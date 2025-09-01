Verdächtiger nach Todesschüssen auf ukrainischen Ex-Parlamentschef gefasst

Im Mordfall des früheren ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij ist ein Verdächtiger festgenommen worden. "Die notwendigen Ermittlungen laufen", schrieb Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram. Der Verdächtige habe bereits ausgesagt. Zum Inhalt machte der Staatschef keine Angaben. "Ich danke den Strafverfolgungsbehörden für ihr schnelles und koordiniertes Vorgehen. Alle Umstände dieses schrecklichen Mordes müssen aufgedeckt werden."



Parubij war nach Behördenangaben am Samstag auf offener Straße getötet worden. Medienberichten zufolge wurde der aus der westlichen Region Lwiw stammende Abgeordnete von Schüssen getroffen. In nicht zu verifizierenden Videosequenzen, die ukrainische Nachrichtenportale veröffentlichten, sollen die Tat und der angebliche Schütze zu sehen sein - ohne dass er zu identifizieren wäre.



Offizielle Angaben zur Identität des Täters und den mutmaßlichen Hintergründen gibt es bislang nicht. Der ukrainische Polizeichef Iwan Wyhiwskyj schrieb auf Facebook von einer möglichen Verwicklung Russlands in den Mord: "Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Zufall war. Es gibt eine russische Verstrickung. Alle Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen."



Der Mord an dem 54-Jährigen löste Entsetzen in der Ukraine aus. Parubij war von 2016 bis 2019 Parlamentspräsident und zuvor während der prowestlichen Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew auch als Kommandeur eines Zeltlagers und Anführer der Organisation Selbstverteidigung Maidan in Erscheinung getreten. 2014 - im Jahr der prowestlichen Proteste - hatte er den Posten des Sekretärs des nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung der Ukraine inne.