Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Kassian Stroh
Selenskij: Gespräch mit Putin in Kiew möglich
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Moskau als Ort für ein mögliches Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin erneut abgelehnt - und eine Alternative vorgeschlagen. "Er kann nach Kiew kommen", sagte Selenskij in einem Interview des US-Senders ABC News. Er selbst könne nicht nach Moskau reisen, in die Hauptstadt von "Terroristen", wenn sein Land jeden Tag angegriffen werde. Putin will nach eigenem Bekunden ein solches Treffen nur in der russischen Hauptstadt akzeptieren.
Selenskij hatte immer wieder ein Treffen mit Putin gefordert, um direkt über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Nach ukrainischen Angaben haben sich mindestens sieben Länder als Austragungsort für einen solchen Gipfel angeboten. Darunter seien neben der Türkei auch drei Golfstaaten, die in dem Konflikt als neutral gelten.
Putin sagte am Mittwoch, Selenskij könne nach Moskau kommen, wenn es die Aussicht auf ein gutes Ergebnis gebe. Gespräche in der russischen Hauptstadt würden die Verhandlungsposition des Kremls, der sich an der Front im Vorteil sieht, durch den Heimvorteil weiter stärken.
„Wenn du willst, dass kein Treffen stattfindet, dann lädst du mich nach Moskau ein.“Der ukrainische Präsident Selenskij zu Putins Äußerung, man könne sich doch in der russischen Hauptstadt zu einem Gespräch treffen
Patrick Wehner
Söder: Nato-Truppen in der Ukraine kaum vorstellbar
CSU-Chef Markus Söder erteilt Überlegungen, die Bundeswehr im Rahmen von Sicherheitsgarantien für die Ukraine in dem Land einzusetzen, eine klare Absage. "Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Nato-Truppen dort stationiert sind. Das würde Russland keinesfalls akzeptieren. Denn es wäre die Vorstufe des Beitritts der Ukraine in die Nato", sagte der bayerische Ministerpräsident der Rheinischen Post. "Außerdem ist die Bundeswehr dafür nicht bereit", fügte er hinzu. Sie sei finanziell und personell auf Kante genäht. Deshalb brauche es wieder die Wehrpflicht.
Söder regte auch eine Diskussion über den Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen an. "Ein Frieden ist derzeit nicht absehbar. Es ist daher legitim zu überlegen, wehrfähige Ukrainer in ihre Heimat zurückzusenden, um in ihrem eigenen Land für die Sicherheit zu sorgen", sagte der CSU-Vorsitzende. Auch beim Bürgergeld für Ukrainer in Deutschland will Söder einen anderen Kurs. "Das Bürgergeld führt dazu, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einen deutlich geringeren Anteil an Ukrainern haben, die in Arbeit sind. Das muss dringend geändert werden - nicht nur für neu ankommende Ukrainer", sagte Söder.
Nach Plänen der schwarz-roten Koalition sollen Menschen aus der Ukraine, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland kamen und kommen, nicht mehr Bürgergeld, sondern geringere Leistungen wie Asylbewerber erhalten.
Patrick Wehner
Trump rechnet mit baldiger Freilassung Oppositioneller in Belarus
US-Präsident Trump rechnet mit der Freilassung zahlreicher politischer Häftlinge in Belarus. Er habe darüber mit dem Präsidenten Alexander Lukaschenko gesprochen, den er als "sehr angesehenen Mann" bezeichne, sagte Trump vor Journalisten. Er glaube, dass "viele" der rund 1400 Oppositionellen freigelassen würden. Dies könne "in ziemlich naher Zukunft" geschehen.
Carina Seeburg
Differenzen zwischen Selenskij und Fico bleiben nach Treffen der beiden Staatschefs weiter bestehen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico haben ihre Differenzen bei einem Treffen nicht ausräumen können. Selenskij bemühte sich, die Slowakei vom Import russischen Öls abzubringen. Fico machte jedoch keine entsprechenden Zusagen. Slowakischen Journalisten berichtete er im Anschluss an das Treffen in Uschhorod im Westen der Ukraine: „Wir haben uns geeinigt, dass wir uns nicht in allem einig sind.“
Selenskij betont dennoch die Relevanz. "Es ist wichtig, dass wir diesen Dialog haben. Wir werden ihn fortsetzen", sagte der ukrainische Staatschef der Nachrichtenagentur Ukrinform zufolge nach dem Treffen. Auf der Plattform X schrieb er von einem inhaltsreichen Gespräch. Er habe Fico über das Telefonat mit US-Präsident Donald Trump und die Arbeit der Unterstützerstaaten in der sogenannten "Koalition der Willigen" informiert. Fico habe seinerseits über seine Kontakte zu China gesprochen.
Anfang der Woche hatte der slowakische Präsident den Kremlchef Wladimir Putin bei einem Besuch in Peking getroffen. Dabei soll er auch um eine Steigerung der Importe aus Russland gebeten haben. Der als Rechtspopulist geltende Fico sagte nach seinem Treffen mit Putin, dass die russischen Gaslieferungen an die Slowakei über die Pipeline TurkStream weiter zunähmen. Die wiederholten Beschädigungen der Pipeline durch das ukrainische Militär seien ein „Angriff auf die Energiesicherheit der Slowakei“. Die Leitung bringt russisches Erdöl auf dem Landweg in die Slowakei und nach Ungarn.
Beide Länder importieren täglich etwa 200 000 bis 250 000 Barrel russisches Öl, was etwa drei Prozent des Ölbedarfs der EU entspricht. EU-Energiekommissar Dan Jörgensen betonte, die EU halte an ihren Plänen fest, bis 2028 Ölimporte aus Russland zu beenden - auch im Falle eines Friedensschlusses zwischen Russland und der Ukraine.
Julia Bergmann
Ukraine greift wieder russische Ölanlagen an
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie in der russischen Region Rjasan südöstlich von Moskau angegriffen. Zudem sei ein Öldepot in der von Russland besetzten ukrainischen Region Luhansk attackiert worden, teilt der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte mit. Die Raffinerie in Rjasan wurde bereits mehrfach von der Ukraine angegriffen.
In sozialen Medien wurden nicht unabhängig überprüfbare Fotos und Videos veröffentlicht, die den Brand der Raffinerie und des Öldepots zeigen sollen. Die Ölraffinerie in Rjasan ist eine der größten in Russland.
Der Gouverneur des Gebiets Rjasan, Pawel Malkow, schrieb bei Telegram, dass acht Drohnen über der Region abgeschossen worden seien. Verletzte, Schäden an Wohnhäusern und Infrastruktur gebe es nicht. Er räumte aber ein, dass Trümmerteile auf das Gelände eines Industriebetriebs gefallen seien, die Folgen würden beseitigt.
Das russische Verteidigungsministerium teilte später mit, dass 92 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien – neun davon über der Region Rjasan.
Julia Bergmann
Putin: Westliche Truppen in der Ukraine wären ein legitimes Angriffsziel
Westliche Truppen in der Ukraine wären nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin legitime Angriffsziele. Er äußerte sich auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok - einen Tag, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt hatte, 26 Länder hätten der Ukraine Sicherheitsgarantien für die Nachkriegszeit zugesagt. Diese umfassten auch eine internationale Truppe zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Solche Garantien könnten nicht durch ausländische, insbesondere europäische und amerikanische Truppen gewährleistet werden, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA.
Russland nennt seit Langem als einen der Gründe für den Krieg gegen die Ukraine, einen Nato-Beitritt des Nachbarlandes und die Stationierung von Truppen des Bündnisses dort verhindern zu wollen. Putin fügte hinzu, dass eine solche ausländische Militärpräsenz im Falle einer Friedenslösung überflüssig wäre. "Und wenn Entscheidungen getroffen werden, die zum Frieden führen, zu einem langfristigen Frieden, dann sehe ich einfach keinen Sinn in ihrer Anwesenheit auf dem Territorium der Ukraine, Punkt."
Der Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nach Verhandlungen an einem Ort in Ausland wies Putin ebenfalls zurück. Wenn sich Selenskij mit ihm treffen wolle, aber gleichzeitig von ihm fordere, dafür irgendwohin zu reisen, dann sei das zu viel verlangt, sagte der russische Präsident. Selenskij hatte wiederum zuvor ein Treffen in Moskau abgelehnt.
Nach ukrainischen Angaben gibt es sieben Länder, die bereit sind, einen Gipfel auszutragen. Putin beharrte aber in Wladiwostok auf dem von ihm bereits bei seinem Besuch in China vorgeschlagenen Verhandlungsort Moskau. Die Sicherheit der Gäste werde zu 100 Prozent gewährleistet, sagte er.
Patrick Wehner
Trump: "Werde bald mit Putin sprechen" - Kreml dementiert
US-Präsident Trump will nach eigenen Angaben in naher Zukunft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Er sagte vor Reportern zudem, er habe viele Kriege beigelegt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei jedoch bislang der schwierigste gewesen. Trump äußerte sich bislang nicht zu der Zusage von 26 Ländern, sich nach einer Waffenruhe an einer Sicherungstruppe für die Ukraine beteiligen zu wollen. Die Mitglieder der "Koalition der Willigen" hatten dies nach einem Treffen in Paris vereinbart. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Treffen angekündigt, die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien werde in den kommenden Tagen endgültig festgelegt.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge finden im Moment keine Vorbereitungen für Gespräche zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump statt. Wie er gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax weiter erklärte, könnte ein Gespräch jedoch schnell organisiert werden. Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er in naher Zukunft mit Putin sprechen werde.
Nadja Lissok
Zwei humanitäre Helfer bei russischem Angriff getötet - Russland dementiert
Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Mitarbeiter einer Minenräummission getötet worden. Laut dem Gebietsgouverneur von Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, wurden fünf weitere Personen verletzt. Der Angriff traf Behörden zufolge Mitarbeiter der humanitären Minenräummission des Dänischen Flüchtlingsrats.
Die Organisation bestätigte einen Raketenangriff auf einen ihrer humanitären Minenräumstandorte. Die Teams hätten zu dem Zeitpunkt rein zivile humanitäre Arbeiten ausgeübt, Minen und explosive Kriegsrückstände geräumt, hieß es in einer Mitteilung. In einem Post auf der Plattform X zeigte sich das dänische Außenministerium entsetzt und verurteilte Angriffe auf humanitäre Helfer. Der Angriff auf Hilfskräfte zeige die Brutalität von Russlands Krieg in der Ukraine, schrieb die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas bei X. Der Dänische Flüchtlingsrat hat nach eigenen Angaben fast 800 Mitarbeiter und zehn Büros in der Ukraine.
Das russische Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe in einem Telegram-Post zurück und sprach von einem „präzisen Schlag gegen Transportfahrzeuge und Drohnenabschussanlagen“ mit dem Raketensystem Iskander. Belege dafür führte es nicht an.
Nadja Lissok
Berichte: US-Regierung lässt Hilfen für baltische Staaten auslaufen
Die USA wollen Hilfen zur Verteidigung einiger Länder in Osteuropa auslaufen lassen. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Vorhaben sei Teil der Außenpolitik unter dem Motto „America First“ von Präsident Donald Trump. Seine Regierung hat die Hilfen gekürzt und drängt die europäischen Länder, mehr in ihr eigenes Militär zu investieren. Zu den Hauptempfängern der Mittel gehörten Estland, Lettland und Litauen. Zuerst hatten die Financial Times und die Washington Post darüber berichtet.
Der US-Kongress hat die Finanzierung der Hilfen zur Abwehr der russischen Bedrohung bis Ende September 2026 zwar genehmigt. Die Regierung unter Trump hat jedoch keine Verlängerung beantragt, wie die Financial Times berichtete und eine der Personen bestätigte. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses verwies auf Anfrage auf einen Erlass: „Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit unterzeichnete Präsident Trump einen Erlass zur Neubewertung und Neuausrichtung der US-Auslandshilfe. “Er ergänzte, diese Maßnahme sei darauf zurückzuführen, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehme.
Die Senatorin Jeanne Shaheen, die ranghöchste Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats, kritisierte die Entscheidung der Trump-Regierung: „Es ergibt überhaupt keinen Sinn, die Verteidigungsbereitschaft unserer Verbündeten zu untergraben, während wir sie gleichzeitig bitten, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern.“
Juri Auel
Macron: 26 Länder sagen Ukraine Sicherungstruppe zu
An einer Sicherungstruppe für die Ukraine nach einer Waffenruhe wollen sich 26 Länder beteiligen, sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Zudem werde in den nächsten Tagen die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien für die Ukraine endgültig festgelegt, teilt Macron nach dem Treffen der Koalition der Willigen in Paris mit. Künftige Sanktionen gegen Russland würden mit den USA abgestimmt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte, es gebe in der Koalition der Willigen ein Einvernehmen über den allgemeinen Rahmen von Sicherheitsgarantien. Eine starke ukrainische Armee sei dabei von zentraler Bedeutung. Zudem seien sich alle einig, dass Russland jede Friedensinitiative ablehne.
Juri Auel
Weißes Haus: Trump fordert von Europa Stopp russischer Ölkäufe
US-Präsident Donald Trump hat die europäischen Staats- und Regierungschefs einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge aufgefordert, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Damit finanziere Moskau seinen Krieg gegen die Ukraine, habe Trump bei einer Telefonkonferenz mit europäischen Politikern nach einem Treffen der "Koalition der Willigen" gesagt. Zudem habe er gefordert, wirtschaftlichen Druck auf China auszuüben, da es die russischen Kriegsanstrengungen finanziere.
Dimitri Taube
Ukraine evakuiert besonders gefährdete Orte im Donbass
Trotz ständiger russischer Angriffe leben immer noch etwa 216 000 Menschen in dem von der Ukraine verteidigten Teil des Gebietes Donezk in der Industrieregion Donbass. Besonders gefährdete Orte würden evakuiert, teilte die regionale Militärverwaltung mit. In den vergangenen sieben Tagen seien 1830 Menschen ausgereist, darunter mehr als 300 Kinder.
US-Präsident Donald Trump hat in seinen Bemühungen um ein Kriegsende davon gesprochen, dass die Ukraine diesen Rest des Donbass für Moskauer Zugeständnisse an anderen Stellen der Front räumen könnte. Das Gebiet Donezk ist seit 2014 umkämpft und Kiew lehnt einen solchen erzwungenen Rückzug ab.
Wie gefährlich die Lage ist, zeigte ein russischer Artillerieangriff auf die Frontstadt Kostjantyniwka, bei dem am Mittwoch acht Menschen getötet wurden. Danach kam eine Frau durch einen Drohnenangriff auf ihr Auto ums Leben. Die Front ist bis auf etwa zehn Kilometer an Kostjantyniwka herangerückt.
Der ukrainische Generalstab schrieb in seinem Morgenbericht von 180 Bodengefechten binnen eines Tages an der Front im Osten und Süden des Landes. Besonders viele Gefechte habe es bei der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk gegeben.
Michelle Ostwald
Russland: Vorwurf der GPS-Störung an Flugzeug von der Leyens "Paranoia"
Russland weist Vorwürfe über eine Störung des GPS-Systems des Flugzeugs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnet die Vorwürfe als "Fake und Paranoia". Einem EU-Sprecher zufolge war das GPS-System im Flugzeug von der Leyens auf dem Weg nach Bulgarien gestört worden. Die EU vermutet eine russische Einmischung.
Kassian Stroh
Koalition der Willigen trifft sich in Paris
Die Unterstützerländer der Ukraine haben ihre Vorbereitungen für militärische Sicherheitsgarantien für das angegriffene Land nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron abgeschlossen – und wollen dies an diesem Donnerstag in Paris besiegeln. Dank der Vorarbeit der Armeechefs seit dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus Mitte August seien die Europäer nun bereit, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, sobald ein Friedensabkommen unterzeichnet sei, sagte Macron.
Er hat zusammen mit dem britischen Premier Keir Starmer nach Paris zu einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen geladen, auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird teilnehmen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an den Beratungen am Donnerstagvormittag per Videoschalte teil.
"Die Beiträge, die vorbereitet, dokumentiert und heute Nachmittag auf Ebene der Verteidigungsminister unter strengster Geheimhaltung bestätigt wurden, lassen uns sagen: Diese Arbeit ist abgeschlossen und wird nun politisch gebilligt werden", sagte Macron am Mittwochabend bei der Ankunft Selenskijs. Man sei bereit "für einen robusten, dauerhaften Frieden für die Ukraine und für die Europäer". Selenskij äußerte sich überzeugt, dass die Sicherheitsgarantien nicht nur eine theoretische Zusage, sondern eine praktische Unterstützung für die Ukraine seien.
Bei den Sicherheitsgarantien soll es um eine Stärkung der ukrainischen Armee, das Entsenden von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine sowie um die Einbindung der USA in die Sicherheitszusagen gehen.
Michelle Ostwald
Russland: Pläne für Friedenstruppen in Ukraine "inakzeptabel"
Russland hat Pläne für die mögliche Entsendung ausländischer Truppen in die Ukraine als "inakzeptabel" zurückgewiesen. Man habe nicht vor, über einen solchen Schritt in irgendeinem Format zu diskutieren, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag vor Journalisten. Sie reagierte damit auf Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte gesagt, die EU arbeite an Plänen für eine multilaterale Friedenstruppe für die Ukraine.