Brände in russischen Diesel-Lagern

Im Südwesten Russlands brennen Medienberichten zufolge mehrere Diesel-Tanks in der Region um die Großstadt Rostow am Don. Trümmer einer zerstörten ukrainischen Drohne hatten den Brand nach russischen Angaben bereits am Sonntag in einem Industrielager ausgelöst. Seitdem hätten sich die Flammen ausgeweitet. Rund 20 der 74 Vorratsbehälter stünden in Flammen, berichtete die Nachrichtenagentur RIA unter Verweis auf lokale Behörden der Region im Südwesten Russlands. Laut der Nachrichtenagentur Tass sind mehr als 500 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Ukraine hat zuletzt immer wieder die russische Energie-Infrastruktur mit Drohnen angegriffen - als Vergeltung für den Krieg in der Ukraine. Die Regierung in Moskau sprach von Terroranschlägen auf Öl-Lager.