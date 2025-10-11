Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russischer Großangriff auf Kiew - Energieanlagen im Fokus
IAEA: Stromversorgung von AKW Saporischschja wird wiederhergestellt
Selenskij: Benzinengpässe in Russland durch Angriffe auf Energieanlagen
Tusk gegen Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem
Von der Leyen: Luftraumverletzung ist hybride Kriegsführung
Linus Freymark
Estnischer Außenminister rechnet mit weiteren russischen Provokationen
Nach der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Militärflugzeuge zeigt sich Estlands Außenminister Margus Tsahkna zufrieden mit der Reaktion der Nato. Zugleich rechnet er mit weiteren Störmaßnahmen Moskaus. "Ich bin mir sicher, dass Russland diese Provokationen fortsetzen wird. Es geht nicht um Estland, sondern um die Einheit der Nato sowie darum, unsere Fähigkeiten und auch die transatlantische Einheit zu testen", sagte Tsahkna der Deutschen Presse-Agentur in Tallinn.
In Estland waren im September drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des EU- und Nato-Landes eingedrungen. Die Regierung in Tallinn hatte deswegen sowohl eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats als auch Beratungen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. In der anschließenden Erklärung warnte die Militärallianz Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Grenzverletzungen. "Wir haben, glaube ich, sehr solide reagiert", sagte Tsahkna.
Linus Freymark
Trump droht Spanien mit Nato-Ausschluss
Spanien hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump "keine Entschuldigung", die Verteidigungsausgaben nicht wie von ihm wegen des Krieges in der Ukraine gefordert zu erhöhen. Das Land sei der einzige "Nachzügler" in der Nato, sagt Trump bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb im Weißen Haus. "Vielleicht sollte man sie ehrlich gesagt aus der Nato werfen."
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte dazu, für sein Land seien die bestehenden zwei Prozent der Wirtschaftsleistung ausreichend, um die Verteidigungsziele zu erreichen. Ende Juni drohte Trump Spanien deswegen mit höheren Zöllen.
Ein Staat kann zwar freiwillig aus der Nato austreten, offizielle Regularien für eine Suspendierung der Mitgliedschaft oder einen Rauswurf eines Staates existieren allerdings nicht.
Juri Auel
Melania Trump verkündet Rückkehr ukrainischer Kinder
Die First Lady der USA, Melania Trump, hat nach ihrem Appell an Kremlchef Wladimir Putin im Sommer die Rückkehr von mehreren Kindern, die im Krieg in der Ukraine aus ihren Familien gerissen worden waren, bekannt gemacht. In den vergangenen 24 Stunden seien sie mit ihren Familien vereint worden, sagte sie in einer Ansprache im Weißen Haus.
Die Schicksale der insgesamt acht zurückgekehrten Kinder sind unterschiedlich: Drei Kinder waren aufgrund der Kämpfe an der Front von ihren Eltern getrennt und nach Russland gebracht worden, wie Trump sagte. Weitere fünf seien über die Grenzen hinweg von ihren Familienmitgliedern getrennt worden. Darunter sei auch ein junges Mädchen, das nun aus der Ukraine nach Russland zurückgebracht worden sei. Die First Lady stellte in Aussicht, dass weitere Kinder folgen könnten. Man stehe in Kontakt mit der russischen Seite.
Im August hatte Melania Trump ihrem Mann zu seinem Treffen mit Putin in Alaska einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben. Zwar erwähnte sie in dem Brief mit keinem Wort die Ukraine. Sie beschreibt aber die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appellierte an die Verantwortung des russischen Präsidenten, die Unschuld dieser Kinder zu schützen. Das hätten sie unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Regierung und Ideologie verdient.
Die ukrainische Regierung hatte 2023 eine Zahl von gut 19 500 verschleppten Kindern und Jugendlichen in Russland und den von Moskau kontrollierten ukrainischen Gebieten genannt. Im September sprach Präsident Wolodimir Selenskij von 1625 ins Regierungsgebiet zurückgekehrten Minderjährigen. Die von Kiew gestartete Initiative „Bring Kids Back UA“ berichtet regelmäßig von Rückkehrern. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte 2023 wegen des Vorwurfs der gesetzwidrigen Verschleppung von ukrainischen Kindern und Jugendlichen einen Haftbefehl gegen Präsident Putin und die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa ausgestellt.
Juri Auel
Polen beklagt zunehmende Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur durch Russland
Polen ist einem Minister zufolge im September Opfer des größten Cyberangriffs seit Ausbruch des Ukrainekriegs geworden - am selben Tag, als es mutmaßlich russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen hat. In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete der Nato-Staat rund 170 000 Cybervorfälle, sagte der Digitalminister Krzysztof Gawkowski in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Davon sei ein signifikanter Teil auf russische Akteure zurückzuführen. Eine genaue Zahl nannte er nicht, Russland habe aber laut polnischen Geheimdiensten die Ressourcen für seinen Militärgeheimdienst verdreifacht, um Polen anzugreifen.
Bei dem Cyberangriff im September hätten Behauptungen, dass die abgeschossenen Drohnen eine Kriegserklärung aus der Ukraine seien, das polnische Internet geflutet, sagte Gawkowksi. Dafür seien Bots, die seit Monaten oder sogar Jahren inaktiv waren, reaktiviert worden. Pro Tag gebe es inzwischen 2000 bis 4000 Cybervorfälle, von denen man 700 bis 1000 bearbeiten müsse. "Das bedeutet, sie stellen eine echte Bedrohung für uns dar oder haben das Potenzial, ernsthafte Probleme zu verursachen", sagte Gawkowski. Ausländische Akteure würden nun nicht nur Wasser- und Abwassersysteme, sondern auch den Energiesektor angreifen.
Lisa Torjuul
Zwei Millionen Menschen in Kiew ohne Wasserversorgung
Russlands nächtlicher Drohnen- und Raketenangriff auf Infrastruktur in der Ukraine hat nach deren Angaben die Wasserversorgung von zwei Millionen Verbrauchern in Kiew vorübergehend unterbrochen. 4000 Gebäude in der Hauptstadt seien noch immer ohne Wasser, schreibt der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident, Olexij Kuleba, auf Telegram. Derzeit werde daran gearbeitet, die Versorgung wiederherzustellen.
Dominik Fürst
Polen bietet Ukraine Hilfe nach Angriff auf Energieanlagen an
Polen bietet seinem Nachbarland Ukraine Hilfe nach dem russischen Angriff auf die dortige Energieinfrastruktur an. Generatoren, zusätzliche Stromversorgung und ein LNG-Terminal stünden der Ukraine zur Verfügung, sagt der polnische Außenminister Radosław Sikorski. „Dies ist eine weitere Eskalation, denn wir wissen, warum sie betrieben wird. Sie soll die Menschen vor dem Winter einschüchtern.“ Im August erklärte der polnische Raffineriebetreiber Orlen, er wolle weiterhin jeden Monat 100 Millionen Kubikmeter Gas an die Ukraine liefern, nachdem er in diesem Jahr bereits 430 Millionen Kubikmeter geliefert habe. Der Flüssigkraftstoff wird aus den USA zum Terminal in Swinemünde importiert und über Polen in die Ukraine transportiert.
Linus Freymark
Russischer Großangriff auf Kiew - Energieanlagen im Fokus
Bei einem groß angelegten russischen Angriff auf das Zentrum von Kiew sind am frühen Freitagmorgen örtlichen Behörden zufolge neun Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen mussten nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Krankenhäuser gebracht werden.
Drohnen und Raketen trafen Wohnhäuser und Energieanlagen. Tymur Tkachenko, Chef der Kiewer Militärverwaltung, sagte, bei dem Angriff auf die Hauptstadt kurz nach Mitternacht seien sowohl Drohnen als auch Raketen eingesetzt worden.
Der Angriff führte zu Stromausfällen und Unterbrechungen der Wasserversorgung in Stadtteilen am Ostufer des Dnipro, wie Klitschko mitteilte. "Die Energieexperten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die negativen Folgen zu minimieren", erklärte Energieministerin Switlana Grynchuk und kündigte Wiederherstellungsarbeiten an, sobald es die Sicherheitsbedingungen erlaubten.
In der südöstlich gelegenen Stadt Saporischschja wurden bei Drohnenangriffen drei Menschen verletzt. Russische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen verstärkt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen.
Julia Bergmann
IAEA: Stromversorgung von AKW Saporischschja wird wiederhergestellt
Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) beginnt der Prozess zur Wiederherstellung der externen Stromversorgung des von Russland kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja. Dies sei nach intensiven Konsultationen mit den Behörden in der Ukraine und Russland erfolgt, erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Das AKW im Südosten der Ukraine ist seit mehr als zwei Wochen vom Stromnetz abgeschnitten und auf Dieselgeneratoren angewiesen. Grossi zufolge berichteten IAEA-Beobachter vor Ort von fünf aufeinanderfolgenden Explosionen nahe der Anlage. Bis zur vollständigen Wiederherstellung der Netzanbindung werde es noch einige Zeit dauern.
Juri Auel
Bericht: Schwache Auftragslage wegen des Kriegs – Russlands Wirtschaft kürzt Arbeitszeiten
Von der Eisenbahn über Autobauer bis hin zu Metall- und Kohleproduzenten zeigen sich in der russischen Wirtschaft zunehmend Spuren des Kriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen. Angesichts stagnierender Binnennachfrage und wegbrechender Exporte kürzen Industriekonzerne die Arbeitszeit, wie Insider aus mehreren Branchen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Ziel sei es, mit unbezahlten freien Tagen die Lohnkosten zu senken, ohne dass es zu Massenentlassungen komme.
Während die Arbeitslosigkeit dank der Kriegswirtschaft noch immer auf einem Rekordtief von 2,1 Prozent liegt, haben sich die Lohnrückstände binnen Jahresfrist mehr als verdreifacht. Sie stiegen einer staatlichen Statistik zufolge bis Ende August auf 1,64 Milliarden Rubel.
Julia Bergmann
Russland will AKW Saporischschja offenbar wieder hochfahren
Russland bereitet einem staatlichen Medienbericht zufolge die Wiederinbetriebnahme des besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja vor. Die Lage in dem AKW gebe aus Sicht der nuklearen Sicherheit keinen Anlass zur Sorge, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti.
Das AKW Saporischschja ist das größte Europas. Derzeit sind alle seine sechs Reaktoren sowjetischer Bauart heruntergefahren. Es ist von russischen Truppen besetzt. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig vor, das AKW-Gelände und seine Umgebung zu beschießen.
Julia Bergmann
Selenskij: Benzinengpässe in Russland durch Angriffe auf Energieanlagen
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben durch Angriffe mit weiterreichenden Waffen auf Energieanlagen erhebliche Benzinengpässe in Russland verursacht. Es dürfte zeitweise bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff als gewöhnlich zur Verfügung gestanden haben, teilt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit.
Die ukrainischen Streitkräfte hätten bei Angriffen in der vergangenen Woche im Inland hergestellte Neptun- und Flamingo-Raketen eingesetzt, fügt er hinzu. Selenskij berichtet zudem, dass die russischen Streitkräfte im vergangenen Monat 1550 Angriffe auf Energieziele in den ukrainischen Regionen Tschernihiw, Sumy und Poltawa ausgeführt hätten. Dabei hätten sie jedoch lediglich 160 Treffer erzielt.
Juri Auel
Tusk gegen Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem
Drei Jahre nach dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines hat sich Regierungschef Donald Tusk gegen die Auslieferung eines in Polen inhaftierten Verdächtigen ausgesprochen. „Es liegt sicherlich nicht im Interesse Polens und im Interesse eines Gefühls von Anstand und Gerechtigkeit, diesen Bürger anzuklagen oder an einen anderen Staat auszuliefern“, sagte Tusk bei einem Besuch in Litauen.
Auf X schrieb Polens Regierungschef später: „Das Problem mit Nord Stream 2 ist nicht, dass sie gesprengt wurde. Das Problem ist, dass sie gebaut wurde.“ Polen war von Anfang an gegen den Bau der Pipeline. Warschau warnte seit Jahren, dass Russland damit die Abhängigkeit Europas von seinen Gaslieferungen erhöhen und die bisherigen Transitländer unter Druck setzen könnte.
Der von Deutschland mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodimir Z. war in der vergangenen Woche in Pruszkow bei Warschau festgenommen worden. Ein Gericht in Polen hat eine 40-tägige U-Haft angeordnet. In dieser Zeit wollen sich die polnischen Behörden mit den Akten aus Deutschland vertraut machen. Ein Gericht wird danach über die Auslieferung entscheiden.
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe handelt es sich bei dem 46-Jährigen um einen ausgebildeten Taucher, der mutmaßlich Mitglied der Gruppe war, die nahe der Insel Bornholm Sprengsätze an den Nord-Stream-Gaspipelines platzierte. Der Ukrainer soll an den erforderlichen Tauchgängen beteiligt gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.
Christoph Heinlein
Russland greift erneut Energieinfrastruktur der Ukraine an
Russland hat erneut die ukrainische Energieversorgung mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der Region Tschernihiw sind nach Angaben des regionalen Energieversorgers Tschernihiwoblenergo etwa 4500 Abnehmer ohne Strom. Bei einem Angriff auf ein Wärmekraftwerk seien zwei Mitarbeiter verletzt worden, teilte der Versorger DTEK mit. Die Anlage sei schwer beschädigt worden.
Seit dem 2022 von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriff seien Wärmekraftwerke von DTEK mehr als 200 Mal beschossen worden, schrieb das Unternehmen bei Telegram. In der Region kam es nach einem Angriff auf einen Güterzug Behörden zufolge außerdem zu Ausfällen im Zugverkehr um die Stadt Nischyn.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe attackierten Moskaus Streitkräfte die Ukraine in der Nacht mit 183 Kampfdrohnen. Davon seien 154 abgewehrt worden. Demnach gab es 22 Einschläge an 11 Orten. In der südukrainischen Stadt Cherson wurden zwei Menschen bei russischen Angriffen getötet, wie der Gouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, mitteilte. Eine weitere Frau sei verletzt worden. Bei einem Drohnentreffer auf ein Haus in der grenznahen Region Sumy wurden nach Angaben des Gouverneurs Oleh Hryhorow ein vierjähriges Mädchen, ihre Mutter und ihre Großmutter verletzt. Das Kind habe schwere Verbrennungen erlitten, sein Zustand sei kritisch, schrieb Hryhorow bei Telegram. Fünf Verletzte gab es Gouverneur Serhij Lyssak zufolge nach Angriffen mit Drohnen und Raketenwerfern im Gebiet Dnipropetrowsk. Er berichtete zudem von zahlreichen Schäden an Privathäusern, Wirtschaftsgebäuden, einem Unternehmen, einer religiösen Organisation und einer Gasleitung.
Julia Bergmann
Von der Leyen: Luftraumverletzung ist hybride Kriegsführung
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wertet die jüngsten Drohnen-Vorfälle und andere Luftraumverletzungen in Europa als hybride Kriegsführung. "Dies sind keine zufälligen Schikanen", sagte sie vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Es handele sich vielmehr um eine zusammenhängende und eskalierende Kampagne mit dem Ziel, die Bürger zu verunsichern, die Entschlossenheit der EU zu testen, die Union zu spalten und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. "Und es ist an der Zeit, es beim Namen zu nennen. Das ist hybride Kriegsführung." Ähnliche hatte sich am Montag bereits Bundeskanzler Friedrich Merz geäußert.
Von der Leyen macht Russland nicht für alle Vorfälle verantwortlich. Es sei jedoch klar, dass es das Ziel Russlands sei, in Europa Zwietracht zu säen. Vertreter der EU haben einige der jüngsten Vorfälle Moskau zugeschrieben. Beim Kampf gegen den hybriden Krieg Russlands gehe es nicht nur um traditionelle Verteidigung, sagte von der Leyen. Dies erfordere von allen eine neue Denkweise. "Wir können uns entweder wegducken und zusehen, wie die russischen Bedrohungen eskalieren, oder wir begegnen ihnen mit Einigkeit, Abschreckung und Entschlossenheit."
Dominik Fürst
Putin: Das wird der Ukraine nicht helfen
Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit der Militärführung bekräftigt, an den Kriegszielen in der Ukraine festzuhalten. Die Ukraine versuche zwar, Schläge gegen Ziele tief im Landesinneren Russlands auszuführen; „aber das wird ihr nicht helfen“, sagte Putin.
Kiew wolle mit den Gegenangriffen seinen westlichen Unterstützern Erfolge vorspielen, dabei müssten die ukrainischen Streitkräfte an der Frontlinie zurückweichen, behauptete Putin. Im Anzug feierte er mit Kommandeuren in Flecktarn-Uniform bei einem Festessen auch seinen 73. Geburtstag, wie das Staatsfernsehen zeigte.
Die Ukraine versetzt Russland in ihrem Abwehrkampf gegen Putins Angriffskrieg immer wieder empfindliche Schläge etwa gegen Treibstofflager und Ölraffinerien. Die Folgen dieser Angriffe reichen jedoch nicht heran an die verheerenden Zerstörungen und vielen Todesopfer der seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Invasion in der Ukraine.
