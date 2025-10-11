Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Drohnenangriff auf Belgorod
Selenskij: „Positives und produktives“ Telefonat mit Trump über Flugabwehr
Stromausfälle in Kiew: Selenskij macht Klitschko Vorwürfe
Estnischer Außenminister rechnet mit weiteren russischen Provokationen
Polen beklagt zunehmende Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur durch Russland
Oliver Klasen
Armeechef: Ukrainische Flugabwehr funktioniert nur zu 74 Prozent
Die ukrainische Flugabwehr hat angesichts der verstärkten russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen weiterhin Lücken. Die Effizienz der Flugabwehr liege gegenwärtig bei knapp 74 Prozent, berichtete Armeechef Oleksandr Syrskij nach einer Sitzung mit der Armeeführung. Daher müssten zusätzliche Anstrengungen unternommen werden. Vor allem müsse die Energieversorgung, die kritische Infrastruktur und die Logistik im Hinterland besser geschützt werden. Kiew bemüht sich seit Monaten um neue Waffen und Systeme, um die Flugabwehr zu verbessern.
Russland überzieht die Ukraine immer wieder mit nächtlichen Luftangriffen, in deren Verlauf große Drohnenschwärme mit Hunderten von unbemannten Flugkörpern und auch Raketen und Marschflugkörper eingesetzt werden. Zuletzt wurden die Hauptstadt Kiew und die Hafenstadt Odessa attackiert. Die ukrainische Regierung wirft Russland vor, mit den gezielten Angriffen auf die Energieinfrastruktur das Land im Herbst in Dunkelheit und Kälte stürzen zu wollen, um Panik in der Bevölkerung auszulösen und die Lage weiter zu destabilisieren.
Armeechef Syrskij verwies aber auch auf Erfolge der Ukraine im Kampf gegen Russland. So habe man mit weitreichenden Waffen im September 70 Angriffe auf dem Territorium der Russischen Föderation verzeichnet, vor allem auf Raffinerien und Objekte der russischen Rüstungsindustrie. Es sei gelungen, die Ölverarbeitung in Russland um 21 Prozent zu reduzieren. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht verifizieren. Der Treibstoffmangel in Russland macht sich aber inzwischen bereits an Tankstellen für die Zivilbevölkerung bemerkbar.
Oliver Klasen
Drohnenangriff auf Belgorod
Die ukrainischen Streitkräfte haben die grenznahe russische Großstadt Belgorod mit Kampfdrohnen angegriffen. Nach Darstellung russischer Medien wurden zahlreiche Drohnen über dem Stadtgebiet abgeschossen. Durch herabfallende Trümmer sei Müll in Brand geraten, wie die Agentur Tass berichtete. Über weitere Schäden wurden offiziell keine Angaben gemacht. Telegram-Nutzer berichteten von einem Stromausfall. Für diese Angaben gab es keine offizielle Bestätigung. Der Militärstab der Region hatte zuvor in einer Mitteilung lediglich von „möglichen kurzfristigen Stromabschaltungen infolge der feindlichen Angriffe“ gesprochen.
Belgorod liegt nur knapp 50 Kilometer nördlich der ukrainischen Großstadt Charkiw. Wegen der Frontnähe wird die Stadt immer wieder von ukrainischen Militärs ins Visier genommen. Zuletzt hatten diese Attacken mehrmals einen Stromausfall in der Stadt ausgelöst.
Oliver Klasen
Orthodoxe Kirche in Ostukraine bei Angriff beschädigt
65 000 Einwohner hatte die Stadt Kostjantyniwka in der Oblast Donezk vor dem Krieg, inzwischen sind es nur noch wenige Tausend. Die Frontlinie verläuft nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Immer wieder gibt es Angriffe, so auch an diesem Samstag, Tag 1326 des Krieges.
Betroffen war diesmal eine orthodoxe Kirche. Das Kirchengebäude ist stark beschädigt worden, als eine Fliegerbombe neben ihr einschlug. Zwei Menschen starben, vier Zivilisten seien verletzt worden, teilte Militärverwalter Serhij Horbunow auf Facebook mit. Beim Einschlag einer weiteren gelenkten Fliegerbombe in der Umgebung sei ein weiterer Zivilist leicht verletzt worden. Durch die Druckwelle seien neun Privathäuser beschädigt worden, schrieb Horbunow weiter.
Irene Helmes
Selenskij: „Positives und produktives“ Telefonat mit Trump über Flugabwehr
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach eigenen Angaben in einem „positiven und produktiven“ Telefonat mit US-Präsident Donald Trump über die russischen Angriffe auf das ukrainische Energiesystem beraten. „Wir haben Möglichkeiten zur Stärkung unserer Luftverteidigung sowie konkrete Vereinbarungen besprochen, an denen wir arbeiten, um dies sicherzustellen“, schreibt Selenskij auf der Online-Plattform X.
Selenskij äußert sich dankbar über die Bereitschaft der USA zur Unterstützung der Ukraine, es gebe „gute Optionen und solide Ideen“. Das Verhältnis der beiden Politiker wurde durch die öffentliche Herabwürdigung des Ukrainers bei einem Besuch im Weißen Haus im Februar stark belastet, Selenskij bemüht sich seither aber weiter um den dringend benötigten Beistand der USA im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg.
Irene Helmes
Zwei Tote nach russischem Angriff auf Energieinfrastruktur in Tschernihiw
Im Zuge der Strategie der russischen Armee, zu Beginn der kalten Monate besonders gezielt die ukrainische Energieversorgung zu beschädigen, sind im Gebiet Tschenihiw im Norden des Landes zwei Arbeiter des örtlichen Energieunternehmens getötet worden. Nach Angaben des Zivilschutzes trafen Drohnen Servicefahrzeuge der Firma. Ein Mann sei direkt an Ort und Stelle gestorben, der Zweite im Krankenhaus. Vier weitere Mitarbeiter seien verletzt worden.
„Trotz der Gefahr wiederholter Schläge setzen Tschenihiws Rettungskräfte ihre Arbeit verstärkt fort, um den Betroffenen zu helfen und die Folgen der russischen Angriffe zu beseitigen“, teilte der Zivilschutz weiter mit. Wie die ukrainischen Luftstreitkräfte mitteilten, griff das russische Militär die Ukraine in der vergangenen Nacht im Norden, Süden und Osten mit 78 Drohnen an. 54 Objekte seien abgeschossen oder zum Absturz gebracht worden. Mehr als 20 weitere seien an sechs verschiedenen Orten eingeschlagen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, neben Drohnen seien auch Raketen eingesetzt worden.
Julia Bergmann
Stromausfälle in Kiew: Selenskij macht Klitschko Vorwürfe
Nach stundenlangen Stromausfällen durch russische Luftangriffe in der Hauptstadt Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij unter anderem Bürgermeister Vitali Klitschko Vorwürfe gemacht. „Ich bin mit der Situation in Kiew unzufrieden“, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine den Staatschef. Zur Abwehr von Drohnenangriffen auf die Heizkraftwerke seien teure Patriot-Raketen ungeeignet.
„Welche Fragen könnte ich an den Bürgermeister haben? An die städtischen Unternehmen? Ich könnte Ihnen sagen, was ich über das alles denke, doch das werde ich nicht“, fuhr Selenskij fort. An erster Stelle stehe der Sieg über den gemeinsamen Feind. Er versprach dabei Abhilfe zu schaffen, unter anderem dort, „wo die lokalen Behörden nicht in der Lage sind etwas zu tun“.
Der seit Langem schwelende Konflikte zwischen Selenskij und Klitschko wird immer schärfer auch öffentlich ausgetragen. So warf Klitschko dem Staatschef in einem Interview der britischen The Times autoritären Regierungsstil und eine Aushöhlung der Demokratie vor. Selenskij sieht Beobachtern zufolge in Klitschko einen möglichen Konkurrenten bei einer kommenden Präsidentschaftswahl.
„Welche Fragen könnte ich an den Bürgermeister haben? An die städtischen Unternehmen? Ich könnte Ihnen sagen, was ich über das alles denke, doch das werde ich nicht“, fuhr Selenskij fort. An erster Stelle stehe der Sieg über den gemeinsamen Feind. Er versprach dabei Abhilfe zu schaffen, unter anderem dort, „wo die lokalen Behörden nicht in der Lage sind etwas zu tun“.
Linus Freymark
Estnischer Außenminister rechnet mit weiteren russischen Provokationen
Nach der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Militärflugzeuge zeigt sich Estlands Außenminister Margus Tsahkna zufrieden mit der Reaktion der Nato. Zugleich rechnet er mit weiteren Störmaßnahmen Moskaus. "Ich bin mir sicher, dass Russland diese Provokationen fortsetzen wird. Es geht nicht um Estland, sondern um die Einheit der Nato sowie darum, unsere Fähigkeiten und auch die transatlantische Einheit zu testen", sagte Tsahkna der Deutschen Presse-Agentur in Tallinn.
In Estland waren im September drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des EU- und Nato-Landes eingedrungen. Die Regierung in Tallinn hatte deswegen sowohl eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats als auch Beratungen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. In der anschließenden Erklärung warnte die Militärallianz Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Grenzverletzungen. "Wir haben, glaube ich, sehr solide reagiert", sagte Tsahkna.
Juri Auel
Melania Trump verkündet Rückkehr ukrainischer Kinder
Die First Lady der USA, Melania Trump, hat nach ihrem Appell an Kremlchef Wladimir Putin im Sommer die Rückkehr von mehreren Kindern, die im Krieg in der Ukraine aus ihren Familien gerissen worden waren, bekannt gemacht. In den vergangenen 24 Stunden seien sie mit ihren Familien vereint worden, sagte sie in einer Ansprache im Weißen Haus.
Die Schicksale der insgesamt acht zurückgekehrten Kinder sind unterschiedlich: Drei Kinder waren aufgrund der Kämpfe an der Front von ihren Eltern getrennt und nach Russland gebracht worden, wie Trump sagte. Weitere fünf seien über die Grenzen hinweg von ihren Familienmitgliedern getrennt worden. Darunter sei auch ein junges Mädchen, das nun aus der Ukraine nach Russland zurückgebracht worden sei. Die First Lady stellte in Aussicht, dass weitere Kinder folgen könnten. Man stehe in Kontakt mit der russischen Seite.
Im August hatte Melania Trump ihrem Mann zu seinem Treffen mit Putin in Alaska einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben. Zwar erwähnte sie in dem Brief mit keinem Wort die Ukraine. Sie beschreibt aber die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appellierte an die Verantwortung des russischen Präsidenten, die Unschuld dieser Kinder zu schützen. Das hätten sie unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Regierung und Ideologie verdient.
Die ukrainische Regierung hatte 2023 eine Zahl von gut 19 500 verschleppten Kindern und Jugendlichen in Russland und den von Moskau kontrollierten ukrainischen Gebieten genannt. Im September sprach Präsident Wolodimir Selenskij von 1625 ins Regierungsgebiet zurückgekehrten Minderjährigen. Die von Kiew gestartete Initiative „Bring Kids Back UA“ berichtet regelmäßig von Rückkehrern. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte 2023 wegen des Vorwurfs der gesetzwidrigen Verschleppung von ukrainischen Kindern und Jugendlichen einen Haftbefehl gegen Präsident Putin und die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa ausgestellt.
Juri Auel
Polen beklagt zunehmende Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur durch Russland
Polen ist einem Minister zufolge im September Opfer des größten Cyberangriffs seit Ausbruch des Ukrainekriegs geworden - am selben Tag, als es mutmaßlich russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen hat. In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete der Nato-Staat rund 170 000 Cybervorfälle, sagte der Digitalminister Krzysztof Gawkowski in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Davon sei ein signifikanter Teil auf russische Akteure zurückzuführen. Eine genaue Zahl nannte er nicht, Russland habe aber laut polnischen Geheimdiensten die Ressourcen für seinen Militärgeheimdienst verdreifacht, um Polen anzugreifen.
"Russische Aktivitäten sind am schwerwiegendsten, da sie sich gegen kritische Infrastrukturen richten, die für die Aufrechterhaltung eines normalen Lebens unerlässlich sind", sagte Gawkowski. Die russische Botschaft in Warschau äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.
Bei dem Cyberangriff im September hätten Behauptungen, dass die abgeschossenen Drohnen eine Kriegserklärung aus der Ukraine seien, das polnische Internet geflutet, sagte Gawkowksi. Dafür seien Bots, die seit Monaten oder sogar Jahren inaktiv waren, reaktiviert worden. Pro Tag gebe es inzwischen 2000 bis 4000 Cybervorfälle, von denen man 700 bis 1000 bearbeiten müsse. "Das bedeutet, sie stellen eine echte Bedrohung für uns dar oder haben das Potenzial, ernsthafte Probleme zu verursachen", sagte Gawkowski. Ausländische Akteure würden nun nicht nur Wasser- und Abwassersysteme, sondern auch den Energiesektor angreifen.
Lisa Torjuul
Zwei Millionen Menschen in Kiew ohne Wasserversorgung
Russlands nächtlicher Drohnen- und Raketenangriff auf Infrastruktur in der Ukraine hat nach deren Angaben die Wasserversorgung von zwei Millionen Verbrauchern in Kiew vorübergehend unterbrochen. 4000 Gebäude in der Hauptstadt seien noch immer ohne Wasser, schreibt der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident, Olexij Kuleba, auf Telegram. Derzeit werde daran gearbeitet, die Versorgung wiederherzustellen.
Dominik Fürst
Polen bietet Ukraine Hilfe nach Angriff auf Energieanlagen an
Polen bietet seinem Nachbarland Ukraine Hilfe nach dem russischen Angriff auf die dortige Energieinfrastruktur an. Generatoren, zusätzliche Stromversorgung und ein LNG-Terminal stünden der Ukraine zur Verfügung, sagt der polnische Außenminister Radosław Sikorski. „Dies ist eine weitere Eskalation, denn wir wissen, warum sie betrieben wird. Sie soll die Menschen vor dem Winter einschüchtern.“ Im August erklärte der polnische Raffineriebetreiber Orlen, er wolle weiterhin jeden Monat 100 Millionen Kubikmeter Gas an die Ukraine liefern, nachdem er in diesem Jahr bereits 430 Millionen Kubikmeter geliefert habe. Der Flüssigkraftstoff wird aus den USA zum Terminal in Swinemünde importiert und über Polen in die Ukraine transportiert.
Linus Freymark
Russischer Großangriff auf Kiew - Energieanlagen im Fokus
Bei einem groß angelegten russischen Angriff auf das Zentrum von Kiew sind am frühen Freitagmorgen örtlichen Behörden zufolge neun Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen mussten nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Krankenhäuser gebracht werden.
Drohnen und Raketen trafen Wohnhäuser und Energieanlagen. Tymur Tkachenko, Chef der Kiewer Militärverwaltung, sagte, bei dem Angriff auf die Hauptstadt kurz nach Mitternacht seien sowohl Drohnen als auch Raketen eingesetzt worden.
Der Angriff führte zu Stromausfällen und Unterbrechungen der Wasserversorgung in Stadtteilen am Ostufer des Dnipro, wie Klitschko mitteilte. "Die Energieexperten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die negativen Folgen zu minimieren", erklärte Energieministerin Switlana Grynchuk und kündigte Wiederherstellungsarbeiten an, sobald es die Sicherheitsbedingungen erlaubten.
In der südöstlich gelegenen Stadt Saporischschja wurden bei Drohnenangriffen drei Menschen verletzt. Russische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen verstärkt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen.
Julia Bergmann
IAEA: Stromversorgung von AKW Saporischschja wird wiederhergestellt
Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) beginnt der Prozess zur Wiederherstellung der externen Stromversorgung des von Russland kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja. Dies sei nach intensiven Konsultationen mit den Behörden in der Ukraine und Russland erfolgt, erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Das AKW im Südosten der Ukraine ist seit mehr als zwei Wochen vom Stromnetz abgeschnitten und auf Dieselgeneratoren angewiesen. Grossi zufolge berichteten IAEA-Beobachter vor Ort von fünf aufeinanderfolgenden Explosionen nahe der Anlage. Bis zur vollständigen Wiederherstellung der Netzanbindung werde es noch einige Zeit dauern.
Linus Freymark
Trump droht Spanien mit Nato-Ausschluss
Spanien hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump "keine Entschuldigung", die Verteidigungsausgaben nicht wie von ihm wegen des Krieges in der Ukraine gefordert zu erhöhen. Das Land sei der einzige "Nachzügler" in der Nato, sagt Trump bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb im Weißen Haus. "Vielleicht sollte man sie ehrlich gesagt aus der Nato werfen."
Eine spanische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Der südeuropäische Nato- und EU-Staat hat sich als einziger der 32 Mitgliedstaaten geweigert, das neue Ausgabenziel von fünf Prozent mitzutragen.
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte dazu, für sein Land seien die bestehenden zwei Prozent der Wirtschaftsleistung ausreichend, um die Verteidigungsziele zu erreichen. Ende Juni drohte Trump Spanien deswegen mit höheren Zöllen.
Ein Staat kann zwar freiwillig aus der Nato austreten, offizielle Regularien für eine Suspendierung der Mitgliedschaft oder einen Rauswurf eines Staates existieren allerdings nicht.
Juri Auel
Bericht: Schwache Auftragslage wegen des Kriegs – Russlands Wirtschaft kürzt Arbeitszeiten
Von der Eisenbahn über Autobauer bis hin zu Metall- und Kohleproduzenten zeigen sich in der russischen Wirtschaft zunehmend Spuren des Kriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen. Angesichts stagnierender Binnennachfrage und wegbrechender Exporte kürzen Industriekonzerne die Arbeitszeit, wie Insider aus mehreren Branchen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Ziel sei es, mit unbezahlten freien Tagen die Lohnkosten zu senken, ohne dass es zu Massenentlassungen komme.
Während die Arbeitslosigkeit dank der Kriegswirtschaft noch immer auf einem Rekordtief von 2,1 Prozent liegt, haben sich die Lohnrückstände binnen Jahresfrist mehr als verdreifacht. Sie stiegen einer staatlichen Statistik zufolge bis Ende August auf 1,64 Milliarden Rubel.
