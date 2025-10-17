Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
Selenskij bei Trump in Washington
Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
Selenskij: Russischer Angriff mit mehr als 300 Drohnen und 37 Raketen
Trump behauptet: Indien will von Russland kein Öl mehr kaufen
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu
Trotz des internationalen Haftbefehls gegen Wladimir Putin will Ungarn den russischen Staatspräsidenten nicht festnehmen, sollte dieser zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Budapest kommen. Das hat Ungarns Außenminister Péter Szijjártó klargestellt.
„Wir erwarten auch Präsident Wladimir Putin mit Respekt“, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz in Budapest, wie ungarische Medien berichteten. Ungarns Regierung garantiere dem russischen Präsidenten eine ungehinderte Ein- und Ausreise aus Ungarn sowie die erfolgreiche Ausführung seiner Verhandlungen. Hierzu sei keine Abstimmung mit irgendjemandem erforderlich, „da wir ein souveränes Land sind“, sagte der Minister weiter.
Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag vor. Ungarn hatte im April dieses Jahres beschlossen, das ICC zu verlassen, im Mai hatte Ungarns Parlament dies gebilligt. Wirksam wird dies erst ein Jahr später. Formell muss aber auch Budapest weiter bei Ermittlungen mit dem Gericht zusammenarbeiten, wenn diese vor dem Austritt des Landes begonnen haben.
Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
Ungarn müsste sich bei einem möglichen Treffen der Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, nach Einschätzung der Bundesregierung an die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) halten. Die Regierung in Budapest habe zwar ihren Austritt aus den Statuten des Gerichtshofs erklärt, dieser werde aber erst zum April nächsten Jahres gültig, sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Insofern bliebe Ungarn verpflichtet, den gegen Putin geltenden Haftbefehl bei einer Einreise des russischen Präsidenten zu vollstrecken. Ob es aufgrund der möglichen Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin Ausnahmen gebe, müsse Ungarn mit dem Strafgerichtshof klären, so der Sprecher. Explizit geklärt sei dies in den Statuten nicht.
Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken über Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen.
An Sotschis Flughafen kam es laut Medienberichten wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle.
In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, denen zufolge in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.
Selenskij bei Trump in Washington
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist am Donnerstag zu Gesprächen in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington eingetroffen. Zunächst waren Treffen mit Rüstungsunternehmen geplant, teilte der Staatschef auf sozialen Netzwerken mit. Gesprochen werde auch über zusätzliche Lieferungen von Flugabwehrsystemen. Vor dem Hintergrund der durch russische Angriffe hervorgerufenen Energiekrise in der Ukraine seien auch Treffen mit Vertretern US-amerikanischer Energieunternehmen geplant.
Für Freitagmittag (Ortszeit, 19 Uhr MESZ) stehen dann Gespräche mit US-Präsident Donald Trump auf dem Plan. Selenskij äußerte vorher die Hoffnung, dass ähnlich wie beim Konflikt im Nahen Osten auch bei Russland eine Sprache der Stärke zum Erfolg führen werde. „Wir sehen bereits, dass Moskau sich beeilte, den Dialog zu erneuern, sobald es von den Tomahawk(-Marschflugkörpern) hörte“, schrieb der Ukrainer hinsichtlich des stattgefundenen Telefonats zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Der Republikaner will sich „wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen“ in Budapest mit Russlands Präsident treffen. Auch Kremlsprecher Dimitri Peskow bestätigte der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, dass die beiden sich „in den nächsten zwei Wochen oder etwas später“ zu einem neuen Gipfel wiedersehen.
Das Putin-Telefonat bringt eine neue Dynamik – denn eigentlich hatte sich der Plan Selenskijs ja bereits abgezeichnet. Kiew erwartet von Washington die Freigabe für den Verkauf von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern. Der Kreml hat das Weiße Haus mehrfach nachdrücklich vor diesem Schritt gewarnt. Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren. Bisher ohne größeren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen kommt – doch das fand nie statt.
Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
US-Präsident Donald Trump will Putin in Ungarn zu Gesprächen über die Ukraine treffen. Einen genauen Zeitpunkt nennt er nicht. Das Gespräch mit dem Kreml-Chef sei "sehr produktiv“ gewesen, schreibt Trump auf der Plattform "Truth Social".
Kommende Woche soll es nach seinen Worten zunächst ein Treffen hochrangiger Regierungsvertreter geben. Auf US-Seite werde Außenminister Marco Rubio die Gespräche leiten. Der Ort dafür müsse noch festgelegt werden. Er habe mit Putin auch über Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern gesprochen, wenn der Krieg in der Ukraine vorüber sei.
In Trumps Ankündigung war nicht die Rede davon, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in irgendeiner Weise eingebunden werden soll. Der US-Präsident schrieb nur, dass er mit dem Ukrainer am Freitag im Weißen Haus über sein Telefonat mit Präsident Putin sprechen werde.
Ukrainischer Generalstab: Nordkoreanische Soldaten steuern Drohnen über Sumy
Nordkoreanische Soldaten steuern nach ukrainischen Angaben von Russland aus Drohnen für Aufklärungseinsätze über der Ukraine. Die Einheiten operieren von der russischen Region Kursk aus, um ukrainische Stellungen in der benachbarten Region Sumy ausfindig zu machen, teilt der Generalstab mit.
Es ist das erste Mal seit Monaten, dass Kiew über einen Einsatz nordkoreanischer Soldaten berichtet. Im vergangenen Jahr kämpften Tausende nordkoreanische Soldaten an der Seite russischer Streitkräfte in derselben Region. Sie sollen hohe Verluste erlitten haben. Nordkorea und Russland haben einen Verteidigungspakt unterzeichnet und ihre militärische Zusammenarbeit ausgebaut. Die Ukraine und Südkorea schätzen, dass Pjöngjang mehr als 10 000 Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine im Gegenzug für wirtschaftliche und militärtechnische Hilfe entsandt hat.
Trump will vor Treffen mit Selenskij mit Putin sprechen
Vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Freitag will US-Präsident Donald Trump heute mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin sprechen, das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Beamten des Weißen Hauses. Zuerst hatte das Online-Medium Axios darüber berichtet. Selenskij will mit Trump unter anderem über weitere Militärhilfen, und insbesondere über die Lieferung der weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörper, reden. Der US-Präsident hat zuletzt mehrfach seinen Unmut über Putin geäußert, dem er vorwirft, nicht an einer Friedenslösung interessiert zu sein. Und aus Moskau waren Drohungen laut geworden wegen der möglichen Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine.
Selenskij: Russischer Angriff mit mehr als 300 Drohnen und 37 Raketen
Vor dem Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Washington hat Russland erneut die Energieversorgung der Ukraine angegriffen. „Diesen Herbst nutzen die Russen jeden Tag für Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur“, schrieb Selenskij auf Telegram. Moskaus Militär habe mehr als 300 Angriffsdrohnen und 37 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Attackiert wurde demnach die Infrastruktur in den Regionen Winnyzja im Westen sowie Sumy und Poltawa im Nordosten.
In der Stadt Nischyn im Gebiet Tschernihiw wurde demnach außerdem ein Mensch verletzt, und es gab Schäden. In der Region Charkiw seien kritische Infrastruktur und eine Einheit des Zivilschutzes angegriffen worden. Selenskij warf Russland Doppelschläge vor, um Feuerwehrleute und Energieversorger, die nach einem Angriff am betroffenen Ort im Einsatz sind, zu verletzen.
Russland meldete ebenfalls nächtliche Luftangriffe. In der russischen Grenzregion Belgorod beklagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow, dass es nach einem ukrainischen Angriff auf ein Infrastrukturobjekt zu Stromabschaltungen im Kreis Waluiki kommen könne. Außerdem sei eine Person verletzt worden, schrieb er auf Telegram.
Stromausfälle gab es nach Angaben von Gouverneur Alexander Gussew in einigen Siedlungen im südrussischen Gebiet Woronesch. In der Region Wolgograd stürzten nach Behördenangaben Drohnentrümmer auf ein Umspannwerk im Kreis Nowonikolajewski. Auch dort werde an der Wiederherstellung der Stromversorgung umliegender Ortschaften gearbeitet.
Trump behauptet: Indien will von Russland kein Öl mehr kaufen
Indien will nach den Worten von US-Präsident Donald Trump seine Ölkäufe in Russland einstellen. Dies habe ihm der indische Premierminister Narendra Modi zugesichert, sagt Trump vor Journalisten im Weißen Haus. "Das ist ein großer Schritt", fügt er hinzu. Eine Stellungnahme der indischen Regierung liegt zunächst nicht vor. Die USA versuchen wegen des Kriegs in der Ukraine, die russischen Öleinnahmen zu drosseln.
Ukraine fordert 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe
Die Ukraine benötigt im kommenden Jahr nach eigenen Angaben zwischen zwölf und 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe. Dies sei Teil der Nato-Initiative zum Kauf von US-Waffen. Weiter sagt Verteidigungsminister Denys Schmyhal in Brüssel, die Ukraine könne bei ausreichender Finanzierung durch Verbündete im kommenden Jahr zehn Millionen Drohnen produzieren.
Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfen von zwei Milliarden Euro zu
Deutschland hat der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro zugesagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Brüssel an, damit solle vor allem die ukrainische Luftverteidigung gegen die Angriffe des russischen Militärs gestärkt werden.
Ein Paket im Umfang von 500 Millionen Dollar umfasse unter anderem Patriot-Abfangraketen, Radarsysteme sowie präzisionsgelenkte Artillerieraketen und Munition. Zudem werde Deutschland zwei weitere IRIS-T-Luftverteidigungssysteme samt einer großen Anzahl an Lenkflugkörpern liefern. Darüber hinaus umfasse die Hilfe Panzerabwehrwaffen, Kommunikationsgeräte und moderne Handfeuerwaffen.
"Die aktuellen Entwicklungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine müssen unsere Entschlossenheit stärken, unsere Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen", sagte der Minister. Russland zeige keine erkennbare Absicht, diesen Krieg zu beenden, und versuche, seine Misserfolge durch Angriffe auf ukrainische Städte zu verschleiern. Gleichzeitig sei zu beobachten, wie die ukrainischen Streitkräfte die russischen Vorstöße merklich verzögerten. Pistorius sprach von schätzungsweise 300 000 russischen Opfern seit Jahresbeginn.
Hegseth erhöht den Druck auf Russland: Liefern die USA bald "Tomahawks" an die Ukraine?
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat von Russland ein schnelles Ende des Kriegs in der Ukraine gefordert und dies mit einer Drohung verbunden. Sollte kurzfristig kein Weg zum Frieden gefunden werden, würden die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten Russland für seine fortgesetzte Aggression zur Rechenschaft ziehen, sagte Hegseth bei einem Treffen der rund 50 Ukraine-Unterstützerstaaten in Brüssel. "Wenn wir diesen Schritt tun müssen, ist das US-Kriegsministerium bereit, seinen Teil auf eine Weise beizutragen, wie es nur die Vereinigten Staaten können."
Dies könnte als Hinweis auf die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit großer Reichweite verstanden werden. Dies wird voraussichtlich auch beim Treffen von Präsident Wolodimir Selenskij in Washington am Freitag Thema sein.
Selenskij stellt Odessa unter Militärverwaltung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die Schwarzmeer-Metropole Odessa im Konflikt mit dem Bürgermeister unter Militärverwaltung gestellt. Per Dekret gründete das Staatsoberhaupt die neue Militärverwaltung und bestimmte den Geheimdienstgeneral Serhij Lyssak zu deren Chef. Lyssak wurde zugleich als Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk nach mehr als zweieinhalb Jahren von seinem Amt entbunden, um der neuen Aufgabe nachzugehen.
Dem bisher verantwortlichen und gewählten Bürgermeister von Odessa, Hennadij Truchanow, hatte Selenskij am Vortag die Staatsbürgerschaft entzogen. Angeblich soll er einen russischen Pass besitzen. Truchanow weist die Vorwürfe zurück, will gegen die Entscheidung Selenskijs klagen und hält an seinem Bürgermeister-Posten fest. Mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit ist das gewählte Stadtoberhaupt auch praktisch seines Amtes enthoben; ihm könnte sogar eine Abschiebung drohen.
Investigativjournalisten des russischen Portals „The Insider" zweifelten indes die Echtheit der vom Geheimdienst SBU vorgelegten Dokumente an. Die Überprüfung der Passnummer habe ergeben, dass ein derartiger Reisepass fünf Jahre früher und an eine Frau ausgegeben worden sei. Zudem enthalte die veröffentlichte Kopie einen Fehler bei der englischen Transliteration des Vornamens Gennadi mit lateinischen Buchstaben. Statt „Gennadiy“ sei „Genadiy“ geschrieben worden.
„Viel zu viele Sicherheitsfragen in Odessa blieben viel zu lange ohne entsprechende Antworten“, sagte Selenskij am Vortag, ohne konkrete Details zu nennen. Die Stadt brauche einen stärkeren Schutz und mehr Unterstützung. Kritiker Selenskijs beklagen, dass der Präsident immer mehr gewählten Volksvertretern eine Militärverwaltung mit seinen Vertrauten vorsetze. Aufgrund des geltenden Kriegsrechts werden die eigentlich Ende Oktober fälligen Kommunalwahlen ausgesetzt. Die Vollmachten aller kommunalen Vertreter wurden allerdings durch einen Parlamentsbeschluss bis Ende des Krieges bestätigt.
Selenskij werden bereits seit Längerem unter anderem vom Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, autoritäre Tendenzen vorgeworfen. Zwischen Klitschko und dem von Selenskij eingesetzten Militärverwalter Tymur Tkatschenko ist es in den vergangenen Tagen zu öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen gekommen. Selenskij hatte Klitschko nach Stromausfällen infolge russischer Drohnenangriffe kritisiert.
Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen
Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Kampfjets vom Typ Eurofighter auf dem polnischen Militärflugplatz Malbork stationieren. „Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen“, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Damit werde man „noch aktiver und noch präsenter und sichtbarer an der Ostgrenze des Bündnisses“.
Milliardeninvestitionen in Drohnen sollen ebenfalls in den kommenden Jahren erfolgen. Es gehe um alle Arten von Drohnen, also auch um Angriffsdrohnen, sagte Pistorius. Das aggressive Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin zeige, dass man bei der Stärkung der Verteidigungsbereitschaft nicht einen Moment nachlassen dürfe. Das zusätzliche deutsche Engagement für den Schutz der Ostflanke soll den Angaben zufolge im Rahmen des Nato-Einsatzes „Eastern Sentry“ erfolgen. Er wurde im September in Reaktion auf mutmaßlich vorsätzliche Luftraumverletzungen durch russische Kamikaze-Drohnen in Polen gestartet. Über die Initiative werden vor allem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten mobilisiert.
Deutschland stellt bislang beispielsweise vier Kampfjets vom Typ Eurofighter, die sich vom Fliegerhorst in Rostock-Laage aus an bewaffneten Schutzflügen über Polen beteiligen können. Der neue Einsatz in Polen soll im Dezember beginnen und mindestens bis März kommenden Jahres dauern. Neben Deutschland sind unter anderem auch Frankreich, Großbritannien, Tschechien und Dänemark an „Eastern Sentry“ beteiligt.
Abschuss als Option: Nato will Abschreckung verbessern
Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten haben in Brüssel über eine bessere Abschreckung und Verteidigung beraten. Es gehe um die Frage, wie man noch mehr für den eigenen Schutz tun könne, sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Bei der Drohnenabwehr etwa könne man auch von der Ukraine lernen. Er erklärte, dass die Nato bereits heute in der Lage sei, im Ernstfall das gesamte Bündnisgebiet zu verteidigen. So sei etwa im Fall der in den estnischen Luftraum eingedrungenen russischen Jets vom Typ MiG-31 festgestellt worden, dass diese keine Bedrohung dargestellt hätten. Demnach geht es vor allem auch um technologische Anpassungen bei der Drohnenabwehr, um zu verhindern, dass vergleichsweise günstige Drohnen mit teuren Flugabwehrraketen abgeschossen werden müssen.
Zu der Debatte um eine mögliche Änderung der Einsatzregeln für Nato-Einsätze zum Schutz der Ostflanke erklärte Rutte, dass ein Abschuss als bedrohlich eingestufter Kampfjets bereits heute möglich sei. Dass grundsätzlich abgeschossen werden solle, finde er nicht. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, der US-General Alexus Grynkewich, sieht das ebenso. Nach Angaben von Diplomaten will er Alliierte allerdings dazu bringen, nationale Einschränkungen für die Beteiligung ihrer Streitkräfte an Nato-Einsätzen so weit wie möglich aufzuheben. Diese können beispielsweise vorsehen, dass Kampfjet-Piloten sich nicht an Abschussmanövern beteiligen und nur in bestimmten Lufträumen fliegen dürfen.
Diskutiert wird zudem, ob der jüngst gestartete Nato-Einsatz zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke durch eine deutlich stärkere Präsenz an den Grenzen zu Russland ergänzt werden sollte – auch um es Kreml-Chef Wladimir Putin schwer zu machen, sich militärisch auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu konzentrieren. „Wir müssen dieser Eskalation mit Stärke begegnen“, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey in Brüssel. Er kündigte an, dass Großbritannien noch mindestens bis Jahresende Jets für Kontrollflüge über Polen bereitstellen wird.
Nach dem Nato-Treffen sollen am Mittwochnachmittag unter Leitung Deutschlands und Großbritanniens weitere Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine koordiniert werden. Nato-Generalsekretär Rutte geht davon aus, dass europäische Alliierte weitere Finanzierungszusagen für US-Waffenlieferungen für die Ukraine machen.
