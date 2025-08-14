Internationale Reaktionen: Unterstützung für Ukraine unerschütterlich

Der britische Premierminister Keir Starmer bekräftigt die "unerschütterliche" Unterstützung seines Landes für die Ukraine. Internationale Grenzen dürften nicht mit Gewalt geändert werden, sagt Starmer nach dem Ukraine-Videogipfel mit US-Präsident Donald Trump. Die Ukraine benötige zudem robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, um ihre territoriale Integrität zu verteidigen.



Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich für ein Dreiertreffen zwischen US-Präsident Trump, Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Europa ausgesprochen. Trump wolle sich für eine solche Zusammenkunft einsetzen, sagte Macron in seiner Sommerresidenz in Bormes-les-Mimosas. „Wir wünschen uns, dass das in Europa abgehalten wird, in einem neutralen Land, das von allen Seiten akzeptiert wird.“ Macron sagte zudem, Trump sei sehr klar darin gewesen, dass es das Ziel der USA sei, bei dem Treffen mit Putin in Alaska eine Waffenruhe zu erreichen.



Europa, die USA und die Nato haben nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen durch den Austausch ihre gemeinsame Basis gestärkt. Sie sprach von einem „sehr guten Gespräch“. „Wir werden uns auch in Zukunft eng abstimmen“, so von der Leyen.



Der Westen und die Ukraine sind nach den Worten von Nato-Generalsekretär Mark Rutte geeint in dem Ziel, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. "Der Ball liegt nun im Feld Russlands", sagte Rutte nach dem Video-Gipfel. Er würdigte die "Führung und enge Abstimmung mit den Verbündeten" durch Trump vor dessen Treffen mit Putin.



Polen pocht auf eine harte Linie gegen Russland. Nur so könne Moskau gestoppt werden, sagte der außenpolitische Berater des polnischen Präsidenten, Karol Nawrocki. Russland dürfe nicht die Friedensbedingungen diktieren. Eine endgültige Lösung des Krieges müsse unter Einbeziehung der Ukraine erfolgen, fügt Nawrocki hinzu, der an dem Gespräch teilgenommen hatte.