Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
EU verhängt Sanktionen gegen Personen der russischen Justiz und des Strafvollzugs
Wiederaufbau in der Ukraine kostet laut Schätzung 588 Milliarden US-Dollar
Bundesregierung: Ungarn soll Zusage zu Ukraine-Kredit einhalten – Merz optimistisch
Wadephul: Ungarn verrät Kampf für die Freiheit – Reaktionen auf Blockade Ungarns
EU-Außenminister streiten um Ukraine-Unterstützung
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Die Ukraine hat nach Angaben ihres Armeechefs Oleksandr Syrskyj seit Ende Januar an der südlichen Front die Kontrolle über 400 Quadratkilometer zurückgewonnen. Im Abschnitt Oleksandriwka seien acht Siedlungen befreit worden, teilte er auf Telegram mit. Zum Vergleich: 400 Quadratkilometer entsprechen etwa der Fläche einer Großstadt wie Dnipro (oder in Deutschland: Köln).
Die Lage in dem genannten Gebiet bleibt laut Syrskyj jedoch schwierig. Der Feind setze den Druck fort und nutze aktiv kleine Angriffsgruppen zur Infiltration, Artillerie und Drohnen sowie zeitweise auch gepanzerte Fahrzeuge, erklärte der Armeechef.
Schon in den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Meldungen über ukrainische Rückeroberungen gegeben. Auch da war die Rede von Hunderten Quadratkilometern. Die Angaben sind allerdings nicht unumstritten. Ukrainische Militärbeobachter schrieben von allenfalls „stabilisierenden Maßnahmen“. Die Parlamentsabgeordnete Marjana Besuhla warf Präsident Wolodimir Selenskij in Bezug auf die Eroberungen sogar Desinformation vor und sprach von einer Lüge.
Das ukrainische Militär führte zuletzt vermehrt Gegenangriffe an der südlichen Front aus. Die Landesverteidiger versuchten dabei offenbar, die jüngsten Sperrungen von Starlink-Terminals auszunutzen, die russische Soldaten betreffen. Zusätzlich verschlechterten sich die Kommunikationsbedingungen der russischen Kämpfer wegen der Kreml-Maßnahmen zur Einschränkung des Messengerdienstes Telegram. Russische Soldaten und Militärblogger kritisierten in diesem Zusammenhang die russische Führung in Moskau zum Teil mit drastischen Worten.
EU verhängt Sanktionen gegen Personen der russischen Justiz und des Strafvollzugs
Die Europäische Union hat Sanktionen gegen acht Personen verhängt, denen schwere Menschenrechtsverletzungen und die Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit in Russland vorgeworfen werden. Wie der Rat der EU mitteilt, richten sich die Maßnahmen gegen Richter, die für politisch motivierte Urteile gegen Aktivisten verantwortlich seien, sowie gegen Leiter von Haftanstalten. In diesen Einrichtungen würden politische Gefangene unter unmenschlichen und erniedrigenden Bedingungen festgehalten. Die Betroffenen dürfen nicht mehr in die EU einreisen, ihre dortigen Vermögenswerte werden eingefroren. Zudem dürfen ihnen keine Gelder bereitgestellt werden.
Wiederaufbau in der Ukraine kostet laut Schätzung 588 Milliarden US-Dollar
Nach einer internationalen Schätzung wird der Wiederaufbau in der Ukraine fast 588 Milliarden US-Dollar, also umgerechnet 498 Milliarden Euro, über die kommenden zehn Jahre kosten. Das teilten die ukrainische Regierung, die Weltbank-Gruppe, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen gemeinsam mit. Die Summe entspricht fast dem Dreifachen des geschätzten Bruttoinlandsprodukts der Ukraine von 2025.
Allein in die Wiederherstellung zerstörter Wohngebäude, Minenräumung und Wirtschaftsförderungsprogramme investiert die Ukraine im laufenden Jahr laut der Mitteilung mehr als 15 Milliarden Dollar. Direkte Schäden durch die russischen Bombardierungen beliefen sich auf über 195 Milliarden Dollar, 19 Milliarden mehr als vor einem Jahr. Im Energiesektor seien die Schäden durch Angriffe auf Kraft- und Umspannwerke, Netze und Fernwärmeversorgung seit der letzten Bewertung um 21 Prozent angestiegen. Verstärkte russische Attacken auf die Eisenbahn und Häfen ließen die Wiederherstellungskosten dort der Mitteilung zufolge um 24 Prozent steigen. Von den Wohngebäuden waren zum Bewertungszeitpunkt Ende 2025 laut den Angaben 14 Prozent beschädigt oder zerstört.
Unterdessen besteht die Ukraine weiter auf Reparationszahlungen von Russland. „Ein Frieden ohne Folgen für den Aggressor stellt eine Einladung zur Wiederholung der Tat in unterschiedlichen Ecken der Welt dar“, sagte der Leiter der Präsidialkanzlei, Kyrylo Budanow, bei einer Rede auf einer Konferenz in Kiew. Es wäre sonst ein Beispiel für alle autoritären Regierungen:
„Überfalle, töte, zerstöre, und es wird dir nichts passieren. “Kyrylo Budanow
Budanow ist Mitglied der ukrainischen Delegation bei den bisher drei Friedensverhandlungstagen unter US-Vermittlung in Abu Dhabi und Genf. An diesem Dienstag jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine zum vierten Mal.
Bundesregierung: Ungarn soll Zusage zu Ukraine-Kredit einhalten – Merz optimistisch
Die Bundesregierung pocht darauf, dass Ungarn den Weg für einen 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU an die Ukraine freimacht. Ungarn habe im Dezember bereits seine Zustimmung gegeben, sagt Regierungssprecher Stefan Kornelius. "Sachfremde Überlegungen" sollten jetzt unterbleiben, fügt er mit Blick auf die ungarische Forderung nach einer Reparatur der Druschba-Pipeline in der Ukraine hinzu, die russisches Öl nach Ungarn geliefert hatte und die Russland bei seinen Angriffen zerstört haben soll. Die Ukraine habe Ungarn Angebote gemacht, betont der Regierungssprecher.
Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich optimistisch. Er versicherte der Ukraine die dauerhafte deutsche und europäische Unterstützung und kündigte an, dass die EU am Dienstag das 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschieden wird. "Wir müssen den Druck auf Russland aufrechterhalten. Wir müssen ihn sogar erhöhen. Wir müssen Moskaus Kriegsfinanzierung austrocknen", sagte der CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Tote in Odessa nach russischem Angriff
In der südukrainischen Region Odessa am Schwarzen Meer sind bei einem russischen Drohnenangriff laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Eine 20 Jahre alte Frau und ein Mann seien umgekommen, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Zudem gebe es mindestens drei Verletzte. Der russische Feind habe in der Nacht Industrieobjekte, Energie- und zivile Infrastruktur angegriffen. Es gebe Schäden unter anderem an Produktions- und Lagerstätten, Verwaltungsgebäuden und Verkehrsmitteln.
Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten am Morgen, dass Russland in der Nacht mit 126 Drohnen und einer Rakete vom Typ Iskander angegriffen habe. Die meisten Drohnen seien unschädlich gemacht worden, Einschläge habe es an 20 Stellen gegeben, teilte die Flugabwehr mit.
Die Ukraine setzte ihre Gegenangriffe im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg ebenfalls mit Luftschlägen fort. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass innerhalb von 24 Stunden neben Raketenschlägen auch 541 ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt worden seien. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Das Ministerium teilte auch mit, dass bei den Angriffen in der Ukraine unter anderem Objekte der Energie- und Verkehrsinfrastruktur Ziele gewesen seien.
Wadephul: Ungarn verrät Kampf für die Freiheit – Reaktionen auf Blockade Ungarns
Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert die Regierung in Budapest auf, ihre Haltung zur Ukraine zu überdenken. "Ich bin über die ungarische Position erstaunt", sagt Wadephul vor Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. "Wir werden mit unseren ungarischen Kollegen darüber diskutieren", kündigt der CDU-Politiker an und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn Ungarn seinen eigenen Kampf für die Freiheit, für die europäische Souveränität verrät."
Polens Außenminister Radosław Sikorski wirft Ungarn einen schockierenden Mangel an Solidarität mit der Ukraine vor. Die Regierung in Budapest schüre mithilfe staatlicher Propaganda Feindseligkeit gegenüber dem Nachbarland, um dies im Wahlkampf zu nutzen, sagt Sikorski in Brüssel. "Ich hätte von Ungarn ein viel größeres Gefühl der Solidarität mit der Ukraine erwartet."
Litauens Außenminister Kęstutis Budrys ist nach eigenen Worten "sehr frustriert" darüber, dass Ungarn den geplanten EU-Kredit an die Ukraine über 90 Milliarden Euro blockiert. Budrys äußert sich vor Beginn von Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel.
Gouverneur: Ukrainischer Angriff legt Energieinfrastruktur in Belgorod lahm
Ein ukrainischer Raketenangriff hat in der russischen Region Belgorod Behörden zufolge die Energieinfrastruktur schwer beschädigt. In Wohnhäusern gebe es Unterbrechungen bei der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Betroffen seien die Stadt Belgorod, die 40 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt, und die umliegende Region. Das genaue Ausmaß der Schäden solle bei Tagesanbruch ermittelt werden.
EU-Außenminister streiten um Ukraine-Unterstützung
Kurz vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine beraten die EU-Außenminister an diesem Montag über ein entscheidendes Ukraine-Darlehen und weitere Russland-Sanktionen. Bei dem Treffen in Brüssel dürfte besonders Ungarns neuerliche Blockade der 90 Milliarden Euro schweren Unterstützung für die Ukraine im Fokus stehen. Auf das Darlehen hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten eigentlich bereits im Dezember des vergangenen Jahres geeinigt. Auch das EU-Parlament stimmte schon zu. Das Geld soll den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine bis Ende 2027 decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen.
Am Freitag hatte Ungarn dann überraschend angekündigt, den letzten Schritt vor der Auszahlung der Gelder zu verhindern. Er galt eigentlich als Formalie. Die Begründung Ungarns: Die ukrainische Führung blockiere absichtlich die Wiederaufnahme von Öllieferungen über die Druschba-Pipeline. Diese ist nach ukrainischen Angaben durch russische Bombardierungen seit Ende Januar unterbrochen.
Eigentlich sollte bei dem Treffen der EU-Außenminister zudem das 20. Paket mit Sanktionen gegen Russland beschlossen werden. Doch auch hier gibt es zwischen den Mitgliedstaaten noch keine Einigkeit. Neben Ungarn hat auch Griechenland Vorbehalte.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rechnet nicht mit einer Einigung auf ein neues Sanktionspaket. Der anhaltende Widerstand Ungarns habe deutlich gemacht, dass bei dem Treffen der EU-Außenminister kein Konsens über die vorgeschlagenen Maßnahmen erzielt werden könne, sagt sie vor dem Treffen den Medien.
Einmal mehr will Ungarns Premier Orbán ein längst beschlossenes EU-Hilfspaket blockieren. Seine Anti-Ukraine-Haltung hat vor allem einen Grund:
Selenskij verurteilt „zynischen und grausamen Terroranschlag“ in Lwiw
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nächtliche Bombenexplosionen in der westukrainischen Stadt Lwiw als „zynischen und grausamen Terroranschlag“ verurteilt. Bei dem Anschlag waren eine Polizistin getötet und 25 weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Als mutmaßliche Täterin wurde eine 33-jährige Ukrainerin festgenommen, die nach Polizeiangaben von russischen Geheimdiensten zu der Tat angestiftet worden war. „Wir verfügen über Geheimdienstinformationen, dass die Russen weiterhin solche Dinge, also faktisch Angriffe auf Ukrainer, ausführen wollen“, sage Selenskij am Abend.
Die Explosionen hatten sich kurz nach Mitternacht ereignet. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft eilten die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines angeblichen Einbruchs zu einem Geschäft nahe der Altstadt von Lwiw. Als sie dort ankamen, sei die erste Explosion ausgelöst worden – und eine zweite dann, als kurz darauf Verstärkung eintraf. Eine 23 Jahre alte Polizistin war auf der Stelle tot, sechs weitere Beamte wurden lebensgefährlich verletzt.
„Die Umstände dieses Terroranschlags werden derzeit umfassend untersucht, viele Fakten liegen bereits vor“, teilte Selenskij auf Facebook mit. Die Täterin sei über Telegram rekrutiert worden. Die Behörden seien angewiesen worden, Maßnahmen und Reaktionen zu erarbeiten, um ähnliche Verbrechen zu verhindern. Aus Moskau gab es zu dem Vorfall zunächst keine Äußerungen.
Die Region Lwiw liegt im Westen der Ukraine an der polnischen Grenze. Die gleichnamige Gebietshauptstadt ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom EU-Gebiet entfernt. Dort leben auch viele Binnenflüchtlinge, die sich im russischen Angriffskrieg vor den Kämpfen im Osten der Ukraine in Sicherheit gebracht haben. Auch Lwiw ist immer wieder Ziel von russischen Raketen- und Drohnenangriffen.
Explosionen in Lwiw, Bürgermeister spricht von Terrorakt
In der Großstadt Lwiw ist es zu zwei Explosionen gekommen, die laut Behörden mindestens eine Polizistin getötet und weitere Sicherheitskräfte verletzt haben. „Das war ein Terroranschlag“, sagte Bürgermeister Andrij Sadowyj in einem Video in seinem Telegram-Kanal. Die Zahl der Verletzten stieg den Behörden zufolge auf 25, nachdem in der Nacht zunächst von 15 die Rede gewesen war.
Innenminister Ihor Klymenko informierte über die Festnahme einer Verdächtigen im Gebiet Lwiw, ohne Details zu nennen. Lwiws Bürgermeister Sadowyj teilte mit, es handele sich bei der festgenommenen Frau um eine ukrainische Staatsbürgerin. Die Polizei teilte Stunden später mit, dass es sich bei der Festgenommenen um eine 33-jährige Ukrainerin handele, die im Auftrag russischer Geheimdienste die Bomben selbst gebastelt und platziert habe.
Präsident Wolodimir Selenskij sprach den Angehörigen der getöteten Polizistin sein Beileid aus und erklärte, dass für die Ermittlungen zur Aufklärung des Terroranschlags alles Nötige unternommen werde. Die getötete Polizistin sei 23 Jahre alt gewesen, teilte die Nationalpolizei mit. Näheres zu den Hintergründen des Vorfalls ist bisher nicht bekannt.
Die Explosionen hatten sich kurz nach Mitternacht ereignet. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft eilten die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines angeblichen Einbruchs zu einem Geschäft nahe der Altstadt von Lwiw. Als sie dort ankamen, sei die erste Explosion ausgelöst worden – und eine zweite dann, als kurz darauf Verstärkung eintraf.
Die Region Lwiw liegt im Westen der Ukraine an der polnischen Grenze. Die gleichnamige Gebietshauptstadt ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von EU-Gebiet entfernt. Dort leben auch viele Binnenflüchtlinge, die sich im russischen Angriffskrieg vor den Kämpfen im Osten der Ukraine in Sicherheit gebracht haben. Auch Lwiw ist immer wieder Ziel von russischen Raketen- und Drohnenangriffen.
Ukraine meldet schwere russische Luftangriffe
Russland hat die Ukraine nach ukrainischen Angaben in der Nacht wieder mit zahlreichen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij wurde mindestens ein Mensch getötet. Behörden zufolge handelte es sich um einen 49-jährigen Mann aus Fastiw, einer Stadt etwa 60 Kilometer südwestlich von Kiew. 15 weitere Menschen seien infolge der Luftangriffe verletzt worden.
„Das Hauptziel des Angriffs war die Energieversorgung, auch normale Wohngebäude wurden beschädigt, und es gab Schäden an der Eisenbahn“, sagte Selenskij. Russland habe mit fast 300 Drohnen und 50 Raketen und Marschflugkörpern angegriffen.
Neben Kiew seien auch die Gebiete Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Poltawa und Sumy betroffen. „Moskau investiert weiterhin mehr in Angriffe als in Diplomatie“, sagte Selenskij mit Blick auf die Verhandlungen der Kriegsparteien, bei denen bisher kein Frieden in Sicht ist.
Allein in dieser Woche habe Russland über 1300 Kampfdrohnen, mehr als 1400 Gleitbomben und 96 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. „Deshalb müssen wir unsere Luftverteidigung stärken“, sagte der Präsident weiter. Die Ukraine brauche Abwehrsysteme, die auf ballistische Raketen reagieren. „Jedes solche Paket schützt kritische Infrastruktur und erhält die Normalität des Lebens“, sagte er.
Feuerwehrleute löschen in Kiew ein Feuer, nachdem eine Drohne während eines russischen Luftangriffs ein Wohnhaus getroffen hat. Foto: Sergei Grits/AP/dpa
Ukraine meldet Angriff auf Oreo-Keksfabrik
Russland hat laut ukrainischen Angaben eine Oreo-Keksfabrik in der Region Sumy mit einer Rakete angegriffen. Es habe keine Toten gegeben, jedoch sei ein Produktionsgebäude beschädigt worden, schreibt Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. „Wenn russische Raketen solche Orte treffen, zielen sie nicht nur auf die Ukraine. Sie richten sich gegen amerikanische Geschäftsinteressen in Europa.“ Die Anlage in Trostjanez gehört dem US-Konzern Mondelez und war bereits 2022 schwer beschädigt worden.
Öl-Streit: Ukrainischer Außenminister wirft Ungarn und der Slowakei Erpressung vor
Die Ukraine hat Ungarn und der Slowakei im Streit um Energielieferungen Provokation und Erpressung vorgeworfen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete Drohungen aus Budapest und Bratislava, der Ukraine nach den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur nun die Stromlieferungen abzustellen, als unverantwortlich. „Das bedroht die Energiesicherheit der gesamten Region“, teilte Sybiha auf der Plattform X mit. Kiew erwäge deshalb, den im Assoziierungsabkommen mit der EU vereinbarten Frühwarnmechanismus in Kraft zu setzen.
Ungarn und die Slowakei haben der Ukraine mit einem Stromlieferstopp gedroht, weil sie kein russisches Öl mehr durch die Druschba-Leitung des benachbarten Transitlandes erhalten. Außenminister Sybiha sagte, dass die Regierungen in Budapest und Bratislava ihre Beschwerden an den Kreml richten sollten – und nicht an Kiew.
Die Druschba-Pipeline sei durch die russischen Angriffe beschädigt, die Reparaturarbeiten seien trotz der Gefahr von Raketenangriffen im Gange, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Ministeriums. Kiew kritisierte, dass Bratislava und Budapest den Ukrainern ausgerechnet während der extremen Kälteperiode Strom, Heizung und Gas vorenthalten wollten.
„Damit spielen die Regierungen Ungarns und der Slowakei nicht nur dem Aggressor in die Hände, sondern schaden auch ihren eigenen Energieunternehmen, die Energie auf kommerzieller Basis liefern“, hieß es. „Die Ukraine hat auch alternative Wege zur Lösung der Frage der Versorgung dieser Länder mit nicht russischem Öl vorgeschlagen“, teilte das Ministerium weiter mit.
Ungarn und die Slowakei erhalten anders als andere EU-Staaten trotz westlicher Sanktionen weiter das vergleichsweise billige russische Öl und sind von der Leitung abhängig. Sie beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.
Streit um Druschba-Pipeline: Auch Slowakei erhöht Druck auf Ukraine
Nach Ungarn erhöht nun auch die Slowakei den Druck auf die Ukraine, russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder zu ermöglichen. Wenn der Öltransit an die Slowakei am Montag nicht wieder aufgenommen werde, werde er den staatlichen Netzbetreiber SEPS auffordern, die Notstromlieferungen an die Ukraine einzustellen, sagte Regierungschef Robert Fico laut Regierungsmitteilung, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.
Über die Druschba-Pipeline wird Öl aus Russland über die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei geliefert. Sie ist nach ukrainischen Angaben durch russische Bombardierungen seit Ende Januar unterbrochen. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.
Die Ölversorgung beider Länder ist weitestgehend von der Pipeline abhängig. Aus ukrainischer Sicht trägt der Kauf von Gas und Öl aus Russland durch die zwei EU-Länder zur Finanzierung des russischen Angriffskriegs bei.
Russland meldet Verletzte nach ukrainischem Angriff – Ziel 1500 Kilometer von der Grenze entfernt
Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die für ihre Rüstungsbetriebe bekannte russische Republik Udmurtien sind nach Behördenangaben mindestens elf Menschen verletzt worden. Drei Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte in der Hauptstadt Ischwesk der regionale Gesundheitsminister der Republik, Sergej Bagin, auf Telegram mit.
Der ukrainische Generalstab teilte mit, es seien wichtige Objekte des militärisch-industriellen Komplexes und der Logistik des Feindes getroffen worden. Bei dem Angriff wurden demnach Marschflugkörper des Typs Flamingo eingesetzt. Ziel sei ein für die Herstellung von Interkontinentalraketen und Raketen der Typen Kinschal, Iskander und Oreschnik wichtiger Rüstungsbetrieb in der Stadt Wotkinsk rund 50 Kilometer nordöstlich von Ischewsk gewesen. Bewohner in der Region westlich des Uralgebirges veröffentlichten auch Aufnahmen in sozialen Netzwerken von einem Brand und Schäden.
Angriffe gab es dem ukrainischen Generalstab zufolge auch auf der von Russland schon 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Dort seien Wachschiffe und Flugzeuge Ziele gewesen, hieß es. Das Ausmaß der Schäden dort wie in Udmurtien werde noch geprüft, hieß es.
Das russische Verteidigungsministerium teilte zwar mit, dass die Flugabwehr unter anderem fünf Flamingos und mehr als 170 Drohnen abgeschossen habe. Zu Schäden oder den genauen Orten machte das Ministerium aber wie fast immer keine Angaben.
Zuvor hatte der Chef der Republik Udmurtien, Alexander Bretschalow, berichtet, dass ein Objekt mit Drohnen angegriffen worden sei. Die Marschflugkörper erwähnte er nicht. Er sprach von Schäden und Verletzten. Details nannte er nicht – auch nicht den genauen Ort. In der Hauptstadt Ischewsk gab es wegen Luftalarms auf dem Flughafen zeitweilig keine Starts und Landungen.
Hingewiesen wurde in ukrainischen Kommentaren auch darauf, dass die Rüstungsfabrik in Wotkinsk rund 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liege – und der Angriff ein weiterer Beweis dafür sei, dass Kiew die Fähigkeiten habe, folgenreiche Gegenschläge tief im russischen Hinterland auszuführen.
