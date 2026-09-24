Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Estland, Lettland und Litauen verhängen eigene Sanktionen gegen russische Milliardäre
Russland beschießt Kiew und die Region Charkiw: Tote und Verletzte
Russland überzieht Ukraine mit Angriffen: Tote und Verletzte
USA: Außenminister Rubio trifft russischen Amtskollegen Lawrow
Ukraine meldet vier Tote bei Angriff auf Dnipro
Ulrike Putz
Russland beschießt Kiew und die Region Charkiw: Tote und Verletzte
Bei einem russischen Angriff auf einen Landwirtschaftsbetrieb in einem Dorf in der nordukrainischen Region Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben sechs Menschen getötet. Außerdem wurden acht Landarbeiter verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte.
Zudem wurde bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt. Bei den Verletzten handele es sich um medizinisches Personal, das im Krankenhaus behandelt werde, so Klitschko. Trümmerteile ballistischer Raketen stürzten in drei Bezirken ab. Dabei wurde ein Wohnhaus teilweise zerstört. „Menschen könnten unter den Trümmern eingeschlossen sein“, schrieb Klitschko auf Telegram. Er rief die Bewohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben.
Zuvor waren nach Auslösen des Luftalarms in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen. Örtliche Medien berichteten von Bränden. Klitschko teilte mit, Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden.
Der Angriff nach 1 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ) folgte auf einen Tag, an dem es bereits elfmal Luftalarm gegeben hatte. Immer wieder waren schnelle Kampfdrohnen mit Düsenantrieb eingeschlagen, gegen die die ukrainische Flugabwehr noch kaum Mittel hat. Ebenso fehlt es Kiew an Munition zum Abfangen ballistischer Raketen. Am Mittwoch waren nach Klitschkos Angaben in Kiew zwei Menschen getötet und 45 verletzt worden.
Zudem wurde bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt. Bei den Verletzten handele es sich um medizinisches Personal, das im Krankenhaus behandelt werde, so Klitschko. Trümmerteile ballistischer Raketen stürzten in drei Bezirken ab. Dabei wurde ein Wohnhaus teilweise zerstört. „Menschen könnten unter den Trümmern eingeschlossen sein“, schrieb Klitschko auf Telegram. Er rief die Bewohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben.
Zuvor waren nach Auslösen des Luftalarms in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen. Örtliche Medien berichteten von Bränden. Klitschko teilte mit, Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden.
Der Angriff nach 1 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ) folgte auf einen Tag, an dem es bereits elfmal Luftalarm gegeben hatte. Immer wieder waren schnelle Kampfdrohnen mit Düsenantrieb eingeschlagen, gegen die die ukrainische Flugabwehr noch kaum Mittel hat. Ebenso fehlt es Kiew an Munition zum Abfangen ballistischer Raketen. Am Mittwoch waren nach Klitschkos Angaben in Kiew zwei Menschen getötet und 45 verletzt worden.
Estland, Lettland und Litauen verhängen eigene Sanktionen gegen russische Milliardäre
Nach der umstrittenen Aufhebung von EU-Sanktionen gegen die russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman haben die baltischen Staaten nationale Strafmaßnahmen gegen die beiden Milliardäre erlassen. „Estland hielt es nicht für richtig, diese beiden prominenten russischen Geschäftsleute von der EU-Sanktionsliste zu streichen, und unterstützte die Entscheidung nicht“, teilte Estlands Außenminister Margus Tsahkna mit.
Russland zeige keinerlei Bereitschaft, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, und Usmanov und Fridman unterstützten weiterhin Russlands Aggression. Daher habe Estland nationale Sanktionen gegen sie verhängt, hieß es in einer Mitteilung aus Tallinn ohne nähere Angaben zu konkreten Maßnahmen. Zuvor hatte bereits das benachbarte Lettland nationale Finanzbeschränkungen und Einreiseverbote gegen die beiden Oligarchen verhängt. Auch Litauen hat ähnliche Schritte eingeleitet.
Die Europäische Union hatte am Dienstag nach langem Ringen ihre Sanktionen gegen Usmanow und Fridman aufgehoben. Dagegen hatte sich besonders Lettland gesperrt. Auch die Ukraine hatte die Aufhebung der Strafmaßnahmen als „beschämend und nicht zu rechtfertigen“ kritisiert. Gleichzeitig wurden Maßnahmen gegen rund 3000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate verlängert.
Allen gelisteten Akteuren wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren.
Russland zeige keinerlei Bereitschaft, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, und Usmanov und Fridman unterstützten weiterhin Russlands Aggression. Daher habe Estland nationale Sanktionen gegen sie verhängt, hieß es in einer Mitteilung aus Tallinn ohne nähere Angaben zu konkreten Maßnahmen. Zuvor hatte bereits das benachbarte Lettland nationale Finanzbeschränkungen und Einreiseverbote gegen die beiden Oligarchen verhängt. Auch Litauen hat ähnliche Schritte eingeleitet.
Die Europäische Union hatte am Dienstag nach langem Ringen ihre Sanktionen gegen Usmanow und Fridman aufgehoben. Dagegen hatte sich besonders Lettland gesperrt. Auch die Ukraine hatte die Aufhebung der Strafmaßnahmen als „beschämend und nicht zu rechtfertigen“ kritisiert. Gleichzeitig wurden Maßnahmen gegen rund 3000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate verlängert.
Allen gelisteten Akteuren wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren.
Vereinte Nationen: Selenskij warnt vor KI-Missbrauch im Krieg
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat laut einem Bericht der New York Times vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Ukraine-Krieg gewarnt: „Schon im nächsten Jahr besteht eine echte Möglichkeit, dass nicht nur Menschen, sondern auch die KI darüber entscheidet, was auf dem Schlachtfeld geschieht“, sagte Selenskij bei seiner Rede bei der UN-Generalversammlung in New York. „Wir brauchen Frieden, bevor wir diesen Punkt erreichen“.
Selenskij warnte davor, dass der „lächerliche und nie endende Krieg“ gegen sein Land sich schon bald auf andere Teile Europas ausweiten könnte. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten. Moskau respektiere die Selbstständigkeit der Staaten im Südkaukasus und in Zentralasien nicht.
Selenskij belegte Putin mit einem medizinischen Fachbegriff: „Er ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet.“ Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. „Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten.“
Selenskij betonte, die Ukraine habe Gefangene aus 47 Nationen festgenommen, die für Russland gekämpft hätten. In den vergangenen acht Monaten habe Russland mehr als 248 000 Soldaten verloren, sagte er. Die Ukraine habe Videoaufnahmen, um jeden einzelnen dieser Verluste zu beweisen. Er rief dazu auf, den wirtschaftlichem Druck auf Moskau zu erhöhen, um ein Friedensabkommen zu erzwingen.
Selenskij warnte davor, dass der „lächerliche und nie endende Krieg“ gegen sein Land sich schon bald auf andere Teile Europas ausweiten könnte. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten. Moskau respektiere die Selbstständigkeit der Staaten im Südkaukasus und in Zentralasien nicht.
Selenskij belegte Putin mit einem medizinischen Fachbegriff: „Er ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet.“ Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. „Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten.“
Selenskij betonte, die Ukraine habe Gefangene aus 47 Nationen festgenommen, die für Russland gekämpft hätten. In den vergangenen acht Monaten habe Russland mehr als 248 000 Soldaten verloren, sagte er. Die Ukraine habe Videoaufnahmen, um jeden einzelnen dieser Verluste zu beweisen. Er rief dazu auf, den wirtschaftlichem Druck auf Moskau zu erhöhen, um ein Friedensabkommen zu erzwingen.
Russland überzieht Ukraine mit Angriffen: Tote und Verletzte
Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew den ganzen Tag über mit Kampfdrohnen angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Bis zum Abend wurden demnach 43 Verletzte durch russische Angriffe gezählt. In der Millionenstadt waren immer wieder Einschläge und das Feuer der Flugabwehr zu hören, die auf die russischen Drohnen schoss. Zwei Internetprovider informierten über Probleme nach einem Treffer in einem Datenzentrum. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha warf Russland vor, speziell die Alarmvorrichtungen zum Schutz der Bevölkerung zu attackieren. „Schnelle Warnungen vor Bedrohungen durch Raketen und Drohnen sind wichtig, sie retten Leben“, schrieb er auf der Plattform X. Auch ein Kongresszentrum, ein Bürogebäude, eine Pharmafabrik und eine Tankstelle wurden den Angaben zufolge getroffen.
Russland attackierte einmal mehr auch Sumy im Nordosten der Ukraine. In der Stadt habe es Einschläge an vier Orten gegeben, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow mit. Getroffen wurden demnach eine Wohngegend und zivile Infrastruktur. Es gebe einen Verletzten.
In Charkiw im Osten der Ukraine kam bei Angriffen am Abend Bürgermeister Ihor Terechow zufolge ein Mensch ums Leben, weitere wurden demnach verletzt. In der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw wurden nach Behördenangaben bei Attacken acht Menschen verletzt. Infolge des Beschusses kam es in mehreren Stadtteilen demnach zu Stromausfällen.
Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Angaben von Militärgouverneur Mychajlo Semikin ein Mensch in der Siedlung Kuschuhum getötet. Zwei weitere seien bei einem Einschlag in ein Einkaufszentrum in Saporischschja verletzt worden.
In der Region Odessa am Schwarzen Meer attackierte Russland nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper ein Handelsschiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda. Dabei sei der ukrainische Kapitän des Schiffes getötet worden. Die restliche Besatzung wurde demnach in Sicherheit gebracht und ein Brand gelöscht. Außerdem habe Russland Lagerräume für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel zweimal hintereinander angegriffen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Morgen an, in Kiew und dem Umland einen Lagerraum für Teile zur Drohnenherstellung und einen Rüstungsbetrieb attackiert zu haben. In Odessa habe Moskau drei Logistikzentren mit Militärgütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck für die ukrainischen Streitkräfte angegriffen, hieß es. In der Region sei außerdem ein Lager für Drohnenbauteile ins Visier genommen worden. Das Ministerium bestätigte auch einen Angriff auf ein Schiff. Es soll Militärgüter nach Odessa transportiert haben, hieß es zur Begründung. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Russland attackierte einmal mehr auch Sumy im Nordosten der Ukraine. In der Stadt habe es Einschläge an vier Orten gegeben, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow mit. Getroffen wurden demnach eine Wohngegend und zivile Infrastruktur. Es gebe einen Verletzten.
In Charkiw im Osten der Ukraine kam bei Angriffen am Abend Bürgermeister Ihor Terechow zufolge ein Mensch ums Leben, weitere wurden demnach verletzt. In der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw wurden nach Behördenangaben bei Attacken acht Menschen verletzt. Infolge des Beschusses kam es in mehreren Stadtteilen demnach zu Stromausfällen.
Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Angaben von Militärgouverneur Mychajlo Semikin ein Mensch in der Siedlung Kuschuhum getötet. Zwei weitere seien bei einem Einschlag in ein Einkaufszentrum in Saporischschja verletzt worden.
In der Region Odessa am Schwarzen Meer attackierte Russland nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper ein Handelsschiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda. Dabei sei der ukrainische Kapitän des Schiffes getötet worden. Die restliche Besatzung wurde demnach in Sicherheit gebracht und ein Brand gelöscht. Außerdem habe Russland Lagerräume für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel zweimal hintereinander angegriffen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Morgen an, in Kiew und dem Umland einen Lagerraum für Teile zur Drohnenherstellung und einen Rüstungsbetrieb attackiert zu haben. In Odessa habe Moskau drei Logistikzentren mit Militärgütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck für die ukrainischen Streitkräfte angegriffen, hieß es. In der Region sei außerdem ein Lager für Drohnenbauteile ins Visier genommen worden. Das Ministerium bestätigte auch einen Angriff auf ein Schiff. Es soll Militärgüter nach Odessa transportiert haben, hieß es zur Begründung. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Anna Schimpp
Ukraine: Tote bei russischem Bombardement im Gebiet Donezk
Bei russischen Bombenangriffen sind im ostukrainischen Gebiet Donezk mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Angaben von Militärgouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram wurden vier weitere Menschen verletzt. Insgesamt seien vier Gleitbomben auf die Siedlung Olexandriwka abgeworfen worden.
Demnach wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus komplett zerstört und elf beschädigt. Schäden habe es auch an 42 Einfamilienhäusern, einem Kindergarten, einem Geschäft und einem Verwaltungsgebäude gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Bewohner der umkämpften Region zur Flucht auf. Olexandriwka liegt etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Gleitbomben sind Bomben, die mit Flügelkonstruktionen ausgestattet sind. Sie werden von russischen Kampfjets aus großer Entfernung und Höhe abgeworfen.
Demnach wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus komplett zerstört und elf beschädigt. Schäden habe es auch an 42 Einfamilienhäusern, einem Kindergarten, einem Geschäft und einem Verwaltungsgebäude gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Bewohner der umkämpften Region zur Flucht auf. Olexandriwka liegt etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Gleitbomben sind Bomben, die mit Flügelkonstruktionen ausgestattet sind. Sie werden von russischen Kampfjets aus großer Entfernung und Höhe abgeworfen.
Luzia Geier
USA: Außenminister Rubio trifft russischen Amtskollegen Lawrow
US-Außenminister Marco Rubio trifft an diesem Mittwoch in New York seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Das teilte das US-Außenministerium mit. Die beiden Politiker treffen sich im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Luzia Geier
Ukraine: Selenskij warnt vor neuem russischem Großangriff
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor einem neuen russischen Großangriff auf sein Land.
„Es gibt jetzt Geheimdienstinformationen, dass Russland einen neuen massiven Angriff auf die Ukraine vorbereitet.“Wolodimir Selenskij
Die Ukraine sei in ständigem Austausch mit ihren Verbündeten, um neue Flugabwehrsysteme zu sichern.
Selenskij: Ukraine weiter bereit zu Waffenruhe im Energiesektor
Die Ukraine ist im Krieg mit Russland weiter zu einer Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen bereit. „Das heißt, wir werden keine Angriffe auf Energieanlagen durchführen – auf den gesamten Energiesektor, auf alles“, sagte Präsident Wolodimir Selenskij nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Der Vorschlag werde von den USA an die russische Seite übermittelt. Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow den Vorschlag unter Verweis auf eine angestrebte umfassende Friedensregelung bereits abgelehnt.
Zugleich betonte Selenskij, dass Trump ihn nicht darum gebeten habe, auf Angriffe unter anderem auf die Ölindustrie in Russland zu verzichten. Vor einigen Tagen hatte der US-Präsident steigende Dieselpreise in den USA auf ukrainische Attacken gegen russische Raffinerien zurückgeführt.
Zugleich betonte Selenskij, dass Trump ihn nicht darum gebeten habe, auf Angriffe unter anderem auf die Ölindustrie in Russland zu verzichten. Vor einigen Tagen hatte der US-Präsident steigende Dieselpreise in den USA auf ukrainische Attacken gegen russische Raffinerien zurückgeführt.
Macron und Trump beraten über Energie-Waffenruhe in der Ukraine
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich vor Start der UN-Generaldebatte in New York mit US-Präsident Donald Trump zur Energieversorgung durch die Straße von Hormus und zu einer Energie-Waffenruhe im Ukraine-Krieg beraten. Man werde „Kräfte bündeln, um ein Moratorium für Angriffe auf die Energieinfrastruktur und auf zivile Infrastrukturen in der Ukraine zu erreichen“, schrieb Macron auf der Plattform X. „Die Zivilbevölkerung muss geschützt werden, und wir müssen so schnell wie möglich ernsthafte Verhandlungen über die Friedensbedingungen zwischen Russland und der Ukraine aufnehmen.“
Emmanuel Macron on Twitter / X
Dès mon arrivée à New York, j’ai rencontré le président Donald Trump. Nous avons décidé d’agir ensemble pour résorber les tensions sur les marchés de l’énergie, en protégeant les infrastructures critiques au Moyen-Orient et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.… pic.twitter.com/1B3WyPWGH0— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026
x.com
Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe auf Region Samara
In der russischen Region Samara an der Wolga haben ukrainische Drohnen nach Behördenangaben zivile Ziele getroffen. Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew teilt auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit, die Luftabwehr habe in der Nacht zwar Dutzende Drohnen abgeschossen. Dennoch seien Privathäuser und Autos beschädigt worden. In der Region befinden sich wichtige Industrieanlagen wie Ölraffinerien. Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt Samara, Iwan Noskow, ist ein Angriff auf die mehr als 1000 Kilometer südöstlich von Moskau gelegene Stadt abgewehrt worden. Sowohl die Ukraine als auch Russland weisen Vorwürfe zurück, gezielt zivile Objekte ins Visier zu nehmen.
Ukraine meldet vier Tote bei Angriff auf Dnipro
Russland hat in der Nacht die südukrainischen Industriestädte Dnipro, Krywyj Rih und Pawlohrad mit ballistischen Raketen angegriffen. In der Stadt Dnipro sind nach Angaben von Gouverneur Oleksandr Handscha vier Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Unter den Trümmern eines getroffenen Industriebetriebs würden noch Verschüttete vermutet. Das russische Verteidigungsministerium teilt unterdessen mit, die eigenen Streitkräfte hätten einen massiven Schlag gegen Ziele in der Ukraine ausgeführt. Dabei seien Industrie- und Militäranlagen, der Energie- und Treibstoffsektor sowie die Hafeninfrastruktur und Militärschiffe getroffen worden.
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew herrschte nachts mehrfach Luftalarm. Durch Drohnenangriffe seien drei Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. In einem Logistikbetrieb habe es gebrannt, ein fünfstöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden. Zudem fiel im Norden der Ukraine für fast 100 000 Menschen der Strom aus, nachdem die Infrastruktur angegriffen worden war, wie Behörden mitteilten.
Ihrerseits griffen die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen die Raffinerie der russischen Stadt Samara an der Wolga an. In der Anlage entstand ein Brand, wie russische und ukrainische Telegramkanäle berichteten. Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew schrieb auf Telegram von einem Drohnenangriff auf Industriebetriebe, der abgewehrt worden sei. Ein Mensch sei getötet worden. Es gebe Schäden an zivilen Objekten.
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew herrschte nachts mehrfach Luftalarm. Durch Drohnenangriffe seien drei Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. In einem Logistikbetrieb habe es gebrannt, ein fünfstöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden. Zudem fiel im Norden der Ukraine für fast 100 000 Menschen der Strom aus, nachdem die Infrastruktur angegriffen worden war, wie Behörden mitteilten.
Ihrerseits griffen die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen die Raffinerie der russischen Stadt Samara an der Wolga an. In der Anlage entstand ein Brand, wie russische und ukrainische Telegramkanäle berichteten. Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew schrieb auf Telegram von einem Drohnenangriff auf Industriebetriebe, der abgewehrt worden sei. Ein Mensch sei getötet worden. Es gebe Schäden an zivilen Objekten.
Rettungskräfte vor einem Wohnhaus in Kiew, das bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht getroffen wurde. Valentyn Ogirenko/Reuters
Luzia Geier
Kreml räumt Versorgungsengpässe in Oleschky ein – Kiew wirft Moskau Blockade vor
Der Kreml räumt kritische Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten in der russisch-kontrollierten ukrainischen Stadt Oleschky ein. Das russische Militär arbeite an einer Lösung, teilte die Regierung in Moskau mit. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wirft den russischen Truppen dagegen vor, humanitäre Hilfe zu blockieren und nicht auf Evakuierungsanfragen zu reagieren. In der Stadt im Gebiet Cherson „sterben 6000 Einwohner, darunter 200 Kinder, an Hunger und Kälte“, sagte er in einem Video auf Facebook. Die ukrainische Delegation wolle das Thema bei der UN-Vollversammlung in New York auf höchster Ebene ansprechen, um internationalen Druck auf Russland für einen humanitären Zugang auszuüben.
Vor Treffen mit Trump: Selenskij für begrenzte Waffenruhe
Vor einem in New York geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump weist der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij US-Kritik an Angriffen auf die russische Ölindustrie zurück. Er erneuerte dagegen seinen Vorschlag einer begrenzten Waffenruhe: „Der ukrainische Energiesektor, kritische Infrastruktur und unsere Lebensmittelexporte dürfen keine Ziele mehr für Russland sein, und das wird zu entsprechenden Deeskalationsschritten von unserer Seite führen“, schrieb Selenskij auf der Plattform X.
Am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist an diesem Dienstag Berichten zufolge ein Treffen von Trump und Selenskij verabredet. Trump hatte in einem Post auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass Russland im Krieg die Kontrolle über seine Dieselölindustrie verloren habe. Ein großer Teil der Raffinerien sei gesprengt worden und zumindest vorübergehend außer Betrieb. „Dieser lächerliche und endlose Krieg mit der Ukraine muss beendet werden“, schrieb er weiter. Dieser Forderung pflichtete Selenskij bei.
Schon vor mehr als einer Woche hatte Trump Selenskij dazu aufgerufen, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, und ihn für eine weltweite Dieselknappheit verantwortlich gemacht. Allerdings wirkt sich besonders der Krieg zwischen der USA und Iran auf den globalen Ölmarkt aus.
Am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist an diesem Dienstag Berichten zufolge ein Treffen von Trump und Selenskij verabredet. Trump hatte in einem Post auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass Russland im Krieg die Kontrolle über seine Dieselölindustrie verloren habe. Ein großer Teil der Raffinerien sei gesprengt worden und zumindest vorübergehend außer Betrieb. „Dieser lächerliche und endlose Krieg mit der Ukraine muss beendet werden“, schrieb er weiter. Dieser Forderung pflichtete Selenskij bei.
Schon vor mehr als einer Woche hatte Trump Selenskij dazu aufgerufen, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, und ihn für eine weltweite Dieselknappheit verantwortlich gemacht. Allerdings wirkt sich besonders der Krieg zwischen der USA und Iran auf den globalen Ölmarkt aus.
Russischer Angriff zerstört Einkaufszentrum in Saporischschja
Russische Luftangriffe auf die ukrainische Stadt Saporischschja haben nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij schwere Schäden an zivilen Gebäuden angerichtet. Ein großes Einkaufszentrum brannte lichterloh, wie Aufnahmen aus der frontnahen Großstadt im Süden der Ukraine zeigen. Auch mehrere neunstöckige Wohnblocks und ein Universitätsgebäude seien beschädigt worden, schrieb Selenskij in sozialen Netzwerken. Er sprach von fünf Verletzten.
Nach Selenskyjs Angaben trafen die nächtlichen russischen Angriffe zehn Regionen der Ukraine. Im Gebiet Charkiw sei eine Frau getötet worden. Das russische Militär sprach von Angriffen auf ein Logistikzentrum im Gebiet Kiew und Ziele in den Häfen Odessa und Ismajil.
Nach Selenskyjs Angaben trafen die nächtlichen russischen Angriffe zehn Regionen der Ukraine. Im Gebiet Charkiw sei eine Frau getötet worden. Das russische Militär sprach von Angriffen auf ein Logistikzentrum im Gebiet Kiew und Ziele in den Häfen Odessa und Ismajil.
Viele Russen befürchten offenbar neue Rekrutierungswelle nach Duma-Wahl
In Russland wächst die Sorge, dass Präsident Wladimir Putin nach den jüngsten Parlamentswahlen schon bald eine großangelegte neue Mobilisierung für den Krieg in der Ukraine anordnen könnte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, teilen diese Befürchtung offenbar auch Mitarbeiter des Kreml und von Rekrutierungsstellen. Dokumente, die Bloomberg News einsah, zeigen, dass Beamte in den vergangenen Monaten versuchten, ausländische Bankkonten zu eröffnen und Vermögenswerte ins Ausland zu verlagern. Zugleich ermutigten sie Freunde und Verwandte, Russland zu verlassen, so Bloomberg.
Anders als bei der vorherigen Mobilisierung im September 2022, die die öffentliche Besorgnis sprunghaft steigen ließ und Zehntausende zur Flucht aus Russland veranlasste, könnte es diesmal keine formelle Ankündigung geben. Der Kreml hat Berichten zufolge im Stillen die digitale Infrastruktur aufgebaut, um Menschen zum Militär einzuberufen, und zugleich mögliche Fluchtwege versperrt. Putin selbst bestreitet, dass es Pläne für eine neue Mobilisierung gibt.
Der Kreml muss jedes Jahr etwa 400 000 Soldaten rekrutieren, um die Reihen der Streitkräfte wieder aufzufüllen. Dabei setzte er bislang vor allem auf hohe Antrittsprämien und großzügige Gehälter, um Menschen zur Verpflichtung zu bewegen. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Pool an Freiwilligen zu versiegen beginnt.
Es gibt Berichte über eine steigende Zahl von Russen, die vor den Duma-Wahlen in das benachbarte Georgien oder das weiter südlich gelegene Armenien eingereist sind. Im August warf Moskau armenischen Vertretern „provokative“ Äußerungen vor, nachdem Jerewan Bereitschaft signalisiert hatte, Russen aufzunehmen, die vor dem Militärdienst fliehen.
Anders als bei der vorherigen Mobilisierung im September 2022, die die öffentliche Besorgnis sprunghaft steigen ließ und Zehntausende zur Flucht aus Russland veranlasste, könnte es diesmal keine formelle Ankündigung geben. Der Kreml hat Berichten zufolge im Stillen die digitale Infrastruktur aufgebaut, um Menschen zum Militär einzuberufen, und zugleich mögliche Fluchtwege versperrt. Putin selbst bestreitet, dass es Pläne für eine neue Mobilisierung gibt.
Der Kreml muss jedes Jahr etwa 400 000 Soldaten rekrutieren, um die Reihen der Streitkräfte wieder aufzufüllen. Dabei setzte er bislang vor allem auf hohe Antrittsprämien und großzügige Gehälter, um Menschen zur Verpflichtung zu bewegen. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Pool an Freiwilligen zu versiegen beginnt.
Es gibt Berichte über eine steigende Zahl von Russen, die vor den Duma-Wahlen in das benachbarte Georgien oder das weiter südlich gelegene Armenien eingereist sind. Im August warf Moskau armenischen Vertretern „provokative“ Äußerungen vor, nachdem Jerewan Bereitschaft signalisiert hatte, Russen aufzunehmen, die vor dem Militärdienst fliehen.