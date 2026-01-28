Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nach russischen Angriffen: Tote und Verletzte in Odessa, Stromausfälle in Charkiw
Bericht: US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine wohl nur bei Gebietsabtretungen – Weißes Haus dementiert
Selenskij: Vorbereitungen für nächstes trilaterales Treffen laufen
Kreml: Keine freundschaftliche Atmosphäre bei Gesprächen möglich
Selenskij: Papier über Sicherheitsgarantien der USA "zu 100 Prozent" fertig
Viktoria Spinrad
Ukrainischer Außenminister: Selenskij zu Treffen mit Putin bereit
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij ist laut seinem Außenminister bereit, mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs direkt mit Kremlchef Wladimir Putin über heikle Fragen zu verhandeln. Im Ringen um eine Friedenslösung seien die sensibelsten Fragen noch nicht geklärt, sagte Chefdiplomat Andrij Sybiha in einem Interview mit dem ukrainischen Portal „Jewropejska Prawda“. Dabei gehe es um Gebietsfragen und das russische besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja. Um diese Fragen zu klären, sei Selenskij bereit, sich mit Putin zu treffen, sagte Sybiha.
Russland verlangt für einen Waffenstillstand territoriale Zugeständnisse der Ukraine, insbesondere einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa und seit März 2022 - also kurz nach Kriegsbeginn - von russischen Truppen besetzt.
Schon in der Vergangenheit hatte Selenskij mehrfach ein Treffen mit dem russischen Staatschef gefordert, während Moskau stets bremste. Am vergangenen Wochenende verhandelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterhändler der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander. Die Gespräche sollen am kommenden Sonntag in Abu Dhabi fortgesetzt werden.
Nadja Lissok
Passagierzug in Charkiw von russischen Drohnen angegriffen – Tote und Verletzte
Bei einem Drohnenangriff auf einen Passagierzug im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sind laut Präsident Wolodimir Selenskij mindestens vier Menschen getötet worden. Nach vier weiteren werde noch gesucht, zwei seien verletzt worden, schrieb Selenskij in sozialen Medien. „Es gibt und es kann keine militärische Rechtfertigung geben, um Zivilisten in einem Zugwaggon zu töten“, sagte er. In jedem Land würde ein solcher Angriff als Terrorismus gewertet werden, schrieb Selenskij auf der Plattform X.
Dimitri Taube
Nach russischen Angriffen: Tote und Verletzte in Odessa, Stromausfälle in Charkiw
Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete auf Telegram zudem von 25 Verletzten. Zunächst wurde nur von einem Toten und zwei Vermissten berichtet. Die Beseitigung der Folgen des Angriffs dauere an. Es seien mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser, ein Infrastrukturobjekt und eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt worden, schrieb Lyssak am Morgen. Nachts habe es mehrere Brände gegeben. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren.
Am Montagabend traf zudem ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. 80 Prozent der Stadt und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit.
Auch aus der Großstadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine, in der Region Dnipropetrowsk, wurde der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet.
Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht insgesamt 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete unterdessen den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen.
Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines Wohnhauses, das nach einem Raketeneinschlag in Odessa schwer beschädigt wurde. Foto: Michael Shtekel/AP/dpa
Dimitri Taube
Bericht: US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine wohl nur bei Gebietsabtretungen – Weißes Haus dementiert
Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an Gebietsabtretungen. Die US-Regierung habe dies der Ukraine entsprechend signalisiert, berichtet die Financial Times unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach würde ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern. Washington habe zudem in Aussicht gestellt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, falls sich Kiew aus den noch kontrollierten Teilen der Ostukraine zurückziehe.
In dem Bericht heißt es zudem: Die USA seien der Ansicht, dass die Ukraine den Donbass aufgeben müsse, damit der Krieg beendet werden könne, und übten keinen Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus, diese Forderung fallen zu lassen. Das Weiße Haus bezeichnet diese Darstellung als „völlig falsch“. Die einzige Rolle der USA im Friedensprozess bestehe darin, beide Seiten an einen Tisch zu bringen, um eine Einigung zu erzielen, zitiert die Financial Times Anna Kelly, stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses.
Die ukrainische Regierung hat bisher immer erklärt, dass sie einen Abzug aus nicht von Moskaus Streitkräften besetzten Gebieten ablehnt. Russland forderte dagegen immer wieder die Abtretung von Gebieten. Von diesen grundsätzlich unterschiedlichen Positionen war auch nach den Verhandlungen vor einigen Tagen in Abu Dhabi die Rede.
Die Ukraine zählt auf Sicherheitsgarantien ihrer Partner. Präsident Wolodimir Selenskij hatte vor zwei Tagen erklärt, ein Dokument über Sicherheitsgarantien der USA sei unterschriftsreif. Das Papier sei „zu 100 Prozent“ fertig. Kiew erwarte nun von seinen Partnern die Bereitschaft, Ort und Zeit zur Unterschrift zu nennen, danach komme das Dokument zur Ratifizierung in den US-Kongress und das ukrainische Parlament, so Selenskij. Das Thema Gebietsabtretungen erwähnte er dabei nicht.
Die Financial Times zitiert in ihrem Bericht einen hochrangigen ukrainischen Beamten, demzufolge die Ukraine zunehmend unsicher sei, ob Washington sich zu Sicherheitsgarantien verpflichten werde. Die USA würden jedes Mal, wenn die Sicherheitsgarantien unterzeichnet werden könnten, zurückziehen.
Katja Guttmann
Selenskij: Vorbereitungen für nächstes trilaterales Treffen laufen
Bei dem Treffen von Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi am Freitag und Samstag sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vor allem militärische Fragen besprochen worden. Es sei aber auch um politische Themen gegangen, teilt Selenskij auf der Online-Plattform X mit. "Die Vorbereitungen für neue trilaterale Treffen in dieser Woche laufen jetzt", schreibt der Präsident. Bei den jüngsten Beratungen über einen möglichen Waffenstillstand in dem seit fast vier Jahren währenden Krieg wurde bereits eine Fortsetzung beschlossen, ein konkreter Termin wurde nicht festgelegt.
Dimitri Taube
Kreml: Keine freundschaftliche Atmosphäre bei Gesprächen möglich
Nach den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi in den vergangenen Tagen hat der Kreml an diesem Montag die Erwartungen an die Verhandlungen gedämpft. Kremlsprecher Dmitrij Peskow widersprach Berichten von US-Vertretern, dass in Abu Dhabi zwischen den beteiligten Ukrainern und Russen eine fast freundschaftliche Atmosphäre geherrscht habe. „Das ist im jetzigen Stadium wohl kaum möglich“, sagte er.
Bei den ersten direkten Verhandlungen der Kriegsparteien seit Monaten wurde nur vereinbart, das Gespräch nach einer Woche fortzusetzen. Ein Termin steht bislang nicht genau fest – möglich ist der 1. Februar. Der Kreml sieht die Gespräche noch ganz am Anfang. „Es wäre falsch, mit großer Ergebnisträchtigkeit zu rechnen“, kommentierte Peskow das erste Treffen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Es gehe um schwierige Themen, so Peskow. „Aber allein die Tatsache, dass diese Kontakte konstruktiv begonnen haben, muss man positiv sehen.“
Der Kremlsprecher verwies zudem erneut auf eine angebliche „Formel von Anchorage“, in der Russlands Interessen festgelegt seien. Dies bezieht sich auf das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin im August 2025 in Alaska. Zu einer Einigung wurde nichts mitgeteilt. Aber Moskau fordert einen Abzug der ukrainischen Armee aus Gebieten im Osten, die diese bislang noch verteidigt. Kiew lehnt dies ab.
Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange schrieb im Netzwerk X, es scheine, als habe Trump in Anchorage Zusagen gemacht, die er nun nicht einlösen könne. Deshalb drängten die USA die Ukraine zu diesem Verzicht.
Matthias Becker
Selenskij: Papier über Sicherheitsgarantien der USA "zu 100 Prozent" fertig
Ein Dokument über Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine ist dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge unterschriftsreif. Das Papier sei „zu 100 Prozent“ fertig, sagte Selenskij bei einer Pressekonferenz mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda und Polens Präsident Karol Nawrocki in Litauen. Kiew erwarte nun von seinen Partnern die Bereitschaft, Ort und Zeit zur Unterschrift zu nennen, danach komme das Dokument zur Ratifizierung in den US-Kongress und das ukrainische Parlament.
Selenskij war am Sonntag in Litauen und nahm dort an Veranstaltungen aus Anlass des 163. Jahrestags eines Aufstands gegen das Russische Reich teil. Auch von den europäischen Partnern erwarte die Ukraine Sicherheitsgarantien. Selenskij nannte dazu die sogenannte Koalition der Willigen aus Unterstützerstaaten der Ukraine. Auch eine Aufnahme in die Europäische Union sei eine Sicherheitsgarantie für sein Land.
SZ-Korrespondent Florian Hassel berichtet über die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi
Dimitri Taube
Neue Angriffe auf die Ukraine – Tausende Menschen in Kiew ohne Heizung
Trotz der Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine hat Russland das Land erneut mit Drohnen und Raketen beschossen. Zum Einsatz gekommen seien 102 Kampfdrohnen und zwei Iskander-Raketen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. 87 Drohnen wurden demnach abgewehrt, es gab aber auch Einschläge an zehn unterschiedlichen Orten.
Unterdessen bleibt die Lage in der Hauptstadt Kiew infolge vorangegangener russischer Attacken schwierig. Zwar sei der größte Teil der am Samstag in 6000 Wohnblocks ausgefallenen Heizungen wieder an das Wärmenetz angeschlossen worden, doch 1676 Wohnblocks seien immer noch ohne Wärmeversorgung, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. In der Nacht lagen die Temperaturen in Kiew im zweistelligen Frostbereich.
Auf der Gegenseite meldete auch Russland ukrainischen Beschuss. 52 Drohnen sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau abgewehrt worden. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte mit, dass durch Raketenbeschuss in der Nacht Energieobjekte beschädigt worden seien. Zu den Folgen machte er keine Angaben. Die Region kämpft seit Wochen mit Problemen bei der Energieversorgung.
Michelle Ostwald
Witkoff: Weitere Ukraine-Gespräche nächste Woche in Abu Dhabi geplant
In der kommenden Woche sind nach US-Angaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten weitere Gespräche zur Beendigung des Krieges geplant. Zu den am Freitag und Samstag abgehaltenen trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington schrieb der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X, diese seien "sehr konstruktiv" gewesen. Es seien Pläne gemacht worden, "die Gespräche nächste Woche in Abu Dhabi fortzusetzen".
Michelle Ostwald
Spionage: EU-Meldepflicht für russische Diplomaten in Kraft
Zur Abwehr von Spionage und Desinformation gilt in der EU von diesem Sonntag an eine Meldepflicht für russische Diplomaten und Konsularbeamte sowie für ihre Mitarbeiter und Familienangehörigen. Sie müssen ab nun ihre Reisen zwischen Mitgliedstaaten mindestens 24 Stunden vorab in den Ziel- und Durchreiseländern anmelden. Letztere können zudem auch eine Genehmigungspflicht für die Einreise oder Durchreise einführen, um Reisen im Zweifelsfall verbieten zu können.
Als Begründung für die Einschränkung der Bewegungsfreiheit heißt es, die betroffenen Personen würden zum Teil eingesetzt, um nachrichtendienstliche Operationen zur Verteidigung der russischen Aggression gegen die Ukraine durchzuführen. Solche Maßnahmen umfassten in erster Linie die Beteiligung an geheimen Aktivitäten wie Spionage und die Verbreitung von Desinformation über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, um die öffentliche Meinung zu verzerren.
Philipp Saul
Behörden melden Raketenangriff auf russische Grenzregion
Die westrussische Großstadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben von einem schweren Raketenangriff getroffen worden. „Unseren Informationen nach war es der massivste Raketenbeschuss Belgorods“, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Demnach wurden Energieanlagen getroffen. Tote und Verletzte habe es ersten Informationen nach aber nicht gegeben, fügte er hinzu.
Russland beschießt seit Kriegsbeginn systematisch die Infrastruktur der benachbarten Ukraine. Das Energienetz dort ist inzwischen so geschwächt, dass vielerorts die Menschen täglich stundenlang ohne Strom und Heizung auskommen müssen. Aber auch die Russen selbst spüren zunehmend die Folgen des Kriegs. Belgorod ist in Russland eine der am stärksten betroffenen Regionen. Wegen ukrainischer Angriffe ist dort ebenfalls die Stromversorgung eingeschränkt.
Marie Gundlach
Gespräche in Abu Dhabi beendet
Es ging dann doch ganz schnell: Nur wenige Stunden nach Beginn des zweiten Verhandlungstages in Abu Dhabi ist schon wieder Schluss. Die Delegationen aus Moskau, Kiew und Washington seien in ihre Hotels zurückgekehrt, eine Fortsetzung heute sei nicht mehr geplant, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verhandlungskreise. Konkrete Ergebnisse wurden bisher nicht bekannt.
Nach aus Verhandlungskreisen durchdringenden Informationen sind beide Kriegsparteien grundsätzlich mit dem Verlauf der Gespräche zufrieden. Es gebe Resultate, doch diese würden von den Verantwortlichen daheim verkündet, zitierte Tass ein Mitglied der russischen Verhandlungsdelegation. Das russische Außenministerium erklärt unterdessen mit Blick auf mögliche weitere Treffen in Istanbul, Moskau bleibe offen für eine Fortsetzung des Dialogs. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur RIA.
Die Ukraine habe die Verhandlungen ebenfalls als „positiv“ und „konstruktiv“ bewertet, schrieb der politische Beobachter von Axios, Barak Ravid, auf X. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hält ein Folgetreffen in der kommenden Woche für möglich. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen, und die Ukraine sei zu weiteren Gesprächen bereit, sagt Selenskij. Militärvertreter hätten eine Liste von Themen für eine mögliche nächste Begegnung identifiziert. Zudem habe die US-Seite Formate angesprochen, um Parameter für ein Ende des Krieges zu formalisieren.
Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sprechen von einer „konstruktiven und positiven Atmosphäre“. Ein Regierungssprecher teilt mit, der direkte Austausch habe sich auf noch offene Punkte des von den USA vorgeschlagenen Friedensplans konzentriert.
Bei den Verhandlungen geht es darum, einen Weg zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu finden. Russland fordert von der Ukraine die Abtretung von Gebieten und den Verzicht auf die Nato-Mitgliedschaft sowie auf eine schlagkräftige Armee. Vor allem einen weiteren Rückzug aus den bislang nicht von russischen Militärs besetzten Gebieten hat die Ukraine abgelehnt. Die USA wollen als Vermittler beide Seiten zu Kompromissen bewegen.
Marie Gundlach
Gespräche in Abu Dhabi gehen in die nächste Runde
Ukraine und Russland haben den zweiten Tag der Verhandlungen in Abu Dhabi begonnen. Nach Medieninformationen soll heute auch das heikle Thema Gebietsabtretungen diskutiert werden. Mehrere Dokumente würden studiert und erörtert, hieß es der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge aus russischen Delegationskreisen. „Sowohl Territorien als auch (Sicherheits-)Garantien und andere Aspekte“, zitierte die Agentur ihren Informanten.
Das Thema Gebietsabtretungen ist eines der heikelsten bei den Gesprächen über einen Frieden. Russland fordert neben den ohnehin schon besetzten Gebieten im Osten der Ukraine weitere Landstriche, konkret die auch nach knapp vier Jahren noch nicht eroberten Reste des Gebietes Donezk, für sich ein. Die Ukraine wiederum lehnt einen einseitigen Rückzug aus der Region ab. Wohl auch wegen dieser grundlegend gegensätzlichen Forderungen könnte es ein langer Verhandlungstag werden.
Dimitri Taube
Selenskij will nach russischen Angriffen Flugabwehr stärken
Die russischen Luftangriffe in der Nacht auf die Ukraine gehörten nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij zu den schwersten seit Wochen. „In der Nacht hat Russland unsere Regionen massiv attackiert – sie haben 370 Kampfdrohnen und 21 Raketen unterschiedlicher Typen abgefeuert“, schrieb er auf Telegram. Als Reaktion bat er um schnelle westliche Hilfe bei der Stärkung der Flugabwehr.
Infolge der Angriffe habe es erneut schwere Schäden an der Infrastruktur zur Energieversorgung gegeben. „Jeder dieser russischen Schläge gegen die Energieversorgung zeigt, dass wir mit den Flugabwehr-Lieferungen nicht zögern können.“ Er zähle auf eine Reaktion und die Hilfe der westlichen Partner, schrieb Selenskij.
Insbesondere wandte er sich an die USA: Die in Davos vereinbarten Maßnahmen müssten „vollständig umgesetzt“ werden, sagt Selenskij. Er und Trump hatten sich am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum getroffen und über Unterstützung bei der Luftabwehr gesprochen, ohne jedoch Details zu nennen.
Viktoria Spinrad
Russland greift Ukraine während Abu-Dhabi-Verhandlungen an
Während der laufenden Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ist die ukrainische Hauptstadt Kiew einmal mehr von einer Welle russischer Luftangriffe getroffen worden. Die ukrainische Luftwaffe und das Nachrichtenportal Kyiv Independent meldeten nach Mitternacht, die Millionenstadt stehe schwer unter Beschuss. Behördenvertretern zufolge seien in mehreren Stadtteilen Drohnen und Raketen eingeschlagen. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb, es gebe mindestens ein Todesopfer und vier Verletzte. In einigen Stadtteilen gebe es zudem erneut Probleme mit der Wärme- und Wasserversorgung.
Auch aus der Großstadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland wurden schwere Luftangriffe gemeldet. Nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow wurden dort mindestens 19 Menschen verletzt. Mehrere Krankenhäuser und Wohngebäude seien beschädigt, manche Opfer unter Gebäudetrümmern eingeschlossen worden, schrieb er bei Telegram. Nach Angaben von Gouverneur Oleh Synjehubow sind unter den Verletzten eine Schwangere und ein Kind.
Am Morgen meldeten zudem die Behörden der nordukrainischen Stadt Tschernihiw einen schweren Angriff auf Energieanlagen. Fast in der gesamten Stadt sei der Strom ausgefallen, teilte der Pressedienst des Stadtparlaments mit. Die Umstellung auf Reservekapazitäten werde einige Zeit in Anspruch nehmen.
Die jüngsten Angriffe erfolgten, nachdem Unterhändler aus der Ukraine, Russland und den USA am Freitag den ersten von zwei Gesprächstagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten beendet hatten. Am ersten Verhandlungstag in Abu Dhabi ist es nach ukrainischen Angaben um die Parameter für das Ende des Krieges gegangen. Auch die weitere Logik des Verhandlungsprozesses sei erörtert worden, „mit dem Ziel, einen würdigen und dauerhaften Frieden zu erreichen“, sagte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow.
