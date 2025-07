Selenskij fordert nach größtem russischen Drohnenangriff mehr Sanktionen

Der nächtliche Drohnenangriff auf die Ukraine war nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij der bisher größte im gesamten Krieg. Selenskij nimmt die Attacke zum Anlass, um erneut eine härtere Gangart der Verbündeten gegenüber der Regierung in Moskau zu fordern. Er verlangt "schmerzhafte" Sanktionen und weitere Strafmaßnahmen gegen den russischen Rohölhandel.



Russland hat in der Nacht die Ukraine mit Raketen und einer Rekordzahl an Drohnen angegriffen. Insgesamt seien 728 Drohnen des ursprünglich iranischen Typs Shahed sowie dessen Attrappen Richtung Ukraine gestartet worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Dazu kamen sieben Marschflugkörper vom Typ Ch-101 und sechs luftbasierte Hyperschallraketen vom Typ Kinschal. Mehr als 700 Luftobjekte seien abgewehrt worden, hieß es. Der bisherige „Rekord“ an russischen Drohnen in einer Nacht lag bei etwas mehr als 500. In den vergangenen Wochen hat die Zahl der von Russland eingesetzten Geschosse immer mehr zugenommen.



Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge wurde das Zentrum der Hauptstadt angegriffen. Auch Regionen im Westen des Landes, Hunderte Kilometer von der Frontlinie entfernt, seien anvisiert worden, berichtete The Kyiv Independent. Laut dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, betrafen die Raketenangriffe in der im Westen gelegenen Region Wolhynien "einen Flugplatz und einzelne Unternehmen." Wegen der Raketengefahr wurde kurzzeitig Luftalarm für das gesamte Land ausgerufen. Der Zeitung zufolge wurden zudem in Orten näher an der Frontlinie wie Sumy, Saporischschja oder Dnipro Explosionen gemeldet.