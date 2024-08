Die Bundesregierung widerspricht dem Eindruck, sie wolle die Militärhilfe für die Ukraine zusammenstreichen . Es bleibe bei der Zusage des Kanzlers, dass man die Ukraine so lange militärisch unterstützen werde, wie dies im Abwehrkampf gegen Russland nötig sei, betont der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. So sollen allein in diesem Jahr noch vier Iris-T-Luftverteidigungssysteme, zehn Gepard-Flugabwehrpanzer, 16 Panzerhaubitzen, zehn Leopard-Kampfpanzer, Kampfdrohnen und mehrere Tausend Schuss Artillerie und Panzermunition geliefert werden. Auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer, betonte, die deutsche Ukraine Unterstützung wanke nicht.Die Bundesregierung rechnet zudem damit, dass im nächsten Jahr zur Finanzierung der Ukraine ein Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar von internationalen Partnern zur Verfügung gestellt werden kann. Dies hätten die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen im Juli beschlossen, sagte Büchner in Berlin. Dies solle noch vor Ende 2024 auf den Weg gebracht werden.Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lehnt finanzielle Kürzungen der militärischen Unterstützung für die Ukraine ab. Deutschland leiste in Europa die größte militärische Hilfe für das von Russland angegriffene Land, sagte Steinmeier im ungarischen Sopron. Die Gründe dafür habe die Bundesregierung immer wieder in der Öffentlichkeit genannt. „Und deshalb erwarte ich auch, dass Deutschland ein großer, europäisch größter Unterstützer der Ukraine bleibt.“Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte zuvor in einem Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geschrieben, „neue Maßnahmen“ mit Zahlungsverpflichtungen dürften nur eingegangen werden, wenn in den Haushaltsplänen für dieses und die kommenden Jahre „eine Finanzierung gesichert ist“.Im laufenden Jahr stellt Deutschland für die militärische Unterstützung der Ukraine knapp 7,5 Milliarden Euro bereit, für 2025 sieht die Regierung vier Milliarden Euro vor. Die Mittel können aber, wie auch für 2024 geschehen, im Bundestag noch aufgestockt werden.