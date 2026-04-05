Russland will Gebiet Luhansk eingenommen haben – Ukraine spricht von Propaganda

Russland übertreibt oft, wenn es um Geländegewinne in der Ukraine geht. Das Vorgehen wird auch regelmäßig sogar von sonst eher kriegsbefürwortenden russischen Militärbloggern kritisiert. Nun behauptet Moskau, das Gebiet Luhansk – die östlichste Region der Ukraine – sei vollständig eingenommen worden. „Einheiten der Armeegruppe ‚West‘ haben die Befreiung der Volksrepublik Luhansk abgeschlossen“, erklärte das russische Verteidigungsministerium laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch (1. April).



Die ukrainische Armee dementierte und sprach von Lügen, Falschmeldungen und Propaganda. „Ukrainische Truppen halten die letzten Verteidigungslinien in der Region“, teilte die dritte Angriffsbrigade der Ukraine am Mittwochabend auf Telegram mit.



Auch das Institute for the Study of War (ISW) schrieb in seiner Bewertung, die Angaben aus Moskau zu Luhansk seien übertrieben. Zwar kontrollieren russische Kämpfer den Großteil des Bezirks Luhansk schon seit Langem, zwei kleine Siedlungen konnten sie laut ISW-Angaben vom 1. April bislang jedoch nicht einnehmen.



Es ist das dritte Mal, dass Russland erklärt, den gesamten Bezirk Luhansk eingenommen zu haben. Im Sommer 2022 und im Sommer 2025 soll das angeblich auch schon der Fall gewesen sein. Die Militärexperten des ISW sehen die neuesten Behauptungen als Teil einer umfassenderen, koordinierten Informationskampagne des Kreml. Ziel dieser Kampagne sei es, ein falsches Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, um die Ukraine zur Abtretung unbesetzter Gebiete des Bezirks Donezk zu zwingen.



Minimale Veränderungen an der Front in Luhansk sollen laut ISW-Einschätzung den falschen Eindruck erwecken, russische Streitkräfte rückten in verschiedenen Abschnitten des Schlachtfelds rasch vor. Das ist derzeit jedoch nicht der Fall, im Gegenteil, Russlands Vorstöße hatten sich zuletzt verlangsamt. Der Ukraine dagegen gelangen immer wieder Rückeroberungen, vor allem an der südlichen Front. Darauf deuten jeweils geolokalisierte Aufnahmen hin.



Dennoch ist die Lage an der Front an mehreren Abschnitten für die Ukraine nach wie vor herausfordernd. Das ukrainische Onlineportal Kyiv Independent weist darauf hin, dass die genaue Messung von Kontrolle, Verlust und Gewinn von Gebieten entlang der Frontlinien zunehmend schwieriger werde, da sich die umstrittene „Grauzone“ zwischen ukrainischem und russischem Gebiet ausdehne. Mit Blick auf die Region Luhansk schreibt das Portal: Ein kleines Stück Land an der Westgrenze des Gebiets sei weiterhin umstritten.