Trotz Drohungen aus Russland: EU-Vertretung will in Kiew bleiben

Ungeachtet massiver russischer Drohungen mit ​systematischen Angriffen auf Kiew wollen sich die Ukraine und die Vertretung der Europäischen Union (EU) in Kiew nicht einschüchtern lassen. Die EU wies russische Aufforderungen zurück, ihr diplomatisches Personal aus der ukrainischen Hauptstadt ​abzuziehen. Die EU-Vertretung werde in Kiew bleiben, erklärte die Leiterin des dortigen EU-Büros, Katarina Mathernova. Russland wolle ⁠mit seinen Warnungen lediglich Panik säen und die Ukraine isolieren. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha rief die Verbündeten auf, sich der russischen ​Erpressung nicht ​zu beugen.



Die Führung in Moskau hatte am ‌Montag Ausländer sowie Diplomaten aufgefordert, Kiew so schnell ‌wie möglich zu verlassen. Die russischen Streitkräfte würden systematische Schläge gegen militärische und politische Entscheidungszentren in der Hauptstadt beginnen, hieß es aus dem Außenministerium. Außenminister ​Sergej Lawrow rechtfertigte ​das Vorgehen in einem Gespräch mit seinem ​US-Kollegen Marco Rubio als Reaktion auf ukrainische Angriffe gegen Zivilisten. Moskau verwies dabei auf einen Drohnenangriff auf ein Studentenwohnheim in der von Russland kontrollierten Region Luhansk am ‌Freitag. Die Ukraine wies dies zurück und erklärte, sie habe eine militärische Kommandoeinheit getroffen.



Die Drohungen folgen auf ‌einen der schwersten Angriffe ‌auf Kiew seit Beginn des Krieges vor mehr als vier ​Jahren. Am Sonntag hatte Russland Kiew massiv beschossen und dabei auch eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete vom Typ ​Oreschnik eingesetzt. Es war das dritte Mal, dass diese Waffe ‌zum Einsatz kam. Bei den Angriffen kamen in der Hauptstadt zwei Menschen ums Leben, 91 wurden verletzt. Zahlreiche europäische Politiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, verurteilten den Angriff auf Kiew.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij beklagte in seiner abendlichen Videoansprache geringe Fortschritte mit den ⁠USA beim Ausbau der Produktion von Raketenabwehrsystemen ‌und erklärte, er erwarte ‌neue diplomatische Schritte aus Washington.