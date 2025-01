Ukraine startet offenbar neue Offensive in Kursk

Zuletzt waren die ukrainischen Streitkräfte an der Front, insbesondere im Donbass und im westrussischen Bezirk Kursk, stark unter Druck geraten. Nun haben sie in der Region Kursk, wo sie im Sommer vorgestoßen waren, offenbar überraschend eine neue Offensive begonnen.



Auf Videos, die aus der Region stammen sollen, sind mehrere Kolonnen gepanzerter ukrainischer Fahrzeuge in hohem Marschtempo zu sehen. Minenräumfahrzeuge machen den Weg für sie frei. Russischen Militärbloggern zufolge, die zuerst von den unerwarteten Angriffen berichtet hatten, nutzt Kiew auch stark Funkstörungsmechanismen, um gegnerische Drohnen auszuschalten. Als Hauptstoßrichtung gilt die Ausfallstraße nach Kursk nordöstlich der Kleinstadt Sudscha, die die Ukrainer bei ihrer überraschenden Sommeroffensive im August eingenommen hatten. Präsident Wolodimir Selenskij hat gerade erst von hohen Verlusten unter den russischen Truppen und den mit ihnen verbündeten nordkoreanischen Truppen in Kursk berichtet.



Der Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, scheint die Offensive nun auf Telegram zu bestätigen: „Gebiet Kursk, gute Nachrichten: Russland erhält das, was es verdient.“ Auch der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation beim Sicherheits- und Verteidigungsrat des ukrainischen Präsidenten gab entsprechende Hinweise: Im Gebiet Kursk seien die Russen überrascht worden, ukrainische Angriffe liefen in mehrere Richtungen, sagte Andrij Kowalenko. Das ukrainische Militär hat sich bislang nicht offiziell geäußert. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat inzwischen auf Telegram berichtet, eigene Artillerie und Luftwaffe hätten eine ukrainische Kolonne auf dem Weg in Richtung der Ortschaft Berdin in Kursk attackiert und zwei Panzer, ein Räumfahrzeug und sieben gepanzerte Truppenfahrzeuge zerstört. Die Darstellungen beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.



Möglicherweise soll die ukrainische Offensive kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident die Ausgangsposition für etwaige Verhandlungen mit Moskau verbessern.