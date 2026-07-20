Mehrere Tote bei ukrainischen Angriffen – fast 2000 Drohnen fliegen Richtung Moskau

Bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland sind nach Angaben russischer Behörden mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Im Gebiet Tambow starben sieben Menschen, wie Gouverneur Jewgeni Perwyschow bei Telegram mitteilte. Es gebe auch 25 Verletzte. Bei den Opfern handele es sich um Mitarbeiter eines Verteilzentrums des russischen Online-Versandhändlers Wildberries. Die getroffene Stadt Kotowsk liegt etwa 500 Autokilometer südöstlich von der Hauptstadt Moskau.



Im Moskauer Gebiet gab es nach Behördenangaben auch mindestens einen Toten sowie Dutzende Verletzte durch ukrainische Drohnenangriffe. Dort sei ebenfalls ein Lager von Wildberries getroffen worden, teilte das Unternehmen mit. In der Stadt Elektrostal – etwa 50 Kilometer östlich von Moskau – seien 37 Menschen verletzt worden, davon einige schwer, teilte Gouverneur Andrej Worobjow mit. Ein Verletzter sei dort gestorben. Trümmer einer abgeschossenen Drohne hätten außerdem einen Kindergarten getroffen, sagte Worobjow, der ein Foto von einem beschädigten Gebäude veröffentlichte. Ein Feuer dort sei gelöscht worden, verletzt sei niemand.



In dem Gebiet um die Hauptstadt sei außerdem in der Stadt Noginsk auf dem Gelände eines Öldepots ein Brand ausgebrochen, sagte Worobjow. Dort sei aus Sicherheitsgründen auch eine Geburtsklinik evakuiert worden. Die Frauen seien in anderen medizinische Einrichtungen untergekommen, sagte der Gouverneur. In Noginsk wurde demnach ebenfalls ein Wohnblock evakuiert. Nach Angaben von Worobjow gab es in der Stadt auch zwei Verletzte.



Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass zwischen Freitagabend und Samstagmorgen insgesamt 1892 ukrainische Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien. Die meisten seien abgeschossen worden. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilte bei Telegram mit, dass die beiden wichtigen Logistikzentren in den Gebieten Moskau und Tambow getroffen worden seien, 500 und 700 Kilometer von der ukrainischen Frontlinie entfernt. In den Zentren seien mit westlichen Sanktionen belegte Bauteile für Drohnen und Navigationsausrüstung gelagert gewesen, so seine Begründung.