Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Experte: Neues Parlament in Russland wird „Duma des Krieges“
Selenskij kündigt Treffen mit Trump an
Vier Tote bei Beschuss von Kiew
Drohnenangriff auf Großraum Moskau
Trump: Russland greift Verbündete der Ukraine seit Jahren an
Viele Russen befürchten offenbar neue Rekrutierungswelle nach Duma-Wahl
In Russland wächst die Sorge, dass Präsident Wladimir Putin nach den jüngsten Parlamentswahlen schon bald eine großangelegte neue Mobilisierung für den Krieg in der Ukraine anordnen könnte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, teilen diese Befürchtung offenbar auch Mitarbeiter des Kreml und von Rekrutierungsstellen. Dokumente, die Bloomberg News einsah, zeigen, dass Beamte in den vergangenen Monaten versuchten, ausländische Bankkonten zu eröffnen und Vermögenswerte ins Ausland zu verlagern. Zugleich ermutigten sie Freunde und Verwandte, Russland zu verlassen, so Bloomberg.
Anders als bei der vorherigen Mobilisierung im September 2022, die die öffentliche Besorgnis sprunghaft steigen ließ und Zehntausende zur Flucht aus Russland veranlasste, könnte es diesmal keine formelle Ankündigung geben. Der Kreml hat Berichten zufolge im Stillen die digitale Infrastruktur aufgebaut, um Menschen zum Militär einzuberufen, und zugleich mögliche Fluchtwege versperrt. Putin selbst bestreitet, dass es Pläne für eine neue Mobilisierung gibt.
Der Kreml muss jedes Jahr etwa 400 000 Soldaten rekrutieren, um die Reihen der Streitkräfte wieder aufzufüllen. Dabei setzte er bislang vor allem auf hohe Antrittsprämien und großzügige Gehälter, um Menschen zur Verpflichtung zu bewegen. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Pool an Freiwilligen zu versiegen beginnt.
Es gibt Berichte über eine steigende Zahl von Russen, die vor den Duma-Wahlen in das benachbarte Georgien oder das weiter südlich gelegene Armenien eingereist sind. Im August warf Moskau armenischen Vertretern „provokative“ Äußerungen vor, nachdem Jerewan Bereitschaft signalisiert hatte, Russen aufzunehmen, die vor dem Militärdienst fliehen.
Anders als bei der vorherigen Mobilisierung im September 2022, die die öffentliche Besorgnis sprunghaft steigen ließ und Zehntausende zur Flucht aus Russland veranlasste, könnte es diesmal keine formelle Ankündigung geben. Der Kreml hat Berichten zufolge im Stillen die digitale Infrastruktur aufgebaut, um Menschen zum Militär einzuberufen, und zugleich mögliche Fluchtwege versperrt. Putin selbst bestreitet, dass es Pläne für eine neue Mobilisierung gibt.
Der Kreml muss jedes Jahr etwa 400 000 Soldaten rekrutieren, um die Reihen der Streitkräfte wieder aufzufüllen. Dabei setzte er bislang vor allem auf hohe Antrittsprämien und großzügige Gehälter, um Menschen zur Verpflichtung zu bewegen. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Pool an Freiwilligen zu versiegen beginnt.
Es gibt Berichte über eine steigende Zahl von Russen, die vor den Duma-Wahlen in das benachbarte Georgien oder das weiter südlich gelegene Armenien eingereist sind. Im August warf Moskau armenischen Vertretern „provokative“ Äußerungen vor, nachdem Jerewan Bereitschaft signalisiert hatte, Russen aufzunehmen, die vor dem Militärdienst fliehen.
Russischer Angriff zerstört Einkaufszentrum in Saporischschja
Russische Luftangriffe auf die ukrainische Stadt Saporischschja haben nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij schwere Schäden an zivilen Gebäuden angerichtet. Ein großes Einkaufszentrum brannte lichterloh, wie Aufnahmen aus der frontnahen Großstadt im Süden der Ukraine zeigen. Auch mehrere neunstöckige Wohnblocks und ein Universitätsgebäude seien beschädigt worden, schrieb Selenskij in sozialen Netzwerken. Er sprach von fünf Verletzten.
Nach Selenskyjs Angaben trafen die nächtlichen russischen Angriffe zehn Regionen der Ukraine. Im Gebiet Charkiw sei eine Frau getötet worden. Das russische Militär sprach von Angriffen auf ein Logistikzentrum im Gebiet Kiew und Ziele in den Häfen Odessa und Ismajil.
Nach Selenskyjs Angaben trafen die nächtlichen russischen Angriffe zehn Regionen der Ukraine. Im Gebiet Charkiw sei eine Frau getötet worden. Das russische Militär sprach von Angriffen auf ein Logistikzentrum im Gebiet Kiew und Ziele in den Häfen Odessa und Ismajil.
Luzia Geier
Experte: Neues Parlament in Russland wird „Duma des Krieges“
Der kremlkritische Politologe Alexander Morosow meint, dass Kremlchef Wladimir Putin sich mit der Parlamentswahl in Krisenzeiten als „Anführer einer Kriegsbürokratie“ behaupte. Er erwartet, dass die Repressionen in Russland zunehmen werden - und Putin das Ergebnis auch als Legitimation werten dürfte, um bei der Präsidentenwahl 2030 wieder anzutreten. Dafür müsse der Präsident aber vorher einen Sieg im Krieg gegen die Ukraine vorweisen können, meint der Experte.
„Der Kreml formiert nun eine Duma zur endgültigen Zerstörung der Ukraine.“Politologe Alexander Morosow
Das neue Parlament sei eine „Staatsduma des Krieges“, gar „eine blutrünstige Duma“, sagte Morosow. Bisher habe es etwa ein Fünftel an Hardlinern gehabt, „die schlimmsten Gegner der Ukraine und des Westens“ - künftig machten Kriegstreiber die Hälfte aus. Dabei sei für die Russen eigentlich wichtig, dass der Krieg ende, ihre Lebensumstände nicht noch schlechter würden und auch Institutionen wie etwa Banken weiter zuverlässig arbeiteten.
Die von der Wahl ausgeschlossene Antikriegspartei Jabloko wie auch die Oppositionellen vom Team des im Straflager zu Tode gequälten Putin-Gegners Alexej Nawalny beklagten, dass den vielen Russen, die Friedensverhandlungen mit der Ukraine befürworten, die Stimmen gestohlen worden seien. „Ganz gleich, wie sehr die Wahlen manipuliert werden – wir wissen: Es gibt sehr viele Russen, die gegen den Krieg sind und sich gegen Putin und seine Partei aussprechen“, teilte das Nawalny-Team mit.
Die von der Wahl ausgeschlossene Antikriegspartei Jabloko wie auch die Oppositionellen vom Team des im Straflager zu Tode gequälten Putin-Gegners Alexej Nawalny beklagten, dass den vielen Russen, die Friedensverhandlungen mit der Ukraine befürworten, die Stimmen gestohlen worden seien. „Ganz gleich, wie sehr die Wahlen manipuliert werden – wir wissen: Es gibt sehr viele Russen, die gegen den Krieg sind und sich gegen Putin und seine Partei aussprechen“, teilte das Nawalny-Team mit.
Luzia Geier
Russland: Erste Ergebnisse sehen Kremlpartei als Wahlsieger
Die für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine maßgebliche Kremlpartei Geeintes Russland steuert bei der Parlamentswahl laut Medien auf eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen zu. Das meldeten die Agentur Interfax und die kremlkritische Zeitung Nowaja Gaseta nach Auszählung von rund einem Viertel der abgegebenen Stimmen. Nach vorläufigen Schätzungen komme die Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin mit Direktmandaten auf 309 von 450 Sitzen in der Staatsduma, berichtete Nowaja Gaseta. Das sind neun Mandate mehr als es zur Änderung der Verfassung braucht.
Unabhängige Experten und die Opposition im Exil warfen der russischen Wahlleitung vor, die Ergebnisse zu fälschen. Kremlgegner sprachen von einer Farce. Geeintes Russland kam nach Auszählung von mehr als 50 Prozent der Wahlzettel auf 57,9 Prozent der Stimmen, wie Interfax unter Berufung auf die Wahlleitung meldete. Hinzu kommen Direktmandate. Prognosen hatten die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei bei unter 50 Prozent gesehen. Bei der Duma-Abstimmung 2021 waren ihr von der zentralen Wahlkommission 49,8 Prozent der Stimmen zugesprochen worden.
Die Kommunistische Partei landete nach den vorläufigen Zahlen aus der Nacht auf Platz zwei mit 13,8 Prozent der Stimmen. Die ultranationalistische LDPR kam auf 8,8 Prozent, die bei liberalen Großstädtern populäre Partei Nowyje Ljudi (auf Deutsch: Neue Leute) erreichte demnach 7,9 Prozent. Knapp über die Fünf-Prozent-Hürde soll es die Partei Gerechtes Russland (5,1 Prozent) geschafft haben. Russische Wahlen stehen traditionell wegen des Ausschlusses einer echten Opposition und wegen fehlender Presse- und Meinungsfreiheit als unfair und nicht demokratisch in der Kritik. Alle Parteien sind linientreu und unterstützen den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine
Mehr zum Thema lesen Sie hier:
Unabhängige Experten und die Opposition im Exil warfen der russischen Wahlleitung vor, die Ergebnisse zu fälschen. Kremlgegner sprachen von einer Farce. Geeintes Russland kam nach Auszählung von mehr als 50 Prozent der Wahlzettel auf 57,9 Prozent der Stimmen, wie Interfax unter Berufung auf die Wahlleitung meldete. Hinzu kommen Direktmandate. Prognosen hatten die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei bei unter 50 Prozent gesehen. Bei der Duma-Abstimmung 2021 waren ihr von der zentralen Wahlkommission 49,8 Prozent der Stimmen zugesprochen worden.
Die Kommunistische Partei landete nach den vorläufigen Zahlen aus der Nacht auf Platz zwei mit 13,8 Prozent der Stimmen. Die ultranationalistische LDPR kam auf 8,8 Prozent, die bei liberalen Großstädtern populäre Partei Nowyje Ljudi (auf Deutsch: Neue Leute) erreichte demnach 7,9 Prozent. Knapp über die Fünf-Prozent-Hürde soll es die Partei Gerechtes Russland (5,1 Prozent) geschafft haben. Russische Wahlen stehen traditionell wegen des Ausschlusses einer echten Opposition und wegen fehlender Presse- und Meinungsfreiheit als unfair und nicht demokratisch in der Kritik. Alle Parteien sind linientreu und unterstützen den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine
Mehr zum Thema lesen Sie hier:
Selenskij kündigt Treffen mit Trump an
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat für seinen Besuch in New York in einigen Tagen auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump angekündigt. Demnach telefonierte Selenskij mit Trump und besprach mit ihm eine Reihe von Themen, wie er auf Telegram mitteilte. Ein Treffen in New York, wo beide Präsidenten an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen, könne viel bewirken, sagte Selenskij mit Blick auf mögliche neue Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. „Die diplomatische Dynamik ist da“, sagte er. Ein genaues Datum für das Treffen nannte er bisher nicht.
Geplant ist demnach, die direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau unter US-Vermittlung über ein Ende des Kriegs wiederaufzunehmen. Russland hält das im Oktober für möglich. „Es gibt Ideen zu Deeskalationsmaßnahmen und grundlegenden Sicherheitsfragen“, sagte Selenskij. „Wir arbeiten gemeinsam mit dem amerikanischen Team und sind bereit, wirklich ernsthafte Schritte zu unternehmen.“ Details nannte er nicht.
Geplant ist demnach, die direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau unter US-Vermittlung über ein Ende des Kriegs wiederaufzunehmen. Russland hält das im Oktober für möglich. „Es gibt Ideen zu Deeskalationsmaßnahmen und grundlegenden Sicherheitsfragen“, sagte Selenskij. „Wir arbeiten gemeinsam mit dem amerikanischen Team und sind bereit, wirklich ernsthafte Schritte zu unternehmen.“ Details nannte er nicht.
Barbara Klimke
Vier Tote bei Beschuss von Kiew
Bei russischen Angriffen auf die Region Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben vier Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Eine Mutter und ihre beiden drei Jahre alten Kinder kamen nach Angaben des Rettungsdienstes ums Leben, als eine russische Drohne ein Wohnhaus traf. Ein weiteres Mädchen starb im Krankenhaus nach einer anderen Drohnenattacke, wie der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, berichtete. Insgesamt seien bei dem mehr als 24 Stunden andauernden Beschuss 31 Ortschaften in fünf Bezirken beschädigt worden,. Am stärksten betroffen sei der südwestliche Bezirk Fastiw.
Barbara Klimke
Drohnenangriff auf Großraum Moskau
Bei einem der bislang schwersten ukrainischen Drohnenangriffe auf den Regierungsbezirk Moskau sind russischen Behörden zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei eine Ölraffinerie in der russischen Hauptstadt getroffen worden, heißt es. Der Angriff ereignete sich am letzten Tag der russischen Parlamentswahlen.
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von einer beispiellosen Attacke, die darauf abgezielt habe, die Abstimmung zu stören. „Der Gegner hat dies nicht erreicht“, erklärte er im Kurznachrichtendienst Telegram. Sobjanin zufolge fing die Luftverteidigung seit Samstag mehr als 1600 Drohnen ab, von denen 450 auf Moskau gesteuert worden seien. In der Hauptstadt selbst habe es keine Opfer gegeben. Im Umland seien Wohnhäuser beschädigt worden. Im Bezirk Ramenskoje mussten nach Angaben des Gouverneurs 400 Menschen, darunter 70 Kinder, aus einem 21-stöckigen Hochhaus herausgeholt werden.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskijj erklärte zum Angriff auf die Ölraffinerie in der Oblast Moskau in den sozialen Medien, „eine der wichtigsten Anlagen der russischen Ölindustrie“ sowie eine Logistikanlage Russlands seien getroffen worden.
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von einer beispiellosen Attacke, die darauf abgezielt habe, die Abstimmung zu stören. „Der Gegner hat dies nicht erreicht“, erklärte er im Kurznachrichtendienst Telegram. Sobjanin zufolge fing die Luftverteidigung seit Samstag mehr als 1600 Drohnen ab, von denen 450 auf Moskau gesteuert worden seien. In der Hauptstadt selbst habe es keine Opfer gegeben. Im Umland seien Wohnhäuser beschädigt worden. Im Bezirk Ramenskoje mussten nach Angaben des Gouverneurs 400 Menschen, darunter 70 Kinder, aus einem 21-stöckigen Hochhaus herausgeholt werden.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskijj erklärte zum Angriff auf die Ölraffinerie in der Oblast Moskau in den sozialen Medien, „eine der wichtigsten Anlagen der russischen Ölindustrie“ sowie eine Logistikanlage Russlands seien getroffen worden.
Mit dem Vorfall setzen die Ukraine und Russland ihre Angriffe auf die gegenseitige Energieinfrastruktur fort. US-Präsident Donald Trump hatte noch am Montag mitgeteilt, beide Seiten hätten sich auf ein Ende dieser Schläge geeinigt. Die wiederholten ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien haben bereits zu Engpässen bei Ölprodukten und steigenden Kraftstoffpreisen in Russland geführt. Die nun getroffene Moskauer Anlage verarbeitete im Jahr 2024 rund 11,6 Millionen Tonnen Öl. Beide Seiten betonen stets, keine Zivilisten ins Visier zu nehmen.
Luzia Geier
Ukrainische Drohnen attackieren Moskau am Wahltag
Am letzten Tag der Parlamentswahl in Russland ist die Hauptstadt Moskau erneut zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Seit Mitternacht seien mehr als 150 Drohnen abgefangen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Sergej Sobjanin, den Bürgermeister der Moskaus. Wo Trümmer zu Boden stürzten, seien Rettungskräfte im Einsatz. Über mögliche Opfer wurde bis zum frühen Morgen nichts bekannt.
An diesem Sonntag endet die dreitägige Parlamentswahl in Russland. Nach dem Ausschluss der Opposition will sich Präsident Wladimir Putin seinen Kriegskurs gegen die benachbarte Ukraine offiziell bestätigen lassen. Trotz Wirtschaftskrise, Kriegsmüdigkeit und weitverbreiteter Unzufriedenheit im Volk soll auch diesmal wieder eine Zweidrittelmehrheit für die seit mehr als zwanzig Jahren regierende Kremlpartei Geeintes Russland erzielt werden.
Russlands Armee begann den Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022. Neben der Invasion mit Bodentruppen attackieren Putins Streitkräfte ukrainische Städte seither unablässig mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Gleitbomben und Drohnen. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe und nutzt für Gegenangriffe auf russisches Gebiet vor allem günstig und schnell herzustellende Drohnen.
Luzia Geier
Slowakei-Premier Fico: Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg
Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seine Forderung erhärtet, die Nato dürfe sich nicht in einen Krieg gegen Russland hineinziehen lassen. Obwohl Russland mit seinem Angriff „eine Verletzung des Völkerrechts“ begangen habe, sei der Krieg in der Ukraine „weder unser Krieg noch ein Krieg der Nato“, sagte der Linkspopulist in einer Videoansprache. Schon jetzt habe der Krieg Millionen Tote und enorme Zerstörungen verursacht. Statt eine weitere Eskalation zu riskieren, müsse ein Ausweg auf dem Verhandlungsweg gesucht werden.
Zuvor hatte eine Äußerung Ficos, die auf Internetplattformen verkürzt wiedergegeben worden war, für mediales Aufsehen gesorgt. Der slowakische Premier hatte am Donnerstag davor gewarnt, dass das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation „so hoch wie nie“ sei: „Es genügt, dass eine Drohne absichtlich oder unabsichtlich ein Wohnhaus in einem Nato-Staat trifft und Zivilisten tötet“ – und schon könne ein Bündnisfall eintreten, der auch das Nato-Mitglied Slowakei betreffe. Deshalb sei es „die Pflicht von uns Politikern, wieder öfter von Frieden zu reden“ und rechtzeitig nach einem Ausweg zu suchen. Er wolle alles dafür tun, dass die Slowakei niemals „wegen irgendeines Artikels 5 in einen militärischen Konflikt hineingezogen“ werde.
In Social-Media-Foren wurde aber statt seiner Warnung vor einer Eskalation nur diese Randbemerkung als Video-Auszug verbreitet und so interpretiert, dass er „die Verteidigung von Nato-Verbündeten“ im Kriegsfall verweigere. Slowakische Oppositionspolitiker warfen ihm daraufhin vor, die Nato-Beistandspflicht infrage zu stellen. Darauf reagierte Fico wiederum mit dem trotzigen Hinweis, dass auf die Bündnistreue des Westens selbst wenig Verlass sei. 1938 hätten die Westmächte die Tschechoslowakei „wie ein gebratenes Huhn“ Adolf Hitler zum Fraß vorgeworfen.
Zuvor hatte eine Äußerung Ficos, die auf Internetplattformen verkürzt wiedergegeben worden war, für mediales Aufsehen gesorgt. Der slowakische Premier hatte am Donnerstag davor gewarnt, dass das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation „so hoch wie nie“ sei: „Es genügt, dass eine Drohne absichtlich oder unabsichtlich ein Wohnhaus in einem Nato-Staat trifft und Zivilisten tötet“ – und schon könne ein Bündnisfall eintreten, der auch das Nato-Mitglied Slowakei betreffe. Deshalb sei es „die Pflicht von uns Politikern, wieder öfter von Frieden zu reden“ und rechtzeitig nach einem Ausweg zu suchen. Er wolle alles dafür tun, dass die Slowakei niemals „wegen irgendeines Artikels 5 in einen militärischen Konflikt hineingezogen“ werde.
In Social-Media-Foren wurde aber statt seiner Warnung vor einer Eskalation nur diese Randbemerkung als Video-Auszug verbreitet und so interpretiert, dass er „die Verteidigung von Nato-Verbündeten“ im Kriegsfall verweigere. Slowakische Oppositionspolitiker warfen ihm daraufhin vor, die Nato-Beistandspflicht infrage zu stellen. Darauf reagierte Fico wiederum mit dem trotzigen Hinweis, dass auf die Bündnistreue des Westens selbst wenig Verlass sei. 1938 hätten die Westmächte die Tschechoslowakei „wie ein gebratenes Huhn“ Adolf Hitler zum Fraß vorgeworfen.
Ulrike Putz
Trump: Russland greift Verbündete der Ukraine seit Jahren an
US-Präsident Donald Trump hat Russland der Angriffe auf Verbündete der Ukraine bezichtigt. „Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an“, sagte er im Weißen Haus auf eine Reporterfrage nach entsprechenden Sorgen in Polen. „Ich glaube, da sind sich alle einig“, sagte Trump.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte zuvor mitgeteilt, er rechne für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine sowie auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen. Das sagte Tusk im polnischen Parlament in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte zuvor mitgeteilt, er rechne für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine sowie auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen. Das sagte Tusk im polnischen Parlament in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Ulrike Putz
USA genehmigen Rüstungsverkauf an die Ukraine im Wert von 2,7 Milliarden Dollar
Das US-Außenministerium hat einen Rüstungsverkauf an die Ukraine im Wert von fast 2,7 Milliarden Dollar genehmigt. Die Waffenlieferungen dienten der Weiterentwicklung und Modernisierung der Luftverteidigung sowie der Beschaffung zugehöriger Ausrüstung und Dienstleistungen, teilte das Ministerium mit.
Ulrike Putz
Putin wirft Ukraine Störung der Parlamentswahl vor, legt aber keine Belege vor
Kremlchef Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund der laufenden dreitägigen Wahl für das Parlament in Russland Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben. Belege für seine Behauptungen legte er nicht vor. Er warf der Ukraine vor, eine Wahlleiterin im von Russland besetzten Teil der Region Saporischschja in ihrem Wohnhaus bei einem Angriff getötet zu haben. Das zeige, dass Kiew kein echtes Interesse an Frieden und Friedensverhandlungen habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Der ukrainischen Führung warf er vor, eine Diktatur zu sein. Es sei bekannt, dass in der Ukraine keine Wahlen durchgeführt würden. Korrupte hätten dort die Macht an sich gerissen und bräuchten den Krieg, um an der Macht zu bleiben, behauptete er.
Das geltende Kriegsrecht in der Ukraine verbietet Wahlen während Kriegszeiten. Wegen des russischen Angriffskriegs sind die regulären Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen ausgefallen.
Bis Sonntag sind mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau aufgerufen. Die Opposition ist nicht zugelassen. Die zehn Parteien auf dem Wahlzettel gelten durchweg als kremlnah und unterstützen den Krieg gegen die Ukraine. Gegen den Protest der Ukraine wird die Wahl erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgehalten. Die internationale Gemeinschaft sieht im Abhalten von Wahlen in besetzten Gebieten einen Verstoß gegen das Völkerrecht.
Die vom Urnengang ausgeschlossene Anti-Kriegspartei Jabloko und andere Kräfte haben bereits am ersten Tag der dreitägigen Parlamentswahl Wahlrechtsverstöße beklagt. Wahlen in Russland stehen traditionell in der Kritik, weil sie als unfair und nicht demokratisch gelten.
Der ukrainischen Führung warf er vor, eine Diktatur zu sein. Es sei bekannt, dass in der Ukraine keine Wahlen durchgeführt würden. Korrupte hätten dort die Macht an sich gerissen und bräuchten den Krieg, um an der Macht zu bleiben, behauptete er.
Das geltende Kriegsrecht in der Ukraine verbietet Wahlen während Kriegszeiten. Wegen des russischen Angriffskriegs sind die regulären Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen ausgefallen.
Bis Sonntag sind mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau aufgerufen. Die Opposition ist nicht zugelassen. Die zehn Parteien auf dem Wahlzettel gelten durchweg als kremlnah und unterstützen den Krieg gegen die Ukraine. Gegen den Protest der Ukraine wird die Wahl erstmals auch in den von Russland kontrollierten Teilen der annektierten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgehalten. Die internationale Gemeinschaft sieht im Abhalten von Wahlen in besetzten Gebieten einen Verstoß gegen das Völkerrecht.
Die vom Urnengang ausgeschlossene Anti-Kriegspartei Jabloko und andere Kräfte haben bereits am ersten Tag der dreitägigen Parlamentswahl Wahlrechtsverstöße beklagt. Wahlen in Russland stehen traditionell in der Kritik, weil sie als unfair und nicht demokratisch gelten.
Ulrike Putz
Moskau stuft Regisseur Zvyagintsev als „Auslandsagenten“ ein
Moskau hat den bekannten russischen Regisseur Andrei Zvyagintsev als „ausländischen Agenten“ eingestuft. Zvyagintsev sei beteiligt gewesen an der Erstellung von Mitteilungen und Materialien von Auslandsagenten und in Russland unerwünschten Organisationen, hieß es unter anderem in einer Mitteilung des Justizministeriums.
Wer in Russland als „ausländischer Agent“ gebrandmarkt ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen. Die Einstufung soll Misstrauen schüren und ihre Arbeit in Russland erschweren.
Zvyagintsev hatte mit „Minotaurus“ beim Filmfestival in Cannes den Großen Preis der Jury gewonnen. In seiner Rede appellierte er an Kremlchef Wladimir Putin, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. „Die ganze Welt wartet darauf“, sagte der ins Exil gegangene Regisseur damals.
Wer in Russland als „ausländischer Agent“ gebrandmarkt ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen. Die Einstufung soll Misstrauen schüren und ihre Arbeit in Russland erschweren.
Zvyagintsev hatte mit „Minotaurus“ beim Filmfestival in Cannes den Großen Preis der Jury gewonnen. In seiner Rede appellierte er an Kremlchef Wladimir Putin, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. „Die ganze Welt wartet darauf“, sagte der ins Exil gegangene Regisseur damals.
Ulrike Putz
Militärverwaltung: Tote nach russischem Gleitbombenangriff in Sumy
Bei einem russischen Angriff mit Gleitbomben sind in der nordostukrainischen Stadt Sumy nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere seien bei der Attacke verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, auf Telegram mit. Darunter sei ein 13-jähriges Mädchen. Hryhorow veröffentlichte auch ein in der Nacht aufgenommenes Foto, auf dem ein schwer beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus zu sehen ist. Seine Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Russische Angriffe fordern erneut Tote und Verletzte in der Ukraine
Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt worden. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw kamen bei einer Attacke nach Angaben des Militärverwaltungschefs der Stadt Balaklija, Witalij Karabanow, mindestens zwei Menschen ums Leben. Zwei weitere seien verletzt worden. Am Einschlagsort brach demnach ein Feuer aus. Karabanow warf Russland vor, gezielt Zivilisten zu attackieren. Details zur Art des Angriffs nannte er nicht.
Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.
Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.