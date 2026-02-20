Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Hunderte Kenianer laut Geheimdienst für Ukraine-Krieg rekrutiert
Schweden sagt Ukraine weitere Militärhilfen zu
Hilfsorganisationen sprechen von schwerstem Winter in der Ukraine seit Russlands Invasion 2022
Selenskij erwartet nächste Ukraine-Gespräche in der Schweiz
Merz: Russland im „Zustand der tiefsten Barbarei“
Amelie Schmidt
Orbán erhöht Druck auf die Ukraine - Blockade der Stromversorgung?
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán deutet an, dass sein Land die Stromversorgung der benachbarten Ukraine behindern könnte, falls Kiew weiter Ungarns Belieferung mit russischem Erdöl beeinträchtige. „Ich will ja nicht drohen und nichts vorwegnehmen. Aber die Ukraine bekommt einen bedeutenden Teil ihrer Stromversorgung über Ungarn“, sagte Orbán in Washington bei einer Pressekonferenz. „Wir hoffen, dass sie (die Führung der Ukraine) einsehen, dass ihr Unruhe- und Chaosstiften sowie ihre Erpressungsversuche scheitern und dass sie diese nicht fortsetzen.“ Andernfalls könnte Ungarn an „Antwortschritte“ denken, sagte der Premier weiter.
Seit Ende Januar kommt kein Erdöl mehr durch die Druschba-Pipeline über die Ukraine aus Russland nach Ungarn. Davon war die Ölversorgung der Slowakei ebenso wie die Ungarns bisher weitgehend abhängig. Budapest und Bratislava haben deswegen bereits am Mittwoch ihre Treibstoff-Lieferungen an die Ukraine gestoppt.
Orbán bekräftigte, dass seiner Meinung nach die Ukraine daran interessiert sei, dass er die am 12. April geplante Parlamentswahl verliere. Deswegen wolle Kiew mit der Blockade der Druschba-Pipeline dafür sorgen, dass in Ungarn die Heizkosten steigen, behauptete Orbán. Die Ukraine, die EU und Deutschland hätten bei der jüngsten Sicherheitskonferenz in München einen „geheimen Pakt“ geschlossen, der auf seine Entmachtung abziele, sagte Orbán weiter, ohne dafür Beweise vorzulegen.
Erstmals seit 16 Jahren läuft Orbán Gefahr, die Parlamentswahl zu verlieren. In den Umfragen liegt die Tisza-Partei von Peter Magyar seit anderthalb Jahren um acht bis zehn Prozentpunkte vor Orbáns Partei Fidesz. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine versucht Orbán, EU-Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu blockieren.
Seit Ende Januar kommt kein Erdöl mehr durch die Druschba-Pipeline über die Ukraine aus Russland nach Ungarn. Davon war die Ölversorgung der Slowakei ebenso wie die Ungarns bisher weitgehend abhängig. Budapest und Bratislava haben deswegen bereits am Mittwoch ihre Treibstoff-Lieferungen an die Ukraine gestoppt.
Orbán bekräftigte, dass seiner Meinung nach die Ukraine daran interessiert sei, dass er die am 12. April geplante Parlamentswahl verliere. Deswegen wolle Kiew mit der Blockade der Druschba-Pipeline dafür sorgen, dass in Ungarn die Heizkosten steigen, behauptete Orbán. Die Ukraine, die EU und Deutschland hätten bei der jüngsten Sicherheitskonferenz in München einen „geheimen Pakt“ geschlossen, der auf seine Entmachtung abziele, sagte Orbán weiter, ohne dafür Beweise vorzulegen.
Erstmals seit 16 Jahren läuft Orbán Gefahr, die Parlamentswahl zu verlieren. In den Umfragen liegt die Tisza-Partei von Peter Magyar seit anderthalb Jahren um acht bis zehn Prozentpunkte vor Orbáns Partei Fidesz. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine versucht Orbán, EU-Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu blockieren.
Hunderte Kenianer laut Geheimdienst für Ukraine-Krieg rekrutiert
Schätzungsweise 1000 Kenianer sind laut Medienberichten von Russland für den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine rekrutiert worden. Wie die Zeitung Daily Nation am Donnerstag unter Berufung auf Berichte des kenianischen Geheimdienstes NIS meldete, sind 89 von ihnen aktuell im Einsatz. Allerdings seien 39 der aktiven Söldner im Krankenhaus, 28 würden vermisst.
Dem Bericht des Geheimdienstes zufolge werden die Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren nach wenigen Wochen Training an die Front geschickt, wie die Zeitung berichtete. Den Männern sollen hohe Löhne versprochen worden sein. Nachdem Rekruten vermehrt am Flughafen der Hauptstadt Nairobi aufgehalten worden seien, würden sie nun über Uganda und die Demokratische Republik Kongo ausreisen.
Die britische BBC berichtete ebenfalls über den Geheimdienstbericht. Kenianische Zeitungen hatten in den vergangenen Wochen über Familien berichtet, deren Söhne im Ukraine-Krieg gefallen sind.
Russland setzt in dem Krieg offenbar auch Söldner aus anderen afrikanischen Ländern ein. Laut der Initiative „All Eyes on Wagner“, die Listen des ukrainischen Militärs ausgewertet hat, waren zwischen 2023 und 2025 insgesamt 1417 afrikanische Söldner im Einsatz, 316 davon sind im Gefecht getötet worden, darunter zehn Kenianer. Die Zahlen könnten Berichten zufolge noch deutlich höher sein.
In Kenia laufen bereits erste Gerichtsverfahren gegen Agenturen, die Männer für den Krieg rekrutiert haben. In Südafrika wiederum steht derzeit Duduzile Zuma-Sambudla, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, vor Gericht. Sie soll Männer unter falschen Angaben nach Russland vermittelt haben. Eine Influencerin und Radiomoderatorin ist ebenfalls angeklagt. Auch aus unterschiedlichen asiatischen Ländern soll Russland offenbar Männer für die Front angeworben haben.
Dem Bericht des Geheimdienstes zufolge werden die Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren nach wenigen Wochen Training an die Front geschickt, wie die Zeitung berichtete. Den Männern sollen hohe Löhne versprochen worden sein. Nachdem Rekruten vermehrt am Flughafen der Hauptstadt Nairobi aufgehalten worden seien, würden sie nun über Uganda und die Demokratische Republik Kongo ausreisen.
Die britische BBC berichtete ebenfalls über den Geheimdienstbericht. Kenianische Zeitungen hatten in den vergangenen Wochen über Familien berichtet, deren Söhne im Ukraine-Krieg gefallen sind.
Russland setzt in dem Krieg offenbar auch Söldner aus anderen afrikanischen Ländern ein. Laut der Initiative „All Eyes on Wagner“, die Listen des ukrainischen Militärs ausgewertet hat, waren zwischen 2023 und 2025 insgesamt 1417 afrikanische Söldner im Einsatz, 316 davon sind im Gefecht getötet worden, darunter zehn Kenianer. Die Zahlen könnten Berichten zufolge noch deutlich höher sein.
In Kenia laufen bereits erste Gerichtsverfahren gegen Agenturen, die Männer für den Krieg rekrutiert haben. In Südafrika wiederum steht derzeit Duduzile Zuma-Sambudla, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, vor Gericht. Sie soll Männer unter falschen Angaben nach Russland vermittelt haben. Eine Influencerin und Radiomoderatorin ist ebenfalls angeklagt. Auch aus unterschiedlichen asiatischen Ländern soll Russland offenbar Männer für die Front angeworben haben.
Amelie Schmidt
Schweden sagt Ukraine weitere Militärhilfen zu
Schweden unterstützt die Ukraine mit einem neuen militärischen Hilfspaket in der Höhe von 12,9 Milliarden Kronen (rund 1,3 Milliarden Euro). Es umfasse Flugabwehrsysteme, Drohnen und Langstreckenraketen, teilt der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson mit. Die Gesamtsumme der schwedischen Militärhilfe seit der russischen Invasion im Februar 2022 steige damit auf 103 Milliarden Kronen (knapp zehn Milliarden Euro). Das neue Paket sei Teil der für 2026 veranschlagten Unterstützung.
Hilfsorganisationen sprechen von schwerstem Winter in der Ukraine seit Russlands Invasion 2022
Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung – und das bei teils zweistelligen Minusgraden: Hilfsorganisationen haben ein düsteres Bild der humanitären Lage in der Ukraine gezeichnet und vor einem Rückgang der Hilfen gewarnt. Der Leiter der evangelischen Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, sagte, vier Jahre nach Beginn der russischen Großinvasion trügen nationale und internationale Hilfsorganisationen entscheidend dazu bei, den Menschen vor Ort zu helfen. Gleichzeitig sei diese Hilfe so gefährdet wie nie zuvor. Global würden Mittel für humanitäre Hilfe gekürzt.
Die Einsparungen rissen massive Lücken in die Hilfsprogramme, warnte Keßler. Standen 2022 noch etwa 3,5 Milliarden Euro für solche Programme zur Verfügung, seien es 2025 nur noch 1,2 Milliarden Euro gewesen. Auch bei den Spendeneinnahmen gebe es nach anfangs sehr großer Hilfsbereitschaft eine sinkende Tendenz. Dennoch sei die Hilfsbereitschaft in Deutschland weiter groß.
Durch den extremen Winter benötigen laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe. Der Leiter des Kiewer Büros der Diakonie Katastrophenhilfe, Andrij Waskowycz, sprach vom bisher schwersten Winter seit 2022. Staatliche Strukturen in der Ukraine seien vielfach nicht mehr in der Lage, allen Menschen im Land zu helfen. Umso nötiger sei daher Hilfe von außen.
Laut der Hilfsorganisation „Save the Children“ wurden seit Februar 2022 mehr als 4000 Stunden Luftalarm ausgelöst. Gerade für Kinder bedeute das Tausende Stunden voller Angst in Kellern, fehlenden Schlaf und Schulausfall. Der Dauerstress habe schwere Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit. Nach Angaben der „Aktion gegen den Hunger“ nimmt auch Mangelernährung zu. Steigende Preise, zerstörte Infrastruktur und winterliche Engpässe setzten Familien massiv unter Druck. Viele hätten kaum noch ein Einkommen, während Binnenvertriebene oft in schlecht isolierten Unterkünften lebten, sagte Geschäftsführer Jan Sebastian Friedrich-Rust.
Die Einsparungen rissen massive Lücken in die Hilfsprogramme, warnte Keßler. Standen 2022 noch etwa 3,5 Milliarden Euro für solche Programme zur Verfügung, seien es 2025 nur noch 1,2 Milliarden Euro gewesen. Auch bei den Spendeneinnahmen gebe es nach anfangs sehr großer Hilfsbereitschaft eine sinkende Tendenz. Dennoch sei die Hilfsbereitschaft in Deutschland weiter groß.
Durch den extremen Winter benötigen laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe. Der Leiter des Kiewer Büros der Diakonie Katastrophenhilfe, Andrij Waskowycz, sprach vom bisher schwersten Winter seit 2022. Staatliche Strukturen in der Ukraine seien vielfach nicht mehr in der Lage, allen Menschen im Land zu helfen. Umso nötiger sei daher Hilfe von außen.
Laut der Hilfsorganisation „Save the Children“ wurden seit Februar 2022 mehr als 4000 Stunden Luftalarm ausgelöst. Gerade für Kinder bedeute das Tausende Stunden voller Angst in Kellern, fehlenden Schlaf und Schulausfall. Der Dauerstress habe schwere Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit. Nach Angaben der „Aktion gegen den Hunger“ nimmt auch Mangelernährung zu. Steigende Preise, zerstörte Infrastruktur und winterliche Engpässe setzten Familien massiv unter Druck. Viele hätten kaum noch ein Einkommen, während Binnenvertriebene oft in schlecht isolierten Unterkünften lebten, sagte Geschäftsführer Jan Sebastian Friedrich-Rust.
Selenskij erwartet nächste Ukraine-Gespräche in der Schweiz
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erwartet eine Fortsetzung der Verhandlungen mit Russland über eine Beendigung des Kriegs erneut in der Schweiz. Weil der Krieg in Europa tobe, müssten auch die Gespräche hier laufen, sagte Selenskij in einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan. „Ich möchte unterstreichen, dass das nächste Treffen ebenfalls in der Schweiz stattfindet“, sagte Selenskij nach den zweitägigen Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch in Genf.
Russland hat bisher weder einen Ort noch einen Termin bestätigt. Selenskij hatte die Ergebnisse der trilateralen Gespräche in Genf unter Vermittlung der USA als unzureichend kritisiert und eine Fortsetzung noch im Februar gefordert.
Russland hat bisher weder einen Ort noch einen Termin bestätigt. Selenskij hatte die Ergebnisse der trilateralen Gespräche in Genf unter Vermittlung der USA als unzureichend kritisiert und eine Fortsetzung noch im Februar gefordert.
Merz: Russland im „Zustand der tiefsten Barbarei“
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht kaum Chancen für ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs auf dem Verhandlungsweg. „Dieser Krieg wird nach meiner Einschätzung erst zu Ende gehen, wenn eine der beiden Seiten erschöpft ist, entweder militärisch oder ökonomisch“, sagte der CDU-Chef den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) und der Rheinpfalz.
Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin fügte Merz hinzu: „Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das ist die bittere Wahrheit.“ Es sei daher Ziel der europäischen Bemühungen, „dass der russische Staat den Krieg militärisch nicht weiter führen und ökonomisch nicht weiter finanzieren kann“.
Nach Einschätzung von Merz kann die „russische Machtclique auf absehbare Zeit gar nicht ohne Krieg auskommen. Sie muss die Kriegsmaschinerie am Laufen halten, weil sie keinen Plan hat, was sie sonst mit den Hunderttausenden von zum Teil schwer traumatisierten Soldaten machen soll, die von der Front zurückkehren“, sagte der CDU-Chef.
Den Zustand Russlands beschrieb Merz mit düsteren Worten: „Wir erleben im Augenblick dieses Land in einem Zustand der tiefsten Barbarei. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und damit müssen wir uns abfinden.“
Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin fügte Merz hinzu: „Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das ist die bittere Wahrheit.“ Es sei daher Ziel der europäischen Bemühungen, „dass der russische Staat den Krieg militärisch nicht weiter führen und ökonomisch nicht weiter finanzieren kann“.
Nach Einschätzung von Merz kann die „russische Machtclique auf absehbare Zeit gar nicht ohne Krieg auskommen. Sie muss die Kriegsmaschinerie am Laufen halten, weil sie keinen Plan hat, was sie sonst mit den Hunderttausenden von zum Teil schwer traumatisierten Soldaten machen soll, die von der Front zurückkehren“, sagte der CDU-Chef.
Den Zustand Russlands beschrieb Merz mit düsteren Worten: „Wir erleben im Augenblick dieses Land in einem Zustand der tiefsten Barbarei. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und damit müssen wir uns abfinden.“
Selenskij wirft Russland Verzögerungstaktik vor – Treffen in Genf beendet
Die von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf wurden nach knapp zwei Stunden am Vormittag offiziell schon wieder beendet. Die russische Delegation habe den Ort des Treffens verlassen, teilt die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass mit. Eine Sprecherin des ukrainischen Chefunterhändlers Rustem Umjerow bestätigte das Ende der Gespräche. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA sei das Treffen zwischen dem russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski und Vertretern der Ukraine hinter verschlossenen Türen zunächst noch fortgesetzt worden.
Umjerow bezeichnet die Verhandlungen als substanziell. Es habe Fortschritte gegeben und eine Reihe von Fragen sei geklärt worden. Das Ziel der Ukraine bleibe ein gerechter und dauerhafter Frieden, sagt Umjerow. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bezeichnet die Gespräche mit Russland und den USA als schwierig. "Russland versucht, die Gespräche in die Länge zu ziehen, die bereits in der Endphase sein könnten", schreibt der Präsident auf der Plattform X. Die Parteien hätten sich jedoch auf weitere Verhandlungen verständigt. "Wir sehen, dass Fortschritte erzielt wurden, aber im Moment gehen die Positionen auseinander, weil die Verhandlungen schwierig waren", teilt Selenskij Reportern in einem WhatsApp-Chat mit.
Wladimir Medinski, der russische Delegationsleiter, bezeichnet die Gespräche als „schwer, aber sachlich“. Zu den Ergebnissen sagte er nichts. Bald solle es weitere Gespräche geben, so Medinski.
Umjerow bezeichnet die Verhandlungen als substanziell. Es habe Fortschritte gegeben und eine Reihe von Fragen sei geklärt worden. Das Ziel der Ukraine bleibe ein gerechter und dauerhafter Frieden, sagt Umjerow. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bezeichnet die Gespräche mit Russland und den USA als schwierig. "Russland versucht, die Gespräche in die Länge zu ziehen, die bereits in der Endphase sein könnten", schreibt der Präsident auf der Plattform X. Die Parteien hätten sich jedoch auf weitere Verhandlungen verständigt. "Wir sehen, dass Fortschritte erzielt wurden, aber im Moment gehen die Positionen auseinander, weil die Verhandlungen schwierig waren", teilt Selenskij Reportern in einem WhatsApp-Chat mit.
Wladimir Medinski, der russische Delegationsleiter, bezeichnet die Gespräche als „schwer, aber sachlich“. Zu den Ergebnissen sagte er nichts. Bald solle es weitere Gespräche geben, so Medinski.
Amelie Schmidt
Ukraine sanktioniert Belarus' Staatschef Lukaschenko
Die Ukraine hat Sanktionen gegen Alexander Lukaschenko, Machthaber der benachbarten Republik Belarus (früher Weißrussland), erlassen. Teil des Sanktionspakets sind ein Einreiseverbot und die Sperrung aller eventuellen Vermögenswerte Lukaschenkos in der Ukraine. Es ist allerdings nicht bekannt, ob der 71-Jährige persönlichen Besitz in der Ukraine hat. Aus Minsk gab es bislang keinen Kommentar dazu. Die Sanktionen gelten als weitgehend symbolisch, da Lukaschenko bereits von den USA und der EU mit Sanktionen belegt wurde.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij begründete den Schritt mit der andauernden Militärhilfe, die Belarus Kriegsgegner Russland leiste. „Im zweiten Halbjahr 2025 haben die Russen auf dem Gebiet von Belarus ein System von Relaisstationen zur Steuerung von Kampfdrohnen eingerichtet, wodurch die Möglichkeiten der russischen Armee, unsere Regionen im Norden anzugreifen, vergrößert wurden“, schrieb Selenskij auf Telegram. Dies habe bestimmte Attacken auf Energie- und Eisenbahnanlagen erst ermöglicht.
Zudem sind nach Angaben Selenskijs mehr als 3000 belarussische Unternehmen als Zulieferer für die russische Kriegswirtschaft aktiv. Lukaschenko habe die Stationierung der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik in seinem Land erlaubt und wichtige Komponenten für deren Bau geliefert. Diese Rakete gefährde dabei nicht nur die Sicherheit der Ukrainer, sondern ganz Europas, argumentierte Selenskij.
Die Sanktionen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Kiew und Moskau verhandeln unter Vermittlung Washingtons über ein Ende des Krieges. Die USA haben in dem Zusammenhang dabei zuletzt ihre Sanktionen gegen Belarus gelockert. Lukaschenko ließ im Gegenzug Dutzende politischer Gefangener frei.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij begründete den Schritt mit der andauernden Militärhilfe, die Belarus Kriegsgegner Russland leiste. „Im zweiten Halbjahr 2025 haben die Russen auf dem Gebiet von Belarus ein System von Relaisstationen zur Steuerung von Kampfdrohnen eingerichtet, wodurch die Möglichkeiten der russischen Armee, unsere Regionen im Norden anzugreifen, vergrößert wurden“, schrieb Selenskij auf Telegram. Dies habe bestimmte Attacken auf Energie- und Eisenbahnanlagen erst ermöglicht.
Zudem sind nach Angaben Selenskijs mehr als 3000 belarussische Unternehmen als Zulieferer für die russische Kriegswirtschaft aktiv. Lukaschenko habe die Stationierung der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik in seinem Land erlaubt und wichtige Komponenten für deren Bau geliefert. Diese Rakete gefährde dabei nicht nur die Sicherheit der Ukrainer, sondern ganz Europas, argumentierte Selenskij.
Die Sanktionen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Kiew und Moskau verhandeln unter Vermittlung Washingtons über ein Ende des Krieges. Die USA haben in dem Zusammenhang dabei zuletzt ihre Sanktionen gegen Belarus gelockert. Lukaschenko ließ im Gegenzug Dutzende politischer Gefangener frei.
Amelie Schmidt
Verhandlungen in Genf fortgesetzt, Selenskij beklagt US-Druck
In Genf hat der zweite Verhandlungstag zwischen der Ukraine, Russland und den USA begonnen. Das meldeten die russische Nachrichtenagentur RIA und die ukrainische Delegation.
Am frühen Mittwochmorgen berichtete der US-Gesandte Steve Witkoff auf der Plattform X von "bedeutenden Fortschritten" in den Verhandlungen am Vortag. Beide Seiten hätten vereinbart, ihre Regierungen zu informieren und weiter an einer Einigung zu arbeiten. Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow erklärte, der erste Tag habe sich auf "praktische Fragen und die Mechanik möglicher Entscheidungen" konzentriert. Aus russischen Kreisen verlautete dagegen, die sechsstündigen Gespräche seien am Dienstag "sehr angespannt" gewesen. Eine offizielle Stellungnahme der russischen Delegation lag zunächst nicht vor.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, unverhältnismäßigen Druck auf Kiew auszuüben, um den seit vier Jahren andauernden Krieg zu beenden. Selenskij sagte in einem Interview mit der US-Website "Axios" am Dienstag, es sei "nicht fair", dass der US-Präsident öffentlich die Ukraine und nicht Russland zu Zugeständnissen auffordere. "Ich hoffe, das ist nur seine Taktik und nicht die Entscheidung", wurde Selenskij zitiert. Trump hatte am Montag vor Journalisten gemahnt, die Ukraine solle "besser schnell an den Tisch kommen".
Am frühen Mittwochmorgen berichtete der US-Gesandte Steve Witkoff auf der Plattform X von "bedeutenden Fortschritten" in den Verhandlungen am Vortag. Beide Seiten hätten vereinbart, ihre Regierungen zu informieren und weiter an einer Einigung zu arbeiten. Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow erklärte, der erste Tag habe sich auf "praktische Fragen und die Mechanik möglicher Entscheidungen" konzentriert. Aus russischen Kreisen verlautete dagegen, die sechsstündigen Gespräche seien am Dienstag "sehr angespannt" gewesen. Eine offizielle Stellungnahme der russischen Delegation lag zunächst nicht vor.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, unverhältnismäßigen Druck auf Kiew auszuüben, um den seit vier Jahren andauernden Krieg zu beenden. Selenskij sagte in einem Interview mit der US-Website "Axios" am Dienstag, es sei "nicht fair", dass der US-Präsident öffentlich die Ukraine und nicht Russland zu Zugeständnissen auffordere. "Ich hoffe, das ist nur seine Taktik und nicht die Entscheidung", wurde Selenskij zitiert. Trump hatte am Montag vor Journalisten gemahnt, die Ukraine solle "besser schnell an den Tisch kommen".
Selenskij offen für Referendum zu Frontlinie
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zeigt sich offen für ein Referendum über ein Einfrieren des Krieges entlang der aktuellen Frontlinie. "Ich denke, dass die Menschen das in einem Referendum akzeptieren würden. Das ist meine Meinung", sagte Selenskij dem US-Nachrichtenportal Axios. Ein solcher Volksentscheid könnte parallel zu Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Selenskij zufolge haben seine Regierung und Washington vereinbart, dass jedes Abkommen eine Zustimmung der ukrainischen Bevölkerung per Referendum erfordert.
Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende des Krieges scheinen jedoch auf der Stelle zu treten. Der erste von zwei Verhandlungstagen in Genf endete am Abend ohne greifbare Ergebnisse. Die Gespräche fanden unter Vermittlung des US-Sondergesandten Steve Witkoff statt und sollen heute fortgesetzt werden. Russische Staatsmedien beschrieben die Atmosphäre als "sehr angespannt". Der Journalist Barak Ravid schrieb unter Berufung auf Quellen, die politischen Gespräche seien in einer "Sackgasse".
Ohne vorherige Ankündigung waren diesmal auch Vertreter der europäischen Bündnispartner der Ukraine in die Gespräche einbezogen. Zugegen waren die nationalen Sicherheitsberater aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bestätigte gesonderte Treffen mit Vertretern der USA und europäischer Partner. "Es ist wichtig, eine gemeinsame Sicht und eine Koordination des Vorgehens zwischen der Ukraine, den USA und Europa zu wahren", schrieb Umjerow bei Telegram.
Einen von Russland geforderten Abzug der ukrainischen Truppen aus noch gehaltenen Teilen der östlichen Gebiete Luhansk und Donezk lehnt Selenskij weiter ab. "Emotional werden die Menschen das niemals verzeihen", sagte er. Der ukrainische Staatschef will die strittigen Gebietsfragen bevorzugt bei einem direkten Gipfeltreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin lösen. Der Kreml lässt jedoch kein Interesse an konkreten Vorbereitungen erkennen.
Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende des Krieges scheinen jedoch auf der Stelle zu treten. Der erste von zwei Verhandlungstagen in Genf endete am Abend ohne greifbare Ergebnisse. Die Gespräche fanden unter Vermittlung des US-Sondergesandten Steve Witkoff statt und sollen heute fortgesetzt werden. Russische Staatsmedien beschrieben die Atmosphäre als "sehr angespannt". Der Journalist Barak Ravid schrieb unter Berufung auf Quellen, die politischen Gespräche seien in einer "Sackgasse".
Ohne vorherige Ankündigung waren diesmal auch Vertreter der europäischen Bündnispartner der Ukraine in die Gespräche einbezogen. Zugegen waren die nationalen Sicherheitsberater aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bestätigte gesonderte Treffen mit Vertretern der USA und europäischer Partner. "Es ist wichtig, eine gemeinsame Sicht und eine Koordination des Vorgehens zwischen der Ukraine, den USA und Europa zu wahren", schrieb Umjerow bei Telegram.
Einen von Russland geforderten Abzug der ukrainischen Truppen aus noch gehaltenen Teilen der östlichen Gebiete Luhansk und Donezk lehnt Selenskij weiter ab. "Emotional werden die Menschen das niemals verzeihen", sagte er. Der ukrainische Staatschef will die strittigen Gebietsfragen bevorzugt bei einem direkten Gipfeltreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin lösen. Der Kreml lässt jedoch kein Interesse an konkreten Vorbereitungen erkennen.
Selenskij drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich zur Stärkung seines Landes für eine europäische Flugabwehrraketenproduktion besonders für Patriot-Systeme ausgesprochen. „Es gab Versprechen zu Produktionslizenzen, aber Amerika hat sich nicht dazu entschlossen, obgleich wir sowohl eine Produktion in der Ukraine als auch gemeinsam mit Nato-Partnern in der Region vorgeschlagen haben“, sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Er erwähnte dabei die Nachbarstaaten Rumänien und Polen. Ihm zufolge seien die aktuellen Produktionszahlen selbst mit den geplanten Erweiterungen zu gering.
Selenskij drängt immer wieder auf eine schnellere Lieferung von vor allem Raketen für die Patriot-Flugabwehrsysteme, da diese ukrainischen Angaben nach besonders effektiv gegen russische ballistische Raketen sind.
Selenskij drängt immer wieder auf eine schnellere Lieferung von vor allem Raketen für die Patriot-Flugabwehrsysteme, da diese ukrainischen Angaben nach besonders effektiv gegen russische ballistische Raketen sind.
Erster Gesprächstag zwischen Ukrainern und Russen in Genf beendet
In der Schweiz ist der erste von zwei Verhandlungstagen zwischen Ukrainern und Russen beendet. „Nach dem gemeinsamen Teil ist die Arbeit in thematischen Gruppen fortgesetzt worden“, teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow auf Telegram mit. Die Unterhändler haben sich demnach auf „praktische Fragen und Mechanismen möglicher Lösungen“ konzentriert. Er erwähnte dabei einen politischen und einen militärischen Block. Am Mittwoch würden die Gespräche fortgesetzt. Auf russischer Seite bestätigten staatliche Nachrichtenagenturen das Ende der Unterredungen.
Am Dienstag und Mittwoch verhandeln in Genf eine ukrainische und eine russische Delegation über ein Ende des seit 2022 andauernden russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland. Der US-amerikanische Chefunterhändler Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, vermitteln zwischen den Kriegsgegnern. Die Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt.
Am Dienstag und Mittwoch verhandeln in Genf eine ukrainische und eine russische Delegation über ein Ende des seit 2022 andauernden russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland. Der US-amerikanische Chefunterhändler Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, vermitteln zwischen den Kriegsgegnern. Die Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt.
Trump erhöht den Druck auf die Ukraine
Unter massivem Druck von US-Präsident Donald Trump haben Unterhändler der Ukraine und Russlands in Genf zweitägige Friedensgespräche aufgenommen. Er erwarte "große Gespräche", die "sehr einfach" sein würden, sagte Trump an Bord der Regierungsmaschine Air Force One zu Reportern. Er drängte außerdem auf ein schnelles Ende des russischen Angriffkriegs:
„Die Ukraine sollte besser schnell an den Tisch kommen.“US-Präsident Donald Trump
Am Wochenende hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij beklagt, dass sein Land größtem Druck ausgesetzt sei, Zugeständnisse zu machen, während Trump kaum Forderungen an Russland formuliere. Zentraler Streitpunkt sind Gebietsansprüche. Russland verlangt, dass die Ukraine die verbliebenen 20 Prozent der Region Donezk abtritt, die Moskau militärisch bislang nicht erobern konnte. Kiew lehnt das kategorisch ab. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte: "Ich denke nicht, dass wir heute mit Neuigkeiten rechnen sollten."
Am Mittwoch sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Auch der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow dämpfte die Hoffnungen. Man arbeite konstruktiv, aber "ohne übermäßige Erwartungen", schrieb er auf der Plattform X.
Als Vertreter der US-Regierung sind Steve Witkoff und Jared Kushner in Genf in einer diplomatischen Doppelrolle unterwegs. In einem seltenen Versuch, zwei globale Krisen gleichzeitig zu bewältigen, nahmen sie am Vormittag zunächst an indirekten Atomgesprächen mit Iran teil, bevor sie zu den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau wechselten.
Überschattet wurde der Auftakt in Genf von schweren russischen Luftangriffen auf Ziele in der Ukraine in der Nacht zum Dienstag. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa fiel nach Angaben von Präsident Selenskij infolge der Attacken auf das Energienetz für Zehntausende Menschen Heizung und Wasser aus.
Am Mittwoch sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Auch der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow dämpfte die Hoffnungen. Man arbeite konstruktiv, aber "ohne übermäßige Erwartungen", schrieb er auf der Plattform X.
Als Vertreter der US-Regierung sind Steve Witkoff und Jared Kushner in Genf in einer diplomatischen Doppelrolle unterwegs. In einem seltenen Versuch, zwei globale Krisen gleichzeitig zu bewältigen, nahmen sie am Vormittag zunächst an indirekten Atomgesprächen mit Iran teil, bevor sie zu den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau wechselten.
Überschattet wurde der Auftakt in Genf von schweren russischen Luftangriffen auf Ziele in der Ukraine in der Nacht zum Dienstag. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa fiel nach Angaben von Präsident Selenskij infolge der Attacken auf das Energienetz für Zehntausende Menschen Heizung und Wasser aus.
Vor Verhandlungen: Opfer in der Ukraine, Brand in Russland
Vor der neuen Verhandlungsrunde in Genf zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA gehen die Luftangriffe weiter. Drei Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes in der Stadt Mykolajiwka in der ostukrainischen Region Donezk bei einem Drohnenangriff auf ein ziviles Auto getötet. Eine Person sei verletzt worden. Ukrainische Medien berichteten unter Berufung auf das Energieministerium, dass in dem Auto Mitarbeiter des Wärmekraftwerks Slowjansk saßen.
In der Region Sumy im Norden der Ukraine wurde eine 68-jährige Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihre beiden sieben und 15 Jahre alten Enkel sowie deren Eltern seien verletzt worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge eine Frau und ein Mann im Nachbarhaus verletzt.
In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden laut Militärverwaltungschef Serhij Lyssak drei Menschen verletzt, einer davon schwer. In der Nacht sei in der Stadt am Schwarzen Meer sechsmal Luftalarm ausgelöst worden, schrieb er auf Telegram. Infrastrukturobjekte und zivile Gebäude seien beschädigt worden. Dem Stromversorger DTEK zufolge trafen russische Angriffe erneut die Energieversorgung der Region Odessa. Die Zerstörungen seien außerordentlich schwerwiegend und die Reparatur werde lange Zeit benötigen, teilte der Versorger mit, ohne Details zu nennen. Auch in Dnipro gab es laut Behördenangaben Feuer infolge russischer Angriffe.
Insgesamt setzte Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht 396 Drohnen und 29 Raketen ein. 367 Drohnen und 25 Raketen seien zerstört worden. Vier Raketen und 18 Drohnen seien an verschiedenen Orten in der Ukraine eingeschlagen.
Das ukrainische Militär nahm seinerseits Ziele in Russland ins Visier. 151 Drohnen seien abgeschossen worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Nach Angaben des Zivilschutzstabs der Region Krasnodar in Südrussland kam es infolge eines Drohnenangriffs in Ilski zu einem Brand auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern in einer Ölraffinerie. Verletzte gebe es nicht.
In der Region Sumy im Norden der Ukraine wurde eine 68-jährige Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihre beiden sieben und 15 Jahre alten Enkel sowie deren Eltern seien verletzt worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge eine Frau und ein Mann im Nachbarhaus verletzt.
In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden laut Militärverwaltungschef Serhij Lyssak drei Menschen verletzt, einer davon schwer. In der Nacht sei in der Stadt am Schwarzen Meer sechsmal Luftalarm ausgelöst worden, schrieb er auf Telegram. Infrastrukturobjekte und zivile Gebäude seien beschädigt worden. Dem Stromversorger DTEK zufolge trafen russische Angriffe erneut die Energieversorgung der Region Odessa. Die Zerstörungen seien außerordentlich schwerwiegend und die Reparatur werde lange Zeit benötigen, teilte der Versorger mit, ohne Details zu nennen. Auch in Dnipro gab es laut Behördenangaben Feuer infolge russischer Angriffe.
Insgesamt setzte Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht 396 Drohnen und 29 Raketen ein. 367 Drohnen und 25 Raketen seien zerstört worden. Vier Raketen und 18 Drohnen seien an verschiedenen Orten in der Ukraine eingeschlagen.
Das ukrainische Militär nahm seinerseits Ziele in Russland ins Visier. 151 Drohnen seien abgeschossen worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Nach Angaben des Zivilschutzstabs der Region Krasnodar in Südrussland kam es infolge eines Drohnenangriffs in Ilski zu einem Brand auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern in einer Ölraffinerie. Verletzte gebe es nicht.
Unicef: Jedes dritte Kind in der Ukraine auf der Flucht
Fast vier Jahre nach der russischen Großinvasion in die Ukraine ist laut Unicef mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen des Landes auf der Flucht. Mehr als 791 000 seien innerhalb des Landes vertrieben, etwa 1,8 Millionen hätten im Ausland Zuflucht gesucht, erklärte das UN-Kinderhilfswerk. Insgesamt haben damit Unicef zufolge nahezu 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche in der Ukraine ihr Zuhause verloren.
Regina De Dominicis, Unicef-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, sagte: „Für Kinder in der Ukraine wird es aufgrund der anhaltenden Angriffe auf Wohngebiete im ganzen Land immer schwieriger, Schutz zu finden. In vielerlei Hinsicht holt der Krieg diese Kinder immer wieder ein.“
Viele Minderjährige mussten Unicef zufolge bereits mehrfach aus ihrer Heimat fliehen: In einer Umfrage habe ein Drittel der Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren kürzlich angegeben, mindestens zweimal geflohen zu sein. Durch Angriffe seien seit dem 24. Februar 2022 mehr als 3200 Kinder getötet oder verletzt worden. Dabei sei im vergangenen Jahr die Zahl der getöteten und verletzten Kinder gegenüber 2024 um zehn Prozent gestiegen. Das sei ein Anstieg im dritten Jahr in Folge.
Die jüngsten Angriffe auf die Energieinfrastruktur hätten zudem Millionen Kinder und Familien in eine lebensbedrohliche Lage gebracht, erklärte Unicef. Bei eisigen Temperaturen müssten sie teils tagelang ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Gleichzeitig gerieten medizinische Einrichtungen durch die Angriffe und die eingeschränkte Energieversorgung zunehmend unter Druck. Auch die psychischen Belastungen nähmen immer mehr zu. In einer weiteren Umfrage habe sich vor Kurzem gezeigt: Rund ein Viertel der 15- bis 19-Jährigen verlöre die Hoffnung auf eine Zukunft in der Ukraine.
Regina De Dominicis, Unicef-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, sagte: „Für Kinder in der Ukraine wird es aufgrund der anhaltenden Angriffe auf Wohngebiete im ganzen Land immer schwieriger, Schutz zu finden. In vielerlei Hinsicht holt der Krieg diese Kinder immer wieder ein.“
Viele Minderjährige mussten Unicef zufolge bereits mehrfach aus ihrer Heimat fliehen: In einer Umfrage habe ein Drittel der Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren kürzlich angegeben, mindestens zweimal geflohen zu sein. Durch Angriffe seien seit dem 24. Februar 2022 mehr als 3200 Kinder getötet oder verletzt worden. Dabei sei im vergangenen Jahr die Zahl der getöteten und verletzten Kinder gegenüber 2024 um zehn Prozent gestiegen. Das sei ein Anstieg im dritten Jahr in Folge.
Die jüngsten Angriffe auf die Energieinfrastruktur hätten zudem Millionen Kinder und Familien in eine lebensbedrohliche Lage gebracht, erklärte Unicef. Bei eisigen Temperaturen müssten sie teils tagelang ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Gleichzeitig gerieten medizinische Einrichtungen durch die Angriffe und die eingeschränkte Energieversorgung zunehmend unter Druck. Auch die psychischen Belastungen nähmen immer mehr zu. In einer weiteren Umfrage habe sich vor Kurzem gezeigt: Rund ein Viertel der 15- bis 19-Jährigen verlöre die Hoffnung auf eine Zukunft in der Ukraine.