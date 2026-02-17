Unicef: Jedes dritte Kind in der Ukraine auf der Flucht

Fast vier Jahre nach der russischen Großinvasion in die Ukraine ist laut Unicef mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen des Landes auf der Flucht. Mehr als 791 000 seien innerhalb des Landes vertrieben, etwa 1,8 Millionen hätten im Ausland Zuflucht gesucht, erklärte das UN-Kinderhilfswerk. Insgesamt haben damit Unicef zufolge nahezu 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche in der Ukraine ihr Zuhause verloren.



Regina De Dominicis, Unicef-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, sagte: „Für Kinder in der Ukraine wird es aufgrund der anhaltenden Angriffe auf Wohngebiete im ganzen Land immer schwieriger, Schutz zu finden. In vielerlei Hinsicht holt der Krieg diese Kinder immer wieder ein.“



Viele Minderjährige mussten Unicef zufolge bereits mehrfach aus ihrer Heimat fliehen: In einer Umfrage habe ein Drittel der Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren kürzlich angegeben, mindestens zweimal geflohen zu sein. Durch Angriffe seien seit dem 24. Februar 2022 mehr als 3200 Kinder getötet oder verletzt worden. Dabei sei im vergangenen Jahr die Zahl der getöteten und verletzten Kinder gegenüber 2024 um zehn Prozent gestiegen. Das sei ein Anstieg im dritten Jahr in Folge.



Die jüngsten Angriffe auf die Energieinfrastruktur hätten zudem Millionen Kinder und Familien in eine lebensbedrohliche Lage gebracht, erklärte Unicef. Bei eisigen Temperaturen müssten sie teils tagelang ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Gleichzeitig gerieten medizinische Einrichtungen durch die Angriffe und die eingeschränkte Energieversorgung zunehmend unter Druck. Auch die psychischen Belastungen nähmen immer mehr zu. In einer weiteren Umfrage habe sich vor Kurzem gezeigt: Rund ein Viertel der 15- bis 19-Jährigen verlöre die Hoffnung auf eine Zukunft in der Ukraine.