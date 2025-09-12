Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Polen widerspricht Trump: Drohnen-Flüge waren kein Versehen
Russland meldet größere Drohnenangriffe – Feuer im Hafen von Primorsk
Prinz Harry in der Ukraine eingetroffen
Röwekamp fordert, russische Drohnen über der Ukraine abzuschießen
Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum
Patrick Wehner
Russland und Belarus beginnen Großmanöver
In unmittelbarer Nähe zu EU und Nato haben Russland und sein Verbündeter Belarus ein strategisches Großmanöver begonnen.
Schauplätze der Übung namens Sapad 2025 ("Westen 2025") sind Truppenübungsplätze in Belarus und Russland sowie die Ostsee und die Barentssee, heißt es einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau.
Besonders in Polen wird die bis zum 16. September laufende Militärübung Sapad 2025 (Westen 2025) mit Besorgnis verfolgt, nachdem kürzlich mehrere russische Drohnen in den Luftraum des Landes eingedrungen und einige abgeschossen worden waren.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land. Der Drohnen-Vorfall über Polen wurde im Westen jedoch als Weckruf für die Nato und als Test ihrer Reaktionsfähigkeit gewertet. Westliche Länder sprachen von einer bewussten Provokation Russlands. Bereits vor dem Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die bevorstehenden Sapad-Manöver als "sehr aggressiv" bezeichnet. Er kündigte an, dass Polen seine Grenze zu Belarus am Donnerstag um Mitternacht schließen werde.
Die Bundeswehr geht davon aus, dass an dem Manöver etwa 13 000 Soldaten in Belarus und weitere 30 000 auf russischem Gebiet beteiligt sind.
Gemeinsame Militärübungen der beiden Nachbarstaaten gibt es immer wieder. In der EU und Nato sind die Folgen der vorhergehenden Übung Sapad 2021 in schlechter Erinnerung geblieben: Diese nutzte Russland damals, um Waffen und schweres Gerät zur Vorbereitung seines Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 zu verlegen. Die Regierung in Belarus kündigte zuletzt an, den Umfang des diesjährigen Manövers zu verringern und es von der Westgrenze ins Landesinnere zu verlegen, um Spannungen mit dem Westen zu verringern.
Julia Bergmann
Polen widerspricht Trump: Drohnen-Flüge waren kein Versehen
Polen hat der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump widersprochen, wonach das massive Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum möglicherweise auf einem Fehler beruhte. Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X: "Wir würden uns auch wünschen, dass der Drohnenangriff auf Polen ein Fehler war. War er aber nicht. Und wir wissen das."
Trump hatte am Donnerstag auf Nachfrage eines Reporters vor dem Weißen Haus gesagt, die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen "könnte ein Fehler gewesen sein". Dennoch sei er "nicht glücklich" über "diese ganze Situation".
Seit seinem Amtsantritt im Januar wird Trump vorgeworfen, er zeige dem Angreifer Russland gegenüber zu viel Nachsicht und lasse sich von Kremlchef Wladimir Putin teils vorführen.
Dass es sich beim Einflug der Drohnen wirklich um ein Versehen handelt, wird nach Prüfung des Vorfalls in Militärkreisen für unwahrscheinlich gehalten. Mindestens einer der Flugroboter flog nach dpa-Informationen aus Nato-Kreisen in Richtung des Verteilzentrums für die Ukraine-Militärhilfe am polnischen Flughafen Rzeszow.
Dimitri Taube
Russland meldet größere Drohnenangriffe – Feuer im Hafen von Primorsk
Aus Russland hat es am Morgen Berichte über größere Luftangriffe gegeben. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, dass die Flugabwehr landesweit insgesamt 221 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Die meisten Geschosse seien über dem Bezirk Brjansk abgefangen worden (85). Berichte über Opfer gab es bisher nicht.
Nach einem Drohnenangriff auf den Öl-Verladehafen Primorsk an der Ostsee gerieten laut örtlichen Angaben ein Schiff und eine Pumpstation in Brand. Das Feuer auf dem Schiff sei gelöscht worden, sagte der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko. Eine Gefahr durch auslaufendes Öl bestehe nicht. Insgesamt seien mehr als 30 Drohnen über der Region im Nordwesten Russlands zerstört worden.
Der Hafen von Primorsk liegt am Finnischen Meerbusen im Bezirk Leningrad. Wie Kyiv Independent berichtete, hätten Einwohner des Bezirks erklärt, dass der Angriff einer der massivsten auf die Region seit 2022 (dem Jahr der russischen Großinvasion in die Ukraine) gewesen sei.
Explosionen gab es außerdem in der Großstadt Smolensk im Westen Russlands. In sozialen Medien veröffentlichten Aufnahmen behaupteten Augenzeugen, dass Drohnen eine nahegelegene Lukoil-Anlage angegriffen hätten, schrieb Kyiv Independent.
Dimitri Taube
Prinz Harry in der Ukraine eingetroffen
Prinz Harry ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Einem Bericht der britischen Tageszeitung The Guardian zufolge wurde Harry gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games von der ukrainischen Regierung eingeladen.
Bei dem Besuch soll es laut Guardian um Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation von Verwundeten gehen. Er wolle „alles in seiner Macht Stehende tun“, um die Genesung von Soldaten unterstützen zu können, sagte Harry.
Der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine ist das nicht: Bereits im April reiste Harry nach Lwiw im Westen der Ukraine und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten rehabilitiert werden.
Bei dem Besuch in Kiew wird der Prinz laut Guardian ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen. Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Plan.
Prinz Harry kommt am Hauptbahnhof in Kiew an. Foto: Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia via AP/dpa
Linus Freymark
Röwekamp fordert, russische Drohnen über der Ukraine abzuschießen
Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp, fordert, mit der Bekämpfung russischer Drohen nicht zu warten, bis sie den Luftraum eines Nato-Staats erreichen. "Wir brauchen eine Abstimmung innerhalb der Nato, wann und über wessen Hoheitsgebiet die Voraussetzungen für die militärische Bekämpfung eines Drohnenangriffes vorliegen", sagte der CDU-Politiker dem Spiegel. Es müsse möglich sein, "mit der Zustimmung des betroffenen Landes wie der Ukraine auch schon in deren Luftraum Drohnen unschädlich zu machen, die Nato-Gebiet gefährden".
Röwekamp wertet das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als einen Angriff auf die Nato. Deutschland und das Verteidigungsbündnis müssten die Kapazitäten zur Drohnenabwehr erheblich ausbauen. "Das muss schnell gehen", mahnte der Verteidigungsexperte.
Patrick Wehner
Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen
Die Bundesregierung wirbt im Zuge der laufenden EU-Planungen für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auch für eine restriktivere Vergabe von Einreiseerlaubnissen in den Schengenraum. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird in einem Positionspapier die vollständige Umsetzung von 2022 veröffentlichten Leitlinien der EU-Kommission gefordert. Mit diesen sollte die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger für touristische Reisen oder Shoppingtouren in EU-Staaten eigentlich schon längst stark eingeschränkt werden.
Jüngste Zahlen zeigen, dass dies offensichtlich nicht passiert. So wurden nach EU-Daten im vergangenen Jahr durch Konsulate in Russland rund 542 000 Visa für Kurzzeitaufenthalte in EU-Ländern oder in anderen Schengenstaaten wie der Schweiz erteilt. Das waren zwar deutlich weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, aber rund ein Fünftel mehr als noch 2023.
Die Entwicklung sorgt vor allem in östlichen EU-Staaten für Frust. Dort wird seit langem kritisiert, dass es nicht sein könne, dass reiche, von der Regierung unter Kremlchef Wladimir Putin profitierende Russen an Mittelmeerstränden von EU-Staaten in der Sonne liegen, während in der Ukraine zahllose Menschen durch den russischen Angriffskrieg sterben.
Patrick Wehner
Behörden in Moskau und der Region Leningrad melden Drohnenangriffe
Laut einer Mitteilung des Bürgermeisters von Moskau hat die russische Flugabwehr am frühen Morgen neun ukrainische Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt zerstört. Sergej Sobjanin erklärte auf Telegram, Spezialteams untersuchten die Trümmer der Drohnen. Der Gouverneur der Region Leningrad mit Russlands zweitgrößter Stadt St. Petersburg meldet, die Flugabwehr sei gegen einen Drohnenangriff im Einsatz.
Juri Auel
Moskau wirft Polen Eskalation vor
Vor dem gemeinsamen Großmanöver von Russland und Belarus hat die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa Polen wegen geschlossener Grenzübergänge Eskalation vorgeworfen. Die „konfrontativen Schritte“ der polnischen Regierung dienten dazu, die „weitere Eskalation der Spannungen im Zentrum Europas zu rechtfertigen“, schrieb sie bei Telegram.
Russland und sein enger Verbündeter Belarus wollen von Freitag bis Dienstag die gemeinsame Großübung "Sapad 2025" abhalten. Das Manöver "Sapad" findet alle vier Jahre statt. Russland nutzte die vorhergehende Übung Sapad 2021, um Waffen und schweres Gerät zu verlegen für den Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.
Polen ist wegen der gespannten Lage aufgrund des Kriegs in seinem Nachbarland Ukraine besorgt und schließt für die Zeit der Militärübung seine Grenze zu Belarus. Auch der grenznahe Luftraum Polens und Lettlands ist gesperrt. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato weiter zugespitzt.
Juri Auel
Drohnen in Polen: Frankreich schickt Kampfjets zum Schutz
Als Reaktion auf das Eindringen mutmaßlich russischer Drohnen in den polnischen Luftraum schickt Frankreich drei Rafale-Kampfjets. Die Flieger sollten zum Schutz des polnischen Luftraums und der Ostflanke der Nato beitragen, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Wo genau die Jets zum Einsatz kommen sollen, teilte Macron nicht mit. Der französische Staatschef betonte, die Sicherheit Europas sei prioritär. „Wir werden uns den zunehmenden Einschüchterungsversuchen Russlands nicht beugen.“
Juri Auel
Slowakische Regierung will EU-Gegenleistung für Russland-Sanktionen
Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico lässt mit eigenwilligen Forderungen rund um geplante Russland-Sanktionen aufhorchen: Er wolle das neue Sanktionspaket nur unterstützen, wenn die EU-Kommission einen Vorschlag vorlege, wie man Klimaziele an Bedürfnisse der Auto- und Schwerindustrie anpassen könnte. Zudem fordert Fico laut Medienberichten Maßnahmen gegen gestiegene Energiepreise. Ansonsten werde die Slowakei den Sanktionen nicht zustimmen.
Fico stellte die Forderungen nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, in Bratislava. Dabei kritisierte der Regierungschef die EU erneut für ihre Haltung zum Ukraine-Krieg: Er wünsche sich, dass die gleiche Energie, die für Militärhilfe in der Ukraine aufgebracht werde, auch in die Friedensbemühungen fließe.
Juri Auel
Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum
Als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland will Deutschland sein Engagement beim Schutz der Nato-Ostgrenze verstärken. Die Bundesregierung werde das sogenannte Air Policing also die Überwachung des polnischen Luftraums durch Kampfjets durch die Bundeswehr, „verlängern und ausweiten“, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.
Die Bundeswehr ist bereits mit zwei in Rostock-Laage stationierten Eurofighter-Kampfjets über Polen im Einsatz. Die Anzahl der Flieger werde nun auf vier verdoppelt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Außerdem werde der bisher nur bis zum 30. September geplante Einsatz zunächst bis zum 31. Dezember verlängert.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen nicht für ein Versehen halte. Er sehe in diesen Vorfällen "eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa". Merz sprach von einer "neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen". Die Nato-Luftabwehr habe zwar funktioniert, aber nicht so gut, wie sie hätte funktionieren müssen.
Juri Auel
Polen bringt Drohnen-Vorfall vor UN-Sicherheitsrat
Polen will den Einflug mutmaßlich russischer Drohnen in seinen Luftraum vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Der polnische Präsident Karol Nawrocki bezeichnete den Vorfall als einen Versuch Russlands, die Reaktion Warschaus und der Nato zu testen. Zudem verbot Polen Drohnenflüge entlang seiner Ostgrenzen zu Belarus und der Ukraine und schränkte den Luftverkehr mit Kleinflugzeugen ein. Die Ukraine bot an, die Nato-Staaten bei der Abwehr von Drohnen zu beraten. Russland weist die Darstellung zurück, es habe bewusst den polnischen Luftraum verletzt.
Das polnische Außenministerium teilte mit, der UN-Sicherheitsrat werde auf Antrag Warschaus zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Ein Termin wurde nicht genannt. Diplomaten zufolge haben Slowenien, Dänemark, Griechenland, Frankreich und Großbritannien bereits am Mittwoch eine Sitzung für Freitag beantragt.
Linus Freymark
Lettland schließt Luftraum an Grenze zu Russland und Belarus
Lettland wird wegen der abgeschossenen Drohnen über Polen seinen Luftraum an der Ostgrenze zu Belarus und Russland für eine Woche sperren. Die Anordnung werde bis zum 18. September mit der Möglichkeit einer Verlängerung gelten, kündigte Verteidigungsminister Andris Spruds auf einer Pressekonferenz in Riga an. Die Entscheidung basiere auf einer Lageeinschätzung der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes.
Spruds sagte, dass das Eindringen russischer Drohnen eine eklatante Verletzung des Nato-Luftraums darstelle. Lettland müsse handeln. Er versicherte, dass gegenwärtig keine direkte Bedrohung bestehe, aber Präventivmaßnahmen nötig seien.
Die Schließung des Luftraums erleichtere die Erkennung nicht autorisierter Flugobjekte. "Russische unbemannte Luftfahrzeuge im Nato-Luftraum sind ein Warnsignal, und wir müssen alles tun, um eine Eskalation der Drohnenangriffe zu verhindern", sagte Spruds.
Lettland ist ebenso wie seine Nachbarn an der Nato-Ostflanke wegen einer Militärübung im benachbarten Belarus in Alarmbereitschaft. Dort sollen ab Ende der Woche Soldaten aus Russland und Belarus gemeinsam trainieren. In Lettland findet parallel eine große Verteidigungsübung statt.
Dimitri Taube
Polen richtet nach Drohnen-Abschuss Flugverbotszone an Ostgrenze ein
Polen hat nach dem Abschuss russischer Drohnen den Luftverkehr entlang seiner Ostgrenzen zu Belarus und der Ukraine eingeschränkt. Dies teilte das Operative Kommando der polnischen Streitkräfte am Donnerstag mit. Die polnische Flugsicherungsagentur erklärte, auf Antrag des Militärs sei eine Flugverbotszone im Osten des Landes eingerichtet worden.
Polen hatte am Mittwoch mit Unterstützung von Flugzeugen seiner Nato-Verbündeten russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des westlichen Militärbündnisses bekanntermaßen während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine das Feuer eröffnet hat. Am Freitag startet zudem das russisch-belarussische Großmanöver Sapad 2025 (Westen 2025) in Belarus, das bis zum 16. September geplant ist.
Die Einschränkungen im polnischen Luftraum traten am Mittwochabend in Kraft und gelten bis zum 9. Dezember. Tagsüber sind Flüge in der Zone verboten, es sei denn, es handelt sich um bemannte Flugzeuge mit Flugplan und Funkkontakt zu den Behörden. Nachts gilt ein vollständiges Flugverbot mit Ausnahme von Militärflügen. Für zivile Drohnen gilt ein 24-stündiges Flugverbot.
Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Mittwoch, seine Drohnen hätten einen Großangriff auf militärische Einrichtungen in der Westukraine ausgeführt. Es sei jedoch nicht geplant gewesen, Ziele in Polen zu treffen.
Julia Bergmann
Tusk warnt: Russische Propaganda zielt auf Polens Sicherheit
Nach dem Eindringen mehrerer russischer Drohnen in Polens Luftraum hat Regierungschef Donald Tusk vor Desinformationskampagnen Moskaus gewarnt. "Die Verbreitung russischer Propaganda und Desinformation in der heutigen Situation ist ein Akt zum Schaden des polnischen Staates, der direkt auf die Sicherheit des Vaterlandes und seiner Bürger abzielt", schrieb Tusk auf X. Dummheit und bestimmte politische Ansichten könnten nicht als "mildernde Umstände" für diese Handlungen gelten.
Das polnische Digitalisierungsministerium warnte ebenfalls vor Desinformation im Netz und veröffentlichte eine Liste der Erzählungen, die von russischen und belarussischen Quellen verbreitet werden. Dazu gehört etwa die Behauptung, dass die Ukraine das EU- und Nato-Mitglied Polen in den Krieg mit Russland hineinziehen wolle und daher selbst die Drohnen ins Nachbarland geschickt habe. Auch die Behauptung, Polen stehe den Drohnen vollkommen hilflos gegenüber, sei russische Propaganda und diene der Panikmache, heißt es vom Digitalisierungsministerium.
