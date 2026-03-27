Massive Drohnenangriffe auf Russland

In der Nacht auf Mittwoch haben sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitig angegriffen. Aus der Ukraine handele es sich laut der russischen Nachrichtenagentur Tass um den schwersten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Landesweit seien in der Nacht 389 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, unter anderem ​über der Region Moskau, aber auch über vielen anderen Landesteilen. Der massive Angriff folgt auf einen Tag, an dem Russland neben Raketen auch eine Höchstzahl von fast 950 Kampfdrohnen Richtung Ukraine gestartet hatte.



Im russischen Ölhafen Ust-Luga ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff den Behörden zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt sogar von mehreren Bränden. Opfer habe es keine gegeben, teilt der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Das Ausmaß des Schadens ist unklar. Laut einem Insider wurde das Terminal abgeriegelt, Öldepots seien in Brand geraten.



Von der Insel Kronstadt, die ein wichtiger Marinestützpunkt der russischen Ostseeflotte ist, wurden Häuserschäden gemeldet. Ebenfalls angegriffen wurde der Hafen der Stadt Wyborg, der nur wenige Kilometer von der Grenze zu Finnland entfernt liegt. In und um die russische Großstadt Belgorod dicht an der Grenze zur Ukraine fiel durch ukrainischen Beschuss der Strom für etwa 450 000 Menschen aus, wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mitteilte.



Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Region Odessa sind nach Angaben der Rettungsdienste ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Angriff habe sich am späten Dienstagabend ereignet. Ein Privathaus sei beschädigt worden, es sei ein Feuer ausgebrochen, wodurch sechs weitere Gebäude in der Nähe ebenfalls beschädigt worden seien. Inzwischen sei der Brand gelöscht.



Auch aus der nordukrainischen Region Tschernihiw wird ein russischer Angriff gemeldet. Dabei wurde nach Angaben eines regionalen Stromanbieters eine Energieanlage beschädigt. Fast ​150 000 Kunden müssten deshalb ohne Elektrizität auskommen.