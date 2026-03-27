Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij zu Gesprächen in Saudi-Arabien
Selenskij: Trump fordert für Sicherheitsgarantien Rückzug aus dem Donbass
Vier Tote bei gegenseitigen Angriffen
Ukrainische Drohne trifft estnisches Kraftwerk
Massive Drohnenangriffe auf Russland
Putin sollen Oligarchen um Spenden für Staatshaushalt gebeten haben
Russlands Wirtschaft befindet sich in der Krise. Trotz hoher Staatsausgaben für den Krieg leidet die Wirtschaft unter Stagnation. Das Haushaltsdefizit betrug 2025 zwischen 50 und 70 Milliarden Dollar. Nun scheint der russische Präsident Wladimir Putin Berichten zufolge die russischen Oligarchen anpumpen zu wollen. Er soll bei einem Treffen um Spenden für den Staatshaushalt gebeten haben, berichten die Financial Times und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die russische Exil-Online-Zeitung The Bell.
Beide Zeitungen zitieren Insider, die mit dem Vorgang vertraut sind. Mit den Spenden sollen die Finanzen des Landes angesichts der hohen Kosten für den Krieg in der Ukraine stabilisiert werden. Mindestens zwei Unternehmer sollen der Financial Times zufolge Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Putin wolle weiterkämpfen, bis Russland die verbleibenden, noch nicht kontrollierten Gebiete in der ostukrainischen Donbass-Region eingenommen habe, heißt es in dem Bericht weiter.
Beide Zeitungen zitieren Insider, die mit dem Vorgang vertraut sind. Mit den Spenden sollen die Finanzen des Landes angesichts der hohen Kosten für den Krieg in der Ukraine stabilisiert werden. Mindestens zwei Unternehmer sollen der Financial Times zufolge Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Putin wolle weiterkämpfen, bis Russland die verbleibenden, noch nicht kontrollierten Gebiete in der ostukrainischen Donbass-Region eingenommen habe, heißt es in dem Bericht weiter.
Verletzte in Charkiw, Industrieschäden in Russland
Bei nächtlichen russischen Angriffen aus der Luft sind in der Ukraine mehrere Menschen verletzt worden. In der vor dem Krieg zweitgrößten Stadt des Landes Charkiw schlug nach Behördenangaben eine Rakete in einem Wohnblock ein. Acht Menschen seien dabei verletzt worden, teilte der ukrainische Katastrophenschutz bei Telegram mit. Weitere Verletzte in der Stadt gab es demnach bei Drohneneinschlägen. In der Industrieregion Dnipropetrowsk wurde zudem eine 17-Jährige verletzt.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland neben der Rakete auch etwas mehr als 100 Drohnen in der Nacht ein. 93 seien abgeschossen oder mit Funkstörungen zur Landung gebracht worden, teilte die Flugabwehr mit.
Auf der Gegenseite verursachten Drohnen erneut Schäden weit im russischen Hinterland. Wie in den Nächten zuvor waren die russischen Ostseehäfen Primorsk und Ust-Luga Ziel der Attacken. Alexander Drosdenko, Gouverneur des Umlands der Millionenstadt St. Petersburg, sprach von 36 abgeschossenen Drohnen. Folgen nannte er nicht. Dem ukrainischen Internetportal Exilenova zufolge sind erneut Brände in den Häfen ausgebrochen, die für Russlands Ölexport wichtig sind.
Zudem traf es eine Phosphatfabrik und ein Stahlwerk in der Großstadt Tscherepowez im nordrussischen Gebiet Wologda. Acht Einschläge habe es in der Region gegeben, schrieb Gouverneur Georgi Filimonow.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland neben der Rakete auch etwas mehr als 100 Drohnen in der Nacht ein. 93 seien abgeschossen oder mit Funkstörungen zur Landung gebracht worden, teilte die Flugabwehr mit.
Auf der Gegenseite verursachten Drohnen erneut Schäden weit im russischen Hinterland. Wie in den Nächten zuvor waren die russischen Ostseehäfen Primorsk und Ust-Luga Ziel der Attacken. Alexander Drosdenko, Gouverneur des Umlands der Millionenstadt St. Petersburg, sprach von 36 abgeschossenen Drohnen. Folgen nannte er nicht. Dem ukrainischen Internetportal Exilenova zufolge sind erneut Brände in den Häfen ausgebrochen, die für Russlands Ölexport wichtig sind.
Zudem traf es eine Phosphatfabrik und ein Stahlwerk in der Großstadt Tscherepowez im nordrussischen Gebiet Wologda. Acht Einschläge habe es in der Region gegeben, schrieb Gouverneur Georgi Filimonow.
Amelie Schmidt
Pistorius kann Umleitung von Waffen in den Nahen Osten nicht bestätigen
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich nur vorsichtig zu Berichten über eine Umleitung von US-Waffen aus der geplanten Ukraine-Hilfe in den Nahen Osten geäußert. Für die deutsche Beteiligung an dem sogenannten Purl-Programm könne er das nicht bestätigen, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in einem australischen Werk des deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall nahe Brisbane.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben.
Die Washington Post hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre.
Angesprochen auf Konsequenzen auch für künftige Munitionslieferungen an Deutschland sagte Pistorius: „Wir tun bereits alles, um schneller auf eigenen Beinen zu stehen. Wir beschaffen schneller als jemals zuvor.“ Pistorius besuchte auch einen australischen Fliegerhost, um das unbemannte Kampfflugzeug Boeing MQ-28 Ghost Bat als möglicher Kandidat für die Deutsche Luftwaffe in Augenschein zu nehmen. Am Rande des Besuchs wurde eine Absichtserklärung mit dem deutschen Rüstungsunternehmen TDW unterzeichnet, das auf die Produktion von Gefechtsköpfen spezialisiert ist und in Australien produzieren will.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben.
Die Washington Post hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre.
Angesprochen auf Konsequenzen auch für künftige Munitionslieferungen an Deutschland sagte Pistorius: „Wir tun bereits alles, um schneller auf eigenen Beinen zu stehen. Wir beschaffen schneller als jemals zuvor.“ Pistorius besuchte auch einen australischen Fliegerhost, um das unbemannte Kampfflugzeug Boeing MQ-28 Ghost Bat als möglicher Kandidat für die Deutsche Luftwaffe in Augenschein zu nehmen. Am Rande des Besuchs wurde eine Absichtserklärung mit dem deutschen Rüstungsunternehmen TDW unterzeichnet, das auf die Produktion von Gefechtsköpfen spezialisiert ist und in Australien produzieren will.
EU-Außenbeauftragte: Russland hilft Iran dabei, Amerikaner zu töten
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat Russland schwer belastet: Moskau unterstütze Iran mit Geheimdienstinformationen, um Amerikaner und US-Verbündete ins Visier zu nehmen, sagte sie am Rande eines G7-Außenministertreffens bei Paris. „Russland hilft Iran mit Geheimdienstinformationen, um Amerikaner zu töten", so Kallas wörtlich. Zudem liefere Moskau Drohnen an Teheran, mit denen Nachbarländer und US-Militärbasen angegriffen würden.
Kallas betonte, beide Kriege seien eng miteinander verknüpft. Wer wolle, dass der Nahost-Konflikt ende und Iran aufhöre, US-Streitkräfte anzugreifen, müsse auch den Druck auf Russland erhöhen – und die Ukraine stärker unterstützen. Eine klare Botschaft an Washington, das bislang zögert, Moskau härter anzugehen.
Russland profitiert dem Bericht zufolge massiv vom gestiegenen Ölpreis infolge des gemeinsamen US-israelischen Angriffs auf Iran Ende Februar: Moskaus tägliche Öleinnahmen haben sich in den vergangenen drei Wochen auf durchschnittlich 270 Millionen Dollar verdoppelt – verglichen mit 135 Millionen Dollar im Januar. „Es ist sehr klar, auf welcher Seite Russland steht – und es ist nicht die Seite Amerikas", sagte Kallas.
Kallas betonte, beide Kriege seien eng miteinander verknüpft. Wer wolle, dass der Nahost-Konflikt ende und Iran aufhöre, US-Streitkräfte anzugreifen, müsse auch den Druck auf Russland erhöhen – und die Ukraine stärker unterstützen. Eine klare Botschaft an Washington, das bislang zögert, Moskau härter anzugehen.
Russland profitiert dem Bericht zufolge massiv vom gestiegenen Ölpreis infolge des gemeinsamen US-israelischen Angriffs auf Iran Ende Februar: Moskaus tägliche Öleinnahmen haben sich in den vergangenen drei Wochen auf durchschnittlich 270 Millionen Dollar verdoppelt – verglichen mit 135 Millionen Dollar im Januar. „Es ist sehr klar, auf welcher Seite Russland steht – und es ist nicht die Seite Amerikas", sagte Kallas.
Selenskij zu Gesprächen in Saudi-Arabien
Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges ist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zu Gesprächen in Saudi-Arabien eingetroffen. „Wir schätzen die Unterstützung und stehen an der Seite all jener, die bereit sind, gemeinsam mit uns für die Sicherheit einzutreten“, teilte der Staatschef bei Telegram mit. Ein veröffentlichtes Video zeigte ihn nach seiner Ankunft. Begleitet wurde er demnach unter anderem vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow.
Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor knapp einem Monat bietet Kiew den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens seine Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen an. Unter anderem wurde von Selenskij mehrfach ein Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen in den arabischen Staaten vorrätige Flugabwehrraketen für Patriot-Systeme ins Spiel gebracht. Kiew produziert demnach mehr Abfangdrohnen, als es selbst benötigt, und könnte bei entsprechender Finanzierung auch die Produktion für den Export ausweiten.
Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor knapp einem Monat bietet Kiew den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens seine Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen an. Unter anderem wurde von Selenskij mehrfach ein Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen in den arabischen Staaten vorrätige Flugabwehrraketen für Patriot-Systeme ins Spiel gebracht. Kiew produziert demnach mehr Abfangdrohnen, als es selbst benötigt, und könnte bei entsprechender Finanzierung auch die Produktion für den Export ausweiten.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Königspalast in Dschidda, Saudi-Arabien. Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa
Medienbericht: USA erwägen, Ukraine-Rüstungsgüter nach Nahost umzuleiten
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ausweichend auf einen Bericht der Washington Post reagiert, nach dem die USA wegen des Iran-Kriegs für die Ukraine vorgesehene Rüstungsgüter in den Nahen Osten umleiten könnten. Aus den USA würden weiter Abfangraketen und andere entscheidende Ausrüstung in die Ukraine geliefert, sagte Rutte bei einer Pressekonferenz. Er äußerte sich allerdings nicht dazu, ob möglicherweise Kürzungen vorgenommen oder angekündigt wurden. Aus Bündniskreisen hatte es zuvor geheißen, der Bericht der Washington Post komme nicht überraschend.
Das Blatt hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran einige der wichtigsten Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre. Konkret gehe es auch um Flugabwehrraketen, die eigentlich über die sogenannte Purl-Initiative der Nato an die Ukraine geliefert werden sollen.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben. Sie stellte zuletzt einen Großteil der Munition für die Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot und andere Luftverteidigungssysteme bereit. Nach Angaben der Washington Post informierte das Pentagon zudem den Kongress darüber, dass es beabsichtige, etwa 750 Millionen Dollar aus dem Purl-Programm umzuleiten, um die eigenen Bestände des US-Militärs aufzufüllen, anstatt zusätzliche Hilfe an die Ukraine zu senden. Ob die an der Initiative beteiligten europäischen Länder wüssten, wie die Mittel verwendet würden, sei unklar. Rutte wollte sich am Donnerstag nicht dazu äußern, ob die Nato darüber informiert wurde.
Das Blatt hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran einige der wichtigsten Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre. Konkret gehe es auch um Flugabwehrraketen, die eigentlich über die sogenannte Purl-Initiative der Nato an die Ukraine geliefert werden sollen.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben. Sie stellte zuletzt einen Großteil der Munition für die Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot und andere Luftverteidigungssysteme bereit. Nach Angaben der Washington Post informierte das Pentagon zudem den Kongress darüber, dass es beabsichtige, etwa 750 Millionen Dollar aus dem Purl-Programm umzuleiten, um die eigenen Bestände des US-Militärs aufzufüllen, anstatt zusätzliche Hilfe an die Ukraine zu senden. Ob die an der Initiative beteiligten europäischen Länder wüssten, wie die Mittel verwendet würden, sei unklar. Rutte wollte sich am Donnerstag nicht dazu äußern, ob die Nato darüber informiert wurde.
Amelie Schmidt
Gegenseitige Angriffe auf Energieanlagen und Ölraffinerie
In der südukrainischen Region Odessa sind nach Angaben des Energieversorgers DTEK bei russischen Angriffen vier Energieanlagen getroffen worden. Bei etlichen Anwohnern habe das zu Stromausfällen geführt, teilt DTEK über Telegram mit. "Die Schäden sind erheblich, die Reparaturen werden Zeit brauchen." Mitarbeiter hätten die Stromversorgung für 31 500 Familien in der Region wiederhergestellt, 33 400 seien jedoch weiterhin ohne Strom.
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie im russischen Bezirk Leningrad angegriffen. Es handele sich um die Raffinerie Kirischi, teilt der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, mit. Die Region liegt im Nordwesten Russlands. Bei dem Angriff seien einige Anlagen des Werks in Brand geraten, sagen zwei Branchen-Insider. Die Raffinerie musste deshalb ihre Arbeit einstellen. Es sei schwer abzuschätzen, wann die beschädigten Einheiten repariert werden könnten, sagt einer der Insider. Die Raffinerie ist eine der größten des Landes. In den vergangenen Jahren verarbeitete sie jährlich rund 18 Millionen Tonnen und war damit für etwa sieben Prozent der gesamten russischen Ölverarbeitung verantwortlich.
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie im russischen Bezirk Leningrad angegriffen. Es handele sich um die Raffinerie Kirischi, teilt der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, mit. Die Region liegt im Nordwesten Russlands. Bei dem Angriff seien einige Anlagen des Werks in Brand geraten, sagen zwei Branchen-Insider. Die Raffinerie musste deshalb ihre Arbeit einstellen. Es sei schwer abzuschätzen, wann die beschädigten Einheiten repariert werden könnten, sagt einer der Insider. Die Raffinerie ist eine der größten des Landes. In den vergangenen Jahren verarbeitete sie jährlich rund 18 Millionen Tonnen und war damit für etwa sieben Prozent der gesamten russischen Ölverarbeitung verantwortlich.
Orbán stoppt ab Juli Gasdurchleitungen in die Ukraine
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán stellt die Durchleitung von Erdgas durch sein Land in die Ukraine ab Juli ein. Eine diesbezügliche Verordnung erschien in der Nacht zum Donnerstag im ungarischen Amtsblatt. Der Ungar will damit nach eigenen Angaben den Druck auf das von Russland angegriffene Nachbarland erhöhen, die durch einen russischen Angriff beschädigte Erdölleitung Druschba schneller wieder in Betrieb zu nehmen.
Die Händler erwerben bei den Pipeline-Betreibern Kapazitäten für die Durchleitung, die diese bei Auktionen vergeben. Orbáns Verordnung untersagt es nun dem ungarischen Betreiber FGSZ, ab Juli Kapazitäten für die Durchleitung zu den Übertrittspunkten in die Ukraine anzubieten. Die Kapazitäten für das zweite Quartal (April bis Juni) hat das Unternehmen bereits verkauft. Ein Eingriff in diese Verträge hätte für die Regierung enorme Schadenersatzforderungen nach sich gezogen.
Die Händler erwerben bei den Pipeline-Betreibern Kapazitäten für die Durchleitung, die diese bei Auktionen vergeben. Orbáns Verordnung untersagt es nun dem ungarischen Betreiber FGSZ, ab Juli Kapazitäten für die Durchleitung zu den Übertrittspunkten in die Ukraine anzubieten. Die Kapazitäten für das zweite Quartal (April bis Juni) hat das Unternehmen bereits verkauft. Ein Eingriff in diese Verträge hätte für die Regierung enorme Schadenersatzforderungen nach sich gezogen.
Selenskij: Trump fordert für Sicherheitsgarantien Rückzug aus dem Donbass
Die USA machen ihre für ein Friedensabkommen zugesagten Sicherheitsgarantien nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij von großräumigen Gebietsabtretungen abhängig. Die Regierung in Washington verlange, dass der gesamte Donbass im Osten der Ukraine an Russland abgegeben werde, sagte Selenskij in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.
Präsident Donald Trump dränge auf ein schnelles Ende des vor vier Jahren durch die russische Invasion ausgelösten Krieges. Dies liege an dem Konflikt der USA mit Iran. „Der Nahe Osten hat definitiv Auswirkungen auf Präsident Trump und, wie ich glaube, auf seine nächsten Schritte“, erklärte Selenskij. Trump wähle bedauerlicherweise weiterhin eine Strategie, die den Druck auf die ukrainische Seite erhöhe.
Selenskij hat wiederholt betont, dass Sicherheitsgarantien internationaler Partner notwendig seien, um sicherzustellen, dass Russland nach einem Friedensabkommen die Feindseligkeiten künftig nicht wieder aufnehme. „Die Amerikaner sind bereit, diese Garantien auf hoher Ebene zu gewähren, sobald die Ukraine bereit ist, sich aus dem Donbass zurückzuziehen“, sagte der Präsident. Er warnte jedoch davor, dass ein solcher Rückzug die Sicherheit der Ukraine und damit Europas gefährden würde. Die Region verfüge über starke Verteidigungspositionen, die man Russland überlassen würde. Das Präsidialamt in Washington reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Präsident Donald Trump dränge auf ein schnelles Ende des vor vier Jahren durch die russische Invasion ausgelösten Krieges. Dies liege an dem Konflikt der USA mit Iran. „Der Nahe Osten hat definitiv Auswirkungen auf Präsident Trump und, wie ich glaube, auf seine nächsten Schritte“, erklärte Selenskij. Trump wähle bedauerlicherweise weiterhin eine Strategie, die den Druck auf die ukrainische Seite erhöhe.
Selenskij hat wiederholt betont, dass Sicherheitsgarantien internationaler Partner notwendig seien, um sicherzustellen, dass Russland nach einem Friedensabkommen die Feindseligkeiten künftig nicht wieder aufnehme. „Die Amerikaner sind bereit, diese Garantien auf hoher Ebene zu gewähren, sobald die Ukraine bereit ist, sich aus dem Donbass zurückzuziehen“, sagte der Präsident. Er warnte jedoch davor, dass ein solcher Rückzug die Sicherheit der Ukraine und damit Europas gefährden würde. Die Region verfüge über starke Verteidigungspositionen, die man Russland überlassen würde. Das Präsidialamt in Washington reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Vier Tote bei gegenseitigen Angriffen
Bei russischen Angriffen auf die nordostukrainische Stadt Charkiw und die umliegende Region kommen zwei Menschen ums Leben. Eine Frau erliegt ihren Verletzungen im Krankenhaus, teilen die Staatsanwälte der Region auf Telegram mit. Eine russische Drohne tötet einen Mann in seinem Auto in einem Bezirk näher an der Grenze. Insgesamt werden neun Menschen bei Angriffen auf zwei Stadtbezirke verletzt. Die rund 30 Kilometer von der Grenze entfernte Stadt ist häufiges Ziel russischer Angriffe. Im südwestukrainischen Donauhafen Ismail werden bei einem Angriff Hafen- und Energieanlagen beschädigt, melden örtliche Behörden.
Auf russischer Seite meldet der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, zwei Tote durch ukrainische Drohnenangriffe – einen 18-jährigen Motorradfahrer in einem grenznahen Dorf und eine Autofahrerin in der Stadt Graiworon. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilt mit, 17 ukrainische Drohnen seien am Mittwoch auf dem Weg in die Hauptstadt abgefangen und zerstört worden.
Auf russischer Seite meldet der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, zwei Tote durch ukrainische Drohnenangriffe – einen 18-jährigen Motorradfahrer in einem grenznahen Dorf und eine Autofahrerin in der Stadt Graiworon. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilt mit, 17 ukrainische Drohnen seien am Mittwoch auf dem Weg in die Hauptstadt abgefangen und zerstört worden.
Selenskij setzt auf Waffenpartnerschaft mit Golfstaaten
Die Ukraine verhandelt nach Angaben ihres Präsidenten Wolodimir Selenskij mit den Staaten der Golfregion über eine Waffenpartnerschaft. Diese hätten wegen des Iran-Kriegs größtes Interesse an der ukrainischen Expertise bei der Drohnenbekämpfung, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. „Die Ukraine schlägt eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft vor: Wir können diejenigen stärken, die uns stärken können“, sagte er. Als Gegenleistung sei Kiew an Flugabwehrwaffen und Geld für den eigenen Abwehrkrieg gegen Russland interessiert, machte er deutlich.
Das neuerliche Angebot Selenskijs an die Golfstaaten, bei der Drohnenabwehr zu helfen, hängt seinen Angaben nach auch mit der Blockadehaltung Ungarns zusammen, das die Auszahlung eines EU-Milliardenkredits an die Ukraine verhindert. Daher müsse Kiew weitere Möglichkeiten zur eigenen Stärkung suchen.
Das neuerliche Angebot Selenskijs an die Golfstaaten, bei der Drohnenabwehr zu helfen, hängt seinen Angaben nach auch mit der Blockadehaltung Ungarns zusammen, das die Auszahlung eines EU-Milliardenkredits an die Ukraine verhindert. Daher müsse Kiew weitere Möglichkeiten zur eigenen Stärkung suchen.
Ukrainische Drohne trifft estnisches Kraftwerk
Aus dem russischen Luftraum ist eine ukrainische Drohne nach Estland geflogen und hat den Schornstein des Kraftwerks Auvere getroffen. Das berichteten zunächst der öffentlich-rechtliche Rundfunk Estlands Eesti Rahvusringhääling (ERR) und weitere Medien, mittlerweile äußerten sich auch estnische Behörden dazu. Bei dem Vorfall um 3.43 Uhr (Ortszeit) wurde nach Angaben der estnischen Sicherheitspolizei niemand verletzt, auch die Strominfrastruktur blieb unbeschädigt. Die Drohne war nach Angaben der estnischen Regierung nicht gezielt abgefeuert worden. Die Regierung berief wegen des Vorfalls eine Sondersitzung des Kabinetts ein.
Auvere liegt kurz hinter der russischen Grenze und nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom russischen Ostseehafen Ust-Luga entfernt, der in der Nacht heftig von der Ukraine beschossen wurde. Zuerst war unklar, ob es sich um eine ukrainische oder eine russische Drohne handelt. Mitterweile hat die Regierung in Tallinn bekannt gegeben, dass es ein fehlgeleitetes Flugobjekt aus der Ukraine ist.
Auch in Lettland melden die Behörden den Einflug von zwei Drohnen aus Russland und Belarus. Eine der Drohnen ist in Lettland abgestürzt und stammt ebenfalls aus der Ukraine. Ein Militärsprecher sagte im Fernsehen, dass um 2.19 Uhr (Ortszeit) ein unbekanntes Flugobjekt per Radar erfasst worden sei, das sich der lettischen Grenze näherte und diese überflog. Rund 20 Minuten später sei die unbemannte Drohne in Nähe des Dorfes Dobročina in der Gemeinde Krāslava von selbst explodiert – ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte.
Zuvor sei gegen 0.50 Uhr (Ortszeit) bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen. Der Sprecher ging davon aus, dass die unbemannten Fluggeräte in beiden Fällen vom Kurs abgekommen oder durch elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien.
Auvere liegt kurz hinter der russischen Grenze und nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom russischen Ostseehafen Ust-Luga entfernt, der in der Nacht heftig von der Ukraine beschossen wurde. Zuerst war unklar, ob es sich um eine ukrainische oder eine russische Drohne handelt. Mitterweile hat die Regierung in Tallinn bekannt gegeben, dass es ein fehlgeleitetes Flugobjekt aus der Ukraine ist.
Auch in Lettland melden die Behörden den Einflug von zwei Drohnen aus Russland und Belarus. Eine der Drohnen ist in Lettland abgestürzt und stammt ebenfalls aus der Ukraine. Ein Militärsprecher sagte im Fernsehen, dass um 2.19 Uhr (Ortszeit) ein unbekanntes Flugobjekt per Radar erfasst worden sei, das sich der lettischen Grenze näherte und diese überflog. Rund 20 Minuten später sei die unbemannte Drohne in Nähe des Dorfes Dobročina in der Gemeinde Krāslava von selbst explodiert – ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte.
Zuvor sei gegen 0.50 Uhr (Ortszeit) bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen. Der Sprecher ging davon aus, dass die unbemannten Fluggeräte in beiden Fällen vom Kurs abgekommen oder durch elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien.
Trümmerteile hängen an der Absturzstelle einer Drohne in der Nähe von Krāslava, Lettland. . National Armed Forces of Latvia via dpa.
Amelie Schmidt
Streit um Druschba-Pipeline: Ungarn will Gaslieferungen an Ukraine aussetzen
Im Streit über den Ausfall russischer Öllieferungen durch die Ukraine kündigt Ungarn den Stopp seiner Gaslieferungen an das Nachbarland an. Ungarn werde sie so lange einstellen, bis die Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline wieder aufgenommen würden, sagt Ministerpräsident Viktor Orbán. "Wir stellen die Gaslieferungen von Ungarn in die Ukraine schrittweise ein und werden das Gas, das uns noch verbleibt, in Ungarn lagern", sagt Orbán in einem auf Facebook veröffentlichten Video.
Die Lieferungen durch die Pipeline nach Ungarn und in die Slowakei sind seit Ende Januar ausgesetzt. Die Regierung in Kiew macht einen russischen Angriff auf die Anlagen der Pipeline in der Westukraine dafür verantwortlich. Die Slowakei und Ungarn geben dagegen der Ukraine die Schuld an der langen Unterbrechung. Sie sind stark von russischen Energielieferungen abhängig und pflegen trotz des Kriegs weiter engere Beziehungen mit Russland. In dem Streit hat Ungarn bereits einen 90 Milliarden Euro schweren EU-Kredit für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland blockiert, solange die russischen Öl-Lieferungen über die Druschba-Pipeline unterbrochen sind.
Die Lieferungen durch die Pipeline nach Ungarn und in die Slowakei sind seit Ende Januar ausgesetzt. Die Regierung in Kiew macht einen russischen Angriff auf die Anlagen der Pipeline in der Westukraine dafür verantwortlich. Die Slowakei und Ungarn geben dagegen der Ukraine die Schuld an der langen Unterbrechung. Sie sind stark von russischen Energielieferungen abhängig und pflegen trotz des Kriegs weiter engere Beziehungen mit Russland. In dem Streit hat Ungarn bereits einen 90 Milliarden Euro schweren EU-Kredit für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland blockiert, solange die russischen Öl-Lieferungen über die Druschba-Pipeline unterbrochen sind.
Massive Drohnenangriffe auf Russland
In der Nacht auf Mittwoch haben sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitig angegriffen. Aus der Ukraine handele es sich laut der russischen Nachrichtenagentur Tass um den schwersten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Landesweit seien in der Nacht 389 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, unter anderem über der Region Moskau, aber auch über vielen anderen Landesteilen. Der massive Angriff folgt auf einen Tag, an dem Russland neben Raketen auch eine Höchstzahl von fast 950 Kampfdrohnen Richtung Ukraine gestartet hatte.
Im russischen Ölhafen Ust-Luga ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff den Behörden zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt sogar von mehreren Bränden. Opfer habe es keine gegeben, teilt der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Das Ausmaß des Schadens ist unklar. Laut einem Insider wurde das Terminal abgeriegelt, Öldepots seien in Brand geraten.
Von der Insel Kronstadt, die ein wichtiger Marinestützpunkt der russischen Ostseeflotte ist, wurden Häuserschäden gemeldet. Ebenfalls angegriffen wurde der Hafen der Stadt Wyborg, der nur wenige Kilometer von der Grenze zu Finnland entfernt liegt. In und um die russische Großstadt Belgorod dicht an der Grenze zur Ukraine fiel durch ukrainischen Beschuss der Strom für etwa 450 000 Menschen aus, wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mitteilte.
Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Region Odessa sind nach Angaben der Rettungsdienste ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Angriff habe sich am späten Dienstagabend ereignet. Ein Privathaus sei beschädigt worden, es sei ein Feuer ausgebrochen, wodurch sechs weitere Gebäude in der Nähe ebenfalls beschädigt worden seien. Inzwischen sei der Brand gelöscht.
Auch aus der nordukrainischen Region Tschernihiw wird ein russischer Angriff gemeldet. Dabei wurde nach Angaben eines regionalen Stromanbieters eine Energieanlage beschädigt. Fast 150 000 Kunden müssten deshalb ohne Elektrizität auskommen.
Im russischen Ölhafen Ust-Luga ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff den Behörden zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt sogar von mehreren Bränden. Opfer habe es keine gegeben, teilt der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Das Ausmaß des Schadens ist unklar. Laut einem Insider wurde das Terminal abgeriegelt, Öldepots seien in Brand geraten.
Von der Insel Kronstadt, die ein wichtiger Marinestützpunkt der russischen Ostseeflotte ist, wurden Häuserschäden gemeldet. Ebenfalls angegriffen wurde der Hafen der Stadt Wyborg, der nur wenige Kilometer von der Grenze zu Finnland entfernt liegt. In und um die russische Großstadt Belgorod dicht an der Grenze zur Ukraine fiel durch ukrainischen Beschuss der Strom für etwa 450 000 Menschen aus, wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mitteilte.
Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Region Odessa sind nach Angaben der Rettungsdienste ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Angriff habe sich am späten Dienstagabend ereignet. Ein Privathaus sei beschädigt worden, es sei ein Feuer ausgebrochen, wodurch sechs weitere Gebäude in der Nähe ebenfalls beschädigt worden seien. Inzwischen sei der Brand gelöscht.
Auch aus der nordukrainischen Region Tschernihiw wird ein russischer Angriff gemeldet. Dabei wurde nach Angaben eines regionalen Stromanbieters eine Energieanlage beschädigt. Fast 150 000 Kunden müssten deshalb ohne Elektrizität auskommen.
Viele Verletzte in Lwiw
In der westukrainischen Großstadt Lwiw sind mehrere Menschen nach Behördenangaben durch russische Drohnenangriffe verletzt worden. Bürgermeister Andrij Sadowyj zufolge werden 17 Menschen in Krankenhäusern der Stadt behandelt. Er schrieb von Einschlägen an mehreren Stellen der Stadt, ein Wohnhaus sei zweimal getroffen worden. Militärgouverneur Maksym Kosyzkyj schrieb auf Telegram von Schäden im historischen Zentrum der Stadt.