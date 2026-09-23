Russland überzieht Ukraine mit Angriffen: Tote und Verletzte

Bei russischen Angriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine sind mindestens fünf Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kamen Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge zwei Menschen ums Leben. Ein Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, schrieb Klitschko bei Telegram. Er sprach von mindestens 22 Verletzten infolge russischer Angriffe. Klitschko zufolge trafen die Drohnen ein neunstöckiges Gewerbegebäude, ein Geschäftszentrum und Lagerhallen. Zudem wurden zwei Tankstellen beschädigt. Eine davon gehört dem staatlichen Ölunternehmen Ukrnafta, das von der sechsten attackierten Anlage in jüngster Zeit sprach. Auch die Infrastruktur der Eisenbahn wurde demnach getroffen. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt. Russland greift Kiew seit einiger Zeit verstärkt mit schnelleren und höher fliegenden Düsendrohnen an, die schwerer abzufangen sind.



Russland attackierte einmal mehr auch Sumy im Nordosten der Ukraine. In der Stadt habe es Einschläge an vier Orten gegeben, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow mit. Getroffen wurden demnach eine Wohngegend und zivile Infrastruktur. Es gebe einen Verletzten.



In Charkiw im Osten der Ukraine kam bei Angriffen am Abend Bürgermeister Ihor Terechow zufolge ein Mensch ums Leben, weitere wurden demnach verletzt. In der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw wurden nach Behördenangaben bei Attacken acht Menschen verletzt. Infolge des Beschusses kam es in mehreren Stadtteilen demnach zu Stromausfällen.



Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Angaben von Militärgouverneur Mychajlo Semikin ein Mensch in der Siedlung Kuschuhum getötet. Zwei weitere seien bei einem Einschlag in ein Einkaufszentrum in Saporischschja verletzt worden.



In der Region Odessa am Schwarzen Meer attackierte Russland nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper ein Handelsschiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda. Dabei sei der ukrainische Kapitän des Schiffes getötet worden. Die restliche Besatzung wurde demnach in Sicherheit gebracht und ein Brand gelöscht. Außerdem habe Russland Lagerräume für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel zweimal hintereinander angegriffen.



Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Morgen an, in Kiew und dem Umland einen Lagerraum für Teile zur Drohnenherstellung und einen Rüstungsbetrieb attackiert zu haben. In Odessa habe Moskau drei Logistikzentren mit Militärgütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck für die ukrainischen Streitkräfte angegriffen, hieß es. In der Region sei außerdem ein Lager für Drohnenbauteile ins Visier genommen worden. Das Ministerium bestätigte auch einen Angriff auf ein Schiff. Es soll Militärgüter nach Odessa transportiert haben, hieß es zur Begründung. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.