Trump: Gespräch mit Putin am Dienstag

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen zu wollen. Er werde dann wohl etwas zu den laufenden Gesprächen zum Ukraine-Krieg ankündigen können, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Journalisten in der Präsidentenmaschine Air Force One. Von russischer Seite gibt es noch keine Bestätigung für den Termin. Trump sagte Berichten zufolge, man rede bereits über die „Aufteilung gewisser Vermögenswerte“ zwischen den beiden Seiten. Land und Kraftwerke stünden im Mittelpunkt der Gespräche über ein Russland-Ukraine-Abkommen. Was das konkret heißt, ist bisher unklar.



Vergangene Woche hatte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff mit Putin im Kreml getroffen. Witkoff berichtete im Anschluss von einem „positiv“ verlaufenen Treffen. Putin deutete dabei bereits mögliche russische Bedingungen für ein Abkommen über eine Waffenruhe an: Zum Beispiel soll die Ukraine in der Zeit keine Soldaten mobilisieren und keine Waffen erhalten dürfen. Vertreter der USA und der Ukraine hatten einen Vorschlag für eine Waffenruhe ausgehandelt, sie soll 30 Tage dauern.



