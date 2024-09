Vor fünf Wochen ist die ukrainische Armee in die russische Region Kursk einmarschiert und seitdem an manchen Stellen bis zu 20 Kilometer weit vorgedrungen. Nun gibt es Anzeichen dafür, dass Russland in größerem Umfang Gegenangriffe startet. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken und im Internet, die inzwischen geolokalisiert wurden, zeigen, wie russische Einheiten in den vergangenen Tagen bei Snagost und Schurawli vorgerückt sind und Stellungen erobert haben. Beides sind Siedlungen in der Nähe der Stadt Korenewo, die am westlichen Rand des Gebiets liegt, das die Ukraine seit Anfang August besetzt hat.Manche russische Quellen behaupten, dass Snagost sogar ganz zurückerobert worden sei, wofür es bislang aber keinen Beleg gibt. Der Kommandeur der tschetschenischen Spezialeinheit Achmat schrieb am Mittwoch auf seinem Telegramkanal, die Ukraine sei aus beinahe zehn Ortschaften vertrieben worden, was nicht verifiziert ist. Zugleich berichten ukrainische Quellen, dass die Ukraine westlich von Snahost ihrerseits Angriffe auf die vorrückenden russischen Truppen gestartet habe.Angesichts der dürftigen Informationen ist die genaue Lage in der Gegend unklar - genauso wie Ausmaß und mögliche Erfolgsaussichten der russischen Gegenangriffe, wie die Analysten des US-amerikanischen Institute for the Study of War schreiben . "Es ist verfrüht, Schlüsse über Russlands neue Gegenangriffe zu ziehen." Es gebe aber Hinweise darauf, dass die russische Armee inzwischen kampferprobte Einheiten nach Kursk verlegt habe. Und dass die aktuellen Angriffe zum Ziel hätten, taktisch günstige Positionen zu besetzen und ukrainische Nachschublinien zu attackieren, um später eine größere Gegenoffensive zu starten gegen die ukrainische Armee, die derzeit vor allem nördlich von Korenewo sowie im Osten des von ihr besetzten Gebiets operiert.