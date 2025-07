Tote nach Luftangriffen auf die Ukraine, auch Tote in Russland

Russland hat seine massiven Luftangriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Den Behörden aus Kiew zufolge griff Russland in der Nacht auf Samstag mit 208 Drohnen und Drohnenattrappen, zwölf ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M sowie 15 Marschflugkörpern an. Hauptziel der Attacke war demnach die Region Dnipropetrowsk. Der dortige Gouverneur Serhij Lyssak schrieb bei Telegram von einer "schrecklichen Nacht". In der Stadt Dnipro und Umgebung seien drei Menschen getötet und sechs verletzt worden.



Auch in den Regionen um die Städte Sumy und Charkiw gab es Explosionen. In Charkiw wurden dabei fünf Menschen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow in der Nacht bei Telegram mitteilte. Dabei seien Wohnhäuser, Geschäfte und auch das Stromnetz beschädigt worden. Russland habe in mehreren Wellen angegriffen und dabei Rettungskräfte beschossen, die gerade Verletzte versorgt haben sollen. Drei Verletzte gab es Militärgouverneur Oleh Hryhorow zufolge außerdem in der Region Sumy.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb bei X, solche russischen Angriffe dürften nicht ohne Antwort bleiben. "Weitreichende ukrainische Drohnen stellen eine sicher", heißt es in dem Beitrag. Russland müsse sehen, dass der Krieg Konsequenzen habe, etwa in russischen Militärfabriken oder auf Flugplätzen. Damit spielte der Präsident wohl auf einen Angriff am Samstagmorgen an. Eine ukrainische Drohne schlug im südrussischen Stawropol ein – und beschädigte das Gebäude einer russischen Militärfabrik. Dort werden etwa Fernsteuerungen für Panzermaschinengewehre produziert. Seit einigen Jahren steht die Fabrik auf Sanktionslisten der EU, der USA und Japan. Auch in der Millionenstadt Rostow gab es offenbar einen ukrainischen Drohnenangriff. Den dortigen Behörden zufolge sollen dabei zwei Menschen getötet worden sein.