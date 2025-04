Für 30 Stunden sollen die russischen Kampfhandlungen in der Ukraine während des Osterfestes unterbrochen werden. Das hat Kremlchef Wladimir Putin am Samstag bekanntgegeben. Putin hatte sich zuvor mit Generalstabschef Waleri Gerassimow getroffen und über die Lage an der Front informieren lassen.Von Samstagabend 18 Uhr Moskauer Zeit (also 17 Uhr deutscher Zeit) bis Sonntagabend 24 Uhr soll die Waffenruhe dauern. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, an alle Kommandeure in den Kampfgebieten sei der Befehl für die Feuerpause ergangen. Sie werde unter der Bedingung eingehalten, dass auch die Ukraine sich daran halte. Ob die Regierung in Kiew über die geplante Feuerpause informiert wurde, blieb zunächst offen. Putin sagte, er gehe davon aus, dass die Ukraine dem russischen Beispiel folgen werde. Gleichzeitig wies er Gerassimow, an, die russischen Truppen auf die Abwehr möglicher Verstöße gegen die Waffenruhe vorzubereiten.Üblicherweise liegt das orthodoxe Osterfest, das in Russland und in der Ukraine gefeiert wird, einige Tage später als das Osterfest, das in Deutschland gefeiert wird. Denn im orthodoxen Glauben wird mit dem julianischen Kalender gerechnet, während für die westlichen Kirchen seit dem 16. Jahrhundert der gregorianische Kalender maßgeblich ist. In diesem Jahr jedoch fallen die beiden Feste zusammen und finden am 20. April statt Humanitäre Gründe, das ist die offizielle Erklärung aus Moskau für die Waffenruhe. Möglicherweise ist die überraschende Ankündigung zu Ostern aber auch ein Signal an Donald Trump. Der US-Präsident hatte sich zuletzt verärgert gezeigt über die beiden Kriegsparteien und eine baldige Einigung verlangt. Andernfalls, so Trumps Drohung, werde die USA sich aus der Vermittlerposition zurückziehen.Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Eintrags hieß es, dass die Waffenruhe um 15 Uhr deutscher Zeit beginnt. Das ist falsch. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.