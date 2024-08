Schon am frühen Dienstagmorgen gab es erste Berichte über Kämpfe in der russischen Grenzregion Kursk. In den sozialen Medien kursierten Videos, in denen Explosionen zu sehen und zu hören waren, außerdem sollen sie ukrainische Soldaten zeigen, die auf russischem Boden kämpfen. Auch russische Medien berichteten über Truppen, die mit Panzern und Militärfahrzeugen über die Grenze gefahren sein sollen. Geolokalisiertes Filmmaterial deutet darauf hin, dass die Ukraine auch mit Kampfflugzeugen im Einsatz war – wohl allerdings nicht mit den kürzlich aus dem Westen eingetroffenen F-16-Jets. Das russische Verteidigungsministerium gab an, man habe die Angriffe abgewehrt, die ukrainischen Angreifer sollen sich zurückgezogen haben.Meldungen aus lokalen Telegramgruppen aber deuten darauf hin, dass die Angriffe auf die Grenzregion weitergehen. Dort wird über mehrere Explosionen berichtet. Ob sie aber von Bodenkämpfen stammen oder ob etwa Drohnenangriffe verantwortlich sein könnten, das ist derzeit unklar. Die Ukraine hält sich, wie oft in solchen Fällen, mit öffentlichen Äußerungen zurück. Lediglich der Gouverneur der Region Sumy, die an das russische Kursk grenzt, sagt, die Armee habe einen russischen Hubschrauber zerstört.Ebenso unklar ist derzeit, wer genau am Dienstag aus der Ukraine auf russisches Gebiet vorgerückt war. In der Vergangenheit gab es immer wieder ähnliche Vorfälle, etwa in der Region Brjansk . Damals waren meist Bataillone von russischen Freiwilligen beteiligt, die aufseiten der Ukraine kämpften, so wie zum Beispiel das Russische Freiwilligenkorps, das sich als Teil der ukrainischen Armee sieht. Darauf, dass solche Bataillone auch an dem Angriff auf Kursk beteiligt sein könnten, deutet derzeit aber nichts hin.