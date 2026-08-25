Russland meldet drei Tote bei ukrainischem Angriff auf Krasnodar

Bei einem schweren Drohnenangriff sollen in der Millionenstadt Krasnodar im Süden Russlands nach Behördenangaben drei Kinder getötet worden sein. Bei der Attacke in der Nacht seien Drohnentrümmer auf eine private Kinderbetreuungseinrichtung gestürzt, teilte der Gouverneur des Gebiets Krasnodar, Weniamin Kondratjew, mit. Drei Kinder seien getötet, sechs weitere verletzt worden. Auch zwei Erwachsene wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Die russischen Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.



Auch ein Warenlager, mehrere Häuser und noch im Bau befindliche Wohnblöcke seien von herabfallenden Drohnentrümmern getroffen worden, sagte Kondratjew. Die Lagerhalle gehöre dem zweitgrößten russischen Onlineversandhändler Ozon und sei in Flammen aufgegangen. Verletzte oder Tote gab es nach Angaben des Unternehmens nicht.



Auch in anderen Regionen Russlands gab es Drohnenschläge gegen Ozon-Lagerhallen. Mindestens vier Zentren gerieten laut Behörden in Brand – so viele wie noch nie an einem Tag. Es war der dritte Tag in Folge mit Schlägen gegen die Ozon-Lager. Die Aktien des Unternehmens brachen zum Wochenauftakt an der Moskauer Börse ein. Zuvor hatte die Ukraine über Wochen die Logistikzentren des größten russischen Onlineversandhändlers Wildberries attackiert. Dabei entstand ein Milliardenschaden.



Der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, schrieb auf Telegram, dass insgesamt 66 russische Ziele getroffen worden seien, darunter ein Kampfflugzeug im Gebiet Rostow. Auch diese Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.