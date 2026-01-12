Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Großbritannien entwickelt ballistische Rakete für die Ukraine
Ukraine: Totaler Blackout in Region Saporischschja behoben
Verletzte in der Ukraine, Öldepot brennt in Russland
Kiew: Klitschko rät Bürgern zum Verlassen der Stadt
Chef von Sicherheitskonferenz: Gespräche Europas mit Russland derzeit aussichtslos
Dimitri Taube
Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert jetzt länger als der Krieg gegen Hitler-Deutschland
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen länger als der „Große Vaterländische Krieg“ der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland. Auf diese Statistik verweist neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij die oppositionelle russische Website Meduza. Sowjet-Diktator Josef Stalin hatte nach dem deutschen Überfall 1941 den „Großen Vaterländischen Krieg“ ausgerufen. „In der Nacht zum 11. Januar überholte der russisch-ukrainische Krieg den Großen Vaterländischen Krieg in seiner Dauer“, schreibt Meduza.
Die Sowjetarmee habe 1418 Tage gebraucht, errechnete die Website, um nach den ersten Rückschlägen gegen die Wehrmacht bis nach Berlin vorzustoßen und die Kapitulation Deutschlands zusammen mit den Alliierten zu erzwingen. Dagegen stecke die russische Armee nach 1418 Tagen Krieg in der Ukraine „seit Jahren in denselben Dörfern und Städten des Donbass fest“ (die 1418 Tage beziehen sich auf den 11. Januar, Anm.).
Meduza verweist jedoch zugleich darauf, dass der Vergleich der beiden Kriege nicht ganz korrekt sei. Ein direkter Vergleich vieler Indikatoren zeige, dass der aktuelle Krieg nur für die Ukraine einen existenziellen Charakter habe.
Selenskij äußerte sich zu der Statistik in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag und sagte: Trotz der jahrelangen Aggressionskampagne sei es dem Kreml nicht gelungen, seine militärischen Ziele zu erreichen. „Sie haben die Misshandlung von Menschen wiederholt, den Faschismus wiederholt, fast alles wiederholt, was im 20. Jahrhundert das Schlimmste war“, betonte er. „Dennoch versuchen die Russen, denselben Donbass zu erobern wie vor fast vier Jahren, sie wollen erneut lügen, dass sie Kupjansk eingenommen haben.“
Dimitri Taube
Großbritannien entwickelt ballistische Rakete für die Ukraine
Großbritannien will rasch eine ballistische Rakete mit kurzer Reichweite für die Ukraine entwickeln. Das Projekt mit dem Namen Nightfall soll innerhalb eines Jahres nach der Vergabe die ersten Prototypen liefern, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern und einer Tragkraft von 200 Kilogramm hochexplosiver, konventioneller Sprengköpfe sollen die Raketen dem ukrainischen Militär die Fähigkeit zu schnellen Schlägen auf wichtige militärische Ziele verleihen.
Dem britischen Verteidigungsminister John Healey zufolge ist die Ankündigung auch eine Reaktion auf den russischen Einsatz der ballistischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gegen zivile Infrastruktur vergangene Woche. Russlands Präsident Wladimir Putin glaube, ungestraft Angriffe auf zivile Ziele mit hochentwickelten Waffen vornehmen zu können, sagte Healey der Mitteilung zufolge. „Wir werden das nicht hinnehmen. Deshalb sind wir entschlossen, den Ukrainern modernste Waffen an die Hand zu geben, um sich zu verteidigen.“
„Die Nightfall-Raketen sollen von einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge aus gestartet werden können, mehrere Raketen in kurzer Folge abfeuern und sich innerhalb weniger Minuten zurückziehen – so können ukrainische Streitkräfte wichtige militärische Ziele treffen, bevor russische Kräfte reagieren können“, hieß es in der Mitteilung weiter. Dazu sollen Entwicklungsaufträge an drei verschiedene Teams in Höhe von je neun Millionen Pfund (etwa 10,4 Millionen Euro) vergeben werden. Mit einer geplanten Produktionsrate von zehn Systemen pro Monat und einem Höchstpreis von 800 000 Pfund (etwa 920 000 Euro) pro Stück solle Nightfall eine günstige Option mit minimaler Exportkontrolle sein.
Ballistische Raketen sind im Vergleich zu Marschflugkörpern wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und steilen Flugbahn nur schwer abzufangen.
Dimitri Taube
35 000 Haushalte im Gebiet Odessa ohne Strom
Nach einem russischen Drohnenangriff ist für 35 000 Haushalte im südukrainischen Gebiet Odessa der Strom ausgefallen. Das teilte der Stromversorger DTEK mit und sprach von einem schweren Schaden. „Die Wiederherstellung der Versorgung braucht Zeit“, hieß es in der Mitteilung. In der Hafenstadt Odessa traf der Angriff ein Objekt der Infrastruktur und ein Wohnhaus, wie Bürgermeister Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden.
Wegen der schweren Luftangriffe der vergangenen Tage gibt es in der Hauptstadt Kiew, in Dnipro, Odessa und anderen Städten der Ukraine so gut wie keinen Strom. Deshalb fallen auch Heizung und Wasser aus. Zugleich herrscht strenger Frost mit Nachttemperaturen bis minus 18 Grad. Die Lage ist für Millionen Menschen äußerst angespannt.
Die ukrainische Luftwaffe fing in der Nacht nach eigenen Angaben 135 von 156 angreifenden russischen Drohnen ab. Es war damit ein im Vergleich der vergangenen Wochen kleiner Angriff. Trotzdem gab es Einschläge an 18 Stellen.
Michelle Ostwald
Ukraine: Russischer Luftangriff auf Kiew
Russland greift ukrainischen Militärangaben zufolge Kiew aus der Luft an. In einem der Stadtteile sei ein Feuer ausgebrochen. Die ukrainische Luftabwehr versuche, den Angriff abzuwehren, teilt der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, auf Telegram mit.
Nadja Lissok
Selenskij: 1100 russische Drohnen vergangene Woche
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Woche nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij mit 1100 Drohnen angegriffen. Es seien mehr als 890 gelenkte Luftbomben und über 50 Raketen, darunter ballistische Raketen, Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen, gegen die Ukraine eingesetzt worden. Russland habe absichtlich auf den Kälteeinbruch gewartet, um die Lage für die ukrainische Bevölkerung zu verschlimmern, erklärt Selenskij in einem X-Post. Dies sei „ein zynischer russischer Terrorakt, der sich gezielt gegen Zivilisten richtet“.
Dimitri Taube
Ukraine: Totaler Blackout in Region Saporischschja behoben
Der von schweren russischen Drohnenangriffen in der Nacht verursachte vollständige Stromausfall in der südostukrainischen Region Saporischschja ist nach Behördenangaben weitgehend behoben. „Stand 7 Uhr (6 Uhr MEZ; Anm.) ist die Stromversorgung in der Region Saporischschja – und das betrifft 382 500 Familien und Firmen – vollständig wiederhergestellt“, sagte der Direktor des örtlichen Energieversorgers Saporischschjaoblenergo, Andrij Stasewskyj, laut einem Telegram-Eintrag des Unternehmens.
Demnach ist die Stromversorgung in der Region gegen 2 Uhr nachts völlig zusammengebrochen. „In dieser Nacht um 2.11 Uhr kam es in der Region Saporischschja zu einem Stromausfall; die Region war komplett ohne Strom“, heißt es. Die schnellen Reparaturarbeiten hätten die Wiederaufnahme des Betriebs ermöglicht, lobte Stasewskyj seine Mitarbeiter.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht 154 Kampfdrohnen gestartet. 125 seien abgefangen worden, es habe aber auch mehr als 20 Einschläge gegeben, räumte die Flugabwehr ein.
Thore Rausch
Selenskij: "Wir tauschen uns fast jeden Tag mit der amerikanischen Seite aus"
Die Ukraine und die USA verhandeln weiter über die Bedingungen für eine Beendigung des Krieges. Präsident Wolodimir Selenskij erklärte am Freitagnachmittag auf Telegram: "Wir tauschen uns fast jeden Tag mit der amerikanischen Seite aus." Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow habe erneut mit US-Vertretern gesprochen.
Zentraler Gegenstand der Verhandlungen bleibt der mögliche Einsatz einer internationalen Friedenstruppe unter europäischer Führung, die von den USA unterstützt werden könnte. Russland lehnt eine mögliche Präsenz ausländischer Truppen in der Ukraine kategorisch ab. Selenskij betonte die Bereitschaft zu weiteren Gesprächen. „Der Dialog mit Amerika muss zu hundert Prozent konstruktiv sein“, schrieb er. Die Ukraine sei „nie ein Hindernis für die Diplomatie gewesen – und wird es auch nicht sein“.
Dimitri Taube
Strom und Heizung in Kiew zur Reparatur abgeschaltet
Die Folgen des russischen Luftangriffs vom Freitag sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew immer noch spürbar. Die Reparaturarbeiten laufen weiter. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurde zwar die Wärmeversorgung in der Hälfte der Häuser, die nach dem Beschuss ohne Versorgung waren, inzwischen wiederhergestellt. Doch aufgrund der Überlastung des Stromnetzes habe der Energiebetreiber Ukrenergo in der Stadt Notstromabschaltungen eingeführt. „Derzeit sind die Wasserversorgung, die Wärmeversorgung und der öffentliche Nahverkehr vorübergehend eingestellt“, teilte Klitschko am Mittag auf dem Telegram-Kanal der Stadtverwaltung mit. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch unklar.
Nach dem russischen Angriff am Freitag war die Hälfte der Wohnblocks in Kiew ohne Heizung. In Kiew herrscht derzeit eisige Kälte mit Temperaturen von minus zehn Grad und weniger.
„Ich bitte die Kiewer, die über Strom verfügen, sparsam damit umzugehen“, erklärte Klitschko. „Schalten Sie keine Elektrogeräte mit hohem Energieverbrauch ein. Damit das System nicht überlastet wird und alle Einwohner der Stadt mit Strom und damit auch mit Wärme und Wasser versorgt werden können.“
Dimitri Taube
Russischer Gouverneur: 600 000 nach ukrainischem Angriff ohne Strom
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff sind in der russischen Grenzregion Belgorod nach Angaben des Gouverneurs 600 000 Menschen ohne Strom. An der Wiederherstellung werde gearbeitet, die Lage sei jedoch äußerst schwierig, schrieb Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters in der Stadt Belgorod zeigen, dass die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet war und die Anwohner sich mit Taschenlampen und Autoscheinwerfern den Weg suchten.
Dimitri Taube
Verletzte in der Ukraine, Öldepot brennt in Russland
Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht Verletzte und schwere Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Oleksandr Hanscha drei Menschen verletzt – ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. Dort seien wegen der Attacke Brände ausgebrochen, schrieb er auf Telegram. „Die Infrastruktur wurde beschädigt. Es gab Stromabschaltungen.“
Auch in Dnipro selbst gebe es Schäden an Energieanlagen und dementsprechend Probleme mit der Stromversorgung. Eine Garagenanlage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. 27 Drohnen habe die Flugabwehr dabei abfangen können, so Hanscha.
Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits den Abschuss von 59 ukrainischen Drohnen. Elf Geschosse seien dabei noch über dem Schwarzen Meer, zehn weitere über der südrussischen Region Krasnodar abgefangen worden.
Auch auf russischer Seite gab es offenbar Schäden. So wurde nach Angaben des Gouverneurs von Wolgograd in der städtischen Siedlung Oktjabrski ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen. Dort sei ein Brand ausgebrochen, die Löscharbeiten hielten an. Wegen der Flammen seien Anwohner in Sicherheit gebracht worden.
Nadja Lissok
Kiew: Klitschko rät Bürgern zum Verlassen der Stadt
Bürgermeister Vitali Klitschko rät den Einwohnern Kiews, die Stadt zeitweilig zu verlassen. Nachdem die russische Armee Kiew in der Nacht mit mehr als 200 Drohnen sowie Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern attackiert hat, waren am Morgen etwa 500 000 Verbrauchsstellen ohne Strom. 6000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. „Die städtischen Dienste arbeiten im Notfallmodus.“
Noch nie in den vergangenen vier Kriegsjahren wurde die Infrastruktur Kiews so zerstört und die Lage werde durch den strengen Winter verschärft. Wer anderswo Energie und Wärme finden könne, sollte die Hauptstadt vorübergehend verlassen, schrieb Klitschko. Dies war kein offizieller Aufruf zur Evakuierung, sondern ein Ratschlag an die Kiewer, auf ihre ofengeheizten Datschen zu fahren oder sich bei Verwandten und Freunden einzuquartieren. Bei dem Angriff wurden mindestens vier Menschen getötet und Dutzende verletzt.
Philipp Saul
Selenskij fordert Reaktion der USA nach „Oreschnik“-Angriff
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach den schweren russischen Angriffen in der Nacht eine internationale Reaktion gefordert. Russland habe bei der Attacke 242 Drohnen, 13 ballistische Raketen – darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik – und 22 Marschflugkörper eingesetzt, schrieb Selenskij bei Telegram. Die Angriffe hätten sich gegen zivile Infrastruktur und Wohnhäuser gerichtet. Bisherigen Informationen zufolge gebe es vier Todesopfer und Dutzende Verletzte. „Es ist eine klare Reaktion der Welt nötig, insbesondere der USA, auf die Russland tatsächlich achtet“, schrieb er.
Julia Bergmann
Selenskij: Russische Drohne beschädigt Botschaft von Katar in Kiew
Eine russische Drohne hat bei nächtlichen Angriffen auf die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij das Botschaftsgebäude von Katar in Kiew beschädigt. Katar helfe bei der Vermittlung von Gesprächen mit Russland über den Austausch von Kriegsgefangenen, teilt Selenskij über den Kurznachrichtendienst Telegram weiter mit.
Julia Bergmann
Chef von Sicherheitskonferenz: Gespräche Europas mit Russland derzeit aussichtslos
Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hält direkte Gespräche der Europäer mit der russischen Regierung derzeit für sinnlos. Hochrangige russische Politiker machten immer wieder deutlich, dass die Europäer für sie "nur Vasallen der Vereinigten Staaten" seien und hätten wohl nur Interesse, mit den USA zu sprechen, sagte Ischinger in einem am Freitag veröffentlichten TV-Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er zeigte sich deshalb auch skeptisch gegenüber dem Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, direkt mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen.
Dies sei auch der Hauptgrund, warum er Vertreter der russischen Regierung nicht zu der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar eingeladen habe, sagte Ischinger. Sie würden ohnehin nicht kommen und "von 90 Prozent der anderen Teilnehmer der Sicherheitskonferenz niedergebrüllt werden". "Es tut mir leid, aber es macht derzeit wenig Sinn, einen Vertreter der russischen Regierung dabei zu haben", fügte Ischinger hinzu.
Er habe sich aber sehr bemüht, für die Konferenz russische Vertreter zu finden, die einen "ernstzunehmenden intellektuellen, politischen oder militärischen Hintergrund" hätten, ohne dabei klassische Oppositionelle zu sein. Er hoffe sehr darauf, dass wieder sinnvolle Gespräche Deutschlands oder der Europäer mit der russischen Seite möglich seien, sodass man die russische Regierung wieder zur Münchner Sicherheitskonferenz einladen könne, sagte Ischinger. "Aber leider sind wir im Moment noch nicht so weit."
Julia Bergmann
Mehr als 500 000 Russen ohne Strom nach ukrainischem Angriff
Ein ukrainischer Angriff auf das westrussische Gebiet Belgorod hat nach Angaben der örtlichen Behörden einen großflächigen Ausfall der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung zur Folge. Der Beschuss eines Infrastrukturobjekts mit Raketen habe 556 000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram mit. „Ohne Wärmeversorgung ist fast die gleiche Anzahl, in erster Linie betrifft das 1920 Mehrfamilienhäuser. Fast 200 000 Menschen sind ohne Wasser und Abwasserentsorgung“, sagte er in dem Video.
Nach Angaben Gladkows sind die Reparaturarbeiten bereits angelaufen. „Die Situation ist sehr schwierig“, betonte er. Demnach wird versucht, Reservekapazitäten anzuschließen. Zur möglichen Dauer des Blackouts machte er keine Angaben. Am Nachmittag werde er neue Informationen geben, sagte er nur.
