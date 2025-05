Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges in Moskau – Kritik aus Kiew

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert Russland an diesem Freitag mit seiner traditionellen Militärparade an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Es ist die vierte Parade mit Tausenden Soldaten und schwerer Militärtechnik auf dem Roten Platz seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Auch zahlreiche internationale Staatsgäste sind dabei, vor allem aus Asien und Afrika. Erwartet wird, dass Putin in seiner Rede den von ihm angeordneten Einmarsch in die Ukraine einmal mehr rechtfertigen wird. Das ist auch der Grund, weshalb westliche Vertreter fernbleiben. Als einziger Regierungschef eines EU- und Nato-Landes ist der Slowake Robert Fico in Moskau. Auch der serbische Staatschef Aleksandar Vučić nimmt an der Parade teil.



Kiew kritisiert die Waffenschau als zynische Machtdemonstration. Europa demonstriert dafür seine Unterstützung für Kiew bei einem Treffen mehrerer Außenminister der EU im westukrainischen Lwiw. Unter anderem wollen die Minister die Bereitstellung einer Milliarde Euro für die ukrainische Rüstungsindustrie verkünden, teilte die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Vorabend mit. Dies sei erneut ein „sehr wichtiges Zeichen“ für die Ukraine. Auch der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) kommt zu dem Treffen.



Bei den Machtdemonstrationen in Moskau sind die Sicherheitsvorkehrungen auch wegen Drohungen der Ukraine, sich nicht an eine von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Waffenruhe zu halten, schärfer als ohnehin. Angesichts zahlreicher Einflüge ukrainischer Drohnen in den russischen Luftraum in den vergangenen Tagen dürften neben den Besatzungen der Flugabwehr auch die Besucher der Parade öfter einen besorgten Blick in den Himmel werfen. Russland hatte für die Feierlichkeiten eine dreitägige Feuerpause verkündet, Kiew hatte stattdessen eine 30-tägige Feuerpause als Grundlage für mögliche Friedensgespräche gefordert.



Vor der Parade in Moskau sind bereits in Russlands Osten und in Sibirien Militäraufmärsche in kleinerem Rahmen zu Ende gegangen, so in Wladiwostok, Chabarowsk, Krasnojarsk und Nowosibirsk. Insgesamt gibt es etwa 30 Paraden im Land.



Unter den rund 10 000 Parade-Teilnehmern in Moskau sollen Medienberichten zufolge auch Soldaten zahlreicher anderer Staaten sowie russische Teilnehmer am Krieg gegen die Ukraine sein. Zu sehen sind traditionell Panzer, Flugabwehrsysteme und Raketensysteme. Angekündigt ist zudem eine Flugshow mit russischen Kampfjets. Putins wichtigster Gast in diesem Jahr ist Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping. Erwartet werden auf der Tribüne neben Putin laut Kreml Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Kuba und Laos sowie der Ex-Sowjetrepubliken Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan.