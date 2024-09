Ukrainische Einheiten überwinden an weiterer Stelle Grenze zu Russland

Anfang August hat die Ukraine von der Region Sumy aus einen Angriff auf die benachbarte russische Grenzregion Kursk gestartet. Mit Erfolg: Bis zu 20 Kilometer weit ist sie an manchen Stellen auf russisches Territorium vorgedrungen. Um den 23. August herum sind ukrainische Einheiten westlich davon offenbar an zwei weiteren Stellen über die Grenze vorgestoßen - dort kontrollieren sie aber nur sehr kleine Bereiche.



Und nun ist ihnen das an einer weiteren Stelle gelungen, ebenfalls in der Region Kursk. Das zeigen Drohnenaufnahmen von der Grenze. Wie weit die ukrainischen Soldaten gekommen sind und ob sie dort bleiben werden, ist noch unklar.



