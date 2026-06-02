EVP-Chef Weber: EU-Sonderstatus für Ukraine ist Riesengewinn

Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat sich hinter den Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz für einen EU-Sonderstatus der Ukraine gestellt. Dies sei ein kreativer und guter Vorstoß, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht vom Montag zufolge. Die Ukraine werde mit ihrer erfahrenen Armee und Verteidigungstechnik ein echter Sicherheitsgewinn für Europa sein. „Wir können unsere Ostflanke dauerhaft gemeinsam sichern", erklärte Weber. Merz hatte zuvor eine vorübergehende Teilmitgliedschaft ins Spiel gebracht, um die Annäherung an die Europäische Union zu beschleunigen. Dem Kanzler schwebt vor, dass das Land ohne Stimmrecht an EU-Ratstreffen teilnimmt und einen Vertreter in die EU-Kommission entsendet. Zudem sollen bestehende Beistandsgarantien auf die Ukraine übertragen werden.





Mit Blick auf mögliche Friedensverhandlungen mit Russland betonte Weber, Europa solle sich darauf vorbereiten, eigenständig Gespräche zu führen. Er sehe in Moskau derzeit jedoch weder den Willen noch den richtigen Zeitpunkt dafür. Den von Russlands Präsident Wladimir Putin als Vermittler ins Spiel gebrachten Altkanzler Gerhard Schröder lehnte der EVP-Chef strikt ab. „Schröder kann gern den Pressesprecher von Putin machen, aber er kann kein ehrlicher Makler sein. Das ist völlig ausgeschlossen", so Weber. Diplomatie stoße bei dem russischen Präsidenten an ihre Grenzen. Frieden lasse sich nur sichern, wenn Europa stark sei und zusammenhalte.