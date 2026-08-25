Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Neue russische Angriffe mit Verletzten am Unabhängigkeitstag
Putin ermächtigt Staat zur Übernahme schlecht geschützter Infrastruktur
Russland meldet drei Tote bei ukrainischem Angriff auf Krasnodar
Selenskij begeht Unabhängigkeitstag mit Kampfansage an Putin
EU-Kommission genehmigt weitere 6,1 Milliarden Euro Rüstungshilfe
Selenskij sieht Zeitfenster für US-Friedensvermittlung bis Sommer 2027
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sieht bis zum Spätsommer 2027 ein Zeitfenster für eine US-vermittelte Friedenslösung mit Russland. Die Ukraine habe gemeinsam mit Vertretern der USA und Europas ein nur eine Seite umfassendes Thesenpapier ausgearbeitet, das Moskau vorgelegt werden solle, sagte Selenskij. Kernpunkte des Dokuments seien ein Waffenstillstand sowie ein US-Vorschlag für eine Freihandelszone im ostukrainischen Donbass, die von einer dritten Seite verwaltet werden solle.
Selenskij zufolge erstreckt sich die Gelegenheit für ein Ende des Krieges vom G-20-Gipfel in den USA im kommenden Dezember bis zum Ende des Sommers 2027. Danach rücke in den USA der Präsidentschaftswahlkampf für 2028 in den Fokus.
Die von den USA geführten Friedensgespräche waren Anfang des Jahres gescheitert. Die Ukraine hatte russische Forderungen nach Gebietsabtretungen zurückgewiesen, Russland wiederum hatte auf seinen Maximalforderungen beharrt. Zudem war die US-Regierung zunehmend durch den Konflikt mit Iran beansprucht. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner besuchten Moskau zuletzt im Januar, reisten jedoch bislang nicht nach Kiew.
Der Kreml weist Vorschläge für eine freie Wirtschaftszone im ostukrainischen Donbass im Rahmen einer Friedensregelung zurück. Der Donbass sei Teil Russlands, und eine dritte Partei könne keine russische Region verwalten, sagt Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Zudem sei eine mögliche Stationierung von Nato-Truppen in der Ukraine für Russland inakzeptabel. Dies habe die Regierung in Moskau mehrfach deutlich gemacht.
Selenskij zufolge erstreckt sich die Gelegenheit für ein Ende des Krieges vom G-20-Gipfel in den USA im kommenden Dezember bis zum Ende des Sommers 2027. Danach rücke in den USA der Präsidentschaftswahlkampf für 2028 in den Fokus.
Die von den USA geführten Friedensgespräche waren Anfang des Jahres gescheitert. Die Ukraine hatte russische Forderungen nach Gebietsabtretungen zurückgewiesen, Russland wiederum hatte auf seinen Maximalforderungen beharrt. Zudem war die US-Regierung zunehmend durch den Konflikt mit Iran beansprucht. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner besuchten Moskau zuletzt im Januar, reisten jedoch bislang nicht nach Kiew.
Der Kreml weist Vorschläge für eine freie Wirtschaftszone im ostukrainischen Donbass im Rahmen einer Friedensregelung zurück. Der Donbass sei Teil Russlands, und eine dritte Partei könne keine russische Region verwalten, sagt Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Zudem sei eine mögliche Stationierung von Nato-Truppen in der Ukraine für Russland inakzeptabel. Dies habe die Regierung in Moskau mehrfach deutlich gemacht.
Selenskij dankt Deutschland für Rettung zahlloser Leben
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) für die deutsche Unterstützung bei der Verteidigung des Landes gedankt. Deutschland sei führend bei der Erhaltung der Unabhängigkeit der Ukraine. „Unzählige Leben wurden bewahrt dank der deutschen Hilfe“, teilte Selenskij bei X mit – in einer Danksagung nach dem am Montag groß gefeierten 35. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine.
Selenskij veröffentlichte auch ein Glückwunschschreiben von Donald Trump, nachdem russische Medien mit Häme behauptet hatten, der US-Präsident habe in diesem Jahr nicht zum Unabhängigkeitstag gratuliert. „Der 24. August ist ein Tag, an dem wir unsere dauerhafte Freundschaft feiern, die auf 35 Jahren diplomatischer Beziehungen aufbaut, einer Verbindung, die sich seit der Erlangung der Unabhängigkeit der Ukraine nur noch vertieft hat“, teilte Trump demnach mit. Die USA bewunderten den „widerstandsfähigen Geist“ der Ukraine, ehrten ihre Opfer und blickten zuversichtlich in ihre Zukunft als „souveräne, wohlhabende Nation“.
Trumps Schreiben endete mit einem Friedensappell. „Nutzen wir diesen Moment, um den Konflikt zu beenden und einen dauerhaften, langlebigen Frieden aufzubauen, der das enorme Potenzial der Ukraine für kommende Generationen entfesselt.“
Selenskij dankte für die „herzliche und ermutigende Gratulation“. Außerdem formulierte er eine indirekte Forderung nach Abfangraketen zum Schutz vor Angriffen mit russischen ballistischen Raketen. Er sagte: „Diese Worte, ähnlich wie der Klang eines Starts des Patriot PAC-3, heben unsere Stimmung und geben Hoffnung, dass Leben vor den brutalen Angriffen Russlands geschützt werden können und dass ein würdevoller Frieden erreicht werden kann.“
Selenskij veröffentlichte auch ein Glückwunschschreiben von Donald Trump, nachdem russische Medien mit Häme behauptet hatten, der US-Präsident habe in diesem Jahr nicht zum Unabhängigkeitstag gratuliert. „Der 24. August ist ein Tag, an dem wir unsere dauerhafte Freundschaft feiern, die auf 35 Jahren diplomatischer Beziehungen aufbaut, einer Verbindung, die sich seit der Erlangung der Unabhängigkeit der Ukraine nur noch vertieft hat“, teilte Trump demnach mit. Die USA bewunderten den „widerstandsfähigen Geist“ der Ukraine, ehrten ihre Opfer und blickten zuversichtlich in ihre Zukunft als „souveräne, wohlhabende Nation“.
Trumps Schreiben endete mit einem Friedensappell. „Nutzen wir diesen Moment, um den Konflikt zu beenden und einen dauerhaften, langlebigen Frieden aufzubauen, der das enorme Potenzial der Ukraine für kommende Generationen entfesselt.“
Selenskij dankte für die „herzliche und ermutigende Gratulation“. Außerdem formulierte er eine indirekte Forderung nach Abfangraketen zum Schutz vor Angriffen mit russischen ballistischen Raketen. Er sagte: „Diese Worte, ähnlich wie der Klang eines Starts des Patriot PAC-3, heben unsere Stimmung und geben Hoffnung, dass Leben vor den brutalen Angriffen Russlands geschützt werden können und dass ein würdevoller Frieden erreicht werden kann.“
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
I received warm and heartening congratulations from President Trump @POTUS on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence:“Dear Mr. President: On behalf of the American people, I congratulate you and the citizens of Ukraine on your Independence Day.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026
x.com
Lilly Zerbst
Wadephul: Zusammenarbeit mit US-Außenminister Rubio sei konstruktiv
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) setzt nach einem Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio am Montag weiter auf eine Vermittlerrolle der USA im Ukraine-Krieg. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online sagt Wadephul, die Zusammenarbeit mit Rubio sei konstruktiv und positiv. Beide Politiker seien sich einig, dass der Krieg nur durch Verhandlungen beendet werden könne, sähen aber derzeit keine Bereitschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ernsthaften Gesprächen.
Wadephul erklärt zudem, es sei denkbar, dass Putin am G20-Gipfel unter US-Vorsitz im Dezember in Miami teilnehmen werde. „Normalerweise gehört der russische Präsident zu den Teilnehmern“, wird Wadephul zitiert.
Wadephul erklärt zudem, es sei denkbar, dass Putin am G20-Gipfel unter US-Vorsitz im Dezember in Miami teilnehmen werde. „Normalerweise gehört der russische Präsident zu den Teilnehmern“, wird Wadephul zitiert.
Außenminister Johann Wadephul und Amtskollege Marco Rubio in Washington. (Archivbild). Michael Kappeler/dpa
Lilly Zerbst
Russland: Zwei Tote und Brand in Ölraffinerie nach Drohnenangriff
Nach einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar ist Behördenangaben zufolge eine Ölraffinerie in Brand geraten. Durch herabfallende Trümmerteile seien in der Umgebung zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Weniamin Kondratjew auf Telegram mit.
Selenskij: Keine totale Blockade der Schwarzmeerhäfen
Trotz ständiger russischer Luftangriffe sind die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer nach Regierungsangaben aus Kiew nicht komplett blockiert. „Jeweils drei bis vier Schiffe fahren täglich in den Großraum Odessa hinein und wieder hinaus“, sagte Präsident Wolodimir Selenskij auf einer Pressekonferenz am ukrainischen Unabhängigkeitstag in Kiew. Allerdings sei der Hafenumschlag vor Beginn der russischen Drohnen- und Raketenangriffe drei- bis viermal so hoch gewesen.
Zuvor sprach der ukrainische Agrarminister Taras Wyssozkyj mehrfach von einer totalen Blockade der Häfen im Großraum Odessa am Schwarzen Meer. Moskau hatte seine Angriffe im Juli nach dem Beginn von ukrainischen Attacken auf Schiffe mit russischem Öl und Getreide ausgeweitet.
Zuvor sprach der ukrainische Agrarminister Taras Wyssozkyj mehrfach von einer totalen Blockade der Häfen im Großraum Odessa am Schwarzen Meer. Moskau hatte seine Angriffe im Juli nach dem Beginn von ukrainischen Attacken auf Schiffe mit russischem Öl und Getreide ausgeweitet.
Die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. SZ-Grafik
Britischer Premier Burnham fordert mehr Flugabwehr für Ukraine
Der britische Premierminister Andy Burnham ruft die Verbündeten der Ukraine dazu auf, dem Land mehr Flugabwehrsysteme aus eigenen Beständen bereitzustellen. "Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun", sagt Burnham zu Beginn eines Treffens der sogenannten Koalition der Willigen. Der russische Präsident Wladimir Putin hoffe darauf, durch Angriffe auf ukrainische Zivilisten mit ballistischen Raketen den Krieg zu gewinnen. "Dies darf niemals zum Sieg führen." Zudem fordert Burnham schärfere Sanktionen gegen russische Öl- und Flüssigerdgas-Exporte (LNG), um den Druck auf Moskau zu erhöhen.
Burnham will es der Ukraine ermöglichen, Raketen selbst zu produzieren:
Burnham will es der Ukraine ermöglichen, Raketen selbst zu produzieren:
Neue russische Angriffe mit Verletzten am Unabhängigkeitstag
Am ukrainischen Unabhängigkeitstag ist infolge neuer russischer Angriffe mindestens ein Zivilist in der Stadt Pawlohrad getötet worden. In der Industriestadt seien zwei Menschen verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des südostukrainischen Gebiets Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram mit. Autos seien abgebrannt und Fensterscheiben in Mehrfamilienhäusern geborsten. Zur eingesetzten Waffe machte er keine Angaben.
Parallel dazu wurden nach Behördenangaben bei einem Drohnenangriff auf das Zentrum der nordostukrainischen Großstadt Tschernihiw mindestens 20 Menschen verletzt. Zwei Frauen seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Militärgouverneur Wjatscheslaw Tschaus mit. Ein Mehrfamilienhaus sei beschädigt worden.
Parallel dazu wurden nach Behördenangaben bei einem Drohnenangriff auf das Zentrum der nordostukrainischen Großstadt Tschernihiw mindestens 20 Menschen verletzt. Zwei Frauen seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Militärgouverneur Wjatscheslaw Tschaus mit. Ein Mehrfamilienhaus sei beschädigt worden.
Putin ermächtigt Staat zur Übernahme schlecht geschützter Infrastruktur
Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Behörden per Dekret ermächtigt, die Kontrolle über unzureichend geschützte kritische Infrastrukturen zu übernehmen. Damit reagiert Putin auf die zunehmenden ukrainischen Drohnenangriffe etwa auf Ölraffinerien und Logistikzentren. Die Regelung erlaubt es, Vermögenswerte und Eigentumsrechte unter vorübergehende staatliche Zwangsverwaltung zu stellen, wenn die Betreiber ihre Schutzpflichten verletzen oder Schäden nach Angriffen zu langsam beheben, hieß es in dem veröffentlichten Erlass.
Betroffen sind unter anderem Einrichtungen aus den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr, Logistik und Kommunikation, die für die Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität des Landes von zentraler Bedeutung sind. Die Ukraine hat zuletzt ihre Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien und Logistikzentren verstärkt. Unter anderem wurden seit dem 18. Juli mindestens 24 Lagerhallen des Online-Händlers Wildberries attackiert, wodurch erhebliche Kapazitäten ausfielen. Zudem teilte der zweitgrößte russische Online-Händler Ozon mit, dass vier seiner Logistikzentren im Süden Russlands Ziel ukrainischer Angriffe geworden seien.
Putin hatte die Regierung in der vergangenen Woche angewiesen, ein Wiederaufbauprogramm für beschädigte Gewerbe- und Lagerhallen aufzulegen. Vor allem die Attacken auf Raffinerien werden in Russland zunehmend zu einem Problem. Ein Mangel an Benzin und Diesel sorgt in der Bevölkerung für Unmut. An Tankstellen bilden sich vielerorts lange Schlangen, mitunter ist die Abgabe von Treibstoff bereits rationiert.
Betroffen sind unter anderem Einrichtungen aus den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr, Logistik und Kommunikation, die für die Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität des Landes von zentraler Bedeutung sind. Die Ukraine hat zuletzt ihre Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien und Logistikzentren verstärkt. Unter anderem wurden seit dem 18. Juli mindestens 24 Lagerhallen des Online-Händlers Wildberries attackiert, wodurch erhebliche Kapazitäten ausfielen. Zudem teilte der zweitgrößte russische Online-Händler Ozon mit, dass vier seiner Logistikzentren im Süden Russlands Ziel ukrainischer Angriffe geworden seien.
Putin hatte die Regierung in der vergangenen Woche angewiesen, ein Wiederaufbauprogramm für beschädigte Gewerbe- und Lagerhallen aufzulegen. Vor allem die Attacken auf Raffinerien werden in Russland zunehmend zu einem Problem. Ein Mangel an Benzin und Diesel sorgt in der Bevölkerung für Unmut. An Tankstellen bilden sich vielerorts lange Schlangen, mitunter ist die Abgabe von Treibstoff bereits rationiert.
Selenskij: Ukraine erhält Kriegsgefangene zurück
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij zehn als vermisst geglaubte Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückerhalten. Die Angehörigen der Streitkräfte und der Nationalgarde seien bei einer über Belarus organisierten Sonderphase des Gefangenenaustausches in die Heimat zurückgekehrt, teilte Selenskij bei Telegram und X mit. Er veröffentlichte Fotos der in ukrainische Flaggen gehüllten Männer.
„Sie haben das Land an der Front im Raum Donezk verteidigt. Sie alle galten als vermisst. Und es ist sehr wichtig, dass es uns gelungen ist, sie zurückzuholen“, sagte Selenskij. Weil er von einem Austausch sprach, dürfte auch die russische Seite Gefangene zurückerhalten haben. Nach Medienberichten erhielt Moskau ebenfalls zehn Soldaten zurück. Eine offizielle russische Bestätigung stand noch aus.
Die Ukraine und Russland haben in ihrem seit viereinhalb Jahren andauernden Krieg immer wieder Gefangene ausgetauscht – meist die gleiche Anzahl auf beiden Seiten. Tausende Soldaten kamen auf diesem Weg schon in Freiheit. Bei solchen humanitären Aktionen übergeben die Kriegsparteien auch immer wieder die Überreste von Gefallenen.
„Sie haben das Land an der Front im Raum Donezk verteidigt. Sie alle galten als vermisst. Und es ist sehr wichtig, dass es uns gelungen ist, sie zurückzuholen“, sagte Selenskij. Weil er von einem Austausch sprach, dürfte auch die russische Seite Gefangene zurückerhalten haben. Nach Medienberichten erhielt Moskau ebenfalls zehn Soldaten zurück. Eine offizielle russische Bestätigung stand noch aus.
Die Ukraine und Russland haben in ihrem seit viereinhalb Jahren andauernden Krieg immer wieder Gefangene ausgetauscht – meist die gleiche Anzahl auf beiden Seiten. Tausende Soldaten kamen auf diesem Weg schon in Freiheit. Bei solchen humanitären Aktionen übergeben die Kriegsparteien auch immer wieder die Überreste von Gefallenen.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
Today, as part of a special stage of the exchange, we are bringing back 10 of our warriors – through Belarus. Servicemen of the Armed Forces and the National Guard of Ukraine. They defended the country in the Donetsk sector. All of them had been considered missing in action. And… pic.twitter.com/EvER5QvIjO— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2026
x.com
Ratspräsident Costa fordert Einsatz für EU-Aufnahme der Ukraine
EU-Ratspräsident António Costa hat am Nationalfeiertag der Ukraine für eine entschlossene Unterstützung der EU-Beitrittsbestrebungen des Landes geworben. „Wir alle wissen, dass der Beitritt ein anspruchsvoller Prozess ist“, sagte er in einer Rede auf dem Sophienplatz in Kiew. „Doch diese Herausforderungen dürfen unsere politische Entschlossenheit nicht bremsen.“ Die EU-Erweiterung sei eine „geopolitische Notwendigkeit“.
Die Ukraine habe bereits dazu beigetragen, eine neue geopolitische EU aufzubauen. Diese übernehme die Verantwortung für ihre Verteidigung, stärke ihre strategische Autonomie und trete entschieden für das Völkerrecht und den Multilateralismus ein. Die Zukunft der Ukraine in der EU sei die beste Garantie für Sicherheit und langfristige demokratische Stabilität für die Ukraine und für Europa insgesamt, sagte Costa.
Zugleich wiederholte Costa Sanktionsdrohungen wegen des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. „Wir werden den Druck erhöhen, bis Russland das Töten beendet und ernsthaften Friedenswillen zeigt“, sagte der frühere portugiesische Regierungschef. Die bereits verhängten Sanktionen zeigten Wirkung. Nach mehr als vier Jahren umfassendem Krieg habe Russland seine Ziele nicht erreicht und die Folgen für die Menschen und die Wirtschaft seien katastrophal.
Die Ukraine habe bereits dazu beigetragen, eine neue geopolitische EU aufzubauen. Diese übernehme die Verantwortung für ihre Verteidigung, stärke ihre strategische Autonomie und trete entschieden für das Völkerrecht und den Multilateralismus ein. Die Zukunft der Ukraine in der EU sei die beste Garantie für Sicherheit und langfristige demokratische Stabilität für die Ukraine und für Europa insgesamt, sagte Costa.
Zugleich wiederholte Costa Sanktionsdrohungen wegen des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. „Wir werden den Druck erhöhen, bis Russland das Töten beendet und ernsthaften Friedenswillen zeigt“, sagte der frühere portugiesische Regierungschef. Die bereits verhängten Sanktionen zeigten Wirkung. Nach mehr als vier Jahren umfassendem Krieg habe Russland seine Ziele nicht erreicht und die Folgen für die Menschen und die Wirtschaft seien katastrophal.
Lilly Zerbst
Britischer Premier Burnham in Kiew - erste Auslandsreise
Seine erste Auslandsreise im Amt hat den neuen britischen Premierminister Andy Burnham in die Ukraine geführt. Großbritannien werde trotz „unerhörter Drohungen“ aus Moskau die Ukraine weiterhin in ihrem Abwehrkampf unterstützen, sagte Burnham in einer Ansprache in Kiew aus Anlass der Feierlichkeiten zum 35. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes. „Das ist der Moment, um den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten, der Moment um ihre Fähigkeiten zur Finanzierung dieses illegalen Kriegs zu beschränken“, sagte der Labour-Politiker. Die Ukraine sei Europas Beschützer, keine Last.
Im Rahmen seiner ersten Auslandsreise nimmt der britische Premierminister Andy Burnham an einer Zeremonie auf dem nationalen Militärfriedhof der Ukraine in Hatne südwestlich von Kiew teil. Henry Nicholls/PA Wire/dpa
Geplant ist heute auch eine Videoschalte der sogenannten Koalition der Willigen. Der Austausch soll nach Angaben der Nato und aus Frankreich von Burnham, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgerichtet werden.
Russland meldet drei Tote bei ukrainischem Angriff auf Krasnodar
Bei einem schweren Drohnenangriff sollen in der Millionenstadt Krasnodar im Süden Russlands nach Behördenangaben drei Kinder getötet worden sein. Bei der Attacke in der Nacht seien Drohnentrümmer auf eine private Kinderbetreuungseinrichtung gestürzt, teilte der Gouverneur des Gebiets Krasnodar, Weniamin Kondratjew, mit. Drei Kinder seien getötet, sechs weitere verletzt worden. Auch zwei Erwachsene wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Die russischen Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Auch ein Warenlager, mehrere Häuser und noch im Bau befindliche Wohnblöcke seien von herabfallenden Drohnentrümmern getroffen worden, sagte Kondratjew. Die Lagerhalle gehöre dem zweitgrößten russischen Onlineversandhändler Ozon und sei in Flammen aufgegangen. Verletzte oder Tote gab es nach Angaben des Unternehmens nicht.
Auch in anderen Regionen Russlands gab es Drohnenschläge gegen Ozon-Lagerhallen. Mindestens vier Zentren gerieten laut Behörden in Brand – so viele wie noch nie an einem Tag. Es war der dritte Tag in Folge mit Schlägen gegen die Ozon-Lager. Die Aktien des Unternehmens brachen zum Wochenauftakt an der Moskauer Börse ein. Zuvor hatte die Ukraine über Wochen die Logistikzentren des größten russischen Onlineversandhändlers Wildberries attackiert. Dabei entstand ein Milliardenschaden.
Der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, schrieb auf Telegram, dass insgesamt 66 russische Ziele getroffen worden seien, darunter ein Kampfflugzeug im Gebiet Rostow. Auch diese Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.
Auch ein Warenlager, mehrere Häuser und noch im Bau befindliche Wohnblöcke seien von herabfallenden Drohnentrümmern getroffen worden, sagte Kondratjew. Die Lagerhalle gehöre dem zweitgrößten russischen Onlineversandhändler Ozon und sei in Flammen aufgegangen. Verletzte oder Tote gab es nach Angaben des Unternehmens nicht.
Auch in anderen Regionen Russlands gab es Drohnenschläge gegen Ozon-Lagerhallen. Mindestens vier Zentren gerieten laut Behörden in Brand – so viele wie noch nie an einem Tag. Es war der dritte Tag in Folge mit Schlägen gegen die Ozon-Lager. Die Aktien des Unternehmens brachen zum Wochenauftakt an der Moskauer Börse ein. Zuvor hatte die Ukraine über Wochen die Logistikzentren des größten russischen Onlineversandhändlers Wildberries attackiert. Dabei entstand ein Milliardenschaden.
Der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, schrieb auf Telegram, dass insgesamt 66 russische Ziele getroffen worden seien, darunter ein Kampfflugzeug im Gebiet Rostow. Auch diese Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.
Selenskij begeht Unabhängigkeitstag mit Kampfansage an Putin
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat seine Rede an die Nation zum 35. Jahrestag der Unabhängigkeit für eine Kampfansage an Russlands Präsidenten Wladimir Putin genutzt. Russland müsse durch die Einheit der internationalen Gemeinschaft in die Knie gezwungen werden, sagte Selenskij in einem 20-minütigen Video. Er kündigte darin weiteren Widerstand gegen Putins Krieg an. „Bei all seinen Plänen bezüglich der Ukraine hat sich Putin im Wesentlichen geirrt“, sagte Selenskij. Der Präsident und die Russen hätten unterschätzt, wie entschlossen die Ukrainer um ihre Unabhängigkeit kämpfen. „Unsere Hartnäckigkeit ist für sie eine Nummer zu groß.“ Putin habe Russland groß machen wollen, heute gebe es lange Schlangen an den Tankstellen. Seine Soldaten würden von Kiews Armee auf dem Schlachtfeld „zu Dünger“ gemacht.
Zugleich räumte Selenskij ein, dass die Lage „für uns alle wirklich sehr, sehr schwer“ sei. Er lehnte es dennoch erneut ab, das von Russland geforderte Gebiet Donezk aufzugeben. Niemand glaube, dass damit der Krieg beendet wäre, sagte Selenskij. „Wir vertrauen ihnen nicht.“ Die Ukraine sei längst ein anderer Staat und verschenke nichts. Das Land sei „kein Opfer, sondern ein Kämpfer“.
Zugleich räumte Selenskij ein, dass die Lage „für uns alle wirklich sehr, sehr schwer“ sei. Er lehnte es dennoch erneut ab, das von Russland geforderte Gebiet Donezk aufzugeben. Niemand glaube, dass damit der Krieg beendet wäre, sagte Selenskij. „Wir vertrauen ihnen nicht.“ Die Ukraine sei längst ein anderer Staat und verschenke nichts. Das Land sei „kein Opfer, sondern ein Kämpfer“.
Selenskij hob zudem die Errungenschaften der Ukraine hervor: „Tatsächlich ist unsere Rüstungsindustrie heute ein Gigant, der rund um die Uhr unsere Unabhängigkeit stärkt.“ Das Land sei stolz auf die täglichen Schläge gegen Ziele im russischen Hinterland, darunter Schiffe, Logistikzentren und Ölraffinerien. Zugleich schwor der Präsident sein Land auf eine Fortsetzung des Kriegs um die Unabhängigkeit ein.
Einen besonderen Appell richtete Selenskij an die Führung in Peking, die Putin unterstützt. „China darf nicht länger schweigen“, sagte Selenskij. Das Land müsse seinen Führungsanspruch auch „zivilisatorisch“ untermauern, „indem es deutlich macht, dass kein Diktator den Planeten mit seinen veralteten Sprengköpfen bedrohen darf“.
Zugleich lobte er die USA unter Präsident Donald Trump. Das Land habe seine Illusionen über Russland verloren und verstanden, dass Putin den Krieg nicht beenden wolle. Das Land verliere auch seine Ängste gegenüber Russland und verstehe, dass Moskau an den Verhandlungstisch gezwungen werden müsse. „Es braucht endlich Sanktionen, unter denen sie aufheulen werden“, sagte Selenskij, der immer wieder eine härtere Gangart des Westens fordert.
Einen besonderen Appell richtete Selenskij an die Führung in Peking, die Putin unterstützt. „China darf nicht länger schweigen“, sagte Selenskij. Das Land müsse seinen Führungsanspruch auch „zivilisatorisch“ untermauern, „indem es deutlich macht, dass kein Diktator den Planeten mit seinen veralteten Sprengköpfen bedrohen darf“.
Zugleich lobte er die USA unter Präsident Donald Trump. Das Land habe seine Illusionen über Russland verloren und verstanden, dass Putin den Krieg nicht beenden wolle. Das Land verliere auch seine Ängste gegenüber Russland und verstehe, dass Moskau an den Verhandlungstisch gezwungen werden müsse. „Es braucht endlich Sanktionen, unter denen sie aufheulen werden“, sagte Selenskij, der immer wieder eine härtere Gangart des Westens fordert.
Gegenseitige Angriffe auf Schiffe und Hafeninfrastruktur
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff in der Nacht ein russisches Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 sowie zwei russische Schiffe im Schwarzen Meer getroffen. Bei den Schiffen handelt es sich um einen Tanker und einen Massengutfrachter, wie der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, auf der Nachrichten-App Telegram mitteilte.
Das russische Militär hat derweil nach eigenen Angaben einen Tanker mit Treib- und Schmierstoffen für ukrainische Truppen in der Nähe von Odessa getroffen. Das Schiff habe sich im Hafen von Piwdennyj befunden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem seien Anlagen der Hafeninfrastruktur getroffen worden, die zum Entladen und Lagern von militärischen Gütern genutzt würden. Eine Stellungnahme der Ukraine dazu liegt nicht vor. Russland greift oft Hafeninfrastruktur in Odessa und Umgebung an, was den für Öl- und Getreideexporte wichtigen Schiffsverkehr im Schwarzen Meer beeinträchtigt.
Das russische Militär hat derweil nach eigenen Angaben einen Tanker mit Treib- und Schmierstoffen für ukrainische Truppen in der Nähe von Odessa getroffen. Das Schiff habe sich im Hafen von Piwdennyj befunden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem seien Anlagen der Hafeninfrastruktur getroffen worden, die zum Entladen und Lagern von militärischen Gütern genutzt würden. Eine Stellungnahme der Ukraine dazu liegt nicht vor. Russland greift oft Hafeninfrastruktur in Odessa und Umgebung an, was den für Öl- und Getreideexporte wichtigen Schiffsverkehr im Schwarzen Meer beeinträchtigt.
Lorenz Zeck
EU-Kommission genehmigt weitere 6,1 Milliarden Euro Rüstungshilfe
Die Europäische Kommission hat neue Rüstungsbeschaffungen für die Ukraine im Wert von 6,1 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel sind "für die dringend benötigten Luft- und Raketenabwehrsysteme, Raketen, Munition und Radarsysteme" bestimmt, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X mitteilte.
Die Genehmigung erfolge vor dem Hintergrund einer Verschärfung der russischen Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen. Allein im Juli seien 376 Raketenangriffe registriert worden. Immer wieder hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die fehlenden Luftabwehrraketen beklagt.
Die Finanzhilfen sind Teil eines neuen Unterstützungsdarlehens im Umfang von bis zu 90 Milliarden Euro. Es wird in mehreren Tranchen ausgezahlt und soll der Ukraine die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und das Land vor einer Staatspleite bewahren. Laut Kommissionsangaben waren zuvor schon Beschaffungspläne im Umfang von rund 16 Milliarden Euro genehmigt worden. Davon wurden bereits 8,35 Milliarden Euro ausgezahlt.
Die Genehmigung erfolge vor dem Hintergrund einer Verschärfung der russischen Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen. Allein im Juli seien 376 Raketenangriffe registriert worden. Immer wieder hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die fehlenden Luftabwehrraketen beklagt.
Die Finanzhilfen sind Teil eines neuen Unterstützungsdarlehens im Umfang von bis zu 90 Milliarden Euro. Es wird in mehreren Tranchen ausgezahlt und soll der Ukraine die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und das Land vor einer Staatspleite bewahren. Laut Kommissionsangaben waren zuvor schon Beschaffungspläne im Umfang von rund 16 Milliarden Euro genehmigt worden. Davon wurden bereits 8,35 Milliarden Euro ausgezahlt.