Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump über angeblichen Angriff auf Putins Residenz: "Das ist nicht gut"
Selenskij will US-Sicherheitsgarantien für 30 bis 50 Jahre
Bizarre Trump-Aussage: „Russland wünscht sich den Erfolg der Ukraine“ – Lob für Selenskijs Selbstkontrolle
Treffen von Trump und Selenskij endet ohne Durchbruch
Trump: „Sehr produktives Telefonat“ mit Putin
Katja Guttmann
Kreml: Angeblicher Angriff auf Putins Residenz belastet Ukraine-Gespräche
Der russische Präsident Wladimir Putin will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump über ein Kriegsende in der Ukraine nach Kremlangaben wegen eines angeblichen Terroranschlags Kiews überarbeiten. Der Kremlchef habe Trump darüber in einem Telefonat informiert, nachdem es einen versuchten Drohnenangriff der Ukraine gegen seine Residenz im Gebiet Nowgorod gegeben habe, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge bei dem Gespräch. Trump sei „schockiert“ gewesen von den Schilderungen Putins, behauptete Uschakow. „Angesichts des von Kiew ausgeübten Staatsterrorismus kann die russische Seite nicht anders handeln“, betonte er.
Der ukrainische Außenminister Andrij Subiha weist die Angaben indes zurück. "Die übliche russische Taktik: Man beschuldigt die andere Seite für das, was man selbst tut oder plant", schreibt er auf X. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nennt die Vorwürfe "falsch" und erklärt, er habe dazu bereits mit Bundeskanzler Friedrich Merz gesprochen. Selenskij hatte am Sonntag mit Trump in den USA über eine Beendigung des Krieges verhandelt, ohne greifbares Ergebnis.
Außenminister Sergej Lawrow hatte gesagt, dass Russland zwar nach dem abgewehrten Angriff ukrainischer Drohnen gegen die Residenz im Gebiet Nowgorod nicht aussteigen wolle aus den Verhandlungen mit den USA, aber seine Position auf den Prüfstand stelle. Zugleich kündigte er Vergeltungsschläge gegen Ziele in Kiew an. Verletzte oder Schäden habe es bei dem ukrainischen Angriff nicht gegeben.
Der ukrainische Außenminister Andrij Subiha weist die Angaben indes zurück. "Die übliche russische Taktik: Man beschuldigt die andere Seite für das, was man selbst tut oder plant", schreibt er auf X. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nennt die Vorwürfe "falsch" und erklärt, er habe dazu bereits mit Bundeskanzler Friedrich Merz gesprochen. Selenskij hatte am Sonntag mit Trump in den USA über eine Beendigung des Krieges verhandelt, ohne greifbares Ergebnis.
Außenminister Sergej Lawrow hatte gesagt, dass Russland zwar nach dem abgewehrten Angriff ukrainischer Drohnen gegen die Residenz im Gebiet Nowgorod nicht aussteigen wolle aus den Verhandlungen mit den USA, aber seine Position auf den Prüfstand stelle. Zugleich kündigte er Vergeltungsschläge gegen Ziele in Kiew an. Verletzte oder Schäden habe es bei dem ukrainischen Angriff nicht gegeben.
Katja Guttmann
Trump über angeblichen Angriff auf Putins Residenz: "Das ist nicht gut"
Trump bestätigte vor Journalisten, dass Putin ihn über einen angeblichen Drohnenangriff informiert habe. Zunächst sagte der US-Präsident, er wisse darüber nichts, er habe aber davon gehört. „Das wäre sehr schade. Das wäre nicht gut.“ Kurz darauf konkretisierte Trump, erneut darauf angesprochen, dass Putin ihm am Morgen (US-Ortszeit) gesagt habe, er sei angegriffen worden. „Das ist nicht gut.“
Trump verwies darauf, dass er im Oktober keine Freigabe von Tomahawk-Waffen erteilt hatte, die die Ukraine erbeten hatte. Der Marschflugkörper hat eine hohe Reichweite und hätte die Ukraine in die Lage versetzen können, ihn bis tief in das russische Hinterland abzufeuern. Der US-Präsident sagte: Es sei eine Sache, offensiv zu sein, weil sie (Russland) offensiv gewesen seien. „Aber es ist eine andere Sache, sein Haus anzugreifen.“
Laut russischen Medien handelt es sich um Putins Waldai-Residenz, die im Gebiet Nowgorod zwischen Moskau und Sankt Petersburg liegt. Dort soll Putin oft seine Wochenenden mit der Familie verbringen. Sein Privatleben aber hütet der Kreml wie ein Staatsgeheimnis. Für den russischen Präsidenten stehen in vielen Teilen des Landes Residenzen zur Verfügung. Außerhalb Moskaus hält sich Putin etwa immer wieder auch in Sankt Petersburg auf und in Sotschi am Schwarzen Meer.
Trump verwies darauf, dass er im Oktober keine Freigabe von Tomahawk-Waffen erteilt hatte, die die Ukraine erbeten hatte. Der Marschflugkörper hat eine hohe Reichweite und hätte die Ukraine in die Lage versetzen können, ihn bis tief in das russische Hinterland abzufeuern. Der US-Präsident sagte: Es sei eine Sache, offensiv zu sein, weil sie (Russland) offensiv gewesen seien. „Aber es ist eine andere Sache, sein Haus anzugreifen.“
Laut russischen Medien handelt es sich um Putins Waldai-Residenz, die im Gebiet Nowgorod zwischen Moskau und Sankt Petersburg liegt. Dort soll Putin oft seine Wochenenden mit der Familie verbringen. Sein Privatleben aber hütet der Kreml wie ein Staatsgeheimnis. Für den russischen Präsidenten stehen in vielen Teilen des Landes Residenzen zur Verfügung. Außerhalb Moskaus hält sich Putin etwa immer wieder auch in Sankt Petersburg auf und in Sotschi am Schwarzen Meer.
Dimitri Taube
Selenskij will US-Sicherheitsgarantien für 30 bis 50 Jahre
Über die Notwendigkeit von US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind sich Washington und Kiew einig, doch über deren Länge wird noch gefeilscht. Im von der US-Regierung lancierten Plan sei ein Zeitraum von 15 Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung vorgesehen, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij der staatlichen Nachrichtenagentur Unian zufolge. „Ich habe ihm (US-Präsident Donald Trump) gesagt, dass wir sehr gern die Möglichkeit von 30, 40 oder 50 Jahren betrachten würden“, gab Selenskij den ukrainischen Standpunkt wider. Trump habe ihm versprochen, darüber nachzudenken.
Selenskij begründete die Bitte an Trump um langfristige Sicherheitsgarantien mit dem laufenden Krieg gegen Russland. „Ich habe ihm gesagt, dass bei uns schon Krieg ist und er fast 15 Jahre dauert“, sagte der ukrainische Staatschef. Kremlchef Wladimir Putin hat im Februar 2022 den Befehl zur Invasion der Ukraine gegeben. Allerdings hat Moskau bereits Anfang 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Zudem haben in der Zeit auch von Russland unterstützte Separatisten in Teilen der ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk die Macht übernommen.
Selenskij begründete die Bitte an Trump um langfristige Sicherheitsgarantien mit dem laufenden Krieg gegen Russland. „Ich habe ihm gesagt, dass bei uns schon Krieg ist und er fast 15 Jahre dauert“, sagte der ukrainische Staatschef. Kremlchef Wladimir Putin hat im Februar 2022 den Befehl zur Invasion der Ukraine gegeben. Allerdings hat Moskau bereits Anfang 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Zudem haben in der Zeit auch von Russland unterstützte Separatisten in Teilen der ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk die Macht übernommen.
Dimitri Taube
Bizarre Trump-Aussage: „Russland wünscht sich den Erfolg der Ukraine“ – Lob für Selenskijs Selbstkontrolle
Nach dem weitgehend ergebnislosen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Florida zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs macht ein Video-Clip im Netz die Runde. Er zeigt Selenskijs Reaktion auf eine Aussage des US-Präsidenten bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Trumps Privatclub Mar-a-Lago. Der ukrainische Präsident neigt den Kopf zur Seite, zieht die Augenbraue hoch und lächelt erstaunt.
Vor dem bilateralen Treffen hatte Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Gefragt nach den Inhalten des Gesprächs sagte Trump, dem viele Kritiker seine Russland-Nähe vorhalten: „Russland wünscht sich den Erfolg der Ukraine.“ Trump räumte ein: „Es klingt ein bisschen merkwürdig.“ Selenskij nahm Trumps Worte sichtlich verwundert und leicht amüsiert auf.
Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garry Kasparow schrieb auf der Plattform X: „Wir sind alle Selenskij. Aber niemand auf Erden hat seine Selbstkontrolle.“ Dazu postete er den Clip der Pressekonferenz in Mar-a-Lago. Auf dem X-Konto des Magazins Business Ukraine hieß es zu dem Clip: „Selenskij verdient einen Preis allein dafür, dass er sich an diesem Punkt der Pressekonferenz beherrscht.“ Andere Nutzer in sozialen Medien äußerten sich ähnlich und teilten Bilder und Videos der Szene.
Seit dem Eklat im Weißen Haus im vergangenen Februar wird immer wieder deutlich, dass der ukrainische Präsident Trump nicht verärgern möchte. Damals hatten der US-Präsident und sein Vize J. D. Vance Selenskij vor laufenden Kameras zurechtgewiesen, Selenskij verließ dann Washington, D.C., vorzeitig. Die weiteren Treffen und Gespräche danach verliefen zumindest nach außen hin freundlicher.
Vor dem bilateralen Treffen hatte Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Gefragt nach den Inhalten des Gesprächs sagte Trump, dem viele Kritiker seine Russland-Nähe vorhalten: „Russland wünscht sich den Erfolg der Ukraine.“ Trump räumte ein: „Es klingt ein bisschen merkwürdig.“ Selenskij nahm Trumps Worte sichtlich verwundert und leicht amüsiert auf.
Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garry Kasparow schrieb auf der Plattform X: „Wir sind alle Selenskij. Aber niemand auf Erden hat seine Selbstkontrolle.“ Dazu postete er den Clip der Pressekonferenz in Mar-a-Lago. Auf dem X-Konto des Magazins Business Ukraine hieß es zu dem Clip: „Selenskij verdient einen Preis allein dafür, dass er sich an diesem Punkt der Pressekonferenz beherrscht.“ Andere Nutzer in sozialen Medien äußerten sich ähnlich und teilten Bilder und Videos der Szene.
Seit dem Eklat im Weißen Haus im vergangenen Februar wird immer wieder deutlich, dass der ukrainische Präsident Trump nicht verärgern möchte. Damals hatten der US-Präsident und sein Vize J. D. Vance Selenskij vor laufenden Kameras zurechtgewiesen, Selenskij verließ dann Washington, D.C., vorzeitig. Die weiteren Treffen und Gespräche danach verliefen zumindest nach außen hin freundlicher.
Michelle Ostwald
Gänswein spricht von russischer "Ohrfeige" für Papst Leo
Erzbischof Georg Gänswein, der päpstliche Nuntius im Baltikum, hat Russland scharf kritisiert. "Papst Leo XIV. hat kurz nach seiner Wahl Anfang Mai beiden Kriegsparteien das Angebot unterbreitet, als Friedensvermittler zu fungieren", sagte der frühere Vertraute von Papst Benedikt XVI. der Monatszeitschrift Herder Korrespondenz. "Dieses Angebot wurde von ukrainischer Seite angenommen, von russischer Seite hingegen ausgeschlagen."
Damit sei die Tür für Friedensverhandlungen unter vatikanischer Vermittlung zunächst einmal zugeschlagen gewesen. „Undiplomatisch ausgedrückt: eine Ohrfeige für Papst und Vatikan“, so Gänswein. Eine Papst-Reise in die Ukraine erscheine vor diesem Hintergrund kaum realisierbar. Mittlerweile sei eine Waffenruhe offenbar in weite Ferne gerückt. "Es fehlt auf russischer Seite offensichtlich der ernsthafte Wille zum Frieden."
Damit sei die Tür für Friedensverhandlungen unter vatikanischer Vermittlung zunächst einmal zugeschlagen gewesen. „Undiplomatisch ausgedrückt: eine Ohrfeige für Papst und Vatikan“, so Gänswein. Eine Papst-Reise in die Ukraine erscheine vor diesem Hintergrund kaum realisierbar. Mittlerweile sei eine Waffenruhe offenbar in weite Ferne gerückt. "Es fehlt auf russischer Seite offensichtlich der ernsthafte Wille zum Frieden."
Michelle Ostwald
Ukraine und USA wollen Gespräche über Kriegsende intensivieren
Die Ukraine und die USA wollen ihre Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskrieges in der kommenden Woche auf Arbeitsebene fortsetzen. Darauf habe er sich mit US-Präsident Donald Trump geeinigt, teilt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram mit. "Wir begrüßen die Fortschritte der vergangenen Wochen sehr."
Weiterhin kündigte Selenskij ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und führenden europäischen Politikern für Januar an. Trump werde sie in Washington empfangen, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Weiterhin kündigte Selenskij ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und führenden europäischen Politikern für Januar an. Trump werde sie in Washington empfangen, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Christian Helten
Treffen von Trump und Selenskij endet ohne Durchbruch
"Viel weiter, vielleicht sogar ganz nah dran" an einer Friedenslösung sei man, sagte US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij bei einer Pressekonferenz. Er sprach von einem fantastischen Treffen. Allerdings gebe es noch ein oder zwei schwierige Fragen. Auch Selenskij gab sich positiv und sagte seinerseits, er habe eine großartige Diskussion mit Trump geführt. Er sprach zudem davon, dass das Problem der Sicherheitszusagen für die Ukraine zu 100 Prozent gelöst sei, der US-Präsident dagegen sprach nur von 95 Prozent.
Wirklich bedeutende Fortschritte in Richtung eines Friedens hatten die Präsidenten allerdings nicht zu verkünden. Selenskij sagte, dass ukrainische und US-amerikanische Unterhändler in den kommenden Wochen die Gespräche über eine mögliche Friedensvereinbarung fortsetzen würden. Trump kündigte an, im Januar ein weiteres Treffen mit Selenskij und möglicherweise europäischen Staats- und Regierungschefs abzuhalten.
Gefragt, wann ein Deal möglich sei, sagte Trump: "Wenn es wirklich gut läuft, vielleicht in ein paar Wochen. Und wenn es schlechter läuft, länger. Und wenn es wirklich schlecht läuft, dann wird es nicht passieren."
Auf die Frage nach der Kontrolle über das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja, einem zentralen Streitpunkt in den Friedensgesprächen, erklärte Trump, dass Putin bereit sei, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten. „Präsident Putin arbeitet tatsächlich mit der Ukraine daran, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte Trump. Genauere Angaben darüber, wie diese Zusammenarbeit aussehen solle, machten weder Trump noch Selenskij.
Wirklich bedeutende Fortschritte in Richtung eines Friedens hatten die Präsidenten allerdings nicht zu verkünden. Selenskij sagte, dass ukrainische und US-amerikanische Unterhändler in den kommenden Wochen die Gespräche über eine mögliche Friedensvereinbarung fortsetzen würden. Trump kündigte an, im Januar ein weiteres Treffen mit Selenskij und möglicherweise europäischen Staats- und Regierungschefs abzuhalten.
Gefragt, wann ein Deal möglich sei, sagte Trump: "Wenn es wirklich gut läuft, vielleicht in ein paar Wochen. Und wenn es schlechter läuft, länger. Und wenn es wirklich schlecht läuft, dann wird es nicht passieren."
Auf die Frage nach der Kontrolle über das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja, einem zentralen Streitpunkt in den Friedensgesprächen, erklärte Trump, dass Putin bereit sei, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten. „Präsident Putin arbeitet tatsächlich mit der Ukraine daran, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte Trump. Genauere Angaben darüber, wie diese Zusammenarbeit aussehen solle, machten weder Trump noch Selenskij.
Christian Helten
Trump äußert sich zuversichtlich
Zum Auftakt eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hat US-Präsident Donald Trump sich zuversichtlich geäußert, dass ein Ende des fast vierjährigen Kriegs vereinbart werden kann. Beide Kriegsparteien, auch die Russen, wollten ein Ende der Kämpfe, sagte er vor dem Eingang seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida, wo er Selenskij empfing. Er habe dafür aber keine Fristen, sagte Trump, der früher mehrfach solche Deadlines gesetzt hat.
Trump schüttelte Selenskij vor der Tür von Mar-a-Lago die Hand und sagte, man werde „heute ein sehr gutes Treffen haben, denke ich“. Man werde einen Deal machen. Er fügte hinzu, dass er nach dem Treffen plane, Kremlchef Wladimir Putin anzurufen. Die beiden hatten bereits früher am Tag miteinander gesprochen.
Trump schüttelte Selenskij vor der Tür von Mar-a-Lago die Hand und sagte, man werde „heute ein sehr gutes Treffen haben, denke ich“. Man werde einen Deal machen. Er fügte hinzu, dass er nach dem Treffen plane, Kremlchef Wladimir Putin anzurufen. Die beiden hatten bereits früher am Tag miteinander gesprochen.
Selenskij und Trump vor dem Eingang von Mar-a-Lago. Getty Images via AFP
Christian Helten
Trump: „Sehr produktives Telefonat“ mit Putin
Kurz vor dem geplanten Treffen mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodimir Selenskij in Florida berichtet US-Präsident Donald Trump von einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Es sei „gut und sehr produktiv“ gewesen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Nach russischen Angaben haben sich die beiden Staatsoberhäupter in ihrem Telefonat darauf verständigt, von der Ukraine eine rasche Entscheidung über den Donbass zu fordern. Das sagt der außenpolitische Berater des Kreml, Juri Uschakow. "Angesichts der sich entwickelnden Lage an den Fronten wäre es für das ukrainische Regime sinnvoll, diese Entscheidung bezüglich des Donbass unverzüglich zu treffen", wurde Uschakow von der Staatsagentur Tass zitiert.
Seinen Angaben zufolge sind Trump und Putin auch der Ansicht, dass ein von der EU und der Ukraine vorgeschlagener Waffenstillstand den Konflikt verlängern würde. Selenskij hatte eine 60-tägige Feuerpause angedacht, um einen Friedensplan von der Bevölkerung in einem Referendum bewerten zu lassen.
Putin habe dem Vorschlag der amerikanischen Seite zugestimmt, die Arbeit zur Beilegung der Ukraine-Krise im Rahmen eigens dafür eingerichteter Arbeitsgruppen fortzusetzen, berichtete Uschakow weiter. Demnach werde sich eine dieser Gruppen mit "verschiedenen Aspekten der Sicherheitsproblematik" befassen, die andere mit "Fragen des Wirtschaftsbereichs".
Nach Trumps geplantem Treffen mit Selenskij wollten der US-Präsident und Putin erneut miteinander sprechen. Uschakow zufolge ging das Telefonat auf die Initiative Trumps zurück und dauerte etwa eine Stunde und 15 Minuten. Russland will laut früheren Angaben den Donbass komplett unter seine Kontrolle bringen.
Nach russischen Angaben haben sich die beiden Staatsoberhäupter in ihrem Telefonat darauf verständigt, von der Ukraine eine rasche Entscheidung über den Donbass zu fordern. Das sagt der außenpolitische Berater des Kreml, Juri Uschakow. "Angesichts der sich entwickelnden Lage an den Fronten wäre es für das ukrainische Regime sinnvoll, diese Entscheidung bezüglich des Donbass unverzüglich zu treffen", wurde Uschakow von der Staatsagentur Tass zitiert.
Seinen Angaben zufolge sind Trump und Putin auch der Ansicht, dass ein von der EU und der Ukraine vorgeschlagener Waffenstillstand den Konflikt verlängern würde. Selenskij hatte eine 60-tägige Feuerpause angedacht, um einen Friedensplan von der Bevölkerung in einem Referendum bewerten zu lassen.
Putin habe dem Vorschlag der amerikanischen Seite zugestimmt, die Arbeit zur Beilegung der Ukraine-Krise im Rahmen eigens dafür eingerichteter Arbeitsgruppen fortzusetzen, berichtete Uschakow weiter. Demnach werde sich eine dieser Gruppen mit "verschiedenen Aspekten der Sicherheitsproblematik" befassen, die andere mit "Fragen des Wirtschaftsbereichs".
Nach Trumps geplantem Treffen mit Selenskij wollten der US-Präsident und Putin erneut miteinander sprechen. Uschakow zufolge ging das Telefonat auf die Initiative Trumps zurück und dauerte etwa eine Stunde und 15 Minuten. Russland will laut früheren Angaben den Donbass komplett unter seine Kontrolle bringen.
Dimitri Taube
Front im Südosten: Lage in Huljajpole verschlechtert sich für die Ukraine immer mehr
In der Kleinstadt Huljajpole im Südosten der Ukraine (Region Saporischschja) hat sich die Lage für die Landesverteidiger in den vergangenen Tagen offenbar deutlich verschlechtert. Geolokalisierte Aufnahmen deuten darauf hin, dass russische Soldaten kürzlich im Zentrum von Huljajpole vorgerückt sind. Berichten zufolge haben sie das Hauptquartier eines ukrainischen Bataillons in dem Ort eingenommen, schrieb das Institute for the Study of War (ISW) in seiner Analyse. Videomaterial und Berichte ukrainischer Militärquellen deuteten zudem darauf hin, dass russische Streitkräfte auch nördlich von Huljajpole vorgerückt seien.
Behauptungen aus Moskau, denen zufolge Huljajpole eingenommen worden sei, sind jedoch falsch. Dafür gibt es derzeit keine Belege. Der Generalstab der Ukraine räumt zwar ein, dass die Lage in Huljajpole schwierig sei, erklärt aber zugleich, dass der Ort weiter verteidigt werde.
Dimitri Taube
Verbündete stärken Selenskij vor Trump-Treffen den Rücken
Vor dem Treffen am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach Angaben der Bundesregierung erneut die Unterstützung seiner Verbündeten zugesagt bekommen. „Die elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von Nato und der EU sicherten der Ukraine ihre volle Unterstützung zu und unterstrichen, in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine einzutreten“, teilte ein Regierungssprecher mit.
Selenskij landete am Samstagabend (Ortszeit) in den USA, berichtet der ukrainische Rundfunk. Er werde die sogenannte Berlin-Gruppe über die Verhandlungen auf dem Laufenden halten, hieß es weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor auf Bitten Selenskijs zu einer Telefonschalte im Format des jüngsten Berliner Treffens eingeladen, wie eine Regierungssprecherin sagte.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, die Europäer müssten vollständig in die sie betreffenden Diskussionen eingebunden werden, wie es aus Élysée-Kreisen hieß. Im Januar werde Macron ein weiteres Treffen der Koalition der Willigen in Paris ausrichten. Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hatte, hieß es auf der Plattform X, man begrüße „alle Bemühungen, die zu unserem gemeinsamen Ziel führen – einem gerechten und dauerhaften Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahrt.“
Vor seinem Besuch bei Trump traf Selenskij Samstagmittag (Ortszeit) den kanadischen Premierminister Mark Carney. Dieser kündigte nach dem Treffen im kanadischen Halifax zusätzliche Unterstützung für Kiew an, darunter Kreditgarantien für den Wiederaufbau der Ukraine.
Selenskij landete am Samstagabend (Ortszeit) in den USA, berichtet der ukrainische Rundfunk. Er werde die sogenannte Berlin-Gruppe über die Verhandlungen auf dem Laufenden halten, hieß es weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor auf Bitten Selenskijs zu einer Telefonschalte im Format des jüngsten Berliner Treffens eingeladen, wie eine Regierungssprecherin sagte.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, die Europäer müssten vollständig in die sie betreffenden Diskussionen eingebunden werden, wie es aus Élysée-Kreisen hieß. Im Januar werde Macron ein weiteres Treffen der Koalition der Willigen in Paris ausrichten. Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hatte, hieß es auf der Plattform X, man begrüße „alle Bemühungen, die zu unserem gemeinsamen Ziel führen – einem gerechten und dauerhaften Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahrt.“
Vor seinem Besuch bei Trump traf Selenskij Samstagmittag (Ortszeit) den kanadischen Premierminister Mark Carney. Dieser kündigte nach dem Treffen im kanadischen Halifax zusätzliche Unterstützung für Kiew an, darunter Kreditgarantien für den Wiederaufbau der Ukraine.
Dimitri Taube
Selenskij will mit Trump über Sicherheitsgarantien sprechen
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij will bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump an diesem Sonntag erneut klarmachen, dass für Kiew eine Kapitulation und ein Diktatfrieden mit Moskau nicht infrage kommt. „Natürlich gibt es rote Linien für die Ukraine und das ukrainische Volk“, sagte Selenskij in einer Mitteilung in seinem Telegram-Kanal vor dem Treffen in Florida. Selenskij hatte etwa die auch von Trump geforderten Abtretungen jener Teile im Gebiet Donezk, die Russland bisher nicht kontrolliert, kategorisch abgelehnt. Es gebe Kompromissvorschläge für die offenen Gebietsfragen, sagte Selenskij.
Sprechen will der ukrainische Staatschef mit Trump über seine an Heiligabend präsentierten 20 Punkte für einen möglichen Friedensplan. Kernthema seien die Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands, um vor einem neuen russischen Angriff dauerhaft geschützt zu sein.
Selenskij sagte, dass Russland mit seinen täglichen Luftangriffen zeige, dass es kein Interesse an einem Frieden habe. Deshalb will er sich bei Trump auch für mehr Flugabwehrsysteme einsetzen. Die ukrainische Luftverteidigung brauche mehr Raketen.
Selenskij sagte auch, dass es parallel Verhandlungen mit den Europäern über Sicherheitsgarantien gebe. Er zeigte sich dankbar, dass die EU weitere finanzielle Unterstützung in Form von Krediten in Milliardenhöhe für die Ukraine beschlossen hat. „Aber ehrlich gesagt, gibt es immer einen Geldmangel, besonders für die Produktion von Waffen und vor allem von Drohnen.“
Sprechen will der ukrainische Staatschef mit Trump über seine an Heiligabend präsentierten 20 Punkte für einen möglichen Friedensplan. Kernthema seien die Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands, um vor einem neuen russischen Angriff dauerhaft geschützt zu sein.
Selenskij sagte, dass Russland mit seinen täglichen Luftangriffen zeige, dass es kein Interesse an einem Frieden habe. Deshalb will er sich bei Trump auch für mehr Flugabwehrsysteme einsetzen. Die ukrainische Luftverteidigung brauche mehr Raketen.
Selenskij sagte auch, dass es parallel Verhandlungen mit den Europäern über Sicherheitsgarantien gebe. Er zeigte sich dankbar, dass die EU weitere finanzielle Unterstützung in Form von Krediten in Milliardenhöhe für die Ukraine beschlossen hat. „Aber ehrlich gesagt, gibt es immer einen Geldmangel, besonders für die Produktion von Waffen und vor allem von Drohnen.“
Christoph Heinlein
Landesweite Luftangriffe auf die Ukraine
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens ein Mensch getötet und mehr als zwei Dutzend weitere Bewohner verletzt. Klitschko berichtete in seinem Telegram-Kanal nach den Angriffen von Bränden in zwei Hochhäusern sowie anderen Gebäuden. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich im Verlauf des Morgens und Vormittags immer weiter. Im Kiewer Gebiet starb laut Behörden eine 47-jährige Frau bei den Angriffen.
Der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Mykola Kalaschnyk, berichtete am Morgen auf Telegram von einem weiteren Verletzten in der Region sowie Schäden an ziviler Infrastruktur. In Kiew sind nach dem Angriff Tausende Gebäude ohne Heizung. Betroffen seien mehr als 2600 Wohngebäude, 187 Kindergärten und 138 Schulen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Temperatur in der Hauptstadt liegt bei etwa null Grad Celsius. In der umliegenden Region Kiew sind den Behörden zufolge zudem 320 000 Haushalte ohne Strom.
Die ukrainische Luftwaffe hatte in der Nacht auch vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr gewarnt. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij setzte Russland fast 500 Drohnen und 40 Raketen ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem Angriff auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal eingesetzt worden seien.
Der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Mykola Kalaschnyk, berichtete am Morgen auf Telegram von einem weiteren Verletzten in der Region sowie Schäden an ziviler Infrastruktur. In Kiew sind nach dem Angriff Tausende Gebäude ohne Heizung. Betroffen seien mehr als 2600 Wohngebäude, 187 Kindergärten und 138 Schulen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Temperatur in der Hauptstadt liegt bei etwa null Grad Celsius. In der umliegenden Region Kiew sind den Behörden zufolge zudem 320 000 Haushalte ohne Strom.
Die ukrainische Luftwaffe hatte in der Nacht auch vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr gewarnt. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij setzte Russland fast 500 Drohnen und 40 Raketen ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem Angriff auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal eingesetzt worden seien.
Christoph Heinlein
Selenskij will vor Trump-Treffen mit Verbündeten telefonieren
Vor seinem Besuch im Weißen Haus am Sonntag spricht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit europäischen Verbündeten. Angaben einer Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel zufolge findet am Abend ein Telefonat mit Selenskij, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einigen europäischen Staats- und Regierungschefs statt.
Christoph Heinlein
Polen schließt wegen russischer Luftangriffe in Ukraine vorübergehend Flughäfen
Wegen schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine hat Polen in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen vorübergehend zwei Flughäfen geschlossen. Das teilte die nationale Flugsicherungsagentur Pansa auf der Plattform X mit. Betroffen waren demnach die Flughäfen in Rzeszow und Lublin, die beide nahe an der Grenze zur Ukraine liegen. Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte hatte schon zuvor bekanntgegeben, dass Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe gemeinsam mit Kampfjets von Nato-Verbündeten aufgestiegen seien, um den Luftraum Polens zu schützen. Es habe allerdings keine Luftraumverletzungen gegeben. Um etwa acht Uhr vormittags meldeten die polnischen Streitkräfte das Ende ihres Einsatzes.