schwarzen Meer sei von drei Drohnen getroffen worden, als dort Silvester gefeiert wurde, teilte Verwaltungschef Wladimir Saldo auf Telegram mit. Er sprach morgens zunächst von 24 Toten, sagte aber später, dass die Zahl höher liege.
Das russische Außenministerium sprach von einem Terroranschlag, bei dem auch 50 Menschen verletzt worden seien. Auch Kremlchef Wladimir Putin ließ sich von Saldo informieren, wie das Präsidentenamt mitteilte.
Der ukrainische Generalstab wies die Darstellung als falsch und typische russische Desinformation zurück. Ziel der Russen sei es, mit solchen Falschbehauptungen Einfluss auf die Partner der Ukraine und den Verlauf der Friedensverhandlungen zu nehmen. „Die Verteidigungskräfte der Ukraine halten sich an die Normen des humanitären Völkerrechts und führen ausschließlich Angriffe auf militärische Ziele des Feindes, Objekte des Brennstoff- und Energiekomplexes der Russischen Föderation und andere legitime Ziele durch, mit dem Ziel, das militärische Potenzial des Aggressorlandes zu verringern“, sagte der Sprecher des Generalstabs der Agentur Interfax-Ukraine zufolge.
Unabhängige Berichte und eine Bestätigung der hohen Totenzahl gab es nicht. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken lassen schließen, dass ein Restaurant in dem kleinen Ferienort auf einer Halbinsel ausgebrannt ist. „Ein Kind kam ums Leben“, schrieb Saldo.
Das russische Außenministerium sprach von einem Terroranschlag, bei dem auch 50 Menschen verletzt worden seien. Auch Kremlchef Wladimir Putin ließ sich von Saldo informieren, wie das Präsidentenamt mitteilte.
Der ukrainische Generalstab wies die Darstellung als falsch und typische russische Desinformation zurück. Ziel der Russen sei es, mit solchen Falschbehauptungen Einfluss auf die Partner der Ukraine und den Verlauf der Friedensverhandlungen zu nehmen. „Die Verteidigungskräfte der Ukraine halten sich an die Normen des humanitären Völkerrechts und führen ausschließlich Angriffe auf militärische Ziele des Feindes, Objekte des Brennstoff- und Energiekomplexes der Russischen Föderation und andere legitime Ziele durch, mit dem Ziel, das militärische Potenzial des Aggressorlandes zu verringern“, sagte der Sprecher des Generalstabs der Agentur Interfax-Ukraine zufolge.
Unabhängige Berichte und eine Bestätigung der hohen Totenzahl gab es nicht. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken lassen schließen, dass ein Restaurant in dem kleinen Ferienort auf einer Halbinsel ausgebrannt ist. „Ein Kind kam ums Leben“, schrieb Saldo.
Michelle Ostwald
US-Medien: Laut CIA kein Angriff Kiews auf Putins Residenz
Der US-Geheimdienst CIA ist Medienberichten zufolge zu dem Schluss gekommen, dass einer der jüngsten Drohnenangriffe der Ukraine nicht den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder dessen Residenz zum Ziel hatte. Das berichteten das Wall Street Journal sowie die Sender PBS und CNN unter Berufung auf namentlich nicht genannte Vertreter der US-Regierung.
Damit widerspricht der US-Auslandsgeheimdienst schweren Vorwürfen aus Moskau vom Montag. Zunächst hatte auch Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit Putin die Ukraine wegen des angeblichen Angriffs kritisiert. Kiew hat vehement bestritten, eine Residenz Putins angegriffen zu haben. Die Ukraine sah darin einen russischen Vorwand, den Krieg trotz laufender Verhandlungen um eine Friedenslösung weiter fortzusetzen und erneut auch Regierungsgebäude in Kiew angreifen zu wollen.
Russland präsentierte am Mittwoch erstmals mögliche Beweise für den Angriff, darunter Reste einer mutmaßlich ukrainischen Drohne. Viele Experten bezweifeln, dass der von Russland geschilderte Angriff so stattgefunden hat.
Damit widerspricht der US-Auslandsgeheimdienst schweren Vorwürfen aus Moskau vom Montag. Zunächst hatte auch Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit Putin die Ukraine wegen des angeblichen Angriffs kritisiert. Kiew hat vehement bestritten, eine Residenz Putins angegriffen zu haben. Die Ukraine sah darin einen russischen Vorwand, den Krieg trotz laufender Verhandlungen um eine Friedenslösung weiter fortzusetzen und erneut auch Regierungsgebäude in Kiew angreifen zu wollen.
Russland präsentierte am Mittwoch erstmals mögliche Beweise für den Angriff, darunter Reste einer mutmaßlich ukrainischen Drohne. Viele Experten bezweifeln, dass der von Russland geschilderte Angriff so stattgefunden hat.
Michelle Ostwald
Trump teilt russlandkritischen Artikel
Inmitten der Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hat US-Präsident Donald Trump überraschend einen sehr russlandkritischen Artikel auf seiner Plattform Truth Social geteilt. Das Boulevardblatt New York Post stellt in dem Stück Kremlchef Wladimir Putin als eigentliche Hürde auf dem Weg zum Frieden dar und geht hart mit ihm ins Gericht.
Unter anderem heißt es dort, jeder Angriff auf Putin sei "mehr als gerechtfertigt". "Wir brauchen seine Krokodilstränen nicht, stattdessen sollte der Druck erhöht werden". Es wird dafür plädiert, dass Russland keine weiteren Zugeständnisse gemacht werden sollten, sondern ein härteres Vorgehen nötig sei. Kiew habe seinen Teil beigetragen – nun liege es an Putin, zu handeln.
Trump verbreitet regelmäßig Artikel von Medien, die ihm nahestehen. In manchen Fällen kommentiert der Präsident die Texte – dies war beim vorliegenden Stück nicht der Fall.
Unter anderem heißt es dort, jeder Angriff auf Putin sei "mehr als gerechtfertigt". "Wir brauchen seine Krokodilstränen nicht, stattdessen sollte der Druck erhöht werden". Es wird dafür plädiert, dass Russland keine weiteren Zugeständnisse gemacht werden sollten, sondern ein härteres Vorgehen nötig sei. Kiew habe seinen Teil beigetragen – nun liege es an Putin, zu handeln.
Trump verbreitet regelmäßig Artikel von Medien, die ihm nahestehen. In manchen Fällen kommentiert der Präsident die Texte – dies war beim vorliegenden Stück nicht der Fall.
Julia Bergmann
Milliarden für Kriegskasse - Russland erhöht Mehrwertsteuer
Für die Russen wird das Leben wegen der Finanzierung des Angriffskrieges gegen die Ukraine teurer. Für den Staatshaushalt und damit auch die Kriegskasse greift von diesem Donnerstag an die im vergangenen Jahr beschlossene Erhöhung der Mehrwertsteuer von 20 auf 22 Prozent. Allein in diesem Jahr sollen damit zusätzlich umgerechnet rund 13 Milliarden Euro (1,187 Trillion Rubel) in die Staatskasse fließen. Die Steuererhöhung war im Herbst beschlossen worden und stieß bei Unternehmern und Verbrauchern, die ohnehin über eine hohe Inflation und insgesamt höhere Preise wegen der Sanktionen klagen, auf Unmut.
Die Verteidigungsausgaben in Russland steigen wegen des andauernden Krieges, dessen Ende auch nach fast vier Jahren nicht in Sicht ist. Kremlchef Wladimir Putin hatte im Dezember erklärt, dass die Mehrwertsteuererhöhung nötig sei, um den Haushalt auszugleichen. Künftig wolle sich die Regierung aber wieder darum bemühen, die Steuerlast für die Bürger zu senken. Auch die Einkommensteuer war wegen des Krieges schon gestiegen.
Schon im laufenden russischen Haushalt 2025 machen Militär und Sicherheit Berechnungen zufolge etwa 40 Prozent aller staatlichen Ausgaben aus. Die Kriegswirtschaft mit großen Aufträgen für die Rüstungsindustrie sowie hohe Zahlungen an Soldaten und deren Familien haben dem Land eine Zeit lang ein scheinbares Wachstum beschert. Doch zuletzt häuften sich Krisenzeichen in zivilen Branchen. Die russische Bevölkerung leidet unter der Teuerung.
Die Verteidigungsausgaben in Russland steigen wegen des andauernden Krieges, dessen Ende auch nach fast vier Jahren nicht in Sicht ist. Kremlchef Wladimir Putin hatte im Dezember erklärt, dass die Mehrwertsteuererhöhung nötig sei, um den Haushalt auszugleichen. Künftig wolle sich die Regierung aber wieder darum bemühen, die Steuerlast für die Bürger zu senken. Auch die Einkommensteuer war wegen des Krieges schon gestiegen.
Schon im laufenden russischen Haushalt 2025 machen Militär und Sicherheit Berechnungen zufolge etwa 40 Prozent aller staatlichen Ausgaben aus. Die Kriegswirtschaft mit großen Aufträgen für die Rüstungsindustrie sowie hohe Zahlungen an Soldaten und deren Familien haben dem Land eine Zeit lang ein scheinbares Wachstum beschert. Doch zuletzt häuften sich Krisenzeichen in zivilen Branchen. Die russische Bevölkerung leidet unter der Teuerung.
Juri Auel
Macron kündigt Zusagen zum Schutz der Ukraine an
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt Zusagen europäischer Staaten zum Schutz der Ukraine für den kommenden Dienstag an. "Am 6. Januar werden in Paris viele europäische Staaten und Verbündete konkrete Zusagen machen, um die Ukraine zu schützen und einen gerechten und dauerhaften Frieden auf unserem europäischen Kontinent zu gewährleisten", sagt Macron in seiner Neujahrsansprache. Die Zusagen sollen nach einem möglichen Friedensabkommen mit Russland gelten. Macron hat für den 6. Januar zu einem Treffen der von Großbritannien und Frankreich angeführten "Koalition der Willigen" eingeladen. Zu den mehr als 30 Mitgliedern zählt auch Deutschland.
Matthias Becker
USA sprechen mit Europäern über Ukraine
Die USA haben mit der Ukraine und europäischen Verbündeten erneut über eine Beendigung von Russlands Krieg gegen die Ukraine beraten. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff gab an, mit dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Günter Sautter, und anderen Vertretern Europas nächste Schritte auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Krieges besprochen. Dabei sei es unter anderem um eine Stärkung von Sicherheitsgarantien und die Entwicklung „effektiver Deeskalationsmechanismen“ gegangen, schrieb Witkoff auf X. Das Telefonat bezeichnete er - wie auch schon frühere Begegnungen - als „produktiv“.
Thema sei auch gewesen, wie sich die seit fast vier Jahren von Russland angegriffene Ukraine nach Kriegsende erfolgreich und widerstandsfähig entwickeln könne. „Viele weitere Details wurden besprochen, und wir werden diese wichtige Arbeit und die Koordination im neuen Jahr fortsetzen“, schrieb Witkoff. Von US-Seite hätten neben ihm selbst auch Außenminister Marco Rubio und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, an dem Telefonat teilgenommen. Aus Europa seien neben Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow und Sautter auch der britische Sicherheitsberater Jonathan Powell und Emmanuel Bonne aus Frankreich zugeschaltet worden.
Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mitgeteilt, dass ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der „Koalition der Willigen“ am 3. Januar in der Ukraine geplant sei. Am 6. Januar solle dann ein Treffen auf der Ebene der Staatschefs folgen. Als „Koalition der Willigen“ verstehen sich westliche Länder, die die Ukraine auch militärisch unterstützen.
Thema sei auch gewesen, wie sich die seit fast vier Jahren von Russland angegriffene Ukraine nach Kriegsende erfolgreich und widerstandsfähig entwickeln könne. „Viele weitere Details wurden besprochen, und wir werden diese wichtige Arbeit und die Koordination im neuen Jahr fortsetzen“, schrieb Witkoff. Von US-Seite hätten neben ihm selbst auch Außenminister Marco Rubio und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, an dem Telefonat teilgenommen. Aus Europa seien neben Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow und Sautter auch der britische Sicherheitsberater Jonathan Powell und Emmanuel Bonne aus Frankreich zugeschaltet worden.
Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mitgeteilt, dass ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der „Koalition der Willigen“ am 3. Januar in der Ukraine geplant sei. Am 6. Januar solle dann ein Treffen auf der Ebene der Staatschefs folgen. Als „Koalition der Willigen“ verstehen sich westliche Länder, die die Ukraine auch militärisch unterstützen.
Juri Auel
Ukraine meldet Angriffe auf russische Ölanlagen
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben weitere Anlagen der russischen Ölindustrie angegriffen. In einer Raffinerie in der südrussischen Hafenstadt Tuapse und an einem Terminal in der Region Krasnodar seien Einrichtungen beschädigt worden, teilt der Generalstab in Kiew mit. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Nadja Lissok
Russische Regierung legt Videos zu Angriff auf Putin-Residenz vor
Im Streit um den angeblichen Angriff Kiews auf eine Residenz von Wladimir Putin präsentiert die russische Regierung erstmals mögliche Beweise. In einem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video listete der Chef der Luftabwehrraketentruppen der Luftstreitkräfte, Alexander Romanenkow, Orte, Uhrzeiten und Flugrouten einzelner Drohnen in der Nacht auf den 29. Dezember auf. „Der Terroranschlag des Kiewer Regimes war zielgerichtet, sorgfältig geplant und erfolgte in mehreren Stufen“, sagt der Generalmajor. Die ukrainischen Drohnen seien aus den Regionen Tschernihiw und Sumy in der Ukraine abgeschossen worden. Ziel des „Terroranschlags“ sei Putins Residenz im Gebiet Nowgorod gewesen. Der Offizier wiederholte auch Angaben der russischen Staatsführung vom Montag, nach denen die Flugabwehr alle Drohnen in dieser Nacht abgeschossen habe.
Das Ministerium veröffentlichte zudem ein Video, auf dem ein Uniformierter in einem Wald und Fragmente einer angeblich ukrainischen Drohne zu sehen sind. Es gebe einen großen, sechs Kilogramm schweren Sprengsatz an der Drohne Tschaklun-B. „Es ist ein seltener Fall, dass wir einen nicht detonierten Kampfsatz haben“, sagt der Mann mit dem verdeckten Gesicht in dem Video. Auf einem anderen, ebenfalls nicht überprüfbaren Video erzählt ein Mann – angeblich ein Augenzeuge – von Explosionsgeräuschen beim Abschuss der Drohnen. Das von unabhängigen russischen Journalisten betriebene Nachrichtenmedium Sota Project schrieb am Dienstag, dass befragte Anwohner des Waldai-Gebiets, wo die Residenz sich befindet, in der infrage kommenden Nacht weder Drohnengeräusche noch Explosionen gehört hätten. Auch technisch sei ein solcher Angriff unwahrscheinlich, heißt es bei Sota, weil die tief fliegenden Drohnen lange vor der staatlichen Residenz geschützte Lufträume durchquert haben müssten.
Der ukrainische Auslandsgeheimdienst sprach von gefälschten Karten und Fakes der russischen Seite. Nach ukrainischen Medienberichten sah der Geheimdienst in Kiew darin den Beginn einer russischen Informationskampagne, um die Bemühungen der Ukraine und der USA für einen Friedensplan zu torpedieren.
Die Videos scheinen eine Reaktion auf die Forderungen aus Kiew zu sein, Beweise für den Angriff vorzulegen. Diese hatte es bislang nicht gegeben. Eine Analyse des Institute for the Study of War (ISW) konnte am Dienstag keine Belege finden. Russland hat angekündigt, wegen des Vorfalls seine Haltung in den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine zu überdenken. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte die Vorwürfe als Lüge und Vorwand bezeichnet, um die Friedensverhandlungen zu stören.
Das Ministerium veröffentlichte zudem ein Video, auf dem ein Uniformierter in einem Wald und Fragmente einer angeblich ukrainischen Drohne zu sehen sind. Es gebe einen großen, sechs Kilogramm schweren Sprengsatz an der Drohne Tschaklun-B. „Es ist ein seltener Fall, dass wir einen nicht detonierten Kampfsatz haben“, sagt der Mann mit dem verdeckten Gesicht in dem Video. Auf einem anderen, ebenfalls nicht überprüfbaren Video erzählt ein Mann – angeblich ein Augenzeuge – von Explosionsgeräuschen beim Abschuss der Drohnen. Das von unabhängigen russischen Journalisten betriebene Nachrichtenmedium Sota Project schrieb am Dienstag, dass befragte Anwohner des Waldai-Gebiets, wo die Residenz sich befindet, in der infrage kommenden Nacht weder Drohnengeräusche noch Explosionen gehört hätten. Auch technisch sei ein solcher Angriff unwahrscheinlich, heißt es bei Sota, weil die tief fliegenden Drohnen lange vor der staatlichen Residenz geschützte Lufträume durchquert haben müssten.
Der ukrainische Auslandsgeheimdienst sprach von gefälschten Karten und Fakes der russischen Seite. Nach ukrainischen Medienberichten sah der Geheimdienst in Kiew darin den Beginn einer russischen Informationskampagne, um die Bemühungen der Ukraine und der USA für einen Friedensplan zu torpedieren.
Die Videos scheinen eine Reaktion auf die Forderungen aus Kiew zu sein, Beweise für den Angriff vorzulegen. Diese hatte es bislang nicht gegeben. Eine Analyse des Institute for the Study of War (ISW) konnte am Dienstag keine Belege finden. Russland hat angekündigt, wegen des Vorfalls seine Haltung in den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine zu überdenken. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte die Vorwürfe als Lüge und Vorwand bezeichnet, um die Friedensverhandlungen zu stören.
Katja Guttmann
Putin in Neujahrsbotschaft: Glauben an den Sieg
Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in seiner Neujahrsbotschaft auch nach fast vier Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine siegessicher gezeigt. „Ich gratuliere unseren Kämpfern und Kommandeuren zum beginnenden Neuen Jahr! Wir glauben an sie und an unseren Sieg“, sagte Putin laut dem von Staatsmedien veröffentlichten Text der aufgezeichneten Videoansprache
Die Soldaten bezeichnete Putin als „Helden“. „Millionen Menschen in ganz Russland – das versichere ich ihnen! – sind in dieser Silvesternacht bei ihnen. Sie denken an sie, fühlen mit ihnen, hoffen auf sie. Wir sind vereint in unserer aufrichtigen, selbstlosen und treuen Liebe zu Russland“, sagte Putin. Von den Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Krieges oder der Hoffnung auch vieler Russen auf Frieden war in der Botschaft keine Rede.
Die Neujahrsbotschaft des Kreml-Chefs wird wegen der verschiedenen Zeitzonen des flächenmäßig größten Landes der Erde jeweils um Mitternacht in den Regionen ausgestrahlt.
Die Soldaten bezeichnete Putin als „Helden“. „Millionen Menschen in ganz Russland – das versichere ich ihnen! – sind in dieser Silvesternacht bei ihnen. Sie denken an sie, fühlen mit ihnen, hoffen auf sie. Wir sind vereint in unserer aufrichtigen, selbstlosen und treuen Liebe zu Russland“, sagte Putin. Von den Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Krieges oder der Hoffnung auch vieler Russen auf Frieden war in der Botschaft keine Rede.
Die Neujahrsbotschaft des Kreml-Chefs wird wegen der verschiedenen Zeitzonen des flächenmäßig größten Landes der Erde jeweils um Mitternacht in den Regionen ausgestrahlt.
Nadja Lissok
Russisches Video soll Hyperschall-Raketen in Belarus zeigen
Russland hat die Stationierung eines atomwaffenfähigen Hyperschall-Raketensystems Oreschnik in Belarus bekannt gegeben. Beobachter werten diese vermeintliche Drohgeste in Richtung Westen als Reaktion auf den angeblichen Angriff auf einen Wohnsitz des Kremlchefs Wladimir Putin. Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte am Dienstag erstmals ein Video, das die mobilen Raketensysteme zeigen soll.
Das mit Russland verbündete Belarus grenzt an die Ukraine und die Nato-Mitglieder Polen, Litauen und Lettland. Sollte die Stationierung tatsächlich, wie in dem Video gezeigt, stattgefunden haben, könnte Moskau Europa im Kriegsfall schneller angreifen. Präsident Wladimir Putin zufolge soll es unmöglich sein, die Oreschnik-Raketen abzufangen. Grund sei deren Tempo, das Berichten zufolge mehr als das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit erreichen könne. Putin zufolge ist die Zerstörungskraft der Oreschnik mit einem konventionellen Sprengkopf mit der einer Atomwaffe vergleichbar. Westliche Experten wiederum äußerten sich in der Vergangenheit skeptisch, ob die Waffen wirklich so wirksam ist.
Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte die Installation der Raketen bereits angekündigt. Es würden „nicht mehr als ein Dutzend“ Oreschniks stationiert, sagte er. Sein Verteidigungsminister erklärte, der Schritt sei durch „aggressive Schritte westlicher Gegner“ notwendig geworden. Das veröffentlichte Video gab den Standort der Systeme nicht preis. Es zeigte jedoch mobile Abschussrampen, deren Besatzungen auf Waldwegen fuhren und die Systeme mit Netzen tarnten.
Das mit Russland verbündete Belarus grenzt an die Ukraine und die Nato-Mitglieder Polen, Litauen und Lettland. Sollte die Stationierung tatsächlich, wie in dem Video gezeigt, stattgefunden haben, könnte Moskau Europa im Kriegsfall schneller angreifen. Präsident Wladimir Putin zufolge soll es unmöglich sein, die Oreschnik-Raketen abzufangen. Grund sei deren Tempo, das Berichten zufolge mehr als das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit erreichen könne. Putin zufolge ist die Zerstörungskraft der Oreschnik mit einem konventionellen Sprengkopf mit der einer Atomwaffe vergleichbar. Westliche Experten wiederum äußerten sich in der Vergangenheit skeptisch, ob die Waffen wirklich so wirksam ist.
Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte die Installation der Raketen bereits angekündigt. Es würden „nicht mehr als ein Dutzend“ Oreschniks stationiert, sagte er. Sein Verteidigungsminister erklärte, der Schritt sei durch „aggressive Schritte westlicher Gegner“ notwendig geworden. Das veröffentlichte Video gab den Standort der Systeme nicht preis. Es zeigte jedoch mobile Abschussrampen, deren Besatzungen auf Waldwegen fuhren und die Systeme mit Netzen tarnten.
Nadja Lissok
Gegenseitige Angriffe in der Nacht
Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht zum Mittwoch gegenseitig mit Drohnen angegriffen. Bei einem ukrainischen Angriff auf die südrussische Region Krasnodar wurden nach russischen Angaben zwei Menschen verletzt. Das Ziel war die Ölraffinerie in der Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer. Dort sei ein Feuer ausgebrochen, das jedoch rasch habe gelöscht werden können, teilte der operative Stab der Region Krasnodar mit. Anlagen der Raffinerie, ein Hafenanleger und fünf Wohnhäuser seien beschädigt worden. Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa wurden den dortigen Behörden zufolge vier Menschen verletzt, darunter drei Kinder. „Angriffsdrohnen attackierten Wohn-, Logistik- und Energieinfrastruktur in unserer Region“, teilte der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper, mit. Trümmer und direkte Treffer hätten Fassaden und Fenster mehrerer Hochhäuser beschädigt.
Großer Stromausfall im Gebiet Moskau nach Drohnenangriff
Im Umland der russischen Hauptstadt Moskau ist nach einem Feuer in einem Umspannwerk die Stromversorgung für mehr als 100 000 Menschen ausgefallen. Einer Mitteilung der Stadtverwaltung von Ramenskoje zufolge ist die Ursache ein Kabelbrand. Allerdings wurde gleichzeitig in der Region ein größerer ukrainischer Drohnenangriff gemeldet. Betroffen von dem Stromausfall sind auch Bewohner der Städte Schukowski und Lytkarino. Die Stadtverwaltung versprach die schnelle Behebung der Schäden.
Das russische Militär meldete am Abend den Abschuss von mehr als 100 ukrainischen Drohnen innerhalb von vier Stunden. Der Großteil davon sei in der westrussischen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgefangen worden, aber acht Drohnen auch über dem Moskauer Umland. Drei davon seien Richtung Hauptstadt unterwegs gewesen, teilte das Militär mit. Später berichtete Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin von weiteren abgefangenen unbemannten Flugapparaten. Wegen der Drohnenangriffe mussten auch die Moskauer Flughäfen zeitweise den Betrieb einstellen.
Das russische Militär meldete am Abend den Abschuss von mehr als 100 ukrainischen Drohnen innerhalb von vier Stunden. Der Großteil davon sei in der westrussischen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgefangen worden, aber acht Drohnen auch über dem Moskauer Umland. Drei davon seien Richtung Hauptstadt unterwegs gewesen, teilte das Militär mit. Später berichtete Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin von weiteren abgefangenen unbemannten Flugapparaten. Wegen der Drohnenangriffe mussten auch die Moskauer Flughäfen zeitweise den Betrieb einstellen.
Katja Guttmann
Selenskij kündigt neues Treffen mit Trump in Paris an
In den Bemühungen um eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine soll es nach Angaben aus Kiew Anfang Januar einen weiteren Gipfel geben. Geplant sei zunächst ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der „Koalition der Willigen“ am 3. Januar in der Ukraine, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei Telegram. Kurz darauf, am 6. Januar, sei dann ein weiteres Treffen auf der Ebene der Staatschefs geplant.
„Wir sind dem Team von Präsident Trump für die Bereitschaft dankbar, an beiden Formaten teilzunehmen“, fügte er hinzu. Als „Koalition der Willigen“ verstehen sich westliche Länder, die der Ukraine helfen. Erst am Wochenende hatte Trump Selenskij in Florida zu Gesprächen über ein Kriegsende empfangen. Obwohl sich beide Seiten anschließend optimistisch zum Fortgang der Verhandlungen gaben, wurden keine konkreten Fortschritte bekannt.
„Wir sind dem Team von Präsident Trump für die Bereitschaft dankbar, an beiden Formaten teilzunehmen“, fügte er hinzu. Als „Koalition der Willigen“ verstehen sich westliche Länder, die der Ukraine helfen. Erst am Wochenende hatte Trump Selenskij in Florida zu Gesprächen über ein Kriegsende empfangen. Obwohl sich beide Seiten anschließend optimistisch zum Fortgang der Verhandlungen gaben, wurden keine konkreten Fortschritte bekannt.
Dimitri Taube
ISW-Analyse: Bisher keine Beweise für angeblichen Angriff auf Putin-Residenz
Für die Behauptungen aus Moskau, die Ukraine habe die Residenz von Kremlchef Wladimir Putin im Gebiet Nowgorod angegriffen, gibt es nach einer Analyse des Institute for the Study of War (ISW) bislang keine Beweise. In der Analyse heißt es dazu: Die Umstände dieses angeblichen Angriffs entsprächen nicht dem Muster der bislang beobachteten Beweise bei anderen Angriffen ukrainischer Streitkräfte auf russischem Gebiet.
Zu den in der Vergangenheit bestätigten ukrainischen Angriffen auf russischem Territorium gebe es typischerweise Beweise, die in öffentlich zugänglichen Quellen einsehbar seien, so das ISW. Zu diesen Beweisen gehörten – oft mit Geodaten versehene – Aufnahmen von Luftverteidigungsoperationen, Explosionen, Bränden oder Rauchwolken in der Nähe von Zielobjekten. Auch Stellungnahmen lokaler und regionaler russischer Behörden, die erfolgreiche ukrainische Angriffe meist als „Trümmer“ abgeschossener Drohnen herunterspielten, zählten dazu, außerdem Berichte lokaler Quellen und Medien über Brände oder Beschädigungen solcher Objekte. Die ISW-Analysten haben nach eigenen Angaben weder solche Aufnahmen noch Berichte über ukrainische Angriffe in der Nähe von Putins Residenz gefunden, die die russische Behauptung stützen würden.
Überdies weist das ISW darauf hin, dass die Behauptung des russischen Außenministers Sergej Lawrow, Russlands Flugabwehr habe über dem Bezirk Nowgorod 91 ukrainische Drohnen abgeschossen, den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums widerspricht. Laut Ministerium hätten die Streitkräfte in der besagten Nacht zum 29. Dezember lediglich 47 ukrainische Drohnen über Nowgorod abgeschossen.
Das Institut verweist auch auf das russische Oppositionsmedium Sota, das am 29. Dezember eine Untersuchung zu dem angeblichen Angriff veröffentlichte. Der Vorfall sei „vermutlich eine Fälschung des Kreml“, schreibt Sota und berichtet, dass die Bewohner von Waldai – um die dortige Putin-Residenz geht es – in der Nacht keine russischen Luftabwehrsysteme gehört hätten, obwohl diese hätten aktiv sein müssen, um bis zu 91 ukrainische Drohnen abzuschießen.
Im Sota-Bericht heißt es, dass Drohnen, die von der Nordgrenze der Ukraine aus gestartet würden, den stark geschützten russischen Luftraum überqueren müssten – einschließlich Anlagen der strategischen Raketentruppen, Luftabwehrverbände, Militärluftfahrt und anderer Einrichtungen, die unter starkem Luftschutz stehen oder selbst als russischer Luftschutzschirm fungieren. Deshalb kommt Sota zu dem Ergebnis, dass die Ukraine die Putin-Residenz nur durch ein „Wunder“ oder durch vorsätzliche militärische Nachlässigkeit Russlands hätte angreifen können.
In diesem Zusammenhang weist das ISW noch auf einen anderen Medienbericht hin: Der russische Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) meldete im August 2025, dass Russland die Anzahl der Luftverteidigungssysteme zum Schutz von Waldai zwischen 2022 und August 2025 von zwei auf zwölf erhöht habe. Unterdessen bleibt der Kreml nach wie vor bei seiner Behauptung. Auf die Frage nach physischen Beweisen erklärte Putins Sprecher Dmitrij Peskow an diesem Dienstag vor Journalisten, es sei nicht nötig, Belege für den Angriff vorzulegen; die russische Luftabwehr habe ihn abgewehrt. Falls es Trümmer abgeschossener Drohnen gebe, sei dafür das Militär zuständig.
Zu den in der Vergangenheit bestätigten ukrainischen Angriffen auf russischem Territorium gebe es typischerweise Beweise, die in öffentlich zugänglichen Quellen einsehbar seien, so das ISW. Zu diesen Beweisen gehörten – oft mit Geodaten versehene – Aufnahmen von Luftverteidigungsoperationen, Explosionen, Bränden oder Rauchwolken in der Nähe von Zielobjekten. Auch Stellungnahmen lokaler und regionaler russischer Behörden, die erfolgreiche ukrainische Angriffe meist als „Trümmer“ abgeschossener Drohnen herunterspielten, zählten dazu, außerdem Berichte lokaler Quellen und Medien über Brände oder Beschädigungen solcher Objekte. Die ISW-Analysten haben nach eigenen Angaben weder solche Aufnahmen noch Berichte über ukrainische Angriffe in der Nähe von Putins Residenz gefunden, die die russische Behauptung stützen würden.
Überdies weist das ISW darauf hin, dass die Behauptung des russischen Außenministers Sergej Lawrow, Russlands Flugabwehr habe über dem Bezirk Nowgorod 91 ukrainische Drohnen abgeschossen, den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums widerspricht. Laut Ministerium hätten die Streitkräfte in der besagten Nacht zum 29. Dezember lediglich 47 ukrainische Drohnen über Nowgorod abgeschossen.
Das Institut verweist auch auf das russische Oppositionsmedium Sota, das am 29. Dezember eine Untersuchung zu dem angeblichen Angriff veröffentlichte. Der Vorfall sei „vermutlich eine Fälschung des Kreml“, schreibt Sota und berichtet, dass die Bewohner von Waldai – um die dortige Putin-Residenz geht es – in der Nacht keine russischen Luftabwehrsysteme gehört hätten, obwohl diese hätten aktiv sein müssen, um bis zu 91 ukrainische Drohnen abzuschießen.
Im Sota-Bericht heißt es, dass Drohnen, die von der Nordgrenze der Ukraine aus gestartet würden, den stark geschützten russischen Luftraum überqueren müssten – einschließlich Anlagen der strategischen Raketentruppen, Luftabwehrverbände, Militärluftfahrt und anderer Einrichtungen, die unter starkem Luftschutz stehen oder selbst als russischer Luftschutzschirm fungieren. Deshalb kommt Sota zu dem Ergebnis, dass die Ukraine die Putin-Residenz nur durch ein „Wunder“ oder durch vorsätzliche militärische Nachlässigkeit Russlands hätte angreifen können.
In diesem Zusammenhang weist das ISW noch auf einen anderen Medienbericht hin: Der russische Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) meldete im August 2025, dass Russland die Anzahl der Luftverteidigungssysteme zum Schutz von Waldai zwischen 2022 und August 2025 von zwei auf zwölf erhöht habe. Unterdessen bleibt der Kreml nach wie vor bei seiner Behauptung. Auf die Frage nach physischen Beweisen erklärte Putins Sprecher Dmitrij Peskow an diesem Dienstag vor Journalisten, es sei nicht nötig, Belege für den Angriff vorzulegen; die russische Luftabwehr habe ihn abgewehrt. Falls es Trümmer abgeschossener Drohnen gebe, sei dafür das Militär zuständig.