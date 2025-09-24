Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russische Regierung erhöht Mehrwertsteuer, um Krieg zu finanzieren
Ukraine greift erneut große Gazprom-Anlage im russischen Hinterland an
Trump: Ukraine kann mit EU- und Nato-Hilfe gesamtes Territorium zurückerobern
Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen
UN: Folter in russisch besetzten Gebieten der Ukraine
Juri Auel
Nach Aussagen zu möglichen Rückeroberungen: Selenskij lobt Trump
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich nach der von Donald Trump angekündigten Kehrtwende gegenüber Russland beim US-Präsidenten bedankt. „Mister President versteht die Situation genau und ist über alle Aspekte dieses Krieges gut informiert“, schrieb Selenskij auf X. „Wir schätzen seine Entschlossenheit sehr, zur Beendigung dieses Krieges beizutragen.“ Er sei Trump für die starke Zusammenarbeit dankbar.
Zuvor hatte Trump nach einem Gespräch mit Selenskij am Rande der UN-Generaldebatte in New York einen Richtungswechsel in seinem Ukraine-Kurs verkündet: Er glaube, die Ukraine sei in der Lage, den Krieg gegen Russland mithilfe westlicher Verbündeter vollständig zu gewinnen, verkündete Trump auf Truth Social. Russland bezeichnete er als schwach. Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit in Gesprächen über ein Ende des Krieges auch mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine ins Spiel gebracht.
Dem US-Sender Fox News sagte Selenskij, er glaube, dass Trump seine Position verändert habe – und zähle darauf, dass der US-Präsident seine Haltung zur Territorialfrage beibehalte. Er glaube auch, dass sich ihre Beziehung verbessert habe. Auf Nachfrage entgegnete Selenskij, dass ihn Trumps Post auf Truth Social überrascht habe. Der Ukrainer sprach von „sehr positiven Signalen“, dass Amerika bis zum Ende des Krieges an der Seite seines Landes stehen werde.
Dominik Fürst
Russische Regierung erhöht Mehrwertsteuer, um Krieg zu finanzieren
Russland muss seinen Krieg gegen die Ukraine mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer finanzieren. Für den Haushalt 2026 plant das Finanzministerium in Moskau eine Erhöhung der Abgabe von 20 auf 22 Prozent. Der Staat werde alle seine Verpflichtungen in der Sozialpolitik erfüllen, heißt es in einer Mitteilung. Als „strategische Priorität“ werden aber Verteidigung und Sicherheit genannt sowie die Versorgung der Soldaten und ihrer Familien.
Schon im laufenden russischen Haushalt 2025 machen Militär und Sicherheit etwa 40 Prozent aller staatlichen Ausgaben aus. Die Kriegswirtschaft mit großen Aufträgen für die Rüstungsindustrie sowie hohe Zahlungen an Soldaten und deren Familien haben dem Land eine Zeit lang ein scheinbares Wachstum beschert. Doch zuletzt häuften sich Krisenzeichen in zivilen Branchen. Die russische Bevölkerung leidet unter der Teuerung.
Eine höhere Mehrwertsteuer macht sich für Verbraucher bei jedem Einkauf bemerkbar, selbst wenn der Steuersatz nach Angaben des Finanzministeriums für Lebensmittel, Medikamente und Kinderbedarf bei zehn Prozent bleiben soll. Der Haushaltsentwurf muss noch vom russischen Parlament beraten und gebilligt werden. Das gilt im autoritär regierten Russland allerdings als Formalie.
Dimitri Taube
Ukraine greift erneut große Gazprom-Anlage im russischen Hinterland an
Die Ukraine hat erneut eine der größten petrochemischen Anlagen Russlands mit Drohnen angegriffen. Der Salawat-Komplex in der Region Baschkortostan sei am Mittwoch attackiert worden, teilte der örtliche Gouverneur Radij Chabirow mit. Rettungsdienste seien vor Ort, und es liefen Löscharbeiten.
Salawat ist eine Großstadt im russischen Hinterland. Sie liegt fast 1200 Kilometer Luftlinie von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt sowie etwa 1300 Kilometer von der Frontlinie in der Ukraine. Der von dem Energieriesen Gazprom kontrollierte Salawat-Komplex stellt unter anderem Benzin, Diesel, Kerosin und Flüssiggase her. Die Anlage wurde schon am 18. September von Langstreckendrohnen des ukrainischen Militärgeheimdienstes SBU angegriffen, was eine „gewaltige Explosion“ im Zentrum der Anlage auslöste, berichtete Kyiv Independent unter Berufung auf eine SBU-Quelle.
Nach weiteren Behördenangaben konnte Russland einen massiven Drohnenangriff auf die Energie- und Treibstoffinfrastruktur in der Region Wolgograd abwehren. Opfer gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht, wie Regionalgouverneur Andrej Botscharow erklärte. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 70 ukrainische Drohnen über russischen Regionen abgefangen und zerstört.
Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen ihre Drohnenangriffe auf die russische Öl- und Gasinfrastruktur verstärkt. Die Angriffe haben Händlern zufolge zu einer Verknappung bestimmter Kraftstoffsorten in Russland geführt. Anfang des Monats trafen ukrainische Drohnen auch eine Ölraffinerie in Ufa, der Hauptstadt von Baschkortostan, die etwa 1400 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.
Juri Auel
Selenskij: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern
Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskij dem US-Fernsehsender Fox News. Die US-Regierung wirft China und Indien vor, durch ihre anhaltenden Ölkäufe aus Russland den Krieg zu unterstützen. Mit Blick auf Indien zeigte sich Selenskij zuversichtlich. Er glaube, dass Indien "größtenteils" auf der Seite der Ukraine stehe. "Mit China ist es schwieriger, weil es derzeit nicht in ihrem Interesse liegt, Russland nicht zu unterstützen."
Juri Auel
Macron lobt Trumps Kurswechsel
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump gegenüber Russland hinsichtlich des Ukraine-Kriegs begrüßt. „Ich freue mich, dass der amerikanische Präsident an die Fähigkeit der Ukraine glaubt, nicht nur durchzuhalten, sondern ihre Rechte mit uns geltend zu machen“, sagte Macron vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.
„Ich begrüße die Äußerungen des US-Präsidenten vor einigen Stunden, in denen er auf die fortschreitende Schwächung der russischen Wirtschaft und die Misserfolge Russlands vor Ort hingewiesen hat, das, stellen Sie sich vor, in mehr als 1000 Tagen trotz so vieler Verluste und so vieler ziviler Opfer kaum ein Prozent des ukrainischen Territoriums erobert hat.“
Katja Guttmann
Trump: Ukraine kann mit EU- und Nato-Hilfe gesamtes Territorium zurückerobern
US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Ukraine mit Unterstützung der EU und der Nato ihr von Russland besetztes Gebiet vollständig zurückerobern kann. "Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der Nato sind die Grenzen von vor Kriegsbeginn durchaus eine Option", schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damit vollzieht er eine Kehrtwende, nachdem er bislang erklärt hatte, dass sowohl Kiew als auch Moskau für ein Ende des Krieges Gebiete abtreten müssten.
Trump kritisierte die russische Kriegsführung zudem als "ziellos". "Putin und Russland stecken in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und jetzt ist die Zeit für die Ukraine gekommen, zu handeln", hieß es weiter auf der Plattform. Die USA würden weiterhin Waffen an die Nato liefern, "damit die Nato nach Belieben darüber verfügen kann". Trump hatte sich am Rande der UN-Vollversammlung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij getroffen.
Nach Aussage seines Außenministers Marco Rubio hat Russlands Verschleppung eines Friedensprozesses in der Ukraine Trump zur Kehrtwende gegenüber Moskau bewogen. Der US-Präsident habe „außerordentliche Geduld“ bewiesen und auf einen diplomatischen Durchbruch gehofft. Doch dies sei nicht nur in Stagnation gemündet, „sondern wir sind in eine Phase potenzieller Eskalation eingetreten.
In den letzten Nächten und davor gab es die historisch höchste Zahl an Angriffen“, sagte Rubio. Zudem beobachteten die USA die Verletzung von Lufträumen und das Eindringen von Drohnen und Flugzeugen in das Hoheitsgebiet benachbarter Länder.
Der Außenminister drohte Moskau mit wirtschaftlichen Sanktionen und betonte, die USA könnten Kiew weiter mit Waffen helfen. Trump habe „echte Optionen“ und er werde bei fortgesetzten Aggressionen Russlands die notwendigen Schritte machen.
Dimitri Taube
Parlament in Litauen genehmigt schnelleren Abschuss von Drohnen
In Litauen kann das Militär nun entschiedener auf Verletzungen des Luftraums durch Drohnen reagieren, die in das Territorium des Landes eindringen und eine Bedrohung darstellen. Das Parlament in Vilnius ermächtigte mit Gesetzesänderungen die litauische Armee, bedrohliche Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren.
Damit sollen zusätzliche Voraussetzungen geschaffen werden, um so frühzeitig und sicher wie möglich auf die zunehmende Zahl von Luftraumverletzungen durch unbemannte Flugobjekte feindlicher Länder reagieren zu können, hieß es in der Parlamentsmitteilung.
Bislang konnte die Armee in Litauen in zwei Fällen militärisch vorgehen: gegen Flugkörper, die als Waffen eingesetzt wurden, oder gegen solche, die in Sperrgebiete eingedrungen waren und dadurch Objekte von staatlicher Bedeutung gefährdet haben. Die neue Anordnung ermöglicht den Angaben zufolge nun auch den Abschuss von Drohnen, wenn sie in verbotenen oder gesperrten Zonen gegen die geltenden Regeln verstoßen.
In Litauen sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wiederholt Drohnen in den Luftraum eingedrungen.
Dimitri Taube
Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen
Die Nato warnt Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Die Nato und die Alliierten würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, heißt es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten. Die jüngsten Luftraumverletzungen würden das Risiko von Fehlkalkulationen bergen und Menschenleben gefährden. Das müsse aufhören, hieß es. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte in einer Pressekonferenz, die Nato sei bereit und willens, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen. Das russische Verhalten sei mindestens unverantwortlich und rücksichtslos.
Die Stellungnahme der 32 Staaten macht noch einmal deutlich, dass künftig nicht nur Drohnen, sondern auch russische Flugzeuge abgeschossen werden könnten, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen. In der Folge könnte es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommen.
Die Sitzung im Nato-Hauptquartier wurde auf Wunsch Estlands einberufen. Das baltische Land hatte am Freitag unter Berufung auf Artikel 4 des Bündnisvertrags Beratungen beantragt, nachdem drei russische Maschinen vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten durch estnischen Luftraum geflogen waren. Artikel 4 des Nato-Vertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Alliierter die Unversehrtheit des Bündnisgebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer Partei bedroht sieht.
Die Sonderberatungen nach Artikel 4 waren bereits die zweiten seit Anfang des Monats. Am 10. September hatte Polen Gespräche beantragt, nachdem eine zweistellige Zahl an russischen Drohnen im Luftraum Polens aufgetaucht war. Zuvor hatte es unter anderem 2022 Konsultationen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und 2020 wegen des Todes türkischer Soldaten im Syrien-Konflikt gegeben.
In Reaktion auf die Verletzung des polnischen Luftraums hatte die Nato bereits am 12. September einen neuen Einsatz für eine noch bessere Überwachung und Verteidigung der Ostflanke gestartet. Heikel ist die Lage für die Nato derzeit vor allem deswegen, weil sich in der Regel nur äußerst schwer nachweisen lässt, dass Luftraumverletzungen absichtlich erfolgen. Im Fall der Vorwürfe Estlands bestreitet Russland zudem sogar, dass es überhaupt zu einer Luftraumverletzung gekommen ist. Es gilt deswegen als sehr wahrscheinlich, dass es nur dann zum Abschuss eines russischen Flugzeugs kommt, wenn dieses von der Flugroute her klar eine Bedrohung für die Nato darstellen könnte.
Dimitri Taube
UN: Folter in russisch besetzten Gebieten der Ukraine
In von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine sind nach einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Genf seit Anfang 2022 mehr als 15 000 Menschen festgenommen worden. Die Untersuchungskommission des Büros zur Lage in der Ukraine geht davon aus, dass viele gefoltert worden sind. Die Kommission hat zum einen mit mehr als 200 Menschen gesprochen, die es nach der Entlassung zurück in Gebiete schafften, die von der Ukraine kontrolliert werden, zum anderen mit Angehörigen von Menschen, die noch festgehalten werden. Mehr als 92 Prozent hätten von Folter berichtet, sagte die Leiterin der Kommission, Danielle Bell, in Kiew. Mindestens 38 seien infolge von Folter, fehlender ärztlicher Hilfe und unhygienischen Zuständen gestorben, heißt es in ihrem Bericht.
Etwa 1800 Menschen seien noch in Haft. Die Zahlen zu den Gefangenen stammen von ukrainischen Behörden. Die Kommission habe sie geprüft und halte sie für glaubwürdig, sagte Bell. Insgesamt hat das Büro 508 Fälle dokumentiert, darunter auch von zwölf Minderjährigen. Alle hätten übereinstimmende Angaben gemacht, die mit Angaben aus verschiedenen Quellen übereinstimmten, deshalb betrachte das Büro ihre Angaben als glaubwürdig, sagte Bell. Die Menschen seien teils nur deshalb festgenommen worden, weil sie pro-ukrainische Meinungen geäußert hätten.
Bell berichtete von einer Frau, die nach eigenen Angaben mit einem gebrochenen Knie nach einem Arzt fragte. Stattdessen sei sie ins Knie getreten worden. Ein Mann berichtete, er sei so heftig mit einem Baseballschläger geschlagen worden, dass er flehte, erschossen zu werden. Stattdessen habe der Folterer ihm mit dem Baseballschläger die Zähne ausgeschlagen. Eine Frau habe berichtet, sie sei mehr als ein Jahr in einer Zelle voller Ratten festgehalten worden, die sie praktisch nie habe verlassen können.
Auch auf ukrainischem Territorium seien Ukrainer nach dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 festgenommen worden, teils unter dem Vorwurf von Verrat oder Kollaboration mit dem Feind, sagte Bell. Sie sprach von gut 2250 Gefangenen. Mit mehr als 400 seien Interviews geführt worden. 117 hätten nach eigenen Angaben kurz nach der Festnahme ebenfalls Misshandlung oder Folter erlebt, vor allem 2022. Die Gefangenen hätten alle Zugang zu Anwälten.
Dimitri Taube
Ukrainische Drohnen stören russischen Flugverkehr – Russland greift Saporischschja an
Zahlreiche russische Flughäfen haben wegen ukrainischer Drohnenangriffe in der Nacht den Betrieb einschränken müssen. Aeroflot als größte Fluglinie Russlands teilte am Morgen mit, es werde noch den ganzen Tag dauern, bis sie auf ihrem Heimatflughafen Scheremetjewo in Moskau den Flugplan wieder einhalten könne, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete. Außerdem betroffen waren die Hauptstadtflughäfen Domodedowo, Wnukowo und Schukowski sowie Kasan, Samara und Saratow an der Wolga und Gelendschik am Schwarzen Meer. Das russische Militär schoss nach eigenen Angaben in der Nacht 69 Drohnen ab. Aber auch am Morgen wurden noch neue Drohnen über dem Moskauer Umland gemeldet.
Die russische Armee griff nach ukrainischen Militärangaben über Nacht mit 116 Drohnen an, von denen die meisten abgefangen worden seien. Der Abwurf von sechs Gleitbomben auf die frontnahe Industriestadt Saporischschja im Süden verursachte Brände und Schäden an zivilen Gebäuden. Ein Mann wurde nach Angaben der Gebietsmilitärverwaltung getötet.
Dimitri Taube
Nato-Staaten beraten über russische Luftraumverletzung
Vertreter der 32 Nato-Staaten beraten an diesem Dienstag in Brüssel über mögliche Antworten auf die jüngste Verletzung des alliierten Luftraums durch Russland. Erwartet wird, dass Generalsekretär Mark Rutte sich im Anschluss mit deutlichen Worten an Russland richtet und vor den möglichen Konsequenzen weiterer Luftraumverletzungen warnt. Er könnte dabei auch noch einmal deutlich machen, dass russische Flugzeuge theoretisch auch abgeschossen werden können, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen.
Juri Auel
Pistorius mahnt nach Nato-Luftraum-Verletzung zu Besonnenheit
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kritisiert die Verletzung des Nato-Luftraums durch Russland, mahnt aber zur Besonnenheit. Die Strategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei leicht zu durchschauen, sagt Pistorius dem Handelsblatt. "Das Kalkül dahinter lautet: Erst die Nato provozieren und sich – im Falle einer Eskalation – völlig überrascht zeigen und die Nato diskreditieren." Der Kreml habe aber unterschätzt, wie abgestimmt, besonnen und entschlossen die Nato vorgehe. Die Nato zeige, dass sie wachsam sei.
Die deutschen Eurofighter-Piloten seien hervorragend ausgebildet und könnten bei solchen Vorfällen auf verschiedene Maßnahmen zurückgreifen. "Sie werden jede Bedrohung für unsere Nato-Partner abwehren, wenn es die Situation erfordert. Das Entscheidende: Sie verhalten sich professionell und werden sich nicht provozieren lassen."
Juri Auel
Wadephul warnt Russland: „Sind jederzeit reaktionsfähig“
Außenminister Johann Wadephul warnt Russland vor weiteren Verletzungen des Luftraums von Nato-Partnern wie Polen oder Estland. „Jeder muss wissen: Wir sind jederzeit reaktionsfähig“, sagte der CDU-Politiker nach einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets. „Wir sind zu flexiblen Antworten jederzeit fähig und fordern Russland auf, von weiteren aggressiven Akten und insbesondere Rechtsverletzungen Abstand zu nehmen“, fügte er hinzu.
Zuvor hatte Wadephul die Weltgemeinschaft aufgefordert, den Druck auf Moskau zu erhöhen. „Mit seinem rücksichtslosen Verhalten gefährdet Russland die regionale Sicherheit und den Weltfrieden“, sagte er in der Sitzung. Es sei die gemeinsame Verantwortung der UN-Mitgliedstaaten, jene zur Rechenschaft zu ziehen, die Frieden und Sicherheit gefährdeten.
Russland habe die territoriale Integrität Estlands verletzt und damit ein grundlegendes Prinzip der UN-Charta gebrochen, sagte Wadephul, der von einem schweren Verstoß gegen das Völkerrecht sprach. Die rücksichtslosen Provokationen Moskaus beträfen nicht nur die unmittelbaren Nachbarn Russlands. „Dies ist ein Problem für uns alle, die wir uns hier für die UN-Charta und ihre Prinzipien einsetzen“, ergänzte er. Dringend nötig sei ein bedingungsloser Waffenstillstand in der Ukraine, um das Blutvergießen zu stoppen und Vertrauen für ernsthafte Verhandlungen aufzubauen.
Lesen Sie zu den Reaktionen auf das Eindringen russischer Kampfjets in den Luftraum Estlands mit SZ Plus:
Lesen Sie zu den Reaktionen auf das Eindringen russischer Kampfjets in den Luftraum Estlands mit SZ Plus:
Juri Auel
Neuer US-Botschafter bei UN: Werden jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen
Der neue US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Michael Waltz, bekräftigt die Beistandspflicht der Nato. "Ich möchte diese erste Gelegenheit nutzen, um zu wiederholen und zu betonen, dass die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen werden", sagt Waltz bei seinem ersten Auftritt im UN-Sicherheitsrat. Anlass der Dringlichkeitssitzung ist die Verletzung des Luftraums Estlands durch russische Kampfjets vom vergangenen Freitag. Estland hat die Sitzung beantragt.
Es steht immer wieder die Frage im Raum, ob sich US-Präsident Donald Trump im Fall der Fälle tatsächlich der Nato-Beistandspflicht verpflichtet fühlen würde.
Juri Auel
UN: Nato-Luftraumverletzungen bedrohen Europas Sicherheit
Die Vereinten Nationen sehen Russland zugeschriebene Verletzungen des Nato-Luftraums als Bedrohung für die Sicherheit in Europa. „Diese Serie von Vorfällen hat die ohnehin schon hohen Spannungen, die die europäische Sicherheit gefährden, noch einmal verschärft. Der Krieg in der Ukraine wütet weiter. Verletzungen des Luftraums souveräner Staaten sind inakzeptabel“, sagte der zuständige UN-Diplomat Miroslav Jenca bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York und nannte Vorfälle in Estland, Polen und Rumänien. Es brauche eine unverzügliche Deeskalation der Situation.
Luftraumverletzungen durch Russland sorgten zuletzt für Unruhe unter den Nato-Verbündeten in Europa, immer wieder ist die Rede von Provokationen. So waren nach Angaben Estlands am Freitag, 19. September, drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des Landes eingedrungen. Russland bestritt diese Darstellung. Der UN-Sicherheitsrat kam auf Bitten Estlands zusammen.
Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine waren in der Nacht auf den 10. September eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. Bislang wurden nach offiziellen Angaben in mehreren polnischen Gebieten im Osten und im Zentrum des Landes die Fragmente von 18 Drohnen gefunden. Auch Rumänen registrierte eine russische Drohne.
