Putin erstmals seit ukrainischer Offensive zu Besuch an der Front in Kursk

Sieben Monate lang haben ukrainische Truppen einige Teile der russischen Grenzregion Kursk kontrolliert. Nun bricht ihre Verteidigung zusammen, und Russlands Präsident Wladimir Putin wagt sich nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass erstmals an diesen Teil der Front: Er besuchte überraschend eine Kommandostelle in dem Kriegsgebiet und gab dabei den Befehl, die restlichen ukrainischen Einheiten aus der Region Kursk zu vertreiben, meldete Tass. Bilder der Besprechung mit Generalstabschef Waleri Gerassimow zeigten Putin in Tarnuniform. Der genaue Ort wurde nicht genannt.



Das ukrainische Militär war im August 2024 in Kursk eingerückt und hatte mehr als 1000 Quadratkilometer unter seine Kontrolle gebracht. Die Regierung in Kiew erklärte seinerzeit, dies sei ein Versuch, sich ein Druckmittel für künftige Verhandlungen zu sichern und Russland zu zwingen, seine Truppen aus der Ostukraine abzuziehen. Nachdem die Ukrainer diesen Brückenkopf lange halten konnten, mussten sie sich in den vergangenen Tagen unter russischem Druck immer schneller zurückziehen. Am Mittwoch besetzten russische Truppen nach Moskauer Angaben Teile der Kleinstadt Sudscha, die sieben Monate das Rückgrat des ukrainischen Vorstoßes war.



Die letzten ukrainischen Truppen seien eingekreist, erklärte Gerassimow, ohne dass dies unabhängig überprüfbar ist. In der Region Kursk sollen 430 ukrainische Soldaten gefangengenommen worden seien, berichtete der Generalstabschef. Putin sagte laut Tass, dass Gefangene human behandelt werden sollten. Ausländische Söldner fielen aber nicht unter das Kriegsvölkerrecht. Weiter sagte er, dass auch ukrainische Soldaten in der Region Kursk nach russischem Recht als Terroristen gelten. Strafverfahren seien eingeleitet worden.