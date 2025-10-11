Melania Trump verkündet Rückkehr ukrainischer Kinder

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat nach ihrem Appell an Kremlchef Wladimir Putin im Sommer die Rückkehr von mehreren Kindern, die im Krieg in der Ukraine aus ihren Familien gerissen worden waren, bekannt gemacht. In den vergangenen 24 Stunden seien sie mit ihren Familien vereint worden, sagte sie in einer Ansprache im Weißen Haus.



Die Schicksale der insgesamt acht zurückgekehrten Kinder sind unterschiedlich: Drei Kinder waren aufgrund der Kämpfe an der Front von ihren Eltern getrennt und nach Russland gebracht worden, wie Trump sagte. Weitere fünf seien über die Grenzen hinweg von ihren Familienmitgliedern getrennt worden. Darunter sei auch ein junges Mädchen, das nun aus der Ukraine nach Russland zurückgebracht worden sei. Die First Lady stellte in Aussicht, dass weitere Kinder folgen könnten. Man stehe in Kontakt mit der russischen Seite.



Im August hatte Melania Trump ihrem Mann zu seinem Treffen mit Putin in Alaska einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben. Zwar erwähnte sie in dem Brief mit keinem Wort die Ukraine. Sie beschreibt aber die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appellierte an die Verantwortung des russischen Präsidenten, die Unschuld dieser Kinder zu schützen. Das hätten sie unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Regierung und Ideologie verdient.



Die ukrainische Regierung hatte 2023 eine Zahl von gut 19 500 verschleppten Kindern und Jugendlichen in Russland und den von Moskau kontrollierten ukrainischen Gebieten genannt. Im September sprach Präsident Wolodimir Selenskij von 1625 ins Regierungsgebiet zurückgekehrten Minderjährigen. Die von Kiew gestartete Initiative „Bring Kids Back UA“ berichtet regelmäßig von Rückkehrern. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte 2023 wegen des Vorwurfs der gesetzwidrigen Verschleppung von ukrainischen Kindern und Jugendlichen einen Haftbefehl gegen Präsident Putin und die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa ausgestellt.