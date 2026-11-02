Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Pistorius skeptisch zu neuen Ukraine-Gesprächen
18 Tote bei Luftangriff auf Saporischschja
Gegenseitige Vorwürfe nach Waffenruhe in Oleschky
Falscher Atomalarm: Warn-Apps in der Ukraine und Russland gehackt
Ukraine bringt fast 200 Zivilisten aus Cherson in Sicherheit
Carim Soliman
18 Tote bei Luftangriff auf Saporischschja
Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind nach Regierungsangaben mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule geschehen, teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei Telegram sowie auf der Plattform X mit.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid… pic.twitter.com/T02r0HlNCZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
x.com
Mindestens fünf Personen seien verletzt worden. Es werde nach weiteren Opfern gesucht. Selenskij erhob den Vorwurf eines gezielten Bombardements. „Russland konnte nicht entgangen sein, dass die in Komyschuwacha verbliebenen Einwohner jede Woche eben dort humanitäre Hilfe erhalten“, schrieb der Präsident.
Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben - Russland zählt auf weitere Morde“, schrieb der Staatschef. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.
Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben - Russland zählt auf weitere Morde“, schrieb der Staatschef. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.
Die Siedlung wurde demnach mehrfach bombardiert. Insgesamt seien mehr als zehn Bomben abgeworfen worden. Eine schlug Selenskij zufolge direkt in einem Luftschutzkeller ein. Komyschuwacha befindet sich etwa 25 Kilometer östlich von Saporischschja und ist gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Pistorius skeptisch zu neuen Ukraine-Gesprächen
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich skeptisch zu einem geplanten Dreiertreffen zwischen den USA, Russland und der Ukraine geäußert und hegt keine großen Erwartungen. Im vergangenen Jahr sei bei jeder Art von Verhandlungen, egal wo auf der Welt, nichts herausgekommen außer noch schwereren Bombardierungen der Ukraine, sagte Pistorius am Montag in Berlin bei einem Treffen mit seinem britischen Kollegen Wes Streeting.
Ein dauerhafter Frieden in Europa sei zudem ohne die Europäer am Verhandlungstisch nicht möglich. Streeting betonte, es könne keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Noch im November soll es Gespräche voraussichtlich in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA geben.
Pistorius und Streeting betonten die enge Militär-Kooperation zwischen den Staaten, um Europa zu schützen und die Ukraine zu stützen. Ein Thema war so auch die mögliche deutsche Beteiligung am geplanten Kampfjet der nächsten Generation, einem Nachfolger für den Eurofighter, den Großbritannien, Italien und Japan gemeinsam entwickeln wollen. Deutschland und Frankreich verfolgen wegen Streitigkeiten der beteiligten Unternehmen ihr gemeinsames Kampfjet-Projekt nicht weiter.
Ein dauerhafter Frieden in Europa sei zudem ohne die Europäer am Verhandlungstisch nicht möglich. Streeting betonte, es könne keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Noch im November soll es Gespräche voraussichtlich in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA geben.
Pistorius und Streeting betonten die enge Militär-Kooperation zwischen den Staaten, um Europa zu schützen und die Ukraine zu stützen. Ein Thema war so auch die mögliche deutsche Beteiligung am geplanten Kampfjet der nächsten Generation, einem Nachfolger für den Eurofighter, den Großbritannien, Italien und Japan gemeinsam entwickeln wollen. Deutschland und Frankreich verfolgen wegen Streitigkeiten der beteiligten Unternehmen ihr gemeinsames Kampfjet-Projekt nicht weiter.
Gegenseitige Vorwürfe nach Waffenruhe in Oleschky
Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, die lokale Waffenruhe in der von Russland kontrollierten südukrainischen Stadt Oleschky zur Neuformierung genutzt zu haben. Zunächst hatte der ukrainische Generalstab den russischen Streitkräften vorgeworfen, während der Feuerpause in der vergangenen Woche ihre militärischen Positionen gestärkt zu haben.
Der russische Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow erklärte dazu vor Journalisten, es sei davon auszugehen, dass auch die ukrainischen Streitkräfte diese Zeit genutzt hätten, um sich neu zu formieren. Dies sei in solchen Situationen gängige Praxis. Über die genauen Vorgänge bei den russischen Truppen habe er keine spezifischen Informationen.
Der russische Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow erklärte dazu vor Journalisten, es sei davon auszugehen, dass auch die ukrainischen Streitkräfte diese Zeit genutzt hätten, um sich neu zu formieren. Dies sei in solchen Situationen gängige Praxis. Über die genauen Vorgänge bei den russischen Truppen habe er keine spezifischen Informationen.
Ukraine meldet russische Luftangriffe
Der private ukrainische Stromversorger DTEK hat mitgeteilt, dass eine seiner Anlagen im Gebiet Odessa in der Nacht durch einen russischen Luftangriff beschädigt worden sei. An der Wiederherstellung der Versorgung werde gearbeitet. In Kiew musste wegen starker Spannungsschwankungen im Stromnetz der Betrieb der U-Bahn eingeschränkt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Bei einem Angriff auf die Stadt Isjum in der Ostukraine wurde nach regionalen Angaben mindestens ein Mensch getötet, es habe drei Verletzte gegeben.
Falscher Atomalarm: Warn-Apps in der Ukraine und Russland gehackt
In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Menschen in beiden Ländern gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekommen. In Kiew wie in Moskau teilten die Behörden mit, die jeweiligen offiziellen Luftalarm-Apps seien mutmaßlich gehackt worden.
Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen Warn-App unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew gewarnt. Die App „Air Alert“ sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung. Screenshots der gehackten App zeigen, dass vor einem Nuklearangriff mit der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gewarnt wurde.
In der Nacht zum Montag meldete dann Russland einen massiven Cyberangriff auf seine Warn-App, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium berichtete. Es sei den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden, hieß es weiter. Russische Medien zeigten Screenshots der App aus verschiedenen Regionen. Darin war von nuklearen Angriffen mit der ukrainischen Drohne P1-Sun des Herstellers SkyFall die Rede. Das ist indes technisch schwer vorstellbar, heißt es in einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa.
Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ließ Berichten zufolge zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte. Ob das wirklich so war, ist jedoch unklar. Während des Krieges kommt es immer wieder zu Cyberangriffen, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen.
Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen Warn-App unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew gewarnt. Die App „Air Alert“ sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung. Screenshots der gehackten App zeigen, dass vor einem Nuklearangriff mit der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gewarnt wurde.
In der Nacht zum Montag meldete dann Russland einen massiven Cyberangriff auf seine Warn-App, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium berichtete. Es sei den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden, hieß es weiter. Russische Medien zeigten Screenshots der App aus verschiedenen Regionen. Darin war von nuklearen Angriffen mit der ukrainischen Drohne P1-Sun des Herstellers SkyFall die Rede. Das ist indes technisch schwer vorstellbar, heißt es in einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa.
Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ließ Berichten zufolge zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte. Ob das wirklich so war, ist jedoch unklar. Während des Krieges kommt es immer wieder zu Cyberangriffen, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen.
Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen der Ukraine auch Warnsirenen. Über die App wurde zudem fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen und vor Straßenkämpfen gewarnt. Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken.
Für die Menschen in der Ukraine ist das Warnprogramm auf ihren Smartphones seit Jahren überlebenswichtig. Die App des Entwicklers Ajax Systems ist mittlerweile ausgefeilt, zeigt für einzelne Landkreise und Städte die Alarmstufen Rot oder Gelb an. Seit Kurzem sind auch die erwarteten Flugbahnen russischer Drohnen oder Raketen zu sehen.
Die Warnungen auf dem Handy sind oft schneller als das Heulen der Sirenen. Die meisten Ukrainer folgen zusätzlichen militärnahen Telegramkanälen, die ebenfalls Details zu laufenden Luftangriffen liefern. Auch die offizielle App der Hauptstadt warnt schnell vor Gefahr. Bei größeren Angriffen auf Kiew suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz.
Für die Menschen in der Ukraine ist das Warnprogramm auf ihren Smartphones seit Jahren überlebenswichtig. Die App des Entwicklers Ajax Systems ist mittlerweile ausgefeilt, zeigt für einzelne Landkreise und Städte die Alarmstufen Rot oder Gelb an. Seit Kurzem sind auch die erwarteten Flugbahnen russischer Drohnen oder Raketen zu sehen.
Die Warnungen auf dem Handy sind oft schneller als das Heulen der Sirenen. Die meisten Ukrainer folgen zusätzlichen militärnahen Telegramkanälen, die ebenfalls Details zu laufenden Luftangriffen liefern. Auch die offizielle App der Hauptstadt warnt schnell vor Gefahr. Bei größeren Angriffen auf Kiew suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz.
Luzia Geier
Russland: Cyberangriff auf App des Katastrophenschutzministeriums
Die App des russischen Katastrophenschutzministeriums ist nach Angaben des Ministeriums Ziel eines massiven Cyberangriffs geworden. Dabei seien Falschinformationen verbreitet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium. Derzeit werde an der Wiederherstellung der Anwendung gearbeitet. Weitere Details wurden bisher nicht genannt. Zuvor hatte eine ukrainische Notfall-App einen falschen Alarm ausgelöst. Ob die Hackerangriffe auf die ukrainische und die russische App in Zusammenhang stehen, ist unklar.
Carim Soliman
Hacker lösen über Warn-App falschen Atomalarm aus
In der Ukraine ist eine Notfall-App, die zum Beispiel Warnungen vor Luftangriffen auf Smartphones versendet, nach offiziellen Angaben gehackt worden. Gewarnt wurde unter anderem vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew, obwohl es keinen solchen Notfall gab. Die App „Air Alert“ sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung. Zudem habe eine fehlerhafte Nachricht den Einsatz der russischen Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik gemeldet.
Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen auch Warnsirenen. Über die App soll zudem auch fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen gewarnt worden sein. Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken. Luftangriffe – und die nötigen regionalen Warnungen davor – sind für die Menschen im Land längst Alltag.
Die fehlerhaften Anzeigen verschwanden kurze Zeit später wieder. Die App sei vorübergehend außer Betrieb, teilte das ukrainische Ministerium für digitale Transformation mit. Andere Warnsysteme für die Bevölkerung sowie die Luftschutzsirenen funktionierten jedoch weiterhin.
Die fehlerhaften Anzeigen verschwanden kurze Zeit später wieder. Die App sei vorübergehend außer Betrieb, teilte das ukrainische Ministerium für digitale Transformation mit. Andere Warnsysteme für die Bevölkerung sowie die Luftschutzsirenen funktionierten jedoch weiterhin.
Carim Soliman
Ukraine bringt fast 200 Zivilisten aus Cherson in Sicherheit
Das ukrainische Militär hat kurz vor dem Auslaufen einer lokalen Waffenruhe 167 Menschen aus bedrohten Gebieten der südlichen Region Cherson in Sicherheit gebracht. Darunter seien 22 Kinder und 21 Menschen mit eingeschränkter Mobilität, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit.
Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung sollte um Mitternacht Moskauer Zeit (21.00 Uhr deutscher Zeit) enden. Der Gouverneur der Region Cherson, Olexander Prokudin, rief die Bewohnerinnen und Bewohner zur Wachsamkeit auf. Er warnte zudem eindringlich davor, Gebiete in der Nähe des Flusses Dnipro zu betreten, da die Intensität der russischen Angriffe dort hoch bleibe.
Die lokale Waffenruhe, die am Dienstag begann und von beiden Kriegsparteien eingehalten wurde, war nach Vermittlungsbemühungen von US-First Lady Melania Trump und unter Beteiligung von Papst Leo zustande gekommen. Es handelte sich um die längste lokale Unterbrechung der Kämpfe seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022. Bereits am Samstag waren Bewohner aus Oleschky in die Ukraine gebracht worden. Sie reisten zunächst mit Bussen über die von Russland bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim in die russische Stadt Anapa und flogen von dort nach Belarus, von wo aus sie in die Ukraine weiterreisten.
Russische Streitkräfte hatten die Stadt am Fluss Dnipro unmittelbar nach der Invasion im Februar 2022 unter ihre Kontrolle gebracht. Ukrainische Truppen eroberten jedoch noch im selben Jahr einen großen Teil der Region zurück, einschließlich der Gebietshauptstadt Cherson. In anderen Teilen der Ukraine gingen die Kämpfe am Sonntag weiter. Regionale Behörden meldeten mindestens zwei Todesopfer bei Angriffen in der Region Sumy an der russischen Grenze und in der zentralukrainischen Region Winnyzja.
Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung sollte um Mitternacht Moskauer Zeit (21.00 Uhr deutscher Zeit) enden. Der Gouverneur der Region Cherson, Olexander Prokudin, rief die Bewohnerinnen und Bewohner zur Wachsamkeit auf. Er warnte zudem eindringlich davor, Gebiete in der Nähe des Flusses Dnipro zu betreten, da die Intensität der russischen Angriffe dort hoch bleibe.
Die lokale Waffenruhe, die am Dienstag begann und von beiden Kriegsparteien eingehalten wurde, war nach Vermittlungsbemühungen von US-First Lady Melania Trump und unter Beteiligung von Papst Leo zustande gekommen. Es handelte sich um die längste lokale Unterbrechung der Kämpfe seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022. Bereits am Samstag waren Bewohner aus Oleschky in die Ukraine gebracht worden. Sie reisten zunächst mit Bussen über die von Russland bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim in die russische Stadt Anapa und flogen von dort nach Belarus, von wo aus sie in die Ukraine weiterreisten.
Russische Streitkräfte hatten die Stadt am Fluss Dnipro unmittelbar nach der Invasion im Februar 2022 unter ihre Kontrolle gebracht. Ukrainische Truppen eroberten jedoch noch im selben Jahr einen großen Teil der Region zurück, einschließlich der Gebietshauptstadt Cherson. In anderen Teilen der Ukraine gingen die Kämpfe am Sonntag weiter. Regionale Behörden meldeten mindestens zwei Todesopfer bei Angriffen in der Region Sumy an der russischen Grenze und in der zentralukrainischen Region Winnyzja.
Carim Soliman
Selenskij zu Treffen mit Putin in der Türkei bereit
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wäre zu einem direkten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in der Türkei bereit. Das erklärte Selenskij in einem Interview des Senders CNN Türk am Sonntag. Er hatte tags zuvor mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan über eine mögliche Vermittlung der Türkei im Ukraine-Konflikt gesprochen.
Nach seinen Worten sei auch über die Möglichkeit eines Treffens auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Dreierformat gesprochen worden. Wenn die Türkei dies ermöglichen könne, würde die Ukraine es akzeptieren und sich darüber freuen.
Später im Interview sagt er auf die Frage, ob er bereit sei, Putin in der Türkei zu treffen: „Ja, wir sind zu einem solchen Treffen bereit.“ Selenskij hat bereits mehrfach seine Bereitschaft zu einem direkten Treffen mit Putin bekundet. Putin hatte wiederum stets angeboten, sich mit Selenskij in Moskau zu treffen. Dies jedoch lehnt der ukrainische Staatschef kategorisch ab.
Auf Drängen Washingtons wollen Moskau und Kiew zunächst die seit Monaten unterbrochenen Verhandlungen auf Expertenebene über einen möglichen Friedensschluss wieder aufnehmen. Das Treffen der drei Delegationen ist für Mitte November in Abu Dhabi vorgesehen. Allerdings vertritt Selenskij die Ansicht, dass die wichtigsten Fragen nur in einem direkten Gespräch mit seinem Kontrahenten Putin gelöst werden können.
Nach seinen Worten sei auch über die Möglichkeit eines Treffens auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Dreierformat gesprochen worden. Wenn die Türkei dies ermöglichen könne, würde die Ukraine es akzeptieren und sich darüber freuen.
Später im Interview sagt er auf die Frage, ob er bereit sei, Putin in der Türkei zu treffen: „Ja, wir sind zu einem solchen Treffen bereit.“ Selenskij hat bereits mehrfach seine Bereitschaft zu einem direkten Treffen mit Putin bekundet. Putin hatte wiederum stets angeboten, sich mit Selenskij in Moskau zu treffen. Dies jedoch lehnt der ukrainische Staatschef kategorisch ab.
Auf Drängen Washingtons wollen Moskau und Kiew zunächst die seit Monaten unterbrochenen Verhandlungen auf Expertenebene über einen möglichen Friedensschluss wieder aufnehmen. Das Treffen der drei Delegationen ist für Mitte November in Abu Dhabi vorgesehen. Allerdings vertritt Selenskij die Ansicht, dass die wichtigsten Fragen nur in einem direkten Gespräch mit seinem Kontrahenten Putin gelöst werden können.
Carim Soliman
Lettland meldet kurzzeitige Verletzung seines Luftraumes
Die lettischen Streitkräfte haben eine kurzzeitige Verletzung des Luftraumes über dem baltischen Land gemeldet. Der Vorfall habe sich nahe der Grenzen zu Belarus und Russland ereignet. Die Bevölkerung in dem Gebiet wurde aufgefordert, zu ihrer Sicherheit in den Häusern zu bleiben. Rund 30 Minuten später hieß es, das unidentifizierte Objekt habe den lettischen Luftraum wieder verlassen, die Bedrohung sei beendet.
Immer wieder dringen ukrainische Drohnen in den Luftraum der Nato-Staaten Finnland, Estland, Lettland und Litauen ein. Während die Ukraine russische Ölhäfen an der Ostsee angreift, verfehlen einige ihrer Drohnen ihre Ziele und lösen Sicherheitswarnungen in den Nachbarländern aus. Der Regierung in Kiew zufolge werden ukrainische Drohnen teilweise durch russische Störsender vom Kurs abgebracht. Die Regierung in Moskau wirft der Ukraine vor, den Nato-Luftraum als Deckung für Angriffe zu nutzen. Die Nato-Staaten machen im Allgemeinen Russland für die Vorfälle verantwortlich.
Immer wieder dringen ukrainische Drohnen in den Luftraum der Nato-Staaten Finnland, Estland, Lettland und Litauen ein. Während die Ukraine russische Ölhäfen an der Ostsee angreift, verfehlen einige ihrer Drohnen ihre Ziele und lösen Sicherheitswarnungen in den Nachbarländern aus. Der Regierung in Kiew zufolge werden ukrainische Drohnen teilweise durch russische Störsender vom Kurs abgebracht. Die Regierung in Moskau wirft der Ukraine vor, den Nato-Luftraum als Deckung für Angriffe zu nutzen. Die Nato-Staaten machen im Allgemeinen Russland für die Vorfälle verantwortlich.
Carim Soliman
Tote und Verletzte bei russischen Drohnenangriffen
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Gemeinde Kosijatyn in der zentralukrainischen Region Winnyzja sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Drei Kinder und ein Erwachsener seien bei der Explosion zwischen einem Wohnhaus und einer Schule verletzt worden, teilte die regionale Militärverwalterin Natalja Sabolotnaja auf Facebook mit.
Russische Drohnenangriffe wurden am Sonntag auch aus der westukrainischen Region Tscherniwzi gemeldet. Bei den Einschlägen sei ein Mensch verletzt worden, berichtete Militärverwalter Ruslan Osipenko auf Facebook. Ein Verwaltungsgebäude wurde schwer beschädigt.
In der westukrainischen Region Ternopil fiel vielerorts der Strom aus, nachdem russische Drohnen Energie-Objekte angegriffen und beschädigt hatten. Reparaturtrupps seien bereits ausgerückt, um die Versorgung wiederherzustellen, teilte Militärverwalter Taras Pastuch auf Telegram mit.
Russische Drohnenangriffe wurden am Sonntag auch aus der westukrainischen Region Tscherniwzi gemeldet. Bei den Einschlägen sei ein Mensch verletzt worden, berichtete Militärverwalter Ruslan Osipenko auf Facebook. Ein Verwaltungsgebäude wurde schwer beschädigt.
In der westukrainischen Region Ternopil fiel vielerorts der Strom aus, nachdem russische Drohnen Energie-Objekte angegriffen und beschädigt hatten. Reparaturtrupps seien bereits ausgerückt, um die Versorgung wiederherzustellen, teilte Militärverwalter Taras Pastuch auf Telegram mit.
Waffenruhe für Oleschky endet heute
Am Sonntagabend wird die von Melania Trump, First Lady der USA, vermittelte Waffenruhe für Oleschky und das umliegende Gebiet Cherson auslaufen. Die Einwohner der ukrainischen Kleinstadt sind wohl überwiegend in Sicherheit gebracht worden. Oleschky liegt nahe der Front südlich der Stadt Cherson, auf dem von Russland besetzten Gebiet. Die Versorgung der Stadt mit Nahrungsmitteln und Medikamenten war für lange Zeit weitgehend unterbrochen – wofür sich die Kriegsgegner gegenseitig verantwortlich gemacht hatten. Eine Evakuierung der Stadt mit noch 1000 bis 2000 Einwohnern war von den Besatzern zuvor angeblich verhindert worden; bis September hatte sich die Lage zu einer Hungernot verschlimmert.
Nach der Vereinbarung der Waffenruhe war eine nicht veröffentlichte Zahl von Einwohnern über Russland und Belarus in die Ukraine gebracht worden. Ab heute Abend dürften die Kriegsgegner in der Region die Kämpfe wieder aufnehmen. Angeblich haben Russland als auch die Ukraine die Zeit genutzt, um ihre Truppen hier neu aufzustellen.
Die US-Präsidentengattin Melania Trump kommentierte die Aktion auf X: „Oleschky zeigt, dass wir Menschlichkeit über den Krieg erheben können.“ Sie hatte nach Angaben des Weißen Hauses mit Vertretern der Ukraine und Russlands über die Hilfsaktion gesprochen – offenbar mit mehr Erfolg als Papst Leo XIV., der bereits Mitte Oktober den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Telefongespräch darum gebeten hatte.
Die US-Präsidentengattin Melania Trump kommentierte die Aktion auf X: „Oleschky zeigt, dass wir Menschlichkeit über den Krieg erheben können.“ Sie hatte nach Angaben des Weißen Hauses mit Vertretern der Ukraine und Russlands über die Hilfsaktion gesprochen – offenbar mit mehr Erfolg als Papst Leo XIV., der bereits Mitte Oktober den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Telefongespräch darum gebeten hatte.
Selenskij wünscht sich „Patriot“-Tauschhandel
Nach der Zusage der USA zum Verkauf von 500 Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine denkt deren Präsident Wolodimir Selenskij bereits über Möglichkeiten für einen beschleunigten Erhalt der Waffen nach. Im Gespräch mit ukrainischen Journalisten am Randes seines Besuchs in der Türkei sprach er einen möglichen Tauschhandel mit Partnern der Ukraine an.
„Ich werde versuchen, dies mit einigen Partnern zu vereinbaren, sodass wir aus diesem Paket von 500 Raketen bei jemandem 10, 20 oder 30 (Raketen) entnehmen können, um entsprechende Garantien und Verträge zu unterzeichnen, wonach wir diese Raketen später aus dem amerikanischen Paket mit einem gewissen Prozentsatz oder vielleicht auch ohne Aufschlag zurückgeben werden“, sagte Selenskij.
Auf diese Art könnte die Ukraine einen Teil der Raketen lange vor dem Eintreffen der amerikanischen Lieferung erhalten und einsetzen. Das US-Außenministerium hatte am Vortag den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot im Wert von knapp 2,1 Milliarden Dollar an die Ukraine genehmigt. Nach US-Angaben beteiligen sich unter anderem Deutschland, Kanada und Norwegen an den Kosten. Wann diese Waffen in der Ukraine ankommen könnten, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Nach Selenskijs Angaben nach sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen.
Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt. Das russische Militär hat in den vergangenen Wochen den Munitionsmangel der ukrainischen Flugabwehr zu großangelegten Angriffen gegen Ballungszentren in der Ukraine genutzt.
„Ich werde versuchen, dies mit einigen Partnern zu vereinbaren, sodass wir aus diesem Paket von 500 Raketen bei jemandem 10, 20 oder 30 (Raketen) entnehmen können, um entsprechende Garantien und Verträge zu unterzeichnen, wonach wir diese Raketen später aus dem amerikanischen Paket mit einem gewissen Prozentsatz oder vielleicht auch ohne Aufschlag zurückgeben werden“, sagte Selenskij.
Auf diese Art könnte die Ukraine einen Teil der Raketen lange vor dem Eintreffen der amerikanischen Lieferung erhalten und einsetzen. Das US-Außenministerium hatte am Vortag den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot im Wert von knapp 2,1 Milliarden Dollar an die Ukraine genehmigt. Nach US-Angaben beteiligen sich unter anderem Deutschland, Kanada und Norwegen an den Kosten. Wann diese Waffen in der Ukraine ankommen könnten, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Nach Selenskijs Angaben nach sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen.
Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt. Das russische Militär hat in den vergangenen Wochen den Munitionsmangel der ukrainischen Flugabwehr zu großangelegten Angriffen gegen Ballungszentren in der Ukraine genutzt.
Anne Eberhard
Selenskij: Oleschky-Flüchtlinge sind wieder in der Ukraine
Aus der von russischen Truppen besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky Gerettete sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zurück in der Ukraine. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben ukrainische Bürger aus Oleschky die ukrainische Grenze im Gebiet Tschernihiw überquert“, teilte Selenskij in sozialen Medien mit.
Die Region Tschernihiw grenzt an Belarus. Auf dem Weg aus der von Moskaus Truppen besetzten Trümmerstadt Oleschky waren die geretteten Menschen gemeinsam mit der Delegation um den ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez zuvor in einer Zwischenetappe in Belarus gewesen.
Selenskij dankte der US-Seite und First Lady Melania Trump, die die Waffenruhe für die Zeit der Evakuierung vermittelt hatte, sowie Lubinez. Die Ukraine hoffe, dass der humanitäre Zugang zu Oleschky bestehen bleibe. Weitere Schritte in Richtung Deeskalation und echter Fortschritt in Richtung Frieden seien nötig, schrieb Selenskij. Dazu veröffentlichte er ein Video, das Menschen mit ukrainischen Fahnen in einem Bus zeigt.
Selenskij ist derzeit in Istanbul, wo er nach eigenen Angaben den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen wird. Dabei werde es unter anderem um die bilateralen Beziehungen der beiden Staaten und die Schifffahrt im Schwarzen Meer gehen.
Die Region Tschernihiw grenzt an Belarus. Auf dem Weg aus der von Moskaus Truppen besetzten Trümmerstadt Oleschky waren die geretteten Menschen gemeinsam mit der Delegation um den ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez zuvor in einer Zwischenetappe in Belarus gewesen.
Selenskij dankte der US-Seite und First Lady Melania Trump, die die Waffenruhe für die Zeit der Evakuierung vermittelt hatte, sowie Lubinez. Die Ukraine hoffe, dass der humanitäre Zugang zu Oleschky bestehen bleibe. Weitere Schritte in Richtung Deeskalation und echter Fortschritt in Richtung Frieden seien nötig, schrieb Selenskij. Dazu veröffentlichte er ein Video, das Menschen mit ukrainischen Fahnen in einem Bus zeigt.
Selenskij ist derzeit in Istanbul, wo er nach eigenen Angaben den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen wird. Dabei werde es unter anderem um die bilateralen Beziehungen der beiden Staaten und die Schifffahrt im Schwarzen Meer gehen.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
A humanitarian operation to rescue people in Oleshky, in the Kherson region, has taken place. A ceasefire was established in the Kherson sector, during which roads to Oleshky were cleared of mines and humanitarian aid was delivered. We hope humanitarian access to Oleshky will… pic.twitter.com/HTIqiMLqLs— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026
x.com
Ukraine: Haben russische Fabrik für Raketentreibstoff angegriffen
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine wichtige Fabrik für Raketentreibstoff in der russischen Grenzregion Rostow attackiert. Bei dem nächtlichen Angriff auf das staatliche Chemie- und Rüstungsunternehmen Kombinat Kamenski in Kamensk-Schachtinski sind vier Produktionsanlagen beschädigt worden, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Zudem sei es zu einem Brand gekommen. Zum Einsatz kamen demnach sowohl Drohnen als auch ukrainische Neptun-Raketensysteme. Die Anlage im Süden Russlands ist Berichten zufolge für die russische Kriegsführung von Bedeutung, da sie Treibstoff für Militärraketen herstellt.