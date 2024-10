Zuletzt hatte auch die Staatsführung in Kiew von Soldaten aus Nordkorea in den Reihen der russischen Besatzungstruppen gesprochen. Wie viele Soldaten es sein sollen, dazu gibt es vonseiten der Ukraine unterschiedliche Angaben. Präsident Wolodimir Selenskij nannte während seines Brüssel-Besuchs am Donnerstag die Zahl 10 000. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, sprach in einem Interview von 11 000 nordkoreanischen Infanteristen, die im Osten Russlands ausgebildet würden. Er rechne damit, dass sie vom 1. November an zum Einsatz gegen die Ukraine bereit seien.



Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hatte kürzlich ebenfalls berichtet, dass mehrere Tausend nordkoreanische Soldaten in Russland eingetroffen seien und auf ihren Einsatz in der Ukraine vorbereitet würden.



Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, er könne eine aktive Beteiligung nordkoreanischer Soldaten an den Kriegshandlungen bislang nicht bestätigen. Man prüfe dies aber und führe Gespräche mit den Partnern aus dem Indopazifik-Raum, um alle möglichen Beweise auf den Tisch zu bekommen.