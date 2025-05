„Koalition der Willigen" sagt weitere Hilfen zu und drängt Moskau zu Feuerpause

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat der von Russland angegriffenen Ukraine robuste Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt. In Kiew sicherte er dem Land weitere finanzielle und militärische Hilfe zu, um einen „robusten und dauerhaften Frieden vorzubereiten“. Macron sagte: „Und vor allem werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Ukraine über robuste Sicherheitsgarantien verfügt, mit einem tragfähigen Armeeformat, einer Ausrüstung, die es ihr ermöglicht, weitere Angriffe abzuschrecken, mit Joint Ventures, Finanzierungen, aber auch mit angepassten Ausrüstungsformaten, und zweitens weiter an den Friedenstruppen arbeiten.“



Polens Regierungschef Donald Tusk, der mit Macron, dem deutschen Kanzler Friedrich Merz und dem britischen Premier Starmer als „Koalition der Willigen“ nach Kiew gereist war, hob die Solidarität der westlichen Staatengemeinschaft hervor: „Zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir das Gefühl, dass die gesamte freie Welt wirklich geeint ist“, sagte er nach den Gesprächen in Kiew, die auch ein gemeinsames Telefonat mit US-Präsident Donald Trump beinhalteten. Die Idee einer Waffenruhe von Montag an und der sofortigen Aufnahme von Friedensgesprächen werde von der gesamten Koalition der Länder getragen, die die Ukraine in ihrem Kampf um territoriale Integrität, Unabhängigkeit und Freiheit unterstützten.



Russland habe jetzt die Chance zu zeigen, ob es es mit einem Frieden ernst meine, sagte Starmer. Bislang habe immer nur die Ukraine ihre Bereitschaft zu einer Waffenruhe signalisiert. Die Verbündeten kündigten massive Verschärfungen der Sanktionen an, falls sich Russland verweigern sollte.