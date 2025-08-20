Ukraine-Gipfel könnte in Budapest stattfinden

Nach der Ankündigung neuer Ukraine-Gespräche verdichten sich die Hinweise auf ein Treffen der Präsidenten der Ukraine und Russlands mit Donald Trump in Budapest. Der Secret Service, der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständig ist, treffe bereits Vorkehrungen dafür, berichtete die Website Politico. Die ungarische Hauptstadt sei bei einem Gespräch Trumps mit Ministerpräsident Viktor Orbán vorgeschlagen worden, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Das Präsidialamt in Washington bestätigte die Unterredung zwischen Trump und Orbán.



Das Dreiertreffen ist nach bisherigen Angaben im Anschluss an eine Begegnung Selenskijs mit Kremlchef Wladimir Putin geplant. Trump sagte in einem Radio-Interview, er habe "sehr erfolgreiche" Begegnungen mit beiden gehabt – "und nun dachte ich, es wäre besser, wenn sie sich ohne mich treffen". Er wolle sehen, wie das Gespräch verlaufe.



Trotz der Ankündigung am Montag, dass die beiden Treffen vorbereitet werden, gibt es noch viele offene Fragen – darunter auch, ob der Kreml überhaupt dazu bereit ist. Das Weiße Haus bekräftigte, dass Putin einem Gipfel mit Selenskij zugestimmt habe, aus Moskau gibt es aber immer noch keine eindeutigen Worte dazu.



Der Anruf Trumps bei Orbán sei ein Ergebnis der Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und europäischen Spitzenpolitikern in Washington gewesen, schrieb Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Europäer hätten Trump gebeten, seinen Einfluss auf Orbán geltend zu machen, damit dieser seine Haltung, die Ukraine nicht in den Staatenbund der EU aufnehmen zu wollen, aufgebe.



