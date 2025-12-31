Treffen von Trump und Selenskij endet ohne Durchbruch

"Viel weiter, vielleicht sogar ganz nah dran" an einer Friedenslösung sei man, sagte US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij bei einer Pressekonferenz. Er sprach von einem fantastischen Treffen. Allerdings gebe es noch ein oder zwei schwierige Fragen. Auch Selenskij gab sich positiv und sagte seinerseits, er habe eine großartige Diskussion mit Trump geführt. Er sprach zudem davon, dass das Problem der Sicherheitszusagen für die Ukraine zu 100 Prozent gelöst sei, der US-Präsident dagegen sprach nur von 95 Prozent.



Wirklich bedeutende Fortschritte in Richtung eines Friedens hatten die Präsidenten allerdings nicht zu verkünden. Selenskij sagte, dass ukrainische und US-amerikanische Unterhändler in den kommenden Wochen die Gespräche über eine mögliche Friedensvereinbarung fortsetzen würden. Trump kündigte an, im Januar ein weiteres Treffen mit Selenskij und möglicherweise europäischen Staats- und Regierungschefs abzuhalten.



Gefragt, wann ein Deal möglich sei, sagte Trump: "Wenn es wirklich gut läuft, vielleicht in ein paar Wochen. Und wenn es schlechter läuft, länger. Und wenn es wirklich schlecht läuft, dann wird es nicht passieren."



Auf die Frage nach der Kontrolle über das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja, einem zentralen Streitpunkt in den Friedensgesprächen, erklärte Trump, dass Putin bereit sei, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten. „Präsident Putin arbeitet tatsächlich mit der Ukraine daran, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte Trump. Genauere Angaben darüber, wie diese Zusammenarbeit aussehen solle, machten weder Trump noch Selenskij.