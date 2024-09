Die Ukraine hat Russland in der Nacht auf Mittwoch offenbar mit mehreren Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr habe in der Nachtzerstört, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.Die Agentur erwähnt allerdings nicht die Region, wo es in der Stadtoffenbar eine schwere Explosion gegeben hat. Das zeigen Bilder und Videoaufnahmen, die in den sozialen Medien zu sehen sind . Auf den Bildern ist ein großer Feuerball zu sehen, außerdem gibt es mehrere Sekundärexplosionen. Die Behörden der Region teilen mit, herabstürzende Trümmer einer abgeschossenen Drohne hätten ein Feuer ausgelöst, teilweise hätten Anwohner in Sicherheit gebracht werden müssen. Wo der Brand ausgebrochen ist, dazu äußert sich Igor Rudenja, der Gouverneur der Region, nicht.In Toropez lagert die russische Armee Waffen, Munition und Sprengstoff, worüber die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti 2018 berichtete. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass die Angriffe dem Munitionslager galten. Kiew hat die Einschläge bereits als Erfolg für sich in Anspruch genommen. Der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, verbreitete eines der Videos mit dem Kommentar: „Russlands Demilitarisierung ist für die Beendigung des Terrors nötig.“Auch andere russische Regionen berichten von ukrainischen Drohnenangriffen. Die Hälfte sei über der Grenzregionabgeschossen worden. In der Regionan der Grenze zu Belarus seien sieben ukrainische Drohnen abgeschossen worden, schreibt der dortige Gouverneur bei Telegram. Über dem Gebietsoll die Luftabwehr eine Drohne abgefangen haben, heißt es von den lokalen Behörden. Mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohnen seien über deran der Grenze zur Ukraine abgeschossen worden, meldet der Gouverneur der Region. Über Schäden in diesen Gebieten ist bisher nichts bekannt.Die Regierung in Kiew erklärt, die Angriffe richteten sich gegen Militär-, Energie- und Transportinfrastruktur, die für Moskaus Kriegsanstrengungen wichtig sei.