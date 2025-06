Russland hat die Ukraine erneut mit Dutzenden Drohnen attackiert – ausgeblieben ist bisher aber die massive Welle an Luftangriffen, die viele als Reaktion auf die Zerstörung mehrerer russischer Militärflugzeuge befürchten. Man habe in der Nacht 112 russische Kampfdrohnen am Himmel gezählt, meldete die ukrainische Luftwaffe . Am meisten betroffen seien die Bezirke Tschernihiw, Charkiw, Sumy, Poltawa, Odessa und Donezk gewesen. Die Angaben sind nicht unabhängig bestätigt.In der Kleinstadt Balaklija südöstlich von Charkiw hätten Drohnen ein Firmengebäude getroffen, meldete die dortige Militärverwaltung. Ein Mitarbeiter sei dabei ums Leben gekommen, mehrere weitere seien verletzt worden. In der nördlichen Großstadt Tschernihiw stürzten Drohnen nach Angaben der Behörden auf Straßen und Wohnhäuser und lösten mehrere Brände aus.Am Vormittag wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Befürchtet wurde ein russischer Angriff mit der Hyperschallrakete Kinschal auf Kiew.Die Ukraine hatte am Sonntag in einer koordinierten Geheimdienstaktion mehrere Bomber und womöglich Aufklärungsflugzeuge der russischen Luftwaffe zerstört. Was dazu bekannt ist (SZ Plus):