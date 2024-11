Die gemeinsame Abschlusserklärung zum G-20-Gipfel in Rio de Janeiro dürfte erneut hinter den Wünschen der Ukraine und ihrer Unterstützerstaaten zurückbleiben. Wie bereits im Vorjahr wird der russische Angriffskrieg nicht mehr explizit von einer Mehrheit der Länder verurteilt. Russland, das selbst G-20-Mitglied ist, wird in der Passage zum Ukraine-Krieg nicht erwähnt. Die Staaten verweisen nur allgemein „auf das menschliche Leid und die negativen zusätzlichen Auswirkungen des Krieges“, beispielsweise auf die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit.Beim Krieg in der Ukraine gibt es große Gräben zwischen den Staaten der G 20. Ihr gehören die großen westlichen Demokratien wie die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien an, aber auch autoritär geführte Staaten wie Russland und China. Gastgeber Brasilien sowie Länder wie Indien oder auch Südafrika stehen zwischen beiden Lagern. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva setzte den Krieg in der Ukraine gar nicht erst auf die Tagesordnung. Und er lud zur Verärgerung Deutschlands und anderer westlicher Staaten den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nicht ein.Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Rande des zweiten Gipfeltages erneut mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beraten. Dabei soll es unter anderem um das Thema Waffenlieferungen an Russland gehen. Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) von Erkenntnissen über den Export chinesischer Drohnen nach Russland berichtet und Konsequenzen angedroht. Außerdem will Scholz den Einsatz nordkoreanischer Truppen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine thematisieren.