Ein russisches Öllager im Gebiet Woronesch ist zum zweiten Mal binnen weniger Tage durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand gesetzt worden. Der Gouverneur des Gebietes, Alexander Gussew, berichtete, dass bei der Stadt Liski mehrere Drohnen abgefangen worden seien. Die Trümmer einer Drohne hätten das Feuer in dem Treibstofflager ausgelöst. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte Gussew laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Die Ukraine bestätigte den Angriff.In dem großen Tanklager bei Liski – etwa 150 Kilometer hinter der Grenze zur Ukraine – brannte es bereits vergangene Woche nach einem Drohnenangriff. Die Flammen konnten tagelang nicht gelöscht werden.Ebenfalls mit Drohnen angegriffen wurde in der Nacht eine Fabrik in Smolensk im Westen Russlands, wie Medien und Experten für die Auswertung öffentlich zugänglichen Bildmaterials berichten ; das ukrainische Militär bekannte sich auch zu diesem Angriff. In diesem würden Luft-Boden-Raketen vom Typ Ch-59 produziert. Die russischen Behörden bestätigten einen Drohnenangriff auf die Region Smolensk, erwähnten das Werk jedoch nicht. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete, in der Nacht 55 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben, davon 10 in der Oblast Smolensk.Russland griff die Ukraine nach Angaben von deren Luftwaffe in der Nacht mit 131 Drohnen und vier Raketen an. Die Drohnen seien alle abgefangen oder zerstört worden.