Bei russischen Angriffen aus der Luft ist in Kramatorsk in der Nacht ein Kind ums Leben gekommen. Der zehnjährige Junge sei durch den Einschlag von gelenkten Gleitbomben in einem Wohnhaus getötet worden, schrieb der Bürgermeister der Großstadt im Gebiet Donezk, Olexander Hontscharenko, auf Facebook. Fünf weitere Personen wurden verletzt.Kramatorsk gehört zu einem Ballungsgebiet in Donezk, das die Ukrainer auch drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs noch kontrollieren. Inzwischen ist die Front aber so nahe gerückt, dass das russische Militär die Stadt mit schweren Gleitbomben attackieren kann, die eine Reichweite von bis zu 40 Kilometer haben. Moskau hat das gesamte Gebiet Donezk ebenso wie die ukrainischen Gebiete Luhansk, Saporischschja und Cherson im Herbst 2022 zu russischem Territorium erklärt und fordert den vollständigen Abzug der Ukrainer von dort.Auch in anderen Landesteilen wurden in der Nacht Menschen durch Angriffe verletzt: Der Zivilschutz berichtet von drei Verletzten in der nordostukrainischen Stadt Sumy, in Odessa wurde eine Person bei Drohnenangriffen verletzt. In der Hafenstadt seien an mehreren Stellen Brände ausgebrochen, berichten regionale Medien. Insgesamt scheint es aber eine verhältnismäßige ruhige Nacht gewesen zu sein, die ukrainische Luftwaffe berichtet von 42 feindlichen Drohnen, mit denen Russland angegriffen habe. In der Nacht auf Montag waren dies 423 Kamikazedrohnen und 24 Raketen und Marschflugkörper auf Ziele in der gesamten Ukraine.