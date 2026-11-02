Ukraine bringt fast 200 Zivilisten aus Cherson in Sicherheit

Das ukrainische Militär hat kurz vor dem Auslaufen einer lokalen Waffenruhe 167 Menschen aus bedrohten Gebieten der südlichen Region Cherson in Sicherheit gebracht. Darunter seien 22 Kinder und 21 Menschen mit eingeschränkter Mobilität, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit.



Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung sollte um Mitternacht Moskauer Zeit (21.00 Uhr deutscher Zeit) enden. Der Gouverneur der Region Cherson, Olexander Prokudin, rief die Bewohnerinnen und Bewohner zur Wachsamkeit auf. Er warnte zudem eindringlich davor, Gebiete in der Nähe des Flusses Dnipro zu betreten, da die Intensität der russischen Angriffe dort hoch bleibe.



Die lokale Waffenruhe, die am Dienstag begann und von beiden Kriegsparteien eingehalten wurde, war nach Vermittlungsbemühungen von US-First Lady Melania Trump und unter Beteiligung von Papst Leo zustande gekommen. Es handelte sich um die längste lokale Unterbrechung der Kämpfe seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022. Bereits am Samstag waren Bewohner aus Oleschky in die Ukraine gebracht worden. Sie reisten zunächst mit Bussen über die von Russland bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim in die russische Stadt Anapa und flogen von dort nach Belarus, von wo aus sie in die Ukraine weiterreisten.



Russische Streitkräfte hatten die Stadt am Fluss Dnipro unmittelbar nach der Invasion im Februar 2022 unter ihre Kontrolle gebracht. Ukrainische Truppen eroberten jedoch noch im selben Jahr einen großen Teil der Region zurück, einschließlich der Gebietshauptstadt Cherson. In anderen Teilen der Ukraine gingen die Kämpfe am Sonntag weiter. Regionale Behörden meldeten mindestens zwei Todesopfer bei Angriffen in der Region Sumy an der russischen Grenze und in der zentralukrainischen Region Winnyzja.