Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Tote und Verletzte bei massiven Luftangriffen auf Ukraine – Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Mindestens 30 Verletzte nach Angriff auf Personenzug in Sumy
Ukraine greift russisches Öllager bei Sankt Petersburg an
Russischer Tanker setzt nach Festsetzung in Frankreich Fahrt fort
Russisches Militär greift Energieanlagen in der Ukraine mit Drohnen und Raketen an
Christoph Heinlein
Erneut Stromausfall in russischer Grenzregion Belgorod
Nach einem ukrainischen Angriff ist es in der russischen Grenzregion Belgorod erneut zu Stromausfällen gekommen. Es gebe Schäden an der Energieinfrastruktur, teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Sonntagabend bei Telegram mit. Am Montagmorgen schrieb er, dass es nach Arbeiten der Energieversorger noch in 24 Ortschaften teilweise Stromabschaltungen gebe. Betroffen seien 5400 Einwohner. Erst Ende September war es in der Gebietshauptstadt Belgorod zu einem massiven Blackout nach einem ukrainischen Angriff gekommen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht 251 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt zu haben. Eine abgefangene Drohne war nach Auskunft des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin unterwegs in die russische Hauptstadt.
Auch ukrainische Behörden informierten in der Nacht zum Montag über russische Angriffe. Der Gouverneur der Region Charkiw in der Ostukraine, Oleh Synjehubow, schrieb bei Telegram von vier Verletzten, wobei drei eine akute Stressreaktion erlitten hätten. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge attackierte Russland sein Nachbarland in der Nacht mit 116 Kampfdrohnen, von denen 86 abgewehrt worden seien. Den Angaben nach gab es 30 Einschläge an sieben Orten.
Matthias Becker
Angriff auf Industriepark in Westukraine
Bei dem russischen Luftangriff auf die Westukraine ist in Lwiw ein Großbrand in einem Industriepark ausgebrochen. Bürgermeister Andrij Sadowyj veröffentlichte ein Foto bei Telegram, auf dem die in Flammen stehenden Anlage zu sehen war. Bei dem Angriff auf den Industriepark Sparrow gebe es keine Verletzten, sagte Sadowyj. Auf dem Gelände habe es kein einziges militärisches Ziel gegeben. Die Region nahe der Grenze zu Polen ist für die Ukraine wichtig für die Anlieferung westlicher Militärgüter.
Feuerwehrleute bekämpfen den Brand an der beim russischen Luftangriff getroffenen Industrieanlage in Lwiw. REUTERS
Polen, dessen Staatsgebiet nur gut 50 Kilometer weiter westlich beginnt, teilte mit, seine Luftstreitkräfte seien wegen der Angriffe erneut in Einsatzbereitschaft versetzt worden. „Um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten, hat das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet“, hieß es in einer bei X veröffentlichten Mitteilung.
Matthias Becker
Tote und Verletzte bei massiven Luftangriffen auf Ukraine – Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Bei schweren Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij mindestens fünf Menschen getötet und weitere zehn verletzt worden. Russland hatte die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern überzogen. Auch gelenkte Flugzeugbomben und Raketen kamen zum Einsatz. Im gesamten Land herrschte Luftalarm, Explosionen hallten durch die Nacht, teils von Einschlägen der Drohnen, teils verursacht von den Geschossen der Flugabwehr.
Am späten Abend waren die ersten Drohnen am Himmel über dem Osten und Süden der Ukraine aufgetaucht, wie die Luftwaffe mitteilte. Schon beim Anflug nahm die Flugabwehr die unbemannten Flugkörper ins Visier und schoss 73 Kampfdrohnen ab. Die ersten Drohnenangriffe wurden anschließend aus der Großstadt Saporischschja gemeldet. Die Stadt am Dnipro geriet am frühen Morgen in einen kombinierten Angriff von Drohnen und Kampfflugzeugen, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram berichtete. Nach seinen Worten schlugen mindestens zehn Kampfdrohnen und gelenkte Flugzeugbomben in der Stadt ein. Hier sei ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens acht weitere Bewohner seien verletzt worden. In einigen Stadtteilen sei die Versorgung mit Wasser und Strom ausgefallen.
Ein Schwerpunkt der Angriffe war auch die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, sagte, die Flugabwehrsysteme der Stadt seien im Dauereinsatz gewesen, um zunächst einen russischen Drohnen- und dann einen Raketenangriff abzuwehren. Teile der Stadt waren am Morgen ohne Strom, der öffentliche Nahverkehr funktionierte noch nicht. Sadowyj warnte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, es sei „gefährlich, auf die Straße zu gehen“. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Maksym Kosyzkyj, kamen bei dem Angriff zwei Menschen ums Leben. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, schreibt er auf Telegram.
Als Reaktion auf die massiven Angriffe Russlands in der benachbarten Ukraine ließ das polnische Militär in der Nacht Kampfflugzeuge zum Schutz seines Luftraums aufsteigen. Auch Kampfjets der Nato-Verbündeten, die in Polen stationiert sind, kamen zum Einsatz. Die gesamte Flugabwehr des Landes sei in Alarmbereitschaft gesetzt worden, berichteten polnische Medien.
Leopold Zaak
Mindestens 30 Verletzte nach Angriff auf Personenzug in Sumy
Bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Schostka in der nordukrainischen Region Sumy ist ein Personenzug getroffen worden. Wie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei X schreibt, sind mindestens 30 Menschen bei der Attacke verletzt worden. Auf einem Video sind der brennende Zug sowie Rettungskräfte zu sehen. Russland greife bewusst Zivilisten an, schreibt Selenskij und fordert von den europäischen Verbündeten und den USA entschlossene Maßnahmen. Bisher habe es nur Ankündigungen gegeben, die müssten aber in die Tat umgesetzt werden. "Lippenbekenntnisse reichen jetzt nicht mehr aus", schreibt er.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
x.com
Nadja Lissok
Französischer Journalist von Drohne getötet
Der französische Fotojournalist Antoni Lallican ist im ostukrainischen Donbass bei einem Drohnenangriff getötet worden. Dies berichteten die Internationale und Europäische Journalisten-Föderation (IFJ und EFJ). Es handelte sich um eine russische Drohnenattacke in der Nähe der Stadt Druschkiwka, hieß es von der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) unter Berufung auf eine ukrainische Brigade. Bei dem Vorfall wurde den Angaben nach außerdem ein ukrainischer Journalist verletzt. Beide Reporter trugen Schutzwesten mit der Aufschrift „Press“, wie es hieß. Die Journalistenorganisationen forderten eine Untersuchung des Vorfalls.
Lallican (37) war ein preisgekrönter Fotograf aus Paris, dessen Arbeit in großen französischen Zeitungen wie Le Monde und Le Figaro erschien sowie in deutschen Medien wie Spiegel und Zeit, hieß es weiter. Er hatte laut Angaben der Journalisten-Vereinigungen seit 2022 aus der Ukraine berichtet. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach in einem Beitrag auf X Lallicans Angehörigen und „all seinen Kollegen, die uns unter Einsatz ihres Lebens informieren und über die Realität des Krieges berichten“ sein Beileid aus.
Laut RSF wurden seit Kriegsbeginn bereits 14 Medienvertreter in der Ukraine getötet. Lallican soll der Erste sein, der durch eine Drohne ums Leben kam.
Leopold Zaak
IAEA-Chef fordert Wiederherstellung der Stromzufuhr an AKW-Saporischschja
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat an den „politischen Willen“ der Ukraine und Russlands appelliert, die externe Stromversorgung zum von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja wiederherzustellen. Die Anlage ist seit dem 23. September von der externen Stromversorgung abgeschnitten und wird mit Notstrom-Dieselgeneratoren gekühlt. Dies sei eine Frage des politischen Willens und nicht der technischen Machbarkeit, erklärt Grossi. Die Anlage wird von russischen Soldaten kontrolliert, die sie kurz nach Kriegsbeginn eingenommen hatten.
Leopold Zaak
Ukraine greift russisches Öllager bei Sankt Petersburg an
Im Nordwesten Russlands unweit der Millionenstadt St. Petersburg ist eine der größten Raffinerien des Landes nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Es gebe ein Feuer in der Industriezone der Stadt Kirischi, bestätigte der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko. Der Brand sei liquidiert, schrieb er später auf Telegram. Die Flugabwehr habe sieben Drohnen abgeschossen. Zuvor kursierten Videos von den Einschlägen in der Nacht, darauf waren ebenfalls Flammen und dichte Rauchwolken über der Anlage zu sehen. Es ist bereits der zweite Angriff auf die Raffinerie innerhalb weniger Wochen.
In Kirischi, mehr als 800 Kilometer nördlich der Ukraine, befindet sich die Raffinerie Kirischinefteorgsintes (Kinef) des Ölkonzerns Surgutnefetegas. Sie ist mit einer Verarbeitungskapazität von rund 20 Millionen Tonnen Öl pro Jahr eine der größten Ölanlagen in Russland. Schäden gab es demnach auch im südrussischen Gebiet Woronesch. Der Gouverneur der Region, Alexander Gussew, schrieb von einem Dach- und Fensterschaden bei einem Industrieobjekt, nannte aber keine weiteren Details. Das russische Militär meldete insgesamt den Abschuss von 117 ukrainischen Drohnen in der Nacht.
Die Ukraine wehrt sich seit mehreren Monaten mit Angriffen auf russische Infrastruktur, besonders auf die Ölindustrie – mit großen Auswirkungen. Seit August hat die Ukraine nach Berechnungen der russischen Exilzeitung Nowaja Gaseta und von Reuters etwa 17 Prozent der ölverarbeitenden Betriebe lahmgelegt. Die Auswirkungen davon spürt besonders die russische Zivilbevölkerung, weil Benzin sehr teuer wird und einige Tankstellen nicht mehr beliefert werden können. An der Front gibt es derzeit noch ausreichend Diesel für die Fahrzeuge der russischen Armee, aber die dauerhafte Finanzierung des Krieges könnte für den Kreml schwieriger werden. Diese läuft nämlich vor allem über das Geschäft mit dem Öl.
Leopold Zaak
Stromausfälle nach russischen Luftangriffen auf die Ukraine
Im ukrainischen Gebiet Tschernihiw sind nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen durch einen russischen Drohnen- und Raketenangriff beschädigt worden. Von der Notabschaltung des Stroms seien rund 50 000 Menschen betroffen, teilte der regionale Energieversorger Tschernihiwoblenergo bei Telegram mit. Die Elektriker seien dabei, die Schäden zu beheben. In der Zeit werde es nur stundenweise Strom geben, heißt es in der Mitteilung. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht 109 Drohnen und 3 ballistische Raketen des Typs Iskander gestartet. Demnach konnten 73 Drohnen abgefangen werden. An 21 verschiedenen Orten der Ukraine habe es aber Einschläge gegeben, räumte das Militär zugleich ein.
Christoph Heinlein
Russischer Tanker setzt nach Festsetzung in Frankreich Fahrt fort
Der von Frankreich nach dem Drohnenalarm in Dänemark festgesetzte russische Öltanker hat seine Fahrt fortsetzen können. Von der französischen Atlantikküste brach das Schiff in der Nacht zu Freitag Richtung Suezkanal auf, wie aus den Schiffverfolgungs-Apps Vesselfinder und Marine Trafic hervorgeht. Zuvor hätten der von Frankreich in Polizeigewahrsam genommene Kapitän und sein Erster Offizier auf den Tanker zurückkehren können, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Behörden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass beide auf freien Fuß kamen.
Die französische Marine hatte den Tanker „Boracay“ vor der bretonischen Insel île d’Ouessant wegen Ungereimtheiten mit Blick auf seine Flagge aufgebracht. Der Kapitän und der Erste Offizier wurden, auch wegen des Vorwurfs festgenommen, die „Nationalität des Schiffes“ nicht belegen zu können. Der Kapitän soll sich nun am 23. Februar kommenden Jahres vor einem französischen Gericht verantworten, weil er bei einer Kontrolle auf See offizielle französische Anweisungen nicht befolgt haben soll. Die weiteren Vorwürfe wurden fallen gelassen.
Der Tanker scheine von Russland aus auf dem Weg nach Indien zu sein und Öl zu transportieren, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Er könnte im Verdacht stehen, zur russischen Schattenflotte zu gehören. Damit sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Berichten zufolge soll der Tanker durch dänische Gewässer gefahren sein, als Drohnen vergangene Woche für mehrere Störfälle an dänischen Flughäfen sorgten. Wer hinter diesen steckt, ist weiterhin unklar. Der Verdacht fiel auf eine Verwicklung Russlands - Anschuldigungen, die der Kreml als „bodenlos“ zurückwies.
Christoph Heinlein
Belgien: Drohnensichtung über Militärstützpunkt nahe Deutschland
Das belgische Verteidigungsministerium hat Ermittlungen zu nächtlichen Drohnenflügen über dem Militärstützpunkt Elsenborn an der deutschen Grenze eingeleitet. „Dies ist der erste derartige Vorfall, der uns bekannt ist“, sagt eine Sprecherin. Eine unbestimmte Anzahl von Drohnen sei über den Stützpunkt geflogen und dann in Richtung Deutschland weitergezogen.
Nadja Lissok
Ukraine greift russische Industrieanlagen im Ural an
Die Ukraine hat eine russische Erdölraffinerie im Südural mit Drohnen angegriffen - 1500 Kilometer von der Grenze entfernt. Der Gouverneur des Gebiets Orenburg, Jewgeni Solnzew, schreibt bei Telegram über einen „Angriffsversuch auf ein Industrieobjekt“. Verletzte habe es nicht gegeben, und die technischen Prozesse im Unternehmen seien nicht gestört worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigen allerdings mehrere Einschläge auf dem Gelände einer Raffinerie in Orsk.
Zuvor hatte es auch einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Düngemittelwerk in Beresniki im Gebiet Perm am Ural gegeben. Bei dem Angriff sei ein Wohnhaus beschädigt worden, teilte Gouverneur Dmitri Machonin bei Telegram mit. Opfer habe es nicht gegeben. Der Produktionsprozess im Werk sei nur kurz gestört gewesen. Beresniki ist auch über 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Birgit Kruse
Russisches Militär greift Energieanlagen in der Ukraine mit Drohnen und Raketen an
Das russische Militär hat ukrainische Energieanlagen in mehreren Gebieten mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Hauptschläge hätten sich im zentralukrainischen Gebiet Poltawa und im ostukrainischen Gebiet Charkiw ereignet, teilte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. Schäden habe es auch in den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, Odessa und im Kiewer Umland gegeben. Insgesamt seien dabei fast 400 Drohnen und 35 Raketen unterschiedlichen Typs eingesetzt worden. 18 Raketen und 78 Kampfdrohnen sind den Angaben zufolge an 15 Orten eingeschlagen. Zudem seien Trümmer an weiteren sechs Stellen abgestürzt.
Nach Auskunft des Energieministeriums in Kiew sind dabei auch Anlagen der Gastransportinfrastruktur attackiert worden. Im Gebiet Poltawa hat es nach Behördenangaben weder Tote noch Verletzte gegeben. Mehrere Schulen in Poltawa stellten dennoch auf Fernunterricht um. In der Region Charkiw wurden insgesamt drei Menschen verletzt. In der Gemeinde Nowa Wodolaha südwestlich der Gebietshauptstadt verendeten nach Angaben des Zivilschutzdienstes 13 000 Schweine in einer Mastanlage wegen eines Brandes, der durch Drohnenangriffe ausgelöst wurde.
Juri Auel
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
Kurz nach einem Auftritt von Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi am Schwarzen Meer ist für die Region Alarm wegen ukrainischer Drohnen ausgerufen worden. Die Flughäfen von Sotschi und Gelendschik mussten den Betrieb einstellen, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija auf Telegram mitteilte. Handybesitzer erhielten eine Warn-SMS, dass im Gebiet Krasnodar Drohnenalarm herrsche. „Verlassen Sie die Straßen, halten Sie sich in Gebäuden von Fenstern fern!“, hieß es.
Wo sich der Kremlchef befand, war nicht bekannt. Für den russischen Präsidenten gibt es in Sotschi eine stark gesicherte Residenz, von der aus Putin oft arbeitet. Dem Flugzeugtracker Flightradar 24 zufolge kreisten mehrere russische Flugzeuge, die in Sotschi landen sollten, über dem Nordkaukasus.
Juri Auel
Putin warnt USA vor "Tomahawk"-Lieferung an Ukraine
Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA für den Fall einer Lieferung weitreichender Tomahawk-Raketen an die Ukraine vor einer neuen Eskalation in dem Krieg gewarnt. Der Einsatz solcher Waffen sei nicht ohne US-Militärs möglich, sagte Putin auf dem politischen Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer. „Das ist gefährlich“, sagte er. Es handele sich um eine mächtige Waffe, die Russland schaden könne.
Zwar verändere das nicht das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld im Ukraine-Krieg, aber das könne die Beziehungen zwischen Russland und den USA beschädigen und zu einer „absolut neuen, qualitativ neuen Etappe der Eskalation“ führen.
Putin reagierte damit auf eine Frage zu Medienberichten, wonach die USA eine Lieferung der Tomahawk-Raketen an die Ukraine erwägen, um so Schläge tief im Landesinneren Russlands zu ermöglichen.
Juri Auel
Putin schließt Schläge gegen ukrainische AKWs nicht aus
Russlands Präsident Wladimir Putin hat indirekt mit Schlägen gegen ukrainische Kernkraftwerke gedroht, wenn die Ukraine nicht ihre angeblichen Attacken gegen das russisch besetzte ukrainische AKW Saporischschja einstellt. Er warf der ukrainischen Armee vor, zwar nicht das AKW direkt, aber dessen Umfeld mit Artillerie zu beschießen. So sei die letzte Hochspannungsleitung zum Kernkraftwerk Saporischschja zerstört worden, das derzeit nur noch mit Strom aus Dieselgeneratoren gekühlt werde.
„Das ist ein gefährliches Spiel“, sagte Putin in Sotschi beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die Ukrainer sollten an ihre anderen Kernkraftwerke denken. „Was hindert uns daran, symmetrisch zu reagieren?“, fragte der Kremlchef. Vorwürfe der Kiewer Seite, Russland beschieße selbst das von ihm besetzte AKW Saporischschja, seien Unsinn.
