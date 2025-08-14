Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Starmer trifft Selenskij vor Alaska-Gipfel in London
Internationale Reaktionen: Unterstützung für Ukraine unerschütterlich
Die Kernforderungen von Merz und Selenskij für den Trump-Putin-Gipfel
Merz: Wir hatten ein konstruktives und gutes Gespräch mit Trump
Merz und Selenskij geben gemeinsame Pressekonferenz
Sarah Langner
Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin
Der Kreml gibt weitere Details zum Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska bekannt. "Alles beginnt morgen etwa gegen 11.30 Uhr lokaler Zeit (21.30 Uhr MESZ)", teilte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, gemäß russischen Nachrichtenagenturen mit. Hauptthema werde der russische Krieg in der Ukraine sein. Nach den Gesprächen ist Uschakow zufolge eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Trump geplant.
Zur russischen Delegation werden neben Uschakow Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Beloussow, Finanzminister Anton Siluanow und der für die US-Verhandlungen zuständige Kirill Dmitrijew gehören. Nach Angaben von Uschakow wollen Putin und Trump bei ihrem Treffen auch über das "riesige ungenutzte Potenzial" der russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen beraten.
Bei einem Vorbereitungstreffen sagte Kremlchef Wladimir Putin, die US-Administration unternehme "recht energische und aufrichtige Anstrengungen", um die Kämpfe in der Ukraine zu beenden. Sollte dies gelingen, stellte Putin nach Angaben des Kremls neue Rüstungskontrollverträge in Aussicht. In diesen Verträgen wurde in den letzten Jahrzehnten die Abrüstung von Nuklearwaffen zwischen den beiden Atommächten geregelt. Aktuell sind alle bisherigen Verträge ausgelaufen oder aufgekündigt worden.
Philipp Saul
Tote im Gebiet Cherson nach russischem Beschuss
Im südukrainischen Gebiet Cherson sind mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere sechs wurden verletzt, wie die Polizei des Gebiets mitteilte. Die Ortschaften Tschornobajiwka, Stepaniwka und Komyschany wurden demnach mit Mehrfachraketenwerfern beschossen. Dabei seien mehr als 70 Wohnhäuser und auch landwirtschaftliche Gebäude beschädigt worden.
Die Ortschaften liegen am Rand der Gebietshauptstadt Cherson auf dem nördlichen Ufer des Stromes Dnipro. Der Fluss bildet an dieser Stelle die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen, es gibt immer wieder gegenseitigen Artilleriebeschuss über den Dnipro hinweg.
Julia Bergmann
Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland - Brand in russischer Ölraffinerie
Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der russischen Grenzregion Belgorod mindestens drei Menschen verletzt worden. Alle seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Bei dem Angriff sei das Gebäude der Gebietsverwaltung angegriffen worden. Auch im südrussischen Gebiet Rostow gab es Verletzte infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Mindestens 13 Menschen wurden nach Angaben des Gouverneurs Juri Sljussar in der Gebietshauptstadt Rostow am Don verletzt. Zwei Schwerverletzte kamen demnach ins Krankenhaus.
Im südrussischen Gebiet Wolgograd gab es einen Brand und ein Leck in einer Erdölraffinerie infolge eines Drohnenangriffs. Ursache seien herabgestürzte Drohnentrümmer gewesen, teilte der Gouverneur Andrej Botscharow mit. Insgesamt wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 44 ukrainische Drohnen im Laufe der Nacht abgefangen. Am Vormittag seien weitere acht abgeschossen worden. Bei ihrem Abwehrkampf gegen eine russische Invasion greift die Ukraine auch Ziele im Hinterland von Russland an.
Julia Bergmann
Julia Bergmann
Starmer trifft Selenskij vor Alaska-Gipfel in London
Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Alaska-Gipfel will der britische Premierminister Keir Starmer den ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij in London empfangen. Das bestätigte die Downing Street auf Anfrage. Am Mittwoch war Selenskij bereits in Berlin, von wo aus er und Bundeskanzler Friedrich Merz Videoschalten mit anderen Staats- und Regierungschefs geführt hatten.
In den Tagen vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska haben die Europäer versucht, eine gemeinsame Linie mit der US-Regierung zu finden, und Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Es besteht die Sorge, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt.
Patrick Wehner
Politico: Trump stellt US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine in Aussicht
US-Präsident Donald Trump stellt europäischen Politikern laut einem Medienbericht Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine in Aussicht. Dies berichtet die Online-Zeitung Politico. Zudem habe Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Verbündeten zugesichert, bei seinem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in dieser Woche nicht über eine Aufteilung des ukrainischen Staatsgebiets zu verhandeln. Dies meldet wie der US-Fernsehsender NBC.
Juri Auel
US-Regierung setzt einige Sanktionen für Trump-Putin-Treffen aus
Die US-Regierung setzt einige Russland-Sanktionen teilweise aus, damit das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska am Freitag stattfinden kann. Die Pause gilt bis zum 20. August, wie das US-Finanzministerium mitteilte. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Jahren Behörden und Unternehmen aus Russland mit Sanktionen belegt. Ein zentraler Grund war der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Das könnte den Betroffenen die Reise nach Alaska erschweren. Das Finanzministerium stellte zugleich klar, dass kein blockiertes Eigentum freigegeben werde - und die Aussetzung ausdrücklich nur für Aktivitäten rund um das Treffen in Alaska gelte. Namen wurden in der Mitteilung des Finanzministeriums nicht genannt.
Juri Auel
US-Minister: Europäer müssen zu mehr Sanktionen bereit sein
US-Finanzminister Scott Bessent fordert, dass sich Europa Sanktionen gegen Länder anschließt, die russisches Erdöl kaufen. Die USA verhängten bisher einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Indien als Strafe dafür, dass das Land russisches Öl bezieht. „Die Europäer müssen bereit sein, diese sekundären Sanktionen mitzutragen“, sagte er im Sender Bloomberg TV. US-Präsident Donald Trump werde dem russischen Staatschef Wladimir Putin bei deren Treffen in Alaska am Freitag sagen, dass „alle Optionen auf dem Tisch liegen“, sagte Bessent. „Sanktionen könnten verschärft werden, sie könnten gelockert werden“ - und zeitlich beschränkt sein oder unbefristet bleiben.
Beim jüngsten G-7-Gipfel habe er die Anwesenden gefragt, ob sie bereit wären, wegen der Öl-Importe aus Russland einen Zoll von 200 Prozent auf Waren aus China zu verhängen. „Und wissen sie was? Alle wollten sich ansehen, welche Schuhe sie gerade tragen.“ Die Einnahmen aus den Energieexporten sind eine zentrale Einnahmequelle Russlands, das seit Februar 2022 die Ukraine angreift. Die USA und die EU verhängten in den vergangenen Jahren auch verschiedene andere Sanktionen gegen Russland.
Juri Auel
Trump: Schneller zweiter Gipfel mit Putin denkbar
US-Präsident Donald Trump zufolge gibt es eine gute Chance, dass es ein zweites Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin geben wird. Dies sei allerdings nicht sicher, sagt Trump. Ein zweiter Gipfel solle dann schnell stattfinden mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Die Gespräche am Nachmittag mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Selenskij vor seinem ersten Treffen mit Putin bewertet Trump als sehr gut.
Auf die Frage, worauf sich Putin einstellen müsse, sofern er einem Ende des Ukraine-Krieges nicht zustimme, kündigte Trump nicht weiter ausgeführte "schwerwiegende Konsequenzen" an. Auf eine Rückfrage, ob er damit Zölle meine, ging der Präsident nicht ein.
Juri Auel
Internationale Reaktionen: Unterstützung für Ukraine unerschütterlich
Der britische Premierminister Keir Starmer bekräftigt die "unerschütterliche" Unterstützung seines Landes für die Ukraine. Internationale Grenzen dürften nicht mit Gewalt geändert werden, sagt Starmer nach dem Ukraine-Videogipfel mit US-Präsident Donald Trump. Die Ukraine benötige zudem robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, um ihre territoriale Integrität zu verteidigen.
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich für ein Dreiertreffen zwischen US-Präsident Trump, Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Europa ausgesprochen. Trump wolle sich für eine solche Zusammenkunft einsetzen, sagte Macron in seiner Sommerresidenz in Bormes-les-Mimosas. „Wir wünschen uns, dass das in Europa abgehalten wird, in einem neutralen Land, das von allen Seiten akzeptiert wird.“ Macron sagte zudem, Trump sei sehr klar darin gewesen, dass es das Ziel der USA sei, bei dem Treffen mit Putin in Alaska eine Waffenruhe zu erreichen.
Europa, die USA und die Nato haben nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen durch den Austausch ihre gemeinsame Basis gestärkt. Sie sprach von einem „sehr guten Gespräch“. „Wir werden uns auch in Zukunft eng abstimmen“, so von der Leyen.
Der Westen und die Ukraine sind nach den Worten von Nato-Generalsekretär Mark Rutte geeint in dem Ziel, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. "Der Ball liegt nun im Feld Russlands", sagte Rutte nach dem Video-Gipfel. Er würdigte die "Führung und enge Abstimmung mit den Verbündeten" durch Trump vor dessen Treffen mit Putin.
Polen pocht auf eine harte Linie gegen Russland. Nur so könne Moskau gestoppt werden, sagte der außenpolitische Berater des polnischen Präsidenten, Karol Nawrocki. Russland dürfe nicht die Friedensbedingungen diktieren. Eine endgültige Lösung des Krieges müsse unter Einbeziehung der Ukraine erfolgen, fügt Nawrocki hinzu, der an dem Gespräch teilgenommen hatte.
Katja Guttmann
Selenskij erwartet Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien
Vom bevorstehenden Alaska-Gipfel erhofft sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij einen sofortigen Waffenstillstand sowie robuste Sicherheitsgarantien für sein Land. Das sagte er laut Übersetzung des Kanzleramts in Berlin nach Beratungen mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Donald Trump. Bei allen Verhandlungen, bei denen es um die Zukunft seines Landes gehe, müsse die Ukraine mit am Tisch sitzen, betonte Selenskij. Zudem dürfe Russland kein Veto-Recht bei einem möglichen Nato-Beitritt der Ukraine eingeräumt werden.
Der vom russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin geäußerte Wunsch nach einem Kriegsende ist nach Darstellung Selenskijs nur ein Bluff. Er habe US-Präsident Trump davor gewarnt, sagte Selenskij. Putin versuche, vor dem Treffen in Alaska entlang der gesamten ukrainischen Front Druck auszuüben.
Katja Guttmann
„Der amerikanische Präsident weiß: Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika nun auf einen Frieden in der Ukraine hinarbeiten, der europäische und ukrainische Interessen wahrt, dann kann er sich dabei auf unsere volle Unterstützung berufen und darauf zählen.“Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin nach den Beratungen mit Trump und Selenskij zum bevorstehenden Alaska-Gipfel mit Putin
Sina Kampe
Die Kernforderungen von Merz und Selenskij für den Trump-Putin-Gipfel
Im Anschluss an die Live-Schalten mit europäischen Spitzenpolitikern, US-Präsident Donald Trump und dessen Vize J.D. Vance nannte Kanzler Friedrich Merz beim gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij fünf Kernforderungen für die Verhandlungen am Freitag in Alaska:
- „Die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, sobald es Folgetreffen gibt“, sagte Merz.
- Verhandlungen sollten in der „richtigen Reihenfolge“ abgehalten werden – ein Waffenstillstand müsse am Anfang stehen, danach könnten „wesentliche Elemente“ in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.
- „Die Ukraine ist zu Verhandlungen über territoriale Fragen bereit“, erklärte Merz. „Dann muss aber die sogenannte Kontaktlinie der Ausgangspunkt sein. Eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen steht nicht zur Debatte.“
- Verhandlungen müssten „robuste Sicherheitsgarantien“ für Kiew umfassen, die Ukraine müsse langfristig auf westliche Hilfe zählen können.
- Verhandlungen müssen Teil einer gemeinsamen transatlantischen Strategie sein, so Merz: „Gibt es in Alaska keine Bewegung, sollten und müssen die europäischen Staaten den Druck erhöhen.“
US-Präsident Trump kenne und teile die Positionen „weitgehend“, erklärte Merz.
Katja Guttmann
Merz: Wir hatten ein konstruktives und gutes Gespräch mit Trump
Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, die Videokonferenz mit US-Präsident Donald Trump sei konstruktiv gewesen. "Wir Europäer tun alles in unserer Kraft Stehende, um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen", sagt Merz mit Blick auf das Treffen von Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag in Alaska. "Wir wollen, dass Präsident Donald Trump am Freitag in Anchorage Erfolg hat."
Merz fordert eine klare Reihenfolge bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Trump sei auf der gleichen Linie.
Deutschland habe 40 Milliarden Euro an Militärhilfen mobilisiert und mit den europäischen Partnern 18 Sanktionspakete auf den Weg gebracht. "Die EU ist höchst aktiv in der Krisendiplomatie", betonte der deutsche Kanzler.
Julia Bergmann
Merz und Selenskij geben gemeinsame Pressekonferenz
Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Selenskij informieren die Öffentlichkeit am Nachmittag über die gemeinsamen Gespräche mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Donald Trump und seinem Vize J. D. Vance.
Selenskij, der für die Gespräche persönlich nach Berlin gereist war, hatte im Vorfeld gesagt, er sehe keine Bereitschaft Moskaus, den Krieg in seinem Land zu beenden. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen. "Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden für einen fairen Frieden", schrieb er auf Telegram.
Bei der Schalte mit dem US-Präsidenten ging es für die Europäer und die Ukraine darum, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Wladimir Putin am Freitag zu finden. Der Gipfel zwischen dem US-Präsidenten und dem Kremlchef soll in Alaska stattfinden.
Der ukrainische Präsident Selenskij und Friedrich Merz am Mittwoch bei einer Schalte im Kanzleramt. Foto: John Macdougall/dpa via AFP Pool